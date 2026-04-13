"Да, България": Гледайте Унгария, мислете за България! Орбан беше вътрешен блокиращ фактор

Гледайте Унгария, мислете за България! Унгария гласува да промени посоката на развитие на страната. Затова изборите са исторически важни. Това е повратен момент за Унгария, но не е финал, а начало на разграждането на модел, който направи страната най-бедната в ЕС и най-верния васал на Русия.

Това се казва в позиция на "Да, България" по повод изборите в Унгария. Ето и още от становището на формацията:

В Унгария държавата е завладяна. Системата, изградена от Орбан, е на място. Завладените съдилища, медии и институции са дълбоко проникнати от негово влияние. Истинската битка започва сега. Орбан беше овладял 1) съдебната власт 2) службите 3) медиите. И благодарение на това разпределяше обществения ресурс на малък кръг около себе си.

Завладяната държава направи унгарците по-бедни. И те гласуваха против завладяната държава. Преди две години Унгария мина на последно място в ЕС по покупателна способност, изразена чрез действителното индивидуално потребление. Ръстът на икономиката на Унгария също е на опашката в ЕС.

В България този модел фунционираше в по-мека форма дълги години, но управляващите поеха по-твърдо по този курс миналата година - с усилване на захвата над съдебна власт, служби и медии и с използването на бюджетни пари за финансиране на корупционни касички. Българските граждани отрекоха този модел с масови протести. Също като в Унгария. Предстои той да бъде разграден след изборите. Но трябва да видим и избирателната активност в Унгария.

Мадяр рамкира категорично избора по оста „Изток или Запад“, а резултатът от гласуването на унгарците е ясен сигнал към ЕС, че Унгария се връща към европейския курс. За ЕС това има огромно значение. Орбан беше вътрешен блокиращ фактор. Спираше решения и изнудваше в интерес на Русия по ключови за ЕС и НАТО въпроси. Използваше правото на вето като инструмент за натиск. Дори просто „нормално“ поведение на Будапеща ще промени баланса.

Посоката, за която ние настояваме е ясна: силна България в силна Европа. Никой друг участник в тези избори не настоява за това. Тези, които не могат или не смеят да кажат една дума от снощи насам след поражението на Орбан, са същите, които го сочеха за пример и дори се съветваха с него.

С интерес чакаме коментарите на Борисов, Радев и Пеевски. Нека кажат има или няма аналогии с българската ситуация относно завладените институции. Има или няма аналогии с постоянните усилия да се угоди на Русия, да се смекчат санкциите и да се рестартират специални отношения с нея.

Това са важни теми, по които трябва да се вземе позиция, а не да се прикриват зад неясни формулировки като „реализъм“ и „прагматизъм“.