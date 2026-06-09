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Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"

Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"

9 Юни, 2026 08:48 525 10

  • челопешко шосе-
  • пирогов-
  • дело-
  • обвиняем-
  • траян филипов

Обвиняемият Траян Филипов е настанен в "Пирогов". От съда заявиха, че в болницата ще се проведе изнесено съдебно заседание

Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес Софийският градски съд трябва да гледа мярката за неотклонение на един от шофьорите, причинили жестоката катастрофа с автобус на "Челопешко шосе". От прокуратурата настояват за най-тежката мярка "постоянен арест".

Обвиняемият Траян Филипов е настанен в "Пирогов". От съда заявиха, че в болницата ще се проведе изнесено съдебно заседание.

Вчера делото срещу другия шофьор Васил Филипов не тръгна, тъй като мъжът е в тежко състояние със счупен гръбнак и не може да участва в производството.

Срещу двамата мъже са повдигнати по две обвинения – за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. При тежкия сблъсък загинаха четирима души, а 17 бяха ранени. Още от самото начало основната версия на разследващите беше за незаконна гонка.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 счупен гръбнак ?

    4 0 Отговор
    ама пак ли ни лъжат от съда ?

    08:55 09.06.2026

  • 2 Тома

    7 0 Отговор
    Нашият справедлив съд с няколко пачки ще пусне циганина и после отивай го търси

    08:56 09.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 анонимен

    7 2 Отговор
    Защо Кандев подаде оставка ли? Политически натиск върху главният секретар Кандев! След като вчера и днес БГ ЕЛФЕС и много други разследващи журналисти публикуваха снимки как радев е прегърнат с бащата на един от убийците роми при катастрофата с автобуса и как във всички секции в 8- хилядния ромски квартал "Ботунец" 85% от гласовете са за ПБ на радев и как "бандата на калашниците" които се занимават с грабежи ,сводничество ,лихварство и рекет са били застъпници на радев, Кандев е поискал отговори от политическото ръководство на МВР и са му отговорили да не се намесва. Затова написа от " службата и достойнството избирам второто" . .Kayн мунчо приключи дами и господа. Ако се оттегли незабавно приключва политически ,ако се опъва ще приключи във всички аспекти. Край на " спасението радев" уважаеми Българи.

    08:58 09.06.2026

  • 5 Счупен гръбнак, но

    5 1 Отговор
    имало евентуален умисъл!
    Дебилизма е завладял и съдебната система!

    09:03 09.06.2026

  • 6 Унуфриий

    5 0 Отговор
    Ще го пуснете ли , мръсния циганин? 😡

    09:04 09.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ром

    0 4 Отговор
    Братя роми,
    Вдигайте се с сопите
    искат да ви направят искупителна жертва
    шафьора на реиса е виновен не е дал предимство

    09:10 09.06.2026

  • 9 А може ли вместо

    4 0 Отговор
    изнесено съдебно заседание да се направи изнесен публичен разстрел?

    09:17 09.06.2026

  • 10 Оня с рикията

    4 0 Отговор
    Аз предлагам на такива изверги да им се взимат директно в болницата по един бъбрек и по половин бял и черен дроб и да се трансплантират на нуждаещи се...

    09:19 09.06.2026

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