"Да, България": Гледайте Унгария, мислете за България! Орбан беше вътрешен блокиращ фактор

13 Април, 2026 15:41 596 31

С интерес чакаме коментарите на Борисов, Радев и Пеевски. Нека кажат има или няма аналогии с българската ситуация относно завладените институции. Има или няма аналогии с постоянните усилия да се угоди на Русия, да се смекчат санкциите и да се рестартират специални отношения с нея, казват още от партията

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Гледайте Унгария, мислете за България! Унгария гласува да промени посоката на развитие на страната. Затова изборите са исторически важни. Това е повратен момент за Унгария, но не е финал, а начало на разграждането на модел, който направи страната най-бедната в ЕС и най-верния васал на Русия.

Това се казва в позиция на "Да, България" по повод изборите в Унгария. Ето и още от становището на формацията:
В Унгария държавата е завладяна. Системата, изградена от Орбан, е на място. Завладените съдилища, медии и институции са дълбоко проникнати от негово влияние. Истинската битка започва сега. Орбан беше овладял 1) съдебната власт 2) службите 3) медиите. И благодарение на това разпределяше обществения ресурс на малък кръг около себе си.
Завладяната държава направи унгарците по-бедни. И те гласуваха против завладяната държава. Преди две години Унгария мина на последно място в ЕС по покупателна способност, изразена чрез действителното индивидуално потребление. Ръстът на икономиката на Унгария също е на опашката в ЕС.
В България този модел фунционираше в по-мека форма дълги години, но управляващите поеха по-твърдо по този курс миналата година - с усилване на захвата над съдебна власт, служби и медии и с използването на бюджетни пари за финансиране на корупционни касички. Българските граждани отрекоха този модел с масови протести. Също като в Унгария. Предстои той да бъде разграден след изборите. Но трябва да видим и избирателната активност в Унгария.
Мадяр рамкира категорично избора по оста „Изток или Запад“, а резултатът от гласуването на унгарците е ясен сигнал към ЕС, че Унгария се връща към европейския курс. За ЕС това има огромно значение. Орбан беше вътрешен блокиращ фактор. Спираше решения и изнудваше в интерес на Русия по ключови за ЕС и НАТО въпроси. Използваше правото на вето като инструмент за натиск. Дори просто „нормално“ поведение на Будапеща ще промени баланса.
Посоката, за която ние настояваме е ясна: силна България в силна Европа. Никой друг участник в тези избори не настоява за това. Тези, които не могат или не смеят да кажат една дума от снощи насам след поражението на Орбан, са същите, които го сочеха за пример и дори се съветваха с него.
С интерес чакаме коментарите на Борисов, Радев и Пеевски. Нека кажат има или няма аналогии с българската ситуация относно завладените институции. Има или няма аналогии с постоянните усилия да се угоди на Русия, да се смекчат санкциите и да се рестартират специални отношения с нея.
Това са важни теми, по които трябва да се вземе позиция, а не да се прикриват зад неясни формулировки като „реализъм“ и „прагматизъм“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    31 9 Отговор
    На унгарския Кирил Петков му давам 6 месеца и после ще го гонят с камъни.

    Коментиран от #18

    15:48 13.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    29 5 Отговор
    Тези двамата ни вкараха в две войни, еврозоната и хиперинфлация.

    Коментиран от #26

    15:49 13.04.2026

  • 3 Демократична фонтанела на Лама

    16 9 Отговор
    България е с Русия, само "демократите" петроханци са за Израел и Сороз.

    Коментиран от #4

    15:49 13.04.2026

  • 4 Демократ със сменен пол

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Демократична фонтанела на Лама":

    Добре ни олащат с "грантове"("дарения:) еврейските донори "филантропи"

    Коментиран от #8

    15:50 13.04.2026

  • 5 az СВО Победа80

    18 8 Отговор
    Петроханци се изживяват като победителя в унгарските избори!

    Господи, събери ги всичките в хижата в Петрохан! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #11

    15:51 13.04.2026

  • 6 Въй

    19 2 Отговор
    Какво да й гледаме на Унгария? Да гледаме България,че е бедна и с разбити пътища,с ниски заплати и пенсии,с разбита икономика. Унгария е на светлинни години.

    15:51 13.04.2026

  • 7 авантгард

    19 5 Отговор
    Гледаме вас и виждаме украйна, а не България.
    Дано не влезете в следващия ни парламент.

    15:51 13.04.2026

  • 8 Евреите са демокрация

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "Демократ със сменен пол":

    Където има демокрация, там има евреи и пари. Вие без евреите щяхте да сте в каруци и впрягове.

    15:52 13.04.2026

  • 9 Пенчо

    6 2 Отговор
    Преведено на български - в Унгария изборите ги печели цецо асансьора а ги губи боко! Неразбираемо защо "демократите" по света и у нас се радват на това!? Че го и дават за пример!

    15:52 13.04.2026

  • 10 Две малки недоразумения

    14 5 Отговор
    Това е едно голямо недоразумение. Ето тия двамцата. Един кристалиран, другия вмирисан и те ще решават съдбините на хората. Крадци и лъжци трето поколение.

    15:52 13.04.2026

  • 11 Момченце на 5 г

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа80":

    Какво сме ти направили че ни го причиняваш това???

