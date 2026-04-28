Стокообменът между България и Унгария надхвърля 2,4 млрд. евро

През 2025 г. двустранният стокообмен между България и Унгария е над 2,4 млрд. евро, което представлява ръст от над 7% спрямо предходната година. Това каза зам.-министърът на икономиката и индустрията Антон Костадинов при откриването на „Трети Българо-унгарски бизнес форум“, проведен в рамките на Унгарските дни в Самоков. В събитието участваха над 110 представители на бизнеса и институциите от двете държави.

Зам.-министърът акцентира върху потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество, като подчерта, че Унгария е сред ключовите търговски и инвестиционни партньори на България. Той отбеляза, че българският износ за Унгария надхвърля 600 млн. евро, а унгарските инвестиции у нас са около 3 млрд. евро. „Подкрепяме инвестиционни проекти, които генерират висока добавена стойност, нови работни места и устойчив растеж“, каза Антон Костадинов. Той изтъкна предимства на страната ни, в това число значението на транспортната и енергийната свързаност като фактори за повишаване на конкурентоспособността на икономиката.

Зам.-министър Костадинов участва в двата тематични панела на форума. В първия той постави фокус върху необходимостта от по-голяма сигурност и предвидимост на бизнес средата, както и върху привличането на инвестиции и развитието на устойчива предприемаческа екосистема. Специален акцент бе поставен и върху ролята на регионите, индустриалните зони и публично-частните партньорства.

Във втория панел Антон Костадинов открои значението на партньорството между университетите и бизнеса. Той подчерта ролята на дуалното обучение, стажантските програми и съвместните проекти като ключови за осигуряване на квалифицирани кадри. По думите му това е важно и за по-доброто съответствие между образованието и нуждите на индустрията, както и за устойчивото развитие на регионите.

По време на събитието бяха подписани отделни меморандуми за сътрудничество между Търговско-индустриалната камара на окръг Бач-Кишкун, Унгария, и Софийската стопанска камара, Регионалния съвет за развитие на Самоков, КРИБ и АИКБ, с цел засилване на икономическите връзки и насърчаване на партньорства. В рамките на събитието бяха посетени местни компании, които създадоха възможности за директен бизнес диалог и бъдещи съвместни инициативи.

Събитието се организира от Министерството на икономиката и индустрията, Регионалния съвет за развитие на Самоков (РСРС), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Община Самоков и Търговско-промишлената палата на област Бачка-Кишкун, Унгария. Форумът има за цел да насърчи търговията и икономическото сътрудничество между двете страни, да начертае нови възможности за инвестиции и партньорства и да създаде благоприятна среда за продуктивни B2B срещи.

Участие в събитието взеха още Чаба Балог, консул на Унгария в България, Н. Пр. Мария Ангелиева, посланик на България в Унгария, както и Йожеф Гаал, президент на Търговско-промишлената палата на окръг Бач-Кишкун и заместник-кмет на Кечкемет.