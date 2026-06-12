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Строги мерки за шофьорите: Новите глоби вече водят и до отнемане на контролни точки
  Тема: Войната на пътя

Строги мерки за шофьорите: Новите глоби вече водят и до отнемане на контролни точки

12 Юни, 2026 08:20 3 194 40

  • кат-
  • пътна полиция-
  • наказания-
  • мерки-
  • контролни точки-
  • джигити

Революция в правилата за движение: Какво се променя за шофьорите от 29 май

Строги мерки за шофьорите: Новите глоби вече водят и до отнемане на контролни точки - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С настъпването на 29 май, българските шофьори се сблъскват с нова реалност на пътя. Министерството на вътрешните работи въведе съществени промени в Наредба № Iз-2539, които вече са публикувани в „Държавен вестник“.

Най-важната новост: при нарушение, установено с електронен фиш, освен парична санкция, ще се отнемат и контролни точки от шофьорската книжка, предупреди бТВ.

Край на „безнаказаните“ фишове: Глобата вече не е единственото наказание

Досега електронният фиш означаваше само глоба – без последствия за контролните точки. Това обаче вече е минало. Ако камера засече превишение на скоростта с над 40 км/ч в населено място, водачът ще се раздели не само с 306,76 евро, но и с цели 18 точки от талона си.

За сравнение – преди се отнемаха 12 точки, и то само при съставен акт. Освен това, книжката ще бъде отнета за два месеца.

Повтарящите се нарушения – по-скъпи от всякога

Новите разпоредби са безмилостни към рецидивистите на пътя. При повторно превишаване на скоростта, санкцията скача на 21 точки. Ако в рамките на година шофьорът бъде хванат три пъти с над 31 км/ч над ограничението, ще загуби 26 точки – точно толкова, колкото са всички контролни точки за новите водачи през първите три години след взимане на книжка.

Алкохолът зад волана – още по-рисков

Промени има и за шофьорите, които сядат зад волана с алкохол в кръвта между 0.5 и 0.8 промила. Вместо досегашните 8 точки, вече ще се отнемат 10, а глобата възлиза на 255,94 евро. Явно държавата не смята да толерира дори минимални отклонения от закона.

Възстановяване на точки – само за изрядните

Максималният брой контролни точки за опитните водачи остава 39. Възстановяването им е възможно чрез допълнително обучение или автоматично – ако в продължение на две години не бъде извършено ново нарушение, което води до отнемане на точки.

Край на вратичките в закона: Дисциплината на пътя става приоритет

С тези промени МВР слага край на практиката шофьорите да запазват пълния си брой точки, въпреки системни нарушения, само защото са били санкционирани с фиш, а не с акт. Новите правила целят да повишат отговорността и безопасността на пътя, като всяко нарушение вече има реални последици.

Заключение: Време е за по-отговорно шофиране

Новите мерки са категоричен сигнал, че държавата няма да толерира безразсъдното поведение на пътя. Всеки водач трябва да бъде нащрек – всяко нарушение вече тежи не само на джоба, но и на шофьорската книжка.

Спазването на правилата е най-сигурният начин да запазим както точките си, така и живота на пътя.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    81 5 Отговор
    Законодателите и МВР имат усилено кретенска визия за пътната обстановка!!! Ако може нищо да не работят, а само да рекетират!!!
    И после - Я , "Калашници"! Е как па не сме знаЯли, веднага щяхме да вземем мерки!!!

    Коментиран от #4, #34

    08:25 12.06.2026

  • 2 Мхм

    74 5 Отговор
    А може ли МВР да свърши малко работа и да види защо нямаме асфалт по улиците? Дори в София вече улиците са в разпад. Виновни?! - няма естествено

    Коментиран от #5

    08:25 12.06.2026

  • 3 регулировчик движение, БКП с. Крушари

    37 2 Отговор
    Ма как така, бе?! С Бойкикев лично премахнахме контролния талон към фалшивите СУМПС!