    15:53 13.04.2026

  • 12 Зрител

    11 7 Отговор
    Вие двамата ли ще казвате какъв е Орбан. Той е на светлинни години пред вас.

    Коментиран от #22, #23

    15:54 13.04.2026

  • 13 Унгарците

    10 4 Отговор
    са щастливи и се чувстват свободни , както самите те казват , велик ден за Унгария ! Никога не са имали по - голяма и пълна с ентусиазъм избирателна активност !

    15:54 13.04.2026

  • 14 Гледаме

    9 3 Отговор
    Унгария и ни се ще да дойде Орбан за български премиер, кат не го щат неговите - на светлинни години напред е пред ППетроханци и гепи охранители.

    15:54 13.04.2026

  • 15 охкцкжбо

    6 4 Отговор
    те сега унгарците ще видят ко е....разрешаване н гайски връзки, пари за укрите..... ма явно искат д ги онодват и да си плащат за тва като нас бегето

    15:55 13.04.2026

  • 16 патент

    7 2 Отговор
    "Да, България!": -Гледаме си нашите сметки за заплати от НС. Да са поне 7 000 - 8 000 евра!

    15:55 13.04.2026

  • 17 Горски

    6 3 Отговор
    Честито на малоумните ! Гласуваха да наливат пари на укрите сега да се подготвят за повсеместно увеличение. Днес в Унгария урсулите опитват да сложат ръка на целия континент. Урсулите са същества, които отдавна са заели противочовешки позиции и те ще доведат останките от познатата ни цивилизация до лошо опакован фаст фууд. Ще го направят бързо. Без спирачката Орбан ще могат да правят буквално каквото си наумят. Представете си една Европа обзаведена само с подлизурски льохмани като нашите и усетете безнадеждността. Абсурдно е но в момента в Унгария се решава и нашата съдба. За разлика от нас Унгария при управлението на Орбан е много по социално орентирана държава.
    И не е мафиотска както при Толупа Борисов,при тях от много години има стабилност.
    А не като тук колко пъти избори служебни правителства,почти на ръба на анархията,и похарчени стотици милиони. Унгарците не искат гейове, лесбийки и еднополови бракове, не искат нпо да командват политиците и, не искат едно посолство да реши, какво да се гласува в парламента,. Не искат скъпи горива и да дават пари за Украйна, вместо на децата си. Искат си тяхната валута, да няма американски самолети на най голямото им летище. Иска си държавата, и да продължи да бъде тяхна. И много добре знаят, че това само орбан може да им го даде. За разлика от нас, защото ние отдавна нямаме това което Унгария има. Но, не е нужно да завиждаме, само след седмица, и ние ще гласуваме.

    15:56 13.04.2026

  • 18 Забраниха коментарите на Мосад

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мосад пусна статия тук без коментари:

    "Турският писател Азис Несин: „Ислямското варварство е заложено в Корана!”"

    15:56 13.04.2026

  • 19 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    4 5 Отговор
    Кво да гледам в Унгария бе мъ..рши сороски ? Сега Унгария урсулите ще я напълнят с не.гри от Африка и разни пакита и ще бъде унищожена като Германия Франция Белгия Холандия и тн...кво ми давате пример за една провалена държава...най големия автогол си го вкараха унгарците... колкото до България тя отдавна е унищожена.....всеки който гласува за либерал Урсули БОГ ДА ГО НАКАЖЕ ДАНО

    15:57 13.04.2026

  • 20 В Унгария

    2 4 Отговор
    нямаше да вземете и 5 депутати!

    16:00 13.04.2026

  • 21 Гледаите Петрохан

    7 4 Отговор
    И мислете за децата си!

    16:00 13.04.2026

  • 22 Имаш

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Зрител":

    предвид че Орбан е пътник 😆

    16:01 13.04.2026

  • 23 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Зрител":

    беше....

    16:01 13.04.2026

  • 24 Споко

    3 3 Отговор
    Няма страшно. Съвременните българи не искат да чакат на опашка за портокали и по 10 години за автомобил!

    16:03 13.04.2026

  • 25 Някой

    2 2 Отговор
    Споко! Вие повече власт няма да пипнете! Гарантирано от народа!

    16:04 13.04.2026

  • 26 Ъхъ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тези двамата са подсъдими! Кога "независимият" съд ще гледа делото им?

    16:07 13.04.2026

  • 27 Цвете

    2 1 Отговор
    НЕКА ВСИЧКИ СИ ЗАДАТ ВЪПРОСА, В КАКВА ДЪРЖАВА ИСКАТ ДА ЖИВЕЯТ?! ОКУПИРАНА И ПОДВЛАСТНА ,КАТО МНОГО ТАКИВА НА ИЗТОК ИЛИ ПЪТУВАЙКИ ПО СВЕТА САМО С ЛИЧНАТА СИ КАРТА? 🇧🇬👍🍀

    16:08 13.04.2026

  • 28 Хмм

    2 1 Отговор
    Мадяр - ще разговаряме с Путин, унгарците не искат проукраинско правителство

    16:09 13.04.2026

  • 30 Виждам двойка

    1 0 Отговор
    педоидиоти заблуждаващи българските граждани

    16:11 13.04.2026

  • 31 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Аман от тия педофили!

    16:12 13.04.2026

