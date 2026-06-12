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10 000 лв. обезщетение за шофьорка от градския транспорт в София заради фалшиво положителен тест за дрога
  Тема: Войната на пътя

10 000 лв. обезщетение за шофьорка от градския транспорт в София заради фалшиво положителен тест за дрога

12 Юни, 2026 08:03 2 126 52

  • метамфетамин-
  • шофьорка-
  • градски транспорт-
  • софия

Антоанета Димитрова, която има 38 години стаж като шофьор в градския транспорт, остава без възможност да упражнява професията си в продължение на около четири месеца

10 000 лв. обезщетение за шофьорка от градския транспорт в София заради фалшиво положителен тест за дрога - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След три години съдебна битка жена от София осъди МВР, след като полеви тест за наркотици показва фалшиво положителен резултат за метамфетамин. Решението, постановено на 18 май тази година, задължава областната дирекция на МВР - София да изплати 10 000 лева обезщетение за причинени неимуществени вреди.

Потърпевшата Антоанета Димитрова, която е шофьор в градския транспорт в София, разказва, че заради случая е останала без книжка, без възможност да работи и с намалени доходи в продължение на месеци. Освен това е била и в болничен, което допълнително е утежнило финансовото ѝ положение.

Историята датира от февруари 2024 г., когато Димитрова катастрофира по пътя към работа, след като автомобилът ѝ поднася на заледен участък и се удря в мантинелата. На място са извикани органите на реда, които извършват проверка, включително тест за наркотични вещества, разказа "Нова телевизия".

Полевият тест отчита положителен резултат за метамфетамин. Веднага след това ѝ е отнета шофьорската книжка и са свалени регистрационните номера на автомобила. Жената е отведена в районното управление в Елин Пелин, където са съставени документи, след което е направен и кръвен тест и проба от урина.

По-късно резултатите от лабораторните изследвания не потвърждават употреба на наркотични вещества.

Димитрова, която има 38 години стаж като шофьор в градския транспорт, остава без възможност да упражнява професията си в продължение на около четири месеца. В този период тя е и в болничен, което води до значително намаляване на доходите.

„Няма как да си вземеш работната заплата, когато си в болничен. Падат класове, надбавки и други плащания“, разказва тя. По думите ѝ ситуацията е довела до сериозни затруднения в ежедневието ѝ, тъй като живее в Долна Малина и е зависима от други хора за придвижване до София.

Според нея през периода е съществувал и риск да бъде освободена от работа, а несигурността е засегнала както нея, така и отношенията с колеги и ръководство.

След дълъг процес съдът уважава иска на Димитрова и присъжда обезщетение от 10 000 лева, както и разноски по делото. Жената съобщава, че сумата вече е изплатена, заедно с адвокатски хонорар и начислени лихви.

В съдебното решение се приема, че е налице неоснователно обвинение от страна на органите на МВР във връзка с управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества.

Днес Антоанета Димитрова казва, че най-трудната част от случая е била не само загубата на работа и доходи, но и общественото съмнение, което е съпътствало резултата от полевия тест.

Тя съветва хора, които попадат в подобна ситуация, да не се отказват от правата си, тъй като според нея подобни случаи не са изолирани. „Тези тестове по пътищата не винаги са точни. Много хора пострадаха и останаха без работа и доходи“, посочва тя.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ся, копрайм?

    54 3 Отговор
    За пръв КАТериците да връщат пари, вместо да взимат.

    Коментиран от #16, #21

    08:10 12.06.2026

  • 2 Тома

    34 2 Отговор
    А на Златанов с алтъните от осемте джуджета осъди прокуратурата за 100 000 евро защото е наше момче и не е мучо.

    Коментиран от #44

    08:10 12.06.2026

  • 3 Не се спирай

    63 0 Отговор
    Намери си добри адвокати и продължавай да съдиш МВР, дори в европейския съд за правата на човека !
    Законите трябва да се променят и тези тестове могат да бъдат само насочващи, но не да се приемат като окончателни. Преди няколко месеца бяха обвинили някакъв 85-годишен дядо, че ползвал марихуана и кокаин след подобен тест.