    08:26 12.06.2026

  • 4 Руски роми

    11 36 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Случайно ли е, че са с руско име "Калашници"?

    Коментиран от #9

    08:26 12.06.2026

  • 5 Електорат

    38 4 Отговор

    До коментар #2 от "Мхм":

    Виновни са гласоподавателите. За който са гласували, такива са и улиците.

    Гласоподавателите са и тия дето не си плащат данъците, трошат, нарушават, хвърлят си боклука навсякъде и се скатават.

    08:28 12.06.2026

  • 6 КАТ аванта

    24 1 Отговор
    Винаги има начин😉

    08:28 12.06.2026

  • 7 пресолена

    42 5 Отговор
    имитация на контрол. отново.

    08:30 12.06.2026

  • 8 Предложение

    17 8 Отговор
    Какви контролни точки ? Мерките трябва да са крути. При второ или трето провиненеие отнемане на книжката. При многократно нарушение отнемане на колата. При жертва при ползване на наркотици и/или алкохол затвор за 10+ години. Предлаганите сега мерки са палеативни и не предполагат затягане на дисиплината на шофьорите.

    Коментиран от #13

    08:31 12.06.2026

  • 9 Типичен паветник!

    28 3 Отговор

    До коментар #4 от "Руски роми":

    Нищо ли не успя да разбереш от темата?

    08:32 12.06.2026

  • 10 Повечето от

    44 3 Отговор
    нарушителите, карат с отнети книжки и това няма да ги спре. Ще спре тези, които случайно са нарушили. Сбъркана система, като цялата държава.

    08:32 12.06.2026

  • 11 в кратце

    24 1 Отговор
    Новите глоби вече водят и до отнемане на контролни плочки.Ще отнемат и телефоните на тези,които говорят по телефона и едновременно шофират.

    Коментиран от #19

    08:33 12.06.2026

  • 12 ехааа

    5 20 Отговор
    Само така-рязане на глави ,и то веднага ! Това е решението на въпросите !

    08:37 12.06.2026

  • 13 Това е защото

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Предложение":

    Нямаме дракон

    08:39 12.06.2026

  • 14 Жунгла

    42 1 Отговор
    От дълго време МВР и КАТ толерират подобни "шофьори" и после, дай да дерем всички останали редовни водачи на МъПъСъ. Насложили камери и триноги като в някакво идиотско риалити шоу и оборудвали шапкарите със слънчоглед, дрегер и комплект "млад химик" и юруш на рушветите и глобите.

    08:40 12.06.2026

  • 15 Факт

    33 0 Отговор
    Жена осъди МВР за фалшив тест за наркотици!

    08:40 12.06.2026

  • 16 Иван

    23 3 Отговор
    Това е също като ковида - ваксиниране с отрова срещу несъществуваща болест

    08:43 12.06.2026

  • 17 Нервгистриран

    25 3 Отговор
    Върнете спиране от движение на МПС със затъмнени предни странични и челно стъкло - ЗАЩО ГО МАХНАХТЕ ОТ НАРЕДБАТА?!?

    Коментиран от #39

    08:44 12.06.2026

  • 18 Нима!

    9 1 Отговор
    А порицание пред строя! ТРЯБВА ЗАТВОР! НАБИЙТЕ СИ ГО В КУХИТЕ КРАТУНИ!

    08:44 12.06.2026

  • 19 ои8уйхътгрф

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "в кратце":

    Записвай си:

    Говоренето по телефона докато шофирам Е ПОЗВОЛЕНО...

