"Българският Чернобил": Нови разкрития за влиянието у нас на най-мащабната ядрена катастрофа

"Българският Чернобил": Нови разкрития за влиянието у нас на най-мащабната ядрена катастрофа

26 Април, 2026 18:02 1 292 49

Ние сме първи по заразяване на щитовидните жлези на децата и сме на първо място по общо облъчване на телата на хората, твърди проф. Димитър Вацов

"Българският Чернобил": Нови разкрития за влиянието у нас на най-мащабната ядрена катастрофа - 1
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

40 години след Чернобилската авария, една книга поставя неудобен въпрос: защо българите се оказват сред най-тежко облъчените в Европа?

„Българският Чернобил“ на проф. Димитър Вацов, е изследване, което хвърля светлина върху действията на властта, закъсняла информация, неефективни мерки и един почти неизвестен „втори радиационен пик“. Много от вас ще чуят за него за първи път.

Митовете, които се оказват лъжа

Един мит е това, че на 1 май хората са ходили под радиоактивния дъжд. Това се оказа фактически невярно, защото чернобилският облак идва над България в ранния следобед на 1 май, когато манифестацията е току-що приключила. Така че не е възможно дъждът, който е валял през този ден да е бил радиоактивен. Това разбира се не оневинява властите, защото на 24 май се организират манифестации, спортни мероприятия текат, на 18 май се провежда маратон "Здраве" в София - 40 000 хиляди са тичали за здраве и са вдигали тежко радиоактивен прах. Стряскащи са цифрите - 340 000 бригадири, изпратени на полето през 1986 г., около 450 000 деца са изпратени да лагеруват по морето през лятото на 86-та, а всичко това са допълнителни дози радиация, които всъщност са поети от най-младите хора, от работниците, от селскостопанските труженици, които работят на открито и постоянно дишат праха. Било събирайки реколтата, било в заводите", коментира проф. Вацов.

Ужасяващи данни

Според него има един много ясен критерии - България по данните на световната организация за атомна енергия на МААЕ е осма по степен на заразяване на територията за цяла Европа. Най-първи са Украйна, Русия, Беларус. След това са скандинавските страни и на осмо място идваме ние. Но ние сме първи по заразяване на щитовидните жлези на децата според научния комитет на ООН за изследване на атомната енергия и сме на първо място по общо облъчване на телата на хората в цяла Европа. И единственото обяснение за тази диспропорция е липсата на мерки или неефективността на мерките.

Радиационният облак тръгва първо към Скандинавските страни, на 28 април шведите откриват радиацията, благодарение на тях става известно, че има такова нещо, тя веднага го казват, поляците казват на 30-ти април, идва на Балканите на 1 май - тук има съобщение, че всичко е наред и няма никаква опасност за населението. Едва на 7 май по телевизията Шиндеров и Пандев - тогавашният санитарен инспектор и тогавашният шеф на комитета за използване на ядрена енергия с половин уста казват, че има повишена радиация и че е добре 3 типа мерки да се вземат - да не се ядат марули, децата да не играят в пясъчниците и по-често да се мият улиците", заяви Вацов.

Още на 4 май българските учени изработват списък с 14 наложителни мерки за лична хигиена, който е депозиран на правителството и е отхвърлен, каза още Вацов.

Според документи на автора от 1 май Висшата номенклатура (200-300 политици) са подложени на специален режим за храна и пиене. Всеки залък от храната им се проверява.

Зимата на 1987 г.

В книгата професорът доказва, че година след аварията млеката и млечните продукти, както и месото и местните продукти у нас достигат нива на радиоактивност, близки до първите дни на аварията в Чернобил.

"Това се случва, защото властите тогава пускат за изхранване на животните през зимния период радиоактивните фуражи, окосени пред май 86-та, непосредствено след дъждовете. Изрично българските учени, атомни физици, радиалози от ВМА, от селскостопанската академия предупреждават многократно още август същата година това да не се прави. Когато виждат, че тръгват нагоре, защото радиоактивността тръгва по животните нагоре още есента на 86-та, през ноември и декември те алармират с доклади, молят да се вземат мерки да се прекрати това нещо, но не им обръщат внимание. Съответно от януари до юни млеката и месото стават радиоактивни за българите.

Защо са давали заразените фуражи на животните - единственото обяснение - нищо да не се хвърля.

Проф. Вацов твърди, че в нито един документ няма изчисления колко кг фуражи е трябвало да закупят от чужбина чисти и колко би струвало това.

Докато хората, живеели по онова време, родителите ни, бабите и дядовците ни, са си казвали колко е лошо, че на 1 май са манифестирали по улиците, когато радиоактивен дъжд е валял и ги е заразявал, а всъщност година по-късно през хранителната им верига е влязло същото огромно количество радиация.

На практика изключително малко са мерките за деконтаминация на храните, т.е за обеззаразяване на храните.

През цялата година е имало тежко радиоактивни продукти, с които сме се хранили, твърди професорът. Това, което са правили е било методът на разреждането - взимаш силно радиоактивно мляко и го смесваш със слаборадиоактивно, за да разпределиш радиацията по-равномерно и да влезеш в нормите - това е било системната държавна политика.


