Ивайло Мирчев потвърди: Искаме общ политически субект с ПП

Общ политически субект в център-дясно и коалиционно споразумение. Това иска „Да, България“ от коалицията ПП-ДБ. Можем да бъдем алтернатива само по този начин. Това каза съпредседателят Ивайло Мирчев в студиото на „На фокус“.
„Факт е, че загубихме тези избори. Направихме свой анализ, има причини за това. Националният съвет на „Да, България“ излезе с решение, че трябва да се вземат мерки. Искахме да бъдем политическия инструмент на протестиращите. Това се получи в доста ниска степен. Ръстът от 60 000 гласа при нас е абсолютно недостатъчен. Не ни удовлетворява, ще търсим грешките си. Искаме да имаме общ политически субект с ПП, който да е в център-дясно и да включва и други формации“, обясни Мирчев.
Според него предизборната кампания на ПП-ДБ е била разнолика. „Имаше отделни щабове, а нямахме единна програма. Необходимо ни е и коалиционно споразумение, да имаме общи брифинги и заседания. Протестиращите ни възложиха определени задачи на изборите, заедно си ги възложихме. Те очакват ние да сме политическият им инструмент. Искат да виждат у нас нещо сигурно и солидно, което може да управлява страната. В момента не изглеждаме така. 8 пъти избори за няколко години не се е случвало у нас или по света, в неизследвана територия сме“, отбеляза съпредседателят на „Да, България“.
По думите му не е истина твърдението, че не е вдигал телефона на Атанас Атанасов. „Никога не е имало казус с влизането на Манол Пейков в НС, не сме се намесвали, когато има кандидат в два района. Органите на самата партия решават кой откъде да влезе“, посочи той.
Силен ангажимент и голямо доверие, гласувано от хората, което трябва да бъде оправдано - така Мирчев определи категоричната победа на „Прогресивна България“ на изборите. „Ще бъдем адекватни и ще правим всичко възможно за разграждането на модела „Борисов - Пеевски“. Дори тази седмица внесохме няколко сигнала по отношение на ВАС за проверка на записи. На тях изглежда думите са казани от и.ф. председател Георги Чолаков. Говори се за суми за решаване на конкретни дела. Има овощни полета с гнили ябълки в съдебната система, всички трябва да бъдат проверени - имоти, доходи, всичко“, коментира Ивайло Мирчев.
Той сравни подаването на оставката на Сарафов с комплимент от заведението - опит някой да се разбере с Румен Радев, за да бъде някой оставен на мира. Мнението му е, че махането на охраната на Борисов и Пеевски ще бъде символно - ще покаже желание моделът да бъде разрушен.
Относно информацията, че Десислава Атанасова е била на борда на частен самолет на Пеевски, Мирчев заяви, че ПП-ДБ ще иска временна комисия и изслушване на вътрешния министър Емил Дечев относно доходите на лидера на ДПС. А ако се докаже, че конституционният съдия Атанасова се е возила на самолет на Пеевски, оставката ѝ ще бъде поискана.
7 ДрайвингПлежър
ППедитата дано не ви кандисат и най-накрая да видим края на "сините" продажници!
18:30 26.04.2026
10 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "Вашето мнение":Ако не се лъжа на днешната дата през 1792 за пръв път е използвана гилотината
един вид намеквам, че Централен софийски си има и по-добри алтернативи!
18:31 26.04.2026
До коментар #2 от "Вашето мнение":Данни за престъпна дейност, насочена против държавата колкото искаш. Сляпа русофобия, подпомагане на нацистки режим в украйна, случая петрохан и извръщаване на децата ни чрез нпо-та, фалшификация за влизане в еврозоната - чрез доноси до господарите си, съдействие на сащ за да избиват деца и още поне дузина.
18:32 26.04.2026
До коментар #2 от "Вашето мнение":Южното крило . Килия 216 южното крило при бай Ставри - СТРОГ НО СПРАВЕДЛИВ---МНОГО ОБИЧА МАЙТАПИТЕ
18:32 26.04.2026
Нашият човек, циганин!
18:34 26.04.2026
20 Конспиратор
От сигурен източник/ не е Баджака/ зная , че Деси А и Делян П са летели с мисията до Луната! Тайноооооо! Моля . да сезирате г-н ДечевПрокуратурат, ЦРУ и КГБ зс това нарушение на космическото пространство! Ако не го направите, значи сте идиот!!
19:05 26.04.2026
22 Зеления
-от парламентарната трибуна шефа на ДАНС изнесе справка на агенцията как Весела Чернева бивш съветник на премиера Кирил Петков е изнасяла държавни тайни за С. Македония.
Нито Кирил Петков е подведен по отговорнст към днешна дата нито въпросната Чернева, на всичкото отгоре тя дава многобройни интервюта по телевизиите
19:14 26.04.2026
25 Хаха
Народът ви показа червен картон заради кафето с скута, "ало, удобно ли е, шиши", пещерната русофобия, педроханските изпълнения, незачитане на референдуми, домовата книга на президента!
Това е достатъчно повече никога, ама никога да не видите власт и управление на държавата! Отекохте в канала, Мирчефф!
19:33 26.04.2026