От ПП са поканили на лидерска среща партньорите си. ДСБ са потвърдили. Още няма отговор от ДБ

От "Продължаваме промяната" "ПП" са поканили на лидерска среща председателите на "Демократи за силна България" (ДСБ) и "Да, България" (ДБ), научи News.bg от свои източници.

Поводът за срещата са бъдещите съвместни действия в 52-ото Народно събрание (НС). ДСБ са потвърдили участие. Към момента няма отговор от ДБ.

Припомняме, между коалиционните партньори се зароди напрежение по въпроса като депутат от кой изборен район да влезе в парламента лидерът на ПП Асен Василев. Дори се появиха спекулации, че коалицията ще с 2 отделни парламентарни групи в новия парламент. В последните дни напрежението сякаш малко се поуталожи, но явно - временно. От ДБ искат да бъде подписано коалиционно споразумение, което да изчисти спорните моменти в коалицията.