10 000 лв. обезщетение за шофьорка от градския транспорт в София заради фалшиво положителен тест за дрога

След три години съдебна битка жена от София осъди МВР, след като полеви тест за наркотици показва фалшиво положителен резултат за метамфетамин. Решението, постановено на 18 май тази година, задължава областната дирекция на МВР - София да изплати 10 000 лева обезщетение за причинени неимуществени вреди.

Потърпевшата Антоанета Димитрова, която е шофьор в градския транспорт в София, разказва, че заради случая е останала без книжка, без възможност да работи и с намалени доходи в продължение на месеци. Освен това е била и в болничен, което допълнително е утежнило финансовото ѝ положение.

Историята датира от февруари 2024 г., когато Димитрова катастрофира по пътя към работа, след като автомобилът ѝ поднася на заледен участък и се удря в мантинелата. На място са извикани органите на реда, които извършват проверка, включително тест за наркотични вещества, разказа "Нова телевизия".

Полевият тест отчита положителен резултат за метамфетамин. Веднага след това ѝ е отнета шофьорската книжка и са свалени регистрационните номера на автомобила. Жената е отведена в районното управление в Елин Пелин, където са съставени документи, след което е направен и кръвен тест и проба от урина.

По-късно резултатите от лабораторните изследвания не потвърждават употреба на наркотични вещества.

Димитрова, която има 38 години стаж като шофьор в градския транспорт, остава без възможност да упражнява професията си в продължение на около четири месеца. В този период тя е и в болничен, което води до значително намаляване на доходите.

„Няма как да си вземеш работната заплата, когато си в болничен. Падат класове, надбавки и други плащания“, разказва тя. По думите ѝ ситуацията е довела до сериозни затруднения в ежедневието ѝ, тъй като живее в Долна Малина и е зависима от други хора за придвижване до София.

Според нея през периода е съществувал и риск да бъде освободена от работа, а несигурността е засегнала както нея, така и отношенията с колеги и ръководство.

След дълъг процес съдът уважава иска на Димитрова и присъжда обезщетение от 10 000 лева, както и разноски по делото. Жената съобщава, че сумата вече е изплатена, заедно с адвокатски хонорар и начислени лихви.

В съдебното решение се приема, че е налице неоснователно обвинение от страна на органите на МВР във връзка с управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества.

Днес Антоанета Димитрова казва, че най-трудната част от случая е била не само загубата на работа и доходи, но и общественото съмнение, което е съпътствало резултата от полевия тест.

Тя съветва хора, които попадат в подобна ситуация, да не се отказват от правата си, тъй като според нея подобни случаи не са изолирани. „Тези тестове по пътищата не винаги са точни. Много хора пострадаха и останаха без работа и доходи“, посочва тя.