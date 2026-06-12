Строги мерки за шофьорите: Новите глоби вече водят и до отнемане на контролни точки

С настъпването на 29 май, българските шофьори се сблъскват с нова реалност на пътя. Министерството на вътрешните работи въведе съществени промени в Наредба № Iз-2539, които вече са публикувани в „Държавен вестник“.
Най-важната новост: при нарушение, установено с електронен фиш, освен парична санкция, ще се отнемат и контролни точки от шофьорската книжка, предупреди бТВ.
Край на „безнаказаните“ фишове: Глобата вече не е единственото наказание
Досега електронният фиш означаваше само глоба – без последствия за контролните точки. Това обаче вече е минало. Ако камера засече превишение на скоростта с над 40 км/ч в населено място, водачът ще се раздели не само с 306,76 евро, но и с цели 18 точки от талона си.
За сравнение – преди се отнемаха 12 точки, и то само при съставен акт. Освен това, книжката ще бъде отнета за два месеца.
Повтарящите се нарушения – по-скъпи от всякога
Новите разпоредби са безмилостни към рецидивистите на пътя. При повторно превишаване на скоростта, санкцията скача на 21 точки. Ако в рамките на година шофьорът бъде хванат три пъти с над 31 км/ч над ограничението, ще загуби 26 точки – точно толкова, колкото са всички контролни точки за новите водачи през първите три години след взимане на книжка.
Алкохолът зад волана – още по-рисков
Промени има и за шофьорите, които сядат зад волана с алкохол в кръвта между 0.5 и 0.8 промила. Вместо досегашните 8 точки, вече ще се отнемат 10, а глобата възлиза на 255,94 евро. Явно държавата не смята да толерира дори минимални отклонения от закона.
Възстановяване на точки – само за изрядните
Максималният брой контролни точки за опитните водачи остава 39. Възстановяването им е възможно чрез допълнително обучение или автоматично – ако в продължение на две години не бъде извършено ново нарушение, което води до отнемане на точки.
Край на вратичките в закона: Дисциплината на пътя става приоритет
С тези промени МВР слага край на практиката шофьорите да запазват пълния си брой точки, въпреки системни нарушения, само защото са били санкционирани с фиш, а не с акт. Новите правила целят да повишат отговорността и безопасността на пътя, като всяко нарушение вече има реални последици.
Заключение: Време е за по-отговорно шофиране
Новите мерки са категоричен сигнал, че държавата няма да толерира безразсъдното поведение на пътя. Всеки водач трябва да бъде нащрек – всяко нарушение вече тежи не само на джоба, но и на шофьорската книжка.
Спазването на правилата е най-сигурният начин да запазим както точките си, така и живота на пътя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
И после - Я , "Калашници"! Е как па не сме знаЯли, веднага щяхме да вземем мерки!!!
Коментиран от #4, #34
08:25 12.06.2026
2 Мхм
Коментиран от #5
08:25 12.06.2026
3 регулировчик движение, БКП с. Крушари
08:26 12.06.2026
4 Руски роми
До коментар #1 от "Пич":Случайно ли е, че са с руско име "Калашници"?
Коментиран от #9
08:26 12.06.2026
5 Електорат
До коментар #2 от "Мхм":Виновни са гласоподавателите. За който са гласували, такива са и улиците.
Гласоподавателите са и тия дето не си плащат данъците, трошат, нарушават, хвърлят си боклука навсякъде и се скатават.
08:28 12.06.2026
6 КАТ аванта
08:28 12.06.2026
7 пресолена
08:30 12.06.2026
8 Предложение
Коментиран от #13
08:31 12.06.2026
9 Типичен паветник!
До коментар #4 от "Руски роми":Нищо ли не успя да разбереш от темата?
08:32 12.06.2026
10 Повечето от
08:32 12.06.2026
11 в кратце
Коментиран от #19
08:33 12.06.2026
12 ехааа
08:37 12.06.2026
13 Това е защото
До коментар #8 от "Предложение":Нямаме дракон
08:39 12.06.2026
14 Жунгла
08:40 12.06.2026
15 Факт
08:40 12.06.2026
16 Иван
08:43 12.06.2026
17 Нервгистриран
Коментиран от #39
08:44 12.06.2026
18 Нима!
08:44 12.06.2026
19 ои8уйхътгрф
До коментар #11 от "в кратце":Записвай си:
Говоренето по телефона докато шофирам Е ПОЗВОЛЕНО...
Коментиран от #30
08:46 12.06.2026
20 Деций
Грозната истина ,че МВР не се интересува от ва
08:47 12.06.2026
21 СЕГА ЗАРАДИ КАЛАШНИЦИТЕ
08:49 12.06.2026
22 Мери Попинз
08:49 12.06.2026
23 А ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Коментиран от #26
08:51 12.06.2026
24 ООрана държава
08:58 12.06.2026
25 Мишел
08:59 12.06.2026
26 говорите
До коментар #23 от "А ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ":явно за служителите на "силовите" министерства ....
09:03 12.06.2026
27 българина
09:08 12.06.2026
28 Васил
09:17 12.06.2026
29 Механик
Oт както се помня, все закона и меркит се затягат (усещаме го по джобовете си), а нарушенията и смъртта на пътя се увеличават. Що така, законотворци?
Коментиран от #32
09:25 12.06.2026
30 Позволено е,
До коментар #19 от "ои8уйхътгрф":Ако говориш чрез Блу точ, ръцете тиса на волана и следи ситуацията на пътя
09:31 12.06.2026
31 По българските пътища
Това са различни по вид забранителни знаци, от които няма никаква значима нужда и полза, но са любимо място на КАТ за поставяне на камери и събиране на електронни наказателни фишове.
Това са капани - касички!
В същото време КАТ се обръщат на другата страна, огато край тях прелетят мотористи или скъпи коли със лесни за запомняне номера!
Познати катаджии ми казват, че имат списъци с неприкосновени МПС- та, който не биват санкционирани по никакъв повод. Плащат си и могат да спрат пред входа на детската градина и да запушат пътя на децата и майките.
Демерджиев знае ли ги тези неща или ще си остане поредния министър на МВР с големите приказки и обещания?
09:33 12.06.2026
32 Не съм
До коментар #29 от "Механик":За кинотворец, но знам: Липсват първите седем години.
Коментиран от #33
09:33 12.06.2026
33 Законотворец
До коментар #32 от "Не съм":От недоглеждане е
09:37 12.06.2026
34 Спукана работа
До коментар #1 от "Пич":Времето отмина, а само глупости се правят. Щом може безнаказано катаджии и полицай да ескортират и да обслужват всеки, който им плати и да работят като таксиметрови служби всичко друго е ясно. До кога обществената тайна, че контролните органи са подкупни ще се замита под килима вместо да бъдат хванати и натикани при бай Ставри, да видим дали после другите няма да започнат да работят по друг начин.
09:41 12.06.2026
35 ХА ХА ХА
Вече списъкът с използващите "специален режим" на движение е цяла страница :)
09:41 12.06.2026
36 Шоферът
както ще се явява ли на Нов изпит съответния Алкохолик???
09:50 12.06.2026
37 Лято е и
09:57 12.06.2026
38 Дейвид
09:59 12.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 МП4
10:24 12.06.2026