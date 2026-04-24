"Да, България": Няма такъв казус "Манол Пейков". Работата на коалицията има своите дефицити

"Да, България": Няма такъв казус "Манол Пейков". Работата на коалицията има своите дефицити

24 Април, 2026 14:52 635 14

"Очевидно е моделът "Пеевски-Борисов" продължава да функционира и търси своето място. Прокуратурата се използва за пореден път, факт е, че Кандев, заедно с Дечев и премиера Гюров гарантираха честните избори в България, сега се опитват да отвърнат, недопустимо е срещу вътрешния министър да се съчиняват разпити", обясни Ивайло Мирчев

"Да, България": Няма такъв казус "Манол Пейков". Работата на коалицията има своите дефицити - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Съпредседателите на "Да,България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов казаха пред журналисти, че е ясно, че в прокуратурата има престъпник с прякор "Картофа" и е давал фалшиви показания срещу главния секретар.

"Очевидно е моделът "Пеевски-Борисов" продължава да функционира и търси своето място. Прокуратурата се използва за пореден път, факт е, че Кандев, заедно с Дечев и премиера Гюров гарантираха честните избори в България, сега се опитват да отвърнат, недопустимо е срещу вътрешния министър да се съчиняват разпити", обясни Мирчев, цитиран от dariknews.bg.
Божанов коментира трусовете в коалицията ПП-ДБ. "Имахме заседание на Националния съвет, който взе решение, че на база изборните резултати можем да направим оценка, че работата на коалицията има своите дефицити, те са в много аспекти, трябва да бъдат взети мерки, за да може нашият субект да бъде припознат от българите като алтернатива на модела, който се разгражда", обясни Божанов.

Той допълни, че от ДБ са настояли да се подпише коалиционно споразумение, каквото до момента няма и което ще уреди работата на парламентарната група.

Те бяха запитани още ли стои на дневен ред казусът "Манол Пейков". "Няма такъв казус "Манол Пейков", тъй като тези решения при нас традиционно се взимат от органите на партиите, Националните съвети на партиите решават, когато едно лице е избрано за депутат от два района, взимат решение от кой район да влезе самият депутат", обясни Мирчев.

Божанов призова симпатизантите във Фейсбук да са по-спокойни по казуса. На въпрос дали Манол Пейков ще бъде депутат в следващия парламент Божанов отговори така: "Органите на партиите взимат тези решения, срокът е до днес в 19 часа, така че съвсем скоро ще има отговор".

"Да, България" бяха запитани как ще коментират казаното от "Възраждане", че първата им работа в парламента ще бъде да поискат спиране на помощта за Украйна.

"Всичко, което България е изпратила на Украйна, е било заплатено от различни държави или фондове, много трудно можем да говорим за помощ от България към Украйна, по-скоро е обратното, защото Украйна е инвестирала огромни суми в българската икономика", обясни Мирчев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Хасковски каунь

    4 3 Отговор
    Радев ги разпердушини

    Коментиран от #5, #6, #7

    15:04 24.04.2026

  • 2 Ох, миличките

    4 3 Отговор
    Оттук нататък пътят ви е кой откъде е дошъл. И тайни срещи в ОО клубовете по места.

    15:05 24.04.2026

  • 3 има нещо гнило в меверландия

    1 3 Отговор
    При костинбродската афера също имаше показания срещу Желязков, но от съшити с бели конци фалшиви показания който е коректен, той не се притеснява, нито има нужда от премиерска и министерка закрила с чадър..

    Коментиран от #8

    15:05 24.04.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор
    Защо един кандидат може да е само в две листи🤔
    Защо не може да е във Всички листи🤔

    15:05 24.04.2026

  • 5 Исторически факти

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хасковски каунь":

    Радев им разплете терлъците на тия шушляци. ппдб и на жълтите павета не ги искат вече...

    Коментиран от #9

    15:07 24.04.2026

  • 6 Парадокс БГ

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хасковски каунь":

    Скоро сам и ще се разпердушини.

    15:08 24.04.2026

  • 7 Мурка

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хасковски каунь":

    НЕ Е РАДЕВ САМИ СЕ СПАРЕНГЯСВАТ

    15:08 24.04.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "има нещо гнило в меверландия":

    😀😀😀😀
    Какви ФАЛШИВИ показания 🤔❗
    4ОО ООО ГОДНИ бюлетини намери прокуратурата❗

    15:09 24.04.2026

  • 9 Ирония

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Исторически факти":

    Всяко чудо за три дни.

    15:09 24.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да се разследва

    0 2 Отговор
    кабинета Желязков,МФ, НСИ
    за фалшифициране на данните за дефицит,
    с което ни набутаха в евротинята.

    15:11 24.04.2026

  • 12 Истината

    1 1 Отговор
    „Дефицитите“ в коалицията – звучи по-реалистично и самокритично. Божидар Божанов признава, че има проблеми в коалиционната работа и липса на ясно коалиционно споразумение. Това е конкретен организационен въпрос и често води до вътрешни напрежения, така че не е изненадващо.

    15:12 24.04.2026

  • 13 ДБ са виновни!

    1 0 Отговор
    Казусът с Манол Пейков изглежда по-скоро процедурен – кой от кой район влиза – но фактът, че става публична тема, показва напрежение или поне чувствителност вътре в коалицията.
    ДБ излишно раздухват конфликти и изнасят информация вътре в коалицията, които ги прави уязвими и слеби пред опозицията!!

    15:14 24.04.2026

  • 14 Възмутен

    0 0 Отговор
    Публичното говорене за вътрешни теми в коалицията ПП-ДБ изглежда като „самострел".

    15:16 24.04.2026

