10 000 лв. обезщетение за шофьорка от градския транспорт в София заради фалшиво положителен тест за дрога

След три години съдебна битка жена от София осъди МВР, след като полеви тест за наркотици показва фалшиво положителен резултат за метамфетамин. Решението, постановено на 18 май тази година, задължава областната дирекция на МВР - София да изплати 10 000 лева обезщетение за причинени неимуществени вреди.
Потърпевшата Антоанета Димитрова, която е шофьор в градския транспорт в София, разказва, че заради случая е останала без книжка, без възможност да работи и с намалени доходи в продължение на месеци. Освен това е била и в болничен, което допълнително е утежнило финансовото ѝ положение.
Историята датира от февруари 2024 г., когато Димитрова катастрофира по пътя към работа, след като автомобилът ѝ поднася на заледен участък и се удря в мантинелата. На място са извикани органите на реда, които извършват проверка, включително тест за наркотични вещества, разказа "Нова телевизия".
Полевият тест отчита положителен резултат за метамфетамин. Веднага след това ѝ е отнета шофьорската книжка и са свалени регистрационните номера на автомобила. Жената е отведена в районното управление в Елин Пелин, където са съставени документи, след което е направен и кръвен тест и проба от урина.
По-късно резултатите от лабораторните изследвания не потвърждават употреба на наркотични вещества.
Димитрова, която има 38 години стаж като шофьор в градския транспорт, остава без възможност да упражнява професията си в продължение на около четири месеца. В този период тя е и в болничен, което води до значително намаляване на доходите.
„Няма как да си вземеш работната заплата, когато си в болничен. Падат класове, надбавки и други плащания“, разказва тя. По думите ѝ ситуацията е довела до сериозни затруднения в ежедневието ѝ, тъй като живее в Долна Малина и е зависима от други хора за придвижване до София.
Според нея през периода е съществувал и риск да бъде освободена от работа, а несигурността е засегнала както нея, така и отношенията с колеги и ръководство.
След дълъг процес съдът уважава иска на Димитрова и присъжда обезщетение от 10 000 лева, както и разноски по делото. Жената съобщава, че сумата вече е изплатена, заедно с адвокатски хонорар и начислени лихви.
В съдебното решение се приема, че е налице неоснователно обвинение от страна на органите на МВР във връзка с управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества.
Днес Антоанета Димитрова казва, че най-трудната част от случая е била не само загубата на работа и доходи, но и общественото съмнение, което е съпътствало резултата от полевия тест.
Тя съветва хора, които попадат в подобна ситуация, да не се отказват от правата си, тъй като според нея подобни случаи не са изолирани. „Тези тестове по пътищата не винаги са точни. Много хора пострадаха и останаха без работа и доходи“, посочва тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ся, копрайм?
Коментиран от #16, #21
08:10 12.06.2026
2 Тома
Коментиран от #44
08:10 12.06.2026
3 Не се спирай
Законите трябва да се променят и тези тестове могат да бъдат само насочващи, но не да се приемат като окончателни. Преди няколко месеца бяха обвинили някакъв 85-годишен дядо, че ползвал марихуана и кокаин след подобен тест.
08:12 12.06.2026
4 честен ционист
Коментиран от #24, #45
08:13 12.06.2026
5 Дзак
08:13 12.06.2026
6 Факт
08:14 12.06.2026
7 Т Живков
08:15 12.06.2026
8 бушприт
08:16 12.06.2026
9 Някой
08:16 12.06.2026
10 Иван
08:18 12.06.2026
11 Механик
Ами ако тая жена беше по-чувствителна и бе получила инсулт/инфаркт? Ако се бе поболяла трайно, тия десет хиляди за колко време щяха да и стигнат?
Животеца с те и стровили, бял ден не е виждала 3 години тази отрудена жена!
Дано Бог ви отсипе обилно от това дето сте си надробили! Щото то на друго възмездие не остана на какво да се надяваме.
Коментиран от #27, #28
08:18 12.06.2026
12 Ахаааа
08:18 12.06.2026
13 Не за десет
08:19 12.06.2026
14 Иван
08:20 12.06.2026
15 Ъъъъ
Коментиран от #25
08:21 12.06.2026
16 да ама не
До коментар #1 от "Ся, копрайм?":парите ги дават данъкоплатците
08:22 12.06.2026
17 Хайде
08:23 12.06.2026
18 бай Онзи
08:24 12.06.2026
19 ои8уйхътгрф
Ей това е НАЙ-ВАЖНОТО в случая... Съда директно заявява, че тези тестове НЕ МОГАТ ДА СА ОСНОВАНИЕ за отнемане на книжката и т.н...
