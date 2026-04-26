Новини
България »
Ивайло Мирчев потвърди: Искаме общ политически субект с ПП

Ивайло Мирчев потвърди: Искаме общ политически субект с ПП

26 Април, 2026 19:19

  • ивайло мирчев-
  • да българия-
  • пп-дб

Факт е, че загубихме тези избори. Направихме свой анализ, има причини за това, заяви съпредседателят на „Да, България“

Ивайло Мирчев потвърди: Искаме общ политически субект с ПП - 1
Снимка: БГНЕС
NOVA NOVA

Общ политически субект в център-дясно и коалиционно споразумение. Това иска „Да, България“ от коалицията ПП-ДБ. Можем да бъдем алтернатива само по този начин. Това каза съпредседателят Ивайло Мирчев в студиото на „На фокус“.

„Факт е, че загубихме тези избори. Направихме свой анализ, има причини за това. Националният съвет на „Да, България“ излезе с решение, че трябва да се вземат мерки. Искахме да бъдем политическия инструмент на протестиращите. Това се получи в доста ниска степен. Ръстът от 60 000 гласа при нас е абсолютно недостатъчен. Не ни удовлетворява, ще търсим грешките си. Искаме да имаме общ политически субект с ПП, който да е в център-дясно и да включва и други формации“, обясни Мирчев.

Според него предизборната кампания на ПП-ДБ е била разнолика. „Имаше отделни щабове, а нямахме единна програма. Необходимо ни е и коалиционно споразумение, да имаме общи брифинги и заседания. Протестиращите ни възложиха определени задачи на изборите, заедно си ги възложихме. Те очакват ние да сме политическият им инструмент. Искат да виждат у нас нещо сигурно и солидно, което може да управлява страната. В момента не изглеждаме така. 8 пъти избори за няколко години не се е случвало у нас или по света, в неизследвана територия сме“, отбеляза съпредседателят на „Да, България“.

По думите му не е истина твърдението, че не е вдигал телефона на Атанас Атанасов. „Никога не е имало казус с влизането на Манол Пейков в НС, не сме се намесвали, когато има кандидат в два района. Органите на самата партия решават кой откъде да влезе“, посочи той.

Силен ангажимент и голямо доверие, гласувано от хората, което трябва да бъде оправдано - така Мирчев определи категоричната победа на „Прогресивна България“ на изборите. „Ще бъдем адекватни и ще правим всичко възможно за разграждането на модела „Борисов - Пеевски“. Дори тази седмица внесохме няколко сигнала по отношение на ВАС за проверка на записи. На тях изглежда думите са казани от и.ф. председател Георги Чолаков. Говори се за суми за решаване на конкретни дела. Има овощни полета с гнили ябълки в съдебната система, всички трябва да бъдат проверени - имоти, доходи, всичко“, коментира Ивайло Мирчев.

Той сравни подаването на оставката на Сарафов с комплимент от заведението - опит някой да се разбере с Румен Радев, за да бъде някой оставен на мира. Мнението му е, че махането на охраната на Борисов и Пеевски ще бъде символно - ще покаже желание моделът да бъде разрушен.

Относно информацията, че Десислава Атанасова е била на борда на частен самолет на Пеевски, Мирчев заяви, че ПП-ДБ ще иска временна комисия и изслушване на вътрешния министър Емил Дечев относно доходите на лидера на ДПС. А ако се докаже, че конституционният съдия Атанасова се е возила на самолет на Пеевски, оставката ѝ ще бъде поискана.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 5 Отговор
    Ходете в Петрохан да се разберете.

    18:27 26.04.2026

  • 2 Вашето мнение

    25 4 Отговор
    Целият ви проект е за Ц. Софийски за държавна измяна.

    Коментиран от #10, #11, #12

    18:27 26.04.2026

  • 3 Пуделите

    19 4 Отговор
    Още при номинацията за президент ще се изпокарат хаха

    18:27 26.04.2026

  • 4 Мурка

    22 2 Отговор
    НЕ Е ВАЖНО КАКВО ИСКАТЕ -ВАЖНО Е КАКВО ИСКА НАРОДА

    18:28 26.04.2026

  • 5 Дедо

    16 3 Отговор
    Розовия байрак събира под себеси верните си поданици. Той Радев така и така ще ви опраска така ,че надали ще ви спаси това. Грехове имате, казаха ви го.

    18:29 26.04.2026

  • 6 Нова Сорос ТВ

    18 1 Отговор
    Трябва да задължат националните уж телевизии да се изписват на кирилица NOVA - НОВА

    18:29 26.04.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    15 2 Отговор
    Ми искате... щото иначе на следващите избори изхвърчате - искате щото трябва да си пазите местенцата!

