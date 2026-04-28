От ПП са поканили на лидерска среща партньорите си. ДСБ са потвърдили. Още няма отговор от ДБ

28 Април, 2026 18:40 644 18

Поводът за срещата са бъдещите съвместни действия в 52-ото Народно събрание (НС)

Снимка: БГНЕС
От "Продължаваме промяната" "ПП" са поканили на лидерска среща председателите на "Демократи за силна България" (ДСБ) и "Да, България" (ДБ), научи News.bg от свои източници.

Поводът за срещата са бъдещите съвместни действия в 52-ото Народно събрание (НС). ДСБ са потвърдили участие. Към момента няма отговор от ДБ.

Припомняме, между коалиционните партньори се зароди напрежение по въпроса като депутат от кой изборен район да влезе в парламента лидерът на ПП Асен Василев. Дори се появиха спекулации, че коалицията ще с 2 отделни парламентарни групи в новия парламент. В последните дни напрежението сякаш малко се поуталожи, но явно - временно. От ДБ искат да бъде подписано коалиционно споразумение, което да изчисти спорните моменти в коалицията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    ПП и ДБ ще регистрират отделни парламентарни групи.Разпада е факт.

    Коментиран от #8

    18:44 28.04.2026

  • 2 И това ми било партньори!

    6 1 Отговор
    Без Манол Пейков, тази коалиция е безмислена!
    Сега искат и да натрапят Гюров за кандидат президент, вместо достойните Мирчев и байТанас!☹️

    18:50 28.04.2026

  • 3 Горски

    10 1 Отговор
    По-важното в случая е КОЙ е поел защитата на Просто Киро и Божо Пърхота – Даниела Доковска, адвокатът на мафията. Защо Пеевският съд върна делото срещу Петков и Божанов? По логиката на самите ППДБ, това означава, че двамата са хора на Пеевски. Нали така? Ама и двамата смотаняци са си наели най скъпите адвокати на Мафията та да отърват кожата. А иначе поемащият отговорност Кирца се е сдобил с една купчина имоти , включително складове по околовръстното и ся си лапа наеми и се смее на тъпаните,които го направиха почти звезда в политическото Театро.

    18:51 28.04.2026

  • 4 Фейк - либераст

    9 1 Отговор
    С тази тениска с надписа под сакото генерал Наско печели всенародната любов! Какъв юнак, какъв титан, каква сила, какъв сексапил излъчва този велик политик и вожд на дИмократите за силна България!

    18:52 28.04.2026

  • 5 Давид

    7 1 Отговор
    Този малкият от дс какво му е наредено ;) абе вие за какви ни имате бе ;)

    18:52 28.04.2026

  • 6 срам са

    10 1 Отговор
    Снимката кърти. Няма по големи нещастници от тези ,а си мечтаеха за 121 дУпетата !

    18:52 28.04.2026

  • 7 така така

    7 1 Отговор
    Четиримата събрани правят 0.

    19:00 28.04.2026

  • 8 Все тая

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Румен Радев да поема управлението на България и час по скоро да прати в затвора Борисов, а по късно и Дебел Пеевски.

    Коментиран от #14, #15

    19:00 28.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пляс пляс педалите

    6 1 Отговор
    Левите пидαли се събират с десните пидαли.
    Влакът ще се кара вече с един главен пидαл и няма да има спирачка.

    19:03 28.04.2026

  • 11 Анонимен

    5 1 Отговор
    Защо ни занимавате с мелодрамата на тия? Винаги ще реват, че са жертва за нещо си, дори и на тях самите.

    19:03 28.04.2026

  • 12 оня с питон.я

    6 0 Отговор
    Шепата фашисти се прегрупират. Хубавото е че вече не са фактор.

    19:06 28.04.2026

  • 13 Сатана Z

    4 0 Отговор
    ДС(Б) Доносническа България или рептилите на Костовизма в цялата си гнусна опаковка отново се присламчват на политическата софра ,на която кокалите не са в това количество,за да останат и за тях

    19:06 28.04.2026

  • 14 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Все тая":

    А тебе къде да те пратят?

    19:09 28.04.2026

  • 15 Еврофутбол

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Все тая":

    След като Божков - Черепа плаща това означава,че той поръчва музиката.

    19:09 28.04.2026

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    ПАРТИЯ ПЕТРОХАН НИКОГА НЯМА ДА СЕ ПРОМЕНИ ОТ ..................... СВОЯ СЪZДАТЕЛ И МЕНТОР , РЕZИДЕНТА НА КГБ РУМЕН РАДЕВ ...................... ФАКТ !

    19:14 28.04.2026

  • 17 Иван

    3 0 Отговор
    Гнома е винаги готов , само да има място в парламента , ако може като бонус и зам.председателско кресло, измет

    19:15 28.04.2026

  • 18 ПП ново начало

    4 0 Отговор
    Имат нужда от лидерството на Пеевски да могат да му седнат в скута! Но вече ще гледат власта през крив мнакарон!

    19:19 28.04.2026