Жокер- издирете съдебното решение, ще ви трябва... Щом МВР вече са платили значи НЕ СА оспорвали присъдата и са се съгласили с нея... А тъй като вашата съдебна система е основана на прецеденти щом веднъж съдът е постановил нещо си това решение не просто може, а следва да се прилага от другите съдилища...
Коментиран от #22, #35
08:24 12.06.2026
20 Мдааа
ГЕРБ разсипаха много животи с тях на невинни хора и продължата!
Тези обезщетения за рекета на ГЕРБ се плащат с пари от държавния бюджет, а той се формира от вашите данъци!
08:26 12.06.2026
21 пешо
До коментар #1 от "Ся, копрайм?":нищо не връщат..връщам аз...и другите от светлата икономика.... правилата трябва да са еднакви за всички.. или и МВР почват да ги тестват за наркотици.... или да сменят тези полеви тестове
+++ трябва да почне да се носи някакъв вид персонална/професионална отговорност от служебните лица...
не може ....тарикат но на държавна работа ...не се специализира, не знае процедурите и законите.. да издевателства над граждани и после държавата да плаща за тарикатлъка му.....
така се натоварва и съдебната система и гражданите и финансовата система...
08:26 12.06.2026
22 честен ционист
До коментар #19 от "ои8уйхътгрф":Тези тестове може и да са незаконни, но вие не разбирате, каква е основната причина, да се прилагат, а именно да внушават на Ганчо чувстовото, че е контролиран, а на МВР, че има законовото право да извършва този контрол, което си е чиста проба хипноза.
Коментиран от #26
08:27 12.06.2026
23 фен на сидеров
08:31 12.06.2026
24 ои8уйхътгрф
До коментар #4 от "честен ционист":Теста може да е фалшиво положителен поне по 150 причини щото просто констатира наличие на нещо си...
Само дето това "нещо си" се среща в 80% от по-сериозните лекарства и в 99,999% от енергийните напитки... Все неща които се продават в магазина свободно... Не може някакъв тест който отчита САМО наличие на "нещо си" да е основание за отнемане на книжка и т.н....
Дрегера за алкохол отчита КОЛКО си пил и според това "колко" следват наказанията... Теста за дрога трябва да е само насочващ и задължително да отиваш на кръвна проба- там каквото покаже...
Коментиран от #32, #38
08:33 12.06.2026
25 Разбирач
До коментар #15 от "Ъъъъ":Тя с това си вади хляба, но 10000 са си смешна сума. Трябва поне 100000
08:36 12.06.2026
26 ои8уйхътгрф
До коментар #22 от "честен ционист":Тестовете НЕ СА ПРОБЛЕМ, последствията от възможният фалшиво положителен резултат са проблем... Просто наказания трябва да се налагат СЛЕД кръвна проба...
Понеже ти свалят номерата на автомобила за да не го продадеш му налагат забрана и подписваш протокол за "отговорно пазене" - ако е положителна кръвната проба свалят табелите, ако е отрицателна свалят забраните...
Коментиран от #30, #33
08:37 12.06.2026
27 Разбирач
До коментар #11 от "Механик":Те си го получават, спокойно. Здравето на всички гласували това се влошава, бавно и безвъзвратно
08:37 12.06.2026
28 Дис ис Бългейра
До коментар #11 от "Механик":Ако бе получила инфаркт или инсулт, то значи не е била корава достатъчно, за да живее в България. Тук оцеляват само най-добрите и издражливите. Естествен подбор, баце
Коментиран от #48
08:40 12.06.2026
29 Тия Са !
За Разстрел !
08:40 12.06.2026
30 честен ционист
До коментар #26 от "ои8уйхътгрф":Това, което описвате няма възпитателна, или превантивна цел, а е просто посегателсвто срещу частната собственост и личността на гражданина в едно феодално посткомунистическо общество. Доказателството е там, че дори и да има на 100% достоверни резултати от теста, то последващите санкции нямат за задача изправяне на този дефект в обществото, а е просто репресивен инструмент.
Коментиран от #34
08:46 12.06.2026
31 Да не се Се Раждал !
08:47 12.06.2026
32 КАТ
До коментар #24 от "ои8уйхътгрф":Изцяло съгласен .
Много точно и ясно описано .
Санкции след резултата от медицинските изследвания .
И да стават в рамките на една седмица .
08:49 12.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ои8уйхътгрф
До коментар #30 от "честен ционист":Я да чуя как примерно 25 години затвор ще помогнат за изправяне на дефекта на обществото наречен "умишлено убийство"?
Самото наказание НИКОГА не поправя нищо... Единствено страхът от това какво наказание те чака спира проявлението на множество "дефекти"...