    Коментиран от #30

    08:46 12.06.2026

  • 20 Деций

    26 1 Отговор
    До къде ще доведат новите глоби, естествено до по нататъшно разстройване и блокиране на системата .По големи глоби,по малка събираемост,повече хора остават без книжка,по малко купен бензин и консумативи,по малко акцизи и ДДС в бюджет а,по малко активни хора , някой остават без работа,няма работа ,няма доходи,няма доходи няма отдръжки и потребление !Всичко са скачени съдове.Превишението на скоростта с 10/15 км/ч не е предпоставка за пътен травматизъм,и е крайно време да спрете да си криете главите за истинските проблеми.Много от пътната сигнализация е редена от редки безхаберници,ненужни ограничения,забранителни знаци,знак до знак взаимно изключващи се.Основният проблем е изключително слабата подготовка на водачите,техният нисък интелект които ги лишава от правилна преценка на скорост ,време ,пътни условия,лични умения, състояние на автомобила които управляват и неговите възможности за устойчивост.Това не се учи,то може само да се усъвършенства ако го има с висше !На пътя като качество и ниво на поддръжка няма да се спирам,той се ползва единствено за източване на милиарди ежегодно.Направете статистика на произшествията, профила на водачите уадтвали и реалните причини довели до ПТП.Повечето са неадекватници.Винаги съм се чудил на родителите,те слепи ли са,не виждат ли ,че повечето деца не умеят и не могат да карат,защо ги оставят да се убиват и да убиват други,на какво се надяват и на какво разчитат?И последно.
    Грозната истина ,че МВР не се интересува от ва

    08:47 12.06.2026

  • 21 СЕГА ЗАРАДИ КАЛАШНИЦИТЕ

    22 1 Отговор
    На целия народ ще му съдерат кожата.

    08:49 12.06.2026

  • 22 Мери Попинз

    18 0 Отговор
    Значи МВР трябва своевременно и надлежно да уведомява всички за извършените от тях нарушения. Ха-ха импосибъл бате. Обаче може, като натрупат 3-5 фиша "случайно проверяващи" до та санкционират накуп с директно отнемане сумпс-то и колата и огава ако евентуално жената или внучката не родят в колата, може ти да пукнеш от шока 😀

    08:49 12.06.2026

  • 23 А ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

    23 0 Отговор
    Дето не поддържат пътищата и само слагат значи хранилки, на тях КОЛОКО ТОЧКИ ЩЕ СЕ ОТНЕМАТ???

    Коментиран от #26

    08:51 12.06.2026

  • 24 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Доста смешно, пияният е по опасен от този който превишава скороста поради простата причина, че и двамата я превишават но единият е неадекватен, съответни за алкохол би следвало да са по високи санкциите отколкото за скорост

    08:58 12.06.2026

  • 25 Мишел

    8 0 Отговор
    Бонус малус само срещу 50-100евро в джоба на контролния орган.

    08:59 12.06.2026

  • 26 говорите

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "А ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ":

    явно за служителите на "силовите" министерства ....

    09:03 12.06.2026

  • 27 българина

    19 0 Отговор
    като дадоха 100 млн евро за средната скорост и аше ли намашение на убитите? В германия като карат най бързо защо имат имат най малко убити на 100 хил? не скоростта убива тъпаци нещастни а скапната инфраструктурата, от до да не изброявам от бордюра маркировката храстиите дупките кривите тесни пътища, ВСИЧКО Е ТОТАЛНА ЩЕТА от корупция и безхаберие

    09:08 12.06.2026

  • 28 Васил

    6 1 Отговор
    Всичко е направено за да взимат едни пари от народа ако половината население при тези правила остане без книжки от къде ще прибират кинти сами се прострелват в крака. Явно Радев иска да издои народа и да му плати държавният дълг от който простолюдието не е взело и цент а тези разходи са направени от заплати и бонуси в държавният сектор.

    09:17 12.06.2026

  • 29 Механик

    10 0 Отговор
    Пак ще стрижем стадото. Имам предвид ПОСЛУШНОТО що-годе стадо. НЕПОСЛУШНОТО ще продължава да лети с 200 и да се приземява в автобуси.
    Oт както се помня, все закона и меркит се затягат (усещаме го по джобовете си), а нарушенията и смъртта на пътя се увеличават. Що така, законотворци?

