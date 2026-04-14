Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Близо 2500 души потърсиха помощ в „Пирогов” по празниците
  Тема: Войната на пътя

14 Април, 2026 13:08 685 10

  • пирогов-
  • великден-
  • пострадали-
  • ранени-
  • болни

Отчетени са множество случаи на сезонен травматизъм и тежки пътнотранспортни произшествия с мотори

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Близо 2500 души са потърсили медицинска помощ в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” по време на празничните и почивните дни около Великден. На една пета от тях се е наложило да останат за лечение в болницата, като сред хоспитализираните има над 70 деца на възраст между 0 и 18 години. Екипите в спешните кабинети за възрастни и за деца отчитат тежки дежурства през целия период.

Специалистите открояват случаите на 14 пациенти, приети в Кардиологичната реанимация на болницата, като шест от тях са с инфаркти. Най-младият пациент с инфаркт е мъж на 50 години, а най-възрастният е 71-годишен пациент в тежко състояние. Екипите на Клиниката по нервни болести са провели тромболизи на пациенти с инсулт, благодарение на които са спасени шестима души. Натоварена е била работата и в клиниките по неврохирургия и травматология.

Отчетени са множество случаи на сезонен травматизъм и тежки пътнотранспортни произшествия с мотори. Вследствие на тези инциденти трима мотористи са приети в „Пирогов” с тежки наранявания. Детските специалисти алармираха за нови случаи на пострадали при инциденти с тротинетки, като сред пострадалите деца е и младеж на 17 години и 9 месеца.

През спешния педиатричен кабинет са преминали над 310 деца. От тях 15 са хоспитализирани поради пневмонии, бронхиолити и вирусни инфекции. В Токсикологията са регистрирани тежки случаи, които не са свързани с употреба на храна и алкохол по време на празниците. Реанимационните екипи на болницата, включително детската реанимация, са поели най-тежките медицински случаи от София и страната.

Ръководството на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” изрази благодарност към всички дежурни екипи, които са се погрижили за живота и здравето на пациентите през празничните дни.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Отровни украински яйца.

    Коментиран от #7

    13:12 14.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    3 0 Отговор
    и ся ко ше прайме тоз моя черен дроб

    13:15 14.04.2026

  • 3 Кирил

    2 0 Отговор
    Нище не е за над 2 милионна столица. Трябва да са останали доста пари за освояване.

    13:17 14.04.2026

  • 4 Все жълто

    1 0 Отговор
    ПаВетни е б ицили

    13:20 14.04.2026

  • 5 Ужас

    3 0 Отговор
    Отворили са бая работа и са одрайфали наред + другото .

    13:23 14.04.2026

  • 6 Опорка

    2 1 Отговор
    Всички псувaт докторите, но изобщо не са наясно какво масово измиране ще настане ако се махнат. Чест и почитания на екипите.

    Коментиран от #8

    13:24 14.04.2026

  • 7 ДЕМЕК

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ЗАТОВА ТРАВМАТОЛОГИЯТА Е ПЪЛНА,НАЛ ТЪЙ

    13:24 14.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 !!!!!

    3 0 Отговор
    С благодарност и уважение към "пироговци" !!!

    13:33 14.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове