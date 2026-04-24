"Да, България" настоява да се подпише коалиционно споразумение с ДСБ и ПП

24 Април, 2026 09:39

От партията заявяват, че веднага трябва да започне работа за издигането на единна кандидатура за президент в център-дясно

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Късно снощи Националният съвет на „Да, България“ прие решение, с което възлага на партията да предложи на „Демократи за силна България“ и на „Продължаваме промяната“ за обсъждане и приемане коалиционно споразумение, каквото коалицията продължава да няма.

Коалиционното споразумение следва да уреди основни елементи като органи за управление на коалицията, механизми и правила за вземане на решения, принципи и правила за дейността на парламентарната група, критерии за номинация на кандидати, единна кадрова политика, премахване на партийните квоти при следващи избори и други.

Друг важен акцент от приетото решение е изработването на „пътна карта за съставяне на единен демократичен политически субект в център-дясно между партиите от коалицията и други участници извън нея“.

Не на последно място, Националният съвет на „Да, България“ възложи на Изпълнителния съвет да започне подготовката за явяване на президентските избори и да предприеме действия за „максимално бързо осигуряване на подкрепа за издигане на единна демократична кандидатура за президент в център-дясно“.

В решението се възлагат и конкретни ангажименти на народните представители, избрани от квотата на „Да, България“ в новия парламент.

Те включват отстояване на ясна опозиционна линия, която да не допуска реализирането на рисковете, произтичащи от концентрацията на власт; внасяне и отстояване на десни мерки към проекта на държавния бюджет; внасяне на Закон за съдебната власт с нови критерии за избор на ВСС и работа за избор на нови ВСС и ИВСС по нови правила; внасяне и отстояване на антикорупционните законопроекти, предлагани от народни представители на „Да, България“ и в предходни парламенти; сваляне на охраната на Борисов и Пеевски; мерки за спиране на източването на НЗОК, включително провеждане на поръчки за лекарства и от частните болници и изпращане на SMS-и за здравни услуги.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    48 7 Отговор
    Коалиция "Негодници"

    Коментиран от #25

    09:47 24.04.2026

  • 2 надарена кака

    19 4 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    09:47 24.04.2026

  • 3 Дони

    37 7 Отговор
    надушвам разкол в сектата

    09:47 24.04.2026

  • 4 Ком

    28 4 Отговор
    Ако Путин трябва да благодари на някого, че Радев е първа политическа сила, то трябва да го направи на Боко, Шиши и Пуделите-Сороси(пп-дб)

    Коментиран от #11

    09:48 24.04.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    23 3 Отговор
    Да КРАДЕМ България...

    09:48 24.04.2026

  • 6 Трол

    18 10 Отговор
    От ПП имат контрапредложение - Асен Василев да стане пожизнен вожд на ППДБ.

    09:48 24.04.2026

  • 7 Жорко жабето

    33 5 Отговор
    Дс сектантите пак се мъчат да бъдат нещо повече от гномове

    09:48 24.04.2026

  • 8 Явно има разногласия

    34 5 Отговор
    Между хижари,лами и потомци на дс функционери

    Хахаха

    09:49 24.04.2026

  • 9 лама Иво

    22 7 Отговор
    Каня лидерите на ППЛГДБ да подпишат коалиционното споразумение на хижа Петрохан. После ще хапнем гъби, ще си говорим с извънземни и ще обучаваме тулковци

    Коментиран от #18

    09:50 24.04.2026

  • 10 хехе

    22 2 Отговор
    розови пенюари, разни генерали и пияници Пейкови ще се споразумяват.

    09:52 24.04.2026

  • 11 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ком":

    А трябва ли да благодари? Той да не би да печели нещо от това?

    09:57 24.04.2026

  • 12 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    10 2 Отговор
    Про100то ви го каза - 7% ......какъв президент?!
    Колкото спечелихте пълно мнозинство на тези избори толкова и президент ще имате.....

    10:01 24.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Емил

    13 3 Отговор
    А ГЕРБ защо забравихте да включите в коалицията?
    Тъкмо ще си се съберете всички "ДЕМОКРАТИ" заедно, ааа забравих ДПС.
    И хайдее напред към демокрадични бъднини!

    10:04 24.04.2026

  • 15 Хмм

    12 1 Отговор
    Мирчев забрави, че преди да се прилепят към ПП, нямаха дори субсидия, ПП само губят от тази коалиция

    10:05 24.04.2026

  • 16 Присмехулник

    11 0 Отговор
    Генералът гном - президент!

    10:10 24.04.2026

  • 17 име

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Всички разумни хора знаем,":

    Козяк, гюров е човек на ПеПедофилифите, който боко и шишо случайно допуснаха на длъжност за служебен премиер. И целта не е разчистване на служители за да има Радев мегдан за действие, а де се избере ВСС пълен със соpocоиди и евентуално, copoсоид за главен прокурор.

    10:10 24.04.2026

  • 18 про100 кирчо

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "лама Иво":

    А пица с кристали няма ли да има?

    10:12 24.04.2026

  • 19 Архимандрисандрит Бибиян

    7 1 Отговор
    Шарлатаните сакат нотарялен акт?

    10:13 24.04.2026

  • 20 На Дедо

    8 2 Отговор
    Искат да подпишат?! Да се обърнат към, Мустакеса Парапетова! Тя има, най - голям опит?! С подписите. И не само с тях?!

    10:18 24.04.2026

  • 21 Емил

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Всички разумни хора знаем,":

    Ами оказва се колега, че белите якички нещо немогат да се справят нещо, така че ще управляват зелените чорапи.
    И да не забравяме все пак че това е волята на мнозинството от гласувалите!
    Не е нужно всички останали на 3 тото място да се сърдят като моми на хората, че не са ги припознали като субект на избора си!
    С високомерие и арогантност не се печелят избиратели!
    Вярно е че в третата политическа сила има много умни начетени, но да си присвоиш знамето на правдата и интелигентността, и да си мислиш, че който не е с тебе е против тебе това намирисва на нещо друго, но не и на демокрация!!!

    Коментиран от #24

    10:19 24.04.2026

  • 22 Предложение

    7 1 Отговор
    Да учредят нова партия с абревиатура КПД /не от коефициент на полезно действие, щото ще е 0 или -/ а Костовисти за последния ден. Последния ден за тях, затова изключвам името на родината ни от досег с подобни индивиди. Те нямат нищо с интересите на България и българите.

    10:32 24.04.2026

  • 23 Манол пияния клош

    3 0 Отговор
    Никакви споразумените, Кокоран ме изкалти!

    11:38 24.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 дядо Петър

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Поздравления, дедовото! Изстрел право в десетката! По-точно няма как да се каже!

    12:05 24.04.2026

  • 26 Хмм

    3 0 Отговор
    и за ПП вече е късно за раздяла, компрометираха се със сглобката с пеевски и борисов, разделят ли се, ще останат извън парламента

    12:25 24.04.2026