    08:12 12.06.2026

  • 4 честен ционист

    7 32 Отговор
    Енергийните напитки могат да заблудят теста за мет. Като й гледам на г-жата бретончето, съм сигурен, че дъни по няколко Изота или Хелчета на ден.

    Коментиран от #24, #45

    08:13 12.06.2026

  • 5 Дзак

    54 1 Отговор
    Сумата е малка пред вид причинените неудобства!

    08:13 12.06.2026

  • 6 Факт

    48 0 Отговор
    Закупилите и одобрили тестовете да плащат!!!

    08:14 12.06.2026

  • 7 Т Живков

    11 12 Отговор
    Само така.Смрът на комунизма!

    08:15 12.06.2026

  • 8 бушприт

    13 3 Отговор
    фалшив, положителен тест за дрога

    08:16 12.06.2026

  • 9 Някой

    47 3 Отговор
    Всеки потърпевш от идиотията на МВР трябва да ги съди до дупка. Техните служители отказаха да ги тестват с тези тестове, защото дават много фалшиво положителни резултати, но МВР много държи да съсипва животи с тях. Щото ти отнемат книжката, арестуват те, а това може да доведе до уволнение и загуба на доходи. Отделно съсипаното психическо здраве на потърпевшия. И след няколко месеца, когато излязат кръвните проби, човек получава едно "извинявай". Ако въобще и него получи.

    08:16 12.06.2026

  • 10 Иван

    33 3 Отговор
    Колко от тези които гласуваха този терористичен закон са тествани за наркотици ? И колко от ПТП с пострадали са извършени от пияни или дрогирани. Това строго пазена тайна

    08:18 12.06.2026

  • 11 Механик

    44 1 Отговор
    За 3 години разкарване по съдилища и следователи ??? И само десет хиляди?
    Ами ако тая жена беше по-чувствителна и бе получила инсулт/инфаркт? Ако се бе поболяла трайно, тия десет хиляди за колко време щяха да и стигнат?
    Животеца с те и стровили, бял ден не е виждала 3 години тази отрудена жена!
    Дано Бог ви отсипе обилно от това дето сте си надробили! Щото то на друго възмездие не остана на какво да се надяваме.

    Коментиран от #27, #28

    08:18 12.06.2026

  • 12 Ахаааа

    28 1 Отговор
    Когато "държавата" плаща обезщетение ползва лева, че уж да изглежда много, а иначе за скубане през данъци, глоби и такси се работи само в €шиткойн. БОКЛУЦИ!

    08:18 12.06.2026

  • 13 Не за десет

    27 0 Отговор
    а за 100 000 е трябвало да осъди мвр,а отделно да съди и държавата в Страсбург! И всекидруг потърпевш трябва да го прави,та дано се сетят да си оправят некадърните закони!

    08:19 12.06.2026

  • 14 Иван

    11 0 Отговор
    Германия много отдавна произвежда само боклуци . По добре да се търси някой африкански производител

    08:20 12.06.2026

  • 15 Ъъъъ

    25 1 Отговор
    извадила е луд късмет това е абсолютно невъзможно на мен ми дадоха 1000 лева делото се точи 5 години, адвокатката и съдебния състав изкараха добри пари от безкрайни сесии докато правят абсолютно нищо

    Коментиран от #25

    08:21 12.06.2026

  • 16 да ама не

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ся, копрайм?":

    парите ги дават данъкоплатците

    08:22 12.06.2026

  • 17 Хайде

    23 0 Отговор
    Тия б-к-уци които въведоха тия фалшиви тестове те да плащат,а не пак от Народа да дърпат пари за да си платят ид-т-ините мо-е-иците

    08:23 12.06.2026

  • 18 бай Онзи

    7 0 Отговор
    ОК, кажете какви лекарства е пила преди това, за да знаем и ние от какво да се пазим.

