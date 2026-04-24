"Да, България" настоява да се подпише коалиционно споразумение с ДСБ и ПП

Късно снощи Националният съвет на „Да, България“ прие решение, с което възлага на партията да предложи на „Демократи за силна България“ и на „Продължаваме промяната“ за обсъждане и приемане коалиционно споразумение, каквото коалицията продължава да няма.

Коалиционното споразумение следва да уреди основни елементи като органи за управление на коалицията, механизми и правила за вземане на решения, принципи и правила за дейността на парламентарната група, критерии за номинация на кандидати, единна кадрова политика, премахване на партийните квоти при следващи избори и други.

Друг важен акцент от приетото решение е изработването на „пътна карта за съставяне на единен демократичен политически субект в център-дясно между партиите от коалицията и други участници извън нея“.

Не на последно място, Националният съвет на „Да, България“ възложи на Изпълнителния съвет да започне подготовката за явяване на президентските избори и да предприеме действия за „максимално бързо осигуряване на подкрепа за издигане на единна демократична кандидатура за президент в център-дясно“.

В решението се възлагат и конкретни ангажименти на народните представители, избрани от квотата на „Да, България“ в новия парламент.

Те включват отстояване на ясна опозиционна линия, която да не допуска реализирането на рисковете, произтичащи от концентрацията на власт; внасяне и отстояване на десни мерки към проекта на държавния бюджет; внасяне на Закон за съдебната власт с нови критерии за избор на ВСС и работа за избор на нови ВСС и ИВСС по нови правила; внасяне и отстояване на антикорупционните законопроекти, предлагани от народни представители на „Да, България“ и в предходни парламенти; сваляне на охраната на Борисов и Пеевски; мерки за спиране на източването на НЗОК, включително провеждане на поръчки за лекарства и от частните болници и изпращане на SMS-и за здравни услуги.