    Коментиран от #32

    09:25 12.06.2026

  • 30 Позволено е,

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "ои8уйхътгрф":

    Ако говориш чрез Блу точ, ръцете тиса на волана и следи ситуацията на пътя

    09:31 12.06.2026

  • 31 По българските пътища

    11 0 Отговор
    има нарочно поставени пътни знаци- капани!
    Това са различни по вид забранителни знаци, от които няма никаква значима нужда и полза, но са любимо място на КАТ за поставяне на камери и събиране на електронни наказателни фишове.

    Това са капани - касички!

    В същото време КАТ се обръщат на другата страна, огато край тях прелетят мотористи или скъпи коли със лесни за запомняне номера!

    Познати катаджии ми казват, че имат списъци с неприкосновени МПС- та, който не биват санкционирани по никакъв повод. Плащат си и могат да спрат пред входа на детската градина и да запушат пътя на децата и майките.

    Демерджиев знае ли ги тези неща или ще си остане поредния министър на МВР с големите приказки и обещания?

    09:33 12.06.2026

  • 32 Не съм

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    За кинотворец, но знам: Липсват първите седем години.

    Коментиран от #33

    09:33 12.06.2026

  • 33 Законотворец

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Не съм":

    От недоглеждане е

    09:37 12.06.2026

  • 34 Спукана работа

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Времето отмина, а само глупости се правят. Щом може безнаказано катаджии и полицай да ескортират и да обслужват всеки, който им плати и да работят като таксиметрови служби всичко друго е ясно. До кога обществената тайна, че контролните органи са подкупни ще се замита под килима вместо да бъдат хванати и натикани при бай Ставри, да видим дали после другите няма да започнат да работят по друг начин.

    09:41 12.06.2026

  • 35 ХА ХА ХА

    4 0 Отговор
    А от 05.06.2026 г. имаме нови промени в Закона за движение по пътищата ...

    Вече списъкът с използващите "специален режим" на движение е цяла страница :)

    09:41 12.06.2026

  • 36 Шоферът

    0 0 Отговор
    Не става ясно за колко месеца ще бъде Отнета книжката за Алкохол от 0.5 до 0.8,

    както ще се явява ли на Нов изпит съответния Алкохолик???

    09:50 12.06.2026

  • 37 Лято е и

    1 0 Отговор
    Милиционерите са хора трябва да заделят нещичко за морето

    09:57 12.06.2026

  • 38 Дейвид

    3 0 Отговор
    Поредното малоумие. Сега ще дерем пак съвестните и редовни шофьори. Всеки превишава с 10-ина км/ч. Повечето ограничения са неадекватни.Колкото до "калашниците", "кашиците" и тям подобни групички те така и така си правят каквото си искат - тях не ги стряскат "нови промени в закона за движение по пътищата" - те така и така не спазват никакви закони, а и имат протекции. Не мога да повярвам, че се появява някаква "формация", която се бие в гърдите какви са "голяма работа" и т.нар. ни служби изобщо не ги отразяват, дори информативно. Всяка уважаваща себе си контраразузнавателна, антитерористична и полицейска служба трябва да наблюдава и да изостри внимание, когато някъде се съберат повече от 3-ма човека седнакви тениски. В случая - 0 реакция. Отделна тема е, че определени етноси имат повече права, нали Боко им обещаваше навремето леки наказания. В тази връзка никой не споменава "онези списъци" в полицията на хора, които не се пипат. 90% от тежките катастрофи са извършени от такива хора - напр. Георги Семерджиев; също така Димитър Любенов, който уби французина на околовръстното в София. Ако тези катастрофи не бяха толкова тежки и с такъв широк, дори международен отсзук, което автоматично политизира случая, всичко щеше да бъде заметено.

    09:59 12.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 МП4

    0 1 Отговор
    Аз съм на -12 нз какво ще ми вземат. . .

    10:24 12.06.2026

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