    ППедитата дано не ви кандисат и най-накрая да видим края на "сините" продажници!

    18:30 26.04.2026

  • 8 Горски

    11 4 Отговор
    ППДБ - петрохан до един, вкупом трябва да влезнат в Ц. Софийски с присъди за държавна измяна. Подпомагане на нацистки режим в украйна, сллучая петрохан и извръщаване на децата ни чрез нпо-та, фалшификация за влизане в еврозоната - чрез доноси до господарите си, съдействие на сащ за да избиват деца и още поне дузина.

    18:30 26.04.2026

  • 9 ДъБили

    18 3 Отговор
    Лама Мирчев иска да поведе всички, към розовата хижата!

    18:30 26.04.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Ако не се лъжа на днешната дата през 1792 за пръв път е използвана гилотината
    един вид намеквам, че Централен софийски си има и по-добри алтернативи!

    18:31 26.04.2026

  • 11 Вашето мнение

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Данни за престъпна дейност, насочена против държавата колкото искаш. Сляпа русофобия, подпомагане на нацистки режим в украйна, случая петрохан и извръщаване на децата ни чрез нпо-та, фалшификация за влизане в еврозоната - чрез доноси до господарите си, съдействие на сащ за да избиват деца и още поне дузина.

    18:32 26.04.2026

  • 12 Дони

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Южното крило . Килия 216 южното крило при бай Ставри - СТРОГ НО СПРАВЕДЛИВ---МНОГО ОБИЧА МАЙТАПИТЕ

    18:32 26.04.2026

  • 13 Дедо

    13 4 Отговор
    Първият пленум на новата съюзена партия на Петрохан ли ще е ?

    18:33 26.04.2026

  • 14 Циганин ли си, българино? 🤔

    11 3 Отговор
    "Ивайло" съм черен като циганин!
    Нашият човек, циганин!

    18:34 26.04.2026

  • 15 Файърфлай

    11 2 Отговор
    ГРЕШКА No 1 си Ти.Що заряза стадото в Добруджа.Кой,изобщо те докара в София, властта да яхваш ?Тая работа,аркадаш,не е като оная...

    18:42 26.04.2026

  • 16 Б Машалов

    9 3 Отговор
    ПРАВЕТЕ НОВА ПАРТИЯ -----------НИСКОЧЕЛИ НЕЩАСТНИЦИ-----Н.Н

    18:46 26.04.2026

  • 17 Доктор

    7 3 Отговор
    Нещастен цървул.

    18:54 26.04.2026

  • 18 АКАДЕМИКА

    1 1 Отговор
    Абе някакви организми живеят в мен и не мога да ги изтаковам .Тежа колкото един петокласник,все гледам да няма вятър като излизам навън.

    18:55 26.04.2026

  • 19 хех

    4 1 Отговор
    Вие се почудихте на кого да се предложите!

    19:00 26.04.2026

  • 20 Конспиратор

    4 2 Отговор
    Уважаеми г-н Мирчев,
    От сигурен източник/ не е Баджака/ зная , че Деси А и Делян П са летели с мисията до Луната! Тайноооооо! Моля . да сезирате г-н ДечевПрокуратурат, ЦРУ и КГБ зс това нарушение на космическото пространство! Ако не го направите, значи сте идиот!!

    19:05 26.04.2026

  • 21 Идиоти вън

    3 3 Отговор
    Мамини сладки червенотиквеничета, щели да търсят грешките, ама вие самите сте грешката бе и д и о т и иии!!!!

    19:13 26.04.2026

  • 22 Зеления

    2 3 Отговор
    Доста колеги тук са изредили националните предателства на ППДБ, ще добавя още едно което не бива да се забравя:
    -от парламентарната трибуна шефа на ДАНС изнесе справка на агенцията как Весела Чернева бивш съветник на премиера Кирил Петков е изнасяла държавни тайни за С. Македония.
    Нито Кирил Петков е подведен по отговорнст към днешна дата нито въпросната Чернева, на всичкото отгоре тя дава многобройни интервюта по телевизиите

    19:14 26.04.2026

  • 23 София

    2 2 Отговор
    А с Калушев не искате ли,сатанисти селски от Крушари?

    19:21 26.04.2026

  • 24 Десислава Атанасова

    1 1 Отговор
    Голям скут, побира всичко закъсало

    19:25 26.04.2026

  • 25 Хаха

    0 0 Отговор
    Мирчефф, няма кво да ги търсиш грешките!
    Народът ви показа червен картон заради кафето с скута, "ало, удобно ли е, шиши", пещерната русофобия, педроханските изпълнения, незачитане на референдуми, домовата книга на президента!
    Това е достатъчно повече никога, ама никога да не видите власт и управление на държавата! Отекохте в канала, Мирчефф!

    19:33 26.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове