От ПП са поканили на лидерска среща партньорите си. ДСБ са потвърдили. Още няма отговор от ДБ

От "Продължаваме промяната" "ПП" са поканили на лидерска среща председателите на "Демократи за силна България" (ДСБ) и "Да, България" (ДБ), научи News.bg от свои източници.
Поводът за срещата са бъдещите съвместни действия в 52-ото Народно събрание (НС). ДСБ са потвърдили участие. Към момента няма отговор от ДБ.
Припомняме, между коалиционните партньори се зароди напрежение по въпроса като депутат от кой изборен район да влезе в парламента лидерът на ПП Асен Василев. Дори се появиха спекулации, че коалицията ще с 2 отделни парламентарни групи в новия парламент. В последните дни напрежението сякаш малко се поуталожи, но явно - временно. От ДБ искат да бъде подписано коалиционно споразумение, което да изчисти спорните моменти в коалицията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
18:44 28.04.2026
2 И това ми било партньори!
Сега искат и да натрапят Гюров за кандидат президент, вместо достойните Мирчев и байТанас!☹️
18:50 28.04.2026
3 Горски
18:51 28.04.2026
4 Фейк - либераст
18:52 28.04.2026
5 Давид
18:52 28.04.2026
6 срам са
18:52 28.04.2026
7 така така
19:00 28.04.2026
8 Все тая
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Румен Радев да поема управлението на България и час по скоро да прати в затвора Борисов, а по късно и Дебел Пеевски.
Коментиран от #14, #15
19:00 28.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пляс пляс педалите
Влакът ще се кара вече с един главен пидαл и няма да има спирачка.
19:03 28.04.2026
11 Анонимен
19:03 28.04.2026
12 оня с питон.я
19:06 28.04.2026
13 Сатана Z
19:06 28.04.2026
14 Бай Араб
До коментар #8 от "Все тая":А тебе къде да те пратят?
19:09 28.04.2026
15 Еврофутбол
До коментар #8 от "Все тая":След като Божков - Черепа плаща това означава,че той поръчва музиката.
19:09 28.04.2026
16 ЕДГАР КЕЙСИ
19:14 28.04.2026
17 Иван
19:15 28.04.2026
18 ПП ново начало
19:19 28.04.2026