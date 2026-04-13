Кола пое по АМ "Тракия" в платното за Бургас, но...към София

Кадри на водач, каращ в платното за насрещно движение по магистрала "Тракия" бяха разпространени в социалните мрежи.

Не е ясно как се е озовал там. Най-вероятно се е движела в платното за Бургас, но към София.

По-рано днес верижна катастрофа с 6 автомобила беше повод за голямо задръстване на "Тракия".

Днес е последният почивен ден от Великденската ваканция, трафикът е много интензивен и се образуват тапи по всички пътни артерии в страната.