    08:24 12.06.2026

  • 19 ои8уйхътгрф

    22 0 Отговор
    "В съдебното решение се приема, че е налице неоснователно обвинение от страна на органите на МВР във връзка с управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества."

    Ей това е НАЙ-ВАЖНОТО в случая... Съда директно заявява, че тези тестове НЕ МОГАТ ДА СА ОСНОВАНИЕ за отнемане на книжката и т.н...
    Жокер- издирете съдебното решение, ще ви трябва... Щом МВР вече са платили значи НЕ СА оспорвали присъдата и са се съгласили с нея... А тъй като вашата съдебна система е основана на прецеденти щом веднъж съдът е постановил нещо си това решение не просто може, а следва да се прилага от другите съдилища...

    Коментиран от #22, #35

    08:24 12.06.2026

  • 20 Мдааа

    22 1 Отговор
    Време е новото правителство да спре този рекет с фалшивоположителните бухалки на ГЕРБ!
    ГЕРБ разсипаха много животи с тях на невинни хора и продължата!
    Тези обезщетения за рекета на ГЕРБ се плащат с пари от държавния бюджет, а той се формира от вашите данъци!

    08:26 12.06.2026

  • 21 пешо

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ся, копрайм?":

    нищо не връщат..връщам аз...и другите от светлата икономика.... правилата трябва да са еднакви за всички.. или и МВР почват да ги тестват за наркотици.... или да сменят тези полеви тестове
    +++ трябва да почне да се носи някакъв вид персонална/професионална отговорност от служебните лица...
    не може ....тарикат но на държавна работа ...не се специализира, не знае процедурите и законите.. да издевателства над граждани и после държавата да плаща за тарикатлъка му.....
    така се натоварва и съдебната система и гражданите и финансовата система...

    08:26 12.06.2026

  • 22 честен ционист

    13 2 Отговор

    До коментар #19 от "ои8уйхътгрф":

    Тези тестове може и да са незаконни, но вие не разбирате, каква е основната причина, да се прилагат, а именно да внушават на Ганчо чувстовото, че е контролиран, а на МВР, че има законовото право да извършва този контрол, което си е чиста проба хипноза.

    Коментиран от #26

    08:27 12.06.2026

  • 23 фен на сидеров

    11 1 Отговор
    всички обезщетения трябва да се изплащат от бюджета на съответната организация или министерство ! не от общия бюджет на държавата ! това съответно ще се отразява директно на заплатите на "съгрешилите" чиновници !

    08:31 12.06.2026

  • 24 ои8уйхътгрф

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Теста може да е фалшиво положителен поне по 150 причини щото просто констатира наличие на нещо си...
    Само дето това "нещо си" се среща в 80% от по-сериозните лекарства и в 99,999% от енергийните напитки... Все неща които се продават в магазина свободно... Не може някакъв тест който отчита САМО наличие на "нещо си" да е основание за отнемане на книжка и т.н....
    Дрегера за алкохол отчита КОЛКО си пил и според това "колко" следват наказанията... Теста за дрога трябва да е само насочващ и задължително да отиваш на кръвна проба- там каквото покаже...

    Коментиран от #32, #38

    08:33 12.06.2026

  • 25 Разбирач

    13 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ъъъъ":

    Тя с това си вади хляба, но 10000 са си смешна сума. Трябва поне 100000

    08:36 12.06.2026

  • 26 ои8уйхътгрф

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "честен ционист":

    Тестовете НЕ СА ПРОБЛЕМ, последствията от възможният фалшиво положителен резултат са проблем... Просто наказания трябва да се налагат СЛЕД кръвна проба...
    Понеже ти свалят номерата на автомобила за да не го продадеш му налагат забрана и подписваш протокол за "отговорно пазене" - ако е положителна кръвната проба свалят табелите, ако е отрицателна свалят забраните...

