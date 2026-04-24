"Да, България" настоява да се подпише коалиционно споразумение с ДСБ и ПП

Късно снощи Националният съвет на „Да, България“ прие решение, с което възлага на партията да предложи на „Демократи за силна България“ и на „Продължаваме промяната“ за обсъждане и приемане коалиционно споразумение, каквото коалицията продължава да няма.
Коалиционното споразумение следва да уреди основни елементи като органи за управление на коалицията, механизми и правила за вземане на решения, принципи и правила за дейността на парламентарната група, критерии за номинация на кандидати, единна кадрова политика, премахване на партийните квоти при следващи избори и други.
Друг важен акцент от приетото решение е изработването на „пътна карта за съставяне на единен демократичен политически субект в център-дясно между партиите от коалицията и други участници извън нея“.
Не на последно място, Националният съвет на „Да, България“ възложи на Изпълнителния съвет да започне подготовката за явяване на президентските избори и да предприеме действия за „максимално бързо осигуряване на подкрепа за издигане на единна демократична кандидатура за президент в център-дясно“.
В решението се възлагат и конкретни ангажименти на народните представители, избрани от квотата на „Да, България“ в новия парламент.
Те включват отстояване на ясна опозиционна линия, която да не допуска реализирането на рисковете, произтичащи от концентрацията на власт; внасяне и отстояване на десни мерки към проекта на държавния бюджет; внасяне на Закон за съдебната власт с нови критерии за избор на ВСС и работа за избор на нови ВСС и ИВСС по нови правила; внасяне и отстояване на антикорупционните законопроекти, предлагани от народни представители на „Да, България“ и в предходни парламенти; сваляне на охраната на Борисов и Пеевски; мерки за спиране на източването на НЗОК, включително провеждане на поръчки за лекарства и от частните болници и изпращане на SMS-и за здравни услуги.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
8 Явно има разногласия
Хахаха
09:49 24.04.2026
11 провинциалист
До коментар #4 от "Ком":А трябва ли да благодари? Той да не би да печели нещо от това?
09:57 24.04.2026
12 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Колкото спечелихте пълно мнозинство на тези избори толкова и президент ще имате.....
10:01 24.04.2026
14 Емил
Тъкмо ще си се съберете всички "ДЕМОКРАТИ" заедно, ааа забравих ДПС.
И хайдее напред към демокрадични бъднини!
10:04 24.04.2026
17 име
До коментар #13 от "Всички разумни хора знаем,":Козяк, гюров е човек на ПеПедофилифите, който боко и шишо случайно допуснаха на длъжност за служебен премиер. И целта не е разчистване на служители за да има Радев мегдан за действие, а де се избере ВСС пълен със соpocоиди и евентуално, copoсоид за главен прокурор.
10:10 24.04.2026
18 про100 кирчо
До коментар #9 от "лама Иво":А пица с кристали няма ли да има?
10:12 24.04.2026
21 Емил
До коментар #13 от "Всички разумни хора знаем,":Ами оказва се колега, че белите якички нещо немогат да се справят нещо, така че ще управляват зелените чорапи.
И да не забравяме все пак че това е волята на мнозинството от гласувалите!
Не е нужно всички останали на 3 тото място да се сърдят като моми на хората, че не са ги припознали като субект на избора си!
С високомерие и арогантност не се печелят избиратели!
Вярно е че в третата политическа сила има много умни начетени, но да си присвоиш знамето на правдата и интелигентността, и да си мислиш, че който не е с тебе е против тебе това намирисва на нещо друго, но не и на демокрация!!!
Коментиран от #24
10:19 24.04.2026
25 дядо Петър
До коментар #1 от "Сталин":Поздравления, дедовото! Изстрел право в десетката! По-точно няма как да се каже!
12:05 24.04.2026
