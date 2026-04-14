Близо 2500 души потърсиха помощ в „Пирогов” по празниците

Близо 2500 души са потърсили медицинска помощ в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” по време на празничните и почивните дни около Великден. На една пета от тях се е наложило да останат за лечение в болницата, като сред хоспитализираните има над 70 деца на възраст между 0 и 18 години. Екипите в спешните кабинети за възрастни и за деца отчитат тежки дежурства през целия период.

Специалистите открояват случаите на 14 пациенти, приети в Кардиологичната реанимация на болницата, като шест от тях са с инфаркти. Най-младият пациент с инфаркт е мъж на 50 години, а най-възрастният е 71-годишен пациент в тежко състояние. Екипите на Клиниката по нервни болести са провели тромболизи на пациенти с инсулт, благодарение на които са спасени шестима души. Натоварена е била работата и в клиниките по неврохирургия и травматология.

Отчетени са множество случаи на сезонен травматизъм и тежки пътнотранспортни произшествия с мотори. Вследствие на тези инциденти трима мотористи са приети в „Пирогов” с тежки наранявания. Детските специалисти алармираха за нови случаи на пострадали при инциденти с тротинетки, като сред пострадалите деца е и младеж на 17 години и 9 месеца.

През спешния педиатричен кабинет са преминали над 310 деца. От тях 15 са хоспитализирани поради пневмонии, бронхиолити и вирусни инфекции. В Токсикологията са регистрирани тежки случаи, които не са свързани с употреба на храна и алкохол по време на празниците. Реанимационните екипи на болницата, включително детската реанимация, са поели най-тежките медицински случаи от София и страната.

Ръководството на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” изрази благодарност към всички дежурни екипи, които са се погрижили за живота и здравето на пациентите през празничните дни.