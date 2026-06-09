Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"

Днес Софийският градски съд трябва да гледа мярката за неотклонение на един от шофьорите, причинили жестоката катастрофа с автобус на "Челопешко шосе". От прокуратурата настояват за най-тежката мярка "постоянен арест".
Обвиняемият Траян Филипов е настанен в "Пирогов". От съда заявиха, че в болницата ще се проведе изнесено съдебно заседание.
Вчера делото срещу другия шофьор Васил Филипов не тръгна, тъй като мъжът е в тежко състояние със счупен гръбнак и не може да участва в производството.
Срещу двамата мъже са повдигнати по две обвинения – за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. При тежкия сблъсък загинаха четирима души, а 17 бяха ранени. Още от самото начало основната версия на разследващите беше за незаконна гонка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 счупен гръбнак ?
08:55 09.06.2026
2 Тома
08:56 09.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 анонимен
08:58 09.06.2026
5 Счупен гръбнак, но
Дебилизма е завладял и съдебната система!
09:03 09.06.2026
6 Унуфриий
09:04 09.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ром
Вдигайте се с сопите
искат да ви направят искупителна жертва
шафьора на реиса е виновен не е дал предимство
09:10 09.06.2026
9 А може ли вместо
09:17 09.06.2026
10 Оня с рикията
09:19 09.06.2026