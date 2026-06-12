Строги мерки за шофьорите: Новите глоби вече водят и до отнемане на контролни точки

С настъпването на 29 май, българските шофьори се сблъскват с нова реалност на пътя. Министерството на вътрешните работи въведе съществени промени в Наредба № Iз-2539, които вече са публикувани в „Държавен вестник“.

Най-важната новост: при нарушение, установено с електронен фиш, освен парична санкция, ще се отнемат и контролни точки от шофьорската книжка, предупреди бТВ.

Край на „безнаказаните“ фишове: Глобата вече не е единственото наказание

Досега електронният фиш означаваше само глоба – без последствия за контролните точки. Това обаче вече е минало. Ако камера засече превишение на скоростта с над 40 км/ч в населено място, водачът ще се раздели не само с 306,76 евро, но и с цели 18 точки от талона си.

За сравнение – преди се отнемаха 12 точки, и то само при съставен акт. Освен това, книжката ще бъде отнета за два месеца.

Повтарящите се нарушения – по-скъпи от всякога

Новите разпоредби са безмилостни към рецидивистите на пътя. При повторно превишаване на скоростта, санкцията скача на 21 точки. Ако в рамките на година шофьорът бъде хванат три пъти с над 31 км/ч над ограничението, ще загуби 26 точки – точно толкова, колкото са всички контролни точки за новите водачи през първите три години след взимане на книжка.

Алкохолът зад волана – още по-рисков

Промени има и за шофьорите, които сядат зад волана с алкохол в кръвта между 0.5 и 0.8 промила. Вместо досегашните 8 точки, вече ще се отнемат 10, а глобата възлиза на 255,94 евро. Явно държавата не смята да толерира дори минимални отклонения от закона.

Възстановяване на точки – само за изрядните

Максималният брой контролни точки за опитните водачи остава 39. Възстановяването им е възможно чрез допълнително обучение или автоматично – ако в продължение на две години не бъде извършено ново нарушение, което води до отнемане на точки.

Край на вратичките в закона: Дисциплината на пътя става приоритет

С тези промени МВР слага край на практиката шофьорите да запазват пълния си брой точки, въпреки системни нарушения, само защото са били санкционирани с фиш, а не с акт. Новите правила целят да повишат отговорността и безопасността на пътя, като всяко нарушение вече има реални последици.

Заключение: Време е за по-отговорно шофиране

Новите мерки са категоричен сигнал, че държавата няма да толерира безразсъдното поведение на пътя. Всеки водач трябва да бъде нащрек – всяко нарушение вече тежи не само на джоба, но и на шофьорската книжка.

Спазването на правилата е най-сигурният начин да запазим както точките си, така и живота на пътя.