    Коментиран от #30, #33

    08:37 12.06.2026

  • 27 Разбирач

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Те си го получават, спокойно. Здравето на всички гласували това се влошава, бавно и безвъзвратно

    08:37 12.06.2026

  • 28 Дис ис Бългейра

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Ако бе получила инфаркт или инсулт, то значи не е била корава достатъчно, за да живее в България. Тук оцеляват само най-добрите и издражливите. Естествен подбор, баце

    Коментиран от #48

    08:40 12.06.2026

  • 29 Тия Са !

    4 0 Отговор
    Направо !

    За Разстрел !

    08:40 12.06.2026

  • 30 честен ционист

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "ои8уйхътгрф":

    Това, което описвате няма възпитателна, или превантивна цел, а е просто посегателсвто срещу частната собственост и личността на гражданина в едно феодално посткомунистическо общество. Доказателството е там, че дори и да има на 100% достоверни резултати от теста, то последващите санкции нямат за задача изправяне на този дефект в обществото, а е просто репресивен инструмент.

    Коментиран от #34

    08:46 12.06.2026

  • 31 Да не се Се Раждал !

    1 2 Отговор
    В Маймунландия !

    08:47 12.06.2026

  • 32 КАТ

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "ои8уйхътгрф":

    Изцяло съгласен .
    Много точно и ясно описано .
    Санкции след резултата от медицинските изследвания .
    И да стават в рамките на една седмица .

    08:49 12.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ои8уйхътгрф

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "честен ционист":

    Я да чуя как примерно 25 години затвор ще помогнат за изправяне на дефекта на обществото наречен "умишлено убийство"?

    Самото наказание НИКОГА не поправя нищо... Единствено страхът от това какво наказание те чака спира проявлението на множество "дефекти"...

    08:58 12.06.2026

  • 35 Какви прецеденти?

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "ои8уйхътгрф":

    Ти си гледал много американски филми.
    Нашата съдебна система не е основана на прецеденти.

    Коментиран от #37

    09:00 12.06.2026

  • 36 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "...":

    За тази глупост ще си платиш- само да се консултирам кои точно пръсти е най-гадно да ти липсват и ще те посетят едни хорица...

    09:00 12.06.2026

  • 37 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Какви прецеденти?":

    Клоунски, скрий се някъде... И най-добре се връщай под масата да смучеш на господаря си пеефски топките

    09:02 12.06.2026

  • 38 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "ои8уйхътгрф":

    Проблема е в начина на използване на теста от нашитеганчовци. Те го използват като бухалка. Производителят Дрегер е написал, че теста дава много грешки и използването му трябва да е само повод за кръвен тест, а не като доказателство пред съда! В цял свят Дръгчек ли използват? Няма ли някакъв друг свестен производител?

    Коментиран от #41

    09:17 12.06.2026

  • 39 Сега кой ще ги плати тези 10 бона?

    4 1 Отговор
    Тези ченгета които са се правили на Богове, те трябва да платят тези пари, а за другите ченгета да им е за урок, иначе вечно ще сме в калта!

    09:18 12.06.2026

  • 40 Васил

    5 0 Отговор
    Дадоха прекалени права на полицията и тормоза не спира.

    09:19 12.06.2026

  • 41 ои8уйхътгрф

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Всички тестове за дрога са такива- НЕ СА доказателство за употреба, а само индикатори ЗА ВЪЗМОЖНА УПОТРЕБА... Доказателство е само кръвната проба...

    Тоест какви ще са тестовете е без значение когато законът е грешно написан... И то НАПЪЛНО УМИШЛЕНО е така написан...

    09:39 12.06.2026

  • 42 Питане

    4 0 Отговор
    От къде ще ги взимат за да и ги платят ?
    От данъците на тези с мазолите по ръцете или от некадърниците, чиято работа по цял ден е пиене на кафе, сплетени и клюки ?
    Със сигурност от вторите няма да ги вземат!
    До кога за некадърността на прокурори, съдии и чиновници, ще плащат тези, които нямат нищо общо със "санкциите", а изкарват и техните заплати ?
    / Оруел - "Фермата на животните"..../

    09:44 12.06.2026

  • 43 дядото

    3 0 Отговор
    кога ще спрете тази гавра с водачите,с народа и правото.