08:58 12.06.2026
35 Какви прецеденти?
До коментар #19 от "ои8уйхътгрф":Ти си гледал много американски филми.
Нашата съдебна система не е основана на прецеденти.
Коментиран от #37
09:00 12.06.2026
36 ои8уйхътгрф
До коментар #33 от "...":За тази глупост ще си платиш- само да се консултирам кои точно пръсти е най-гадно да ти липсват и ще те посетят едни хорица...
09:00 12.06.2026
37 ои8уйхътгрф
До коментар #35 от "Какви прецеденти?":Клоунски, скрий се някъде... И най-добре се връщай под масата да смучеш на господаря си пеефски топките
09:02 12.06.2026
38 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #24 от "ои8уйхътгрф":Проблема е в начина на използване на теста от нашитеганчовци. Те го използват като бухалка. Производителят Дрегер е написал, че теста дава много грешки и използването му трябва да е само повод за кръвен тест, а не като доказателство пред съда! В цял свят Дръгчек ли използват? Няма ли някакъв друг свестен производител?
Коментиран от #41
09:17 12.06.2026
39 Сега кой ще ги плати тези 10 бона?
09:18 12.06.2026
40 Васил
09:19 12.06.2026
41 ои8уйхътгрф
До коментар #38 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Всички тестове за дрога са такива- НЕ СА доказателство за употреба, а само индикатори ЗА ВЪЗМОЖНА УПОТРЕБА... Доказателство е само кръвната проба...
Тоест какви ще са тестовете е без значение когато законът е грешно написан... И то НАПЪЛНО УМИШЛЕНО е така написан...
09:39 12.06.2026
42 Питане
От данъците на тези с мазолите по ръцете или от некадърниците, чиято работа по цял ден е пиене на кафе, сплетени и клюки ?
Със сигурност от вторите няма да ги вземат!
До кога за некадърността на прокурори, съдии и чиновници, ще плащат тези, които нямат нищо общо със "санкциите", а изкарват и техните заплати ?
/ Оруел - "Фермата на животните"..../
09:44 12.06.2026
43 дядото
09:44 12.06.2026
44 Ти у ред ли си?
До коментар #2 от "Тома":На човека му съсипаха бизнес за милиони, взеха му кеш, злато и автомобили пак за милиони, загуби бъбрек а другия му е увреден безвъзвратно, вися във затвора невинен и ти викаш "много са му дали"?!? Това са стотинки на фона на загубите му.
09:45 12.06.2026
45 Меемед
До коментар #4 от "честен ционист":Те - арабите и арииците затова толкова много ви"обичат" !
САПУН и нищо друго !!!
09:48 12.06.2026
46 Рангел
09:49 12.06.2026
47 От чужбина
10:00 12.06.2026
48 какво е това
До коментар #28 от "Дис ис Бългейра":бългейра? да не би да си искал да напишеш бългерия?
10:10 12.06.2026
49 идиотизам по български
10:24 12.06.2026
50 как е в Нидерландия
Как се извършва проверката?
Спиране от полицията – при рутинна проверка, съмнително шофиране или след катастрофа.
Тест със слюнка (speekseltest) – взема се проба от устата и за няколко минути се вижда дали има следи от определени наркотици.
Ако тестът е положителен или полицаят има съмнения, се прави:
проверка на поведението (говор, очи, координация);
кръвна проба, която е официалното доказателство. Кръвта се анализира в лаборатория.
10:30 12.06.2026
51 как е в Нидерландия
Ако кръвният тест покаже наличие над законовите граници:
висока глоба;
общественополезен труд (в някои случаи);
временно отнемане на книжката;
съдът може да наложи забрана за управление до 5 години;
при тежки случаи е възможно и лишаване от свобода до 1 година.
Ако си хванат втори път?
Ако в рамките на 5 години бъдеш осъден два пъти за шофиране под въздействие на алкохол или наркотици, книжката става невалидна и трябва отново да полагаш изпити за нова книжка.
10:31 12.06.2026
52 как е в Нидерландия
Освен наказанието от прокуратурата, полицията може да те докладва на CBR. Тогава могат да:
спрат временно книжката;
задължат да преминеш курс за наркотици и движение;
назначат медицинско изследване за зависимост. Разходите са за твоя сметка.
Важно за канабиса
Много хора мислят, че след като ефектът е минал, могат да карат. В Нидерландия обаче се гледа съдържанието в кръвта. При редовни потребители THC може да се открива по-дълго време и това може да доведе до проблеми при проверка. Затова полицията и властите препоръчват изобщо да не се шофира след употреба на наркотици.
10:33 12.06.2026