    09:44 12.06.2026

  • 44 Ти у ред ли си?

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    На човека му съсипаха бизнес за милиони, взеха му кеш, злато и автомобили пак за милиони, загуби бъбрек а другия му е увреден безвъзвратно, вися във затвора невинен и ти викаш "много са му дали"?!? Това са стотинки на фона на загубите му.

    09:45 12.06.2026

  • 45 Меемед

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Те - арабите и арииците затова толкова много ви"обичат" !
    САПУН и нищо друго !!!

    09:48 12.06.2026

  • 46 Рангел

    1 0 Отговор
    Браво.Всипки потърпевши от милиционерския рекет трябва да търсят обезщетение.А виновните милиционери трябва да плащат от джоба си

    09:49 12.06.2026

  • 47 От чужбина

    0 0 Отговор
    При наличието на НЕ точни тестове НЕ редно да се посяга на книжката и колата. Тези които са ВИНОВНИ за закупуването на тези тестове да си понесат наказанията, фирмите дето са ги предоставили да върнат парите. Иначе съдене и гонене до дупка. Съдене и в европейски съдилища. Ако всеки си мълчи и понася този терор от страна на управляващите, те утре ще измислят по-голяма идийотщина и ще ви дерат още повече кожата.

    10:00 12.06.2026

  • 48 какво е това

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Дис ис Бългейра":

    бългейра? да не би да си искал да напишеш бългерия?

    10:10 12.06.2026

  • 49 идиотизам по български

    0 0 Отговор
    малко ги е осъдила трябваше поне 100 бина а също така и фирмата в която е работила трябва да ги осъди за пропуснати ползи и уронване на авторитета неможе и небива да се вярва на едно духало тябва след кръвна проба тогава да се взема решение а с духало максимум 24 докато се направи кръвна картина

    10:24 12.06.2026

  • 50 как е в Нидерландия

    0 0 Отговор
    В Нидерландия проверките за наркотици по пътищата са доста строги.

    Как се извършва проверката?
    Спиране от полицията – при рутинна проверка, съмнително шофиране или след катастрофа.
    Тест със слюнка (speekseltest) – взема се проба от устата и за няколко минути се вижда дали има следи от определени наркотици.
    Ако тестът е положителен или полицаят има съмнения, се прави:
    проверка на поведението (говор, очи, координация);
    кръвна проба, която е официалното доказателство. Кръвта се анализира в лаборатория.

    10:30 12.06.2026

  • 51 как е в Нидерландия

    0 0 Отговор
    Какви са наказанията?

    Ако кръвният тест покаже наличие над законовите граници:

    висока глоба;
    общественополезен труд (в някои случаи);
    временно отнемане на книжката;
    съдът може да наложи забрана за управление до 5 години;
    при тежки случаи е възможно и лишаване от свобода до 1 година.
    Ако си хванат втори път?

    Ако в рамките на 5 години бъдеш осъден два пъти за шофиране под въздействие на алкохол или наркотици, книжката става невалидна и трябва отново да полагаш изпити за нова книжка.

    10:31 12.06.2026

  • 52 как е в Нидерландия

    0 0 Отговор
    Допълнителни мерки от CBR

    Освен наказанието от прокуратурата, полицията може да те докладва на CBR. Тогава могат да:

    спрат временно книжката;
    задължат да преминеш курс за наркотици и движение;
    назначат медицинско изследване за зависимост. Разходите са за твоя сметка.
    Важно за канабиса

    Много хора мислят, че след като ефектът е минал, могат да карат. В Нидерландия обаче се гледа съдържанието в кръвта. При редовни потребители THC може да се открива по-дълго време и това може да доведе до проблеми при проверка. Затова полицията и властите препоръчват изобщо да не се шофира след употреба на наркотици.

    10:33 12.06.2026

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