София / България
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пребоядисаните крадливи комунисти

    22 7 Отговор
    40 години по-късно още се оправдават с комунизна и ги облъчва Чернобил 😂😂

    18:03 26.04.2026

  • 2 Факти

    19 20 Отговор
    Комунизмът уби България. Чудете се защо не можем да се оправим. Кой е станал от гроба?

    Коментиран от #7, #8, #26, #38

    18:07 26.04.2026

  • 4 Файърфлай

    20 10 Отговор
    Добре,моля ви спрете!Тогава се случи нещо ужасно.Хиляди хора си отидоха още още съвсем млади.Упраеляващите тогава (много добре помним че беше БКП,няма нужда да ни напомняте постоянно) постъпиха много подло.Факт!Само,че тези нещастници отдавна ги изядоха червеите.По-важно е какво правим днес ? Ами,канеха се,да купуват едни "демократични" реактори,които хем са най-скъпи,хем са най-големите боклуци.Та,помнете и това!

    Коментиран от #33, #43

    18:09 26.04.2026

  • 5 психиатър

    14 10 Отговор
    Стига с тия дебилни измишльотини!

    18:09 26.04.2026

  • 6 Горски

    20 10 Отговор
    Престъплението на века е не само аварията. Аварии стават и на други места. Но тогава скриха от народа си. Десет дни ядохме марулите, манифестирахме на 1 май, спортуваме и дишахме с пълни гърди радиацията! Проверете какви мерки са взети тогава в Скандинавия и тогава ще прецените сам какви безотговорни хора са ни управлявали през 1986! Начало на тестта за безопасност. При него се изключват турбините, които от своя страна осигуряват значителна част от захранването на самия енергоблок. В такъв случай се включват резервните дизелови генератори, но при това има забавяне от 40 – 45 секунди, което поражда риск от прегряване на реактора. Въпросът е колко ефективно инерцията на спиращите турбини може да задвижва водните помпи, преди да се включат резервните дизелови генератори. Разрушава се активната зона на реактора. Контролните пръти на реактора спират да се движат преди да бъдат вкарани изцяло в активната зона. Пълна загуба на всички средства за управление на реактора на 4-ти блок. Чакаха разпореждания от Москва, как да се държат в медийното пространство в България, кога да обявят за ядрената авария в Чернобил. Мълчаха като риби и подложиха народните маси на информационно затъмнение, само и само да се омаловажи взрива на централата в СССР. Трябваше да се скрият грешките на "съветските другари" и да се опази честта на съветските комунисти.

    Коментиран от #22, #35

    18:10 26.04.2026

  • 8 Ивайло Mирчев, ЛГДБ с.Крушари

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Тихо! Тате вече не е комуниcт!

    18:12 26.04.2026

  • 9 Пунко

    17 8 Отговор
    И всичко това дължим на украинските некадърници дето сега им наливаме грешни пари у наглите мундзи

    Коментиран от #44

    18:12 26.04.2026

  • 10 Асанчо лешпера от шайката русофили

    4 4 Отговор
    Ама господарите от Кремъл и Анкара казаха нче ще блеснат слънцата

    18:13 26.04.2026

  • 11 Ххх

    15 12 Отговор
    По това време бях ученик 6-7-ми клас, нито съм усетил облъчване нито родители, близки и други са облъчвани. Но за 36 години капитализъм много близки изгубихме и сме с влошено здравно положение.

    Коментиран от #16, #17

    18:14 26.04.2026

  • 12 И още нещо

    10 3 Отговор
    Има и друга подробност: болшинството от хората нямаха никаква информация за радиацията и вредните й последствия. Имаше градове и села с уранови мини, в които хората работеха и нямаха никаква представа, защо децата им умират от левкемия... Много късно хората започнаха да разбират за последствията.
    Те и днес са така. Вижте, какво става до София - евакуирани заради високите нива на радиация, села - като Яна и Сеславци, днес са топ-квартали с къщи за по над 200 000 лв. Сякаш за 30-т0 години радиацията ще изчезне... Тези хора обричат себе си и децата си. Някои хора, просто никога няма да разберат, преди да почнат да гинат...

    18:16 26.04.2026

  • 13 А те искат гласовете на народа

    8 2 Отговор
    И после да гласуваме за бсп, вместо доживотен затвор за всички.

    18:16 26.04.2026

  • 14 Сега пък..

    12 2 Отговор
    децата на тия богопомазаните номенклатурчици (200-300 човека) ни управляват, така че нищо не се е променило и нищо ново под слънцето!

    18:17 26.04.2026

  • 15 Комунизмът

    9 6 Отговор
    Убива.

    18:19 26.04.2026

  • 16 Хм Хм

    10 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ххх":

    А да си чувал, че последиците от радиацията са най-тежки след 30 години? Аз лично нямам познат, чието семейство не засегнато от "страшната болест".

    Коментиран от #20, #30

    18:19 26.04.2026

  • 18 Удри копейката с лопатЕто!

    6 5 Отговор

    До коментар #17 от "Пфу":

    До нас.и.ране!

    18:22 26.04.2026

  • 20 Ххх

    11 6 Отговор

    До коментар #16 от "Хм Хм":

    Повечето близки починаха от ограбването, стреса, безработицата, престъпността и лишенията настъпили след 1989г.

    18:23 26.04.2026

  • 21 Деций

    10 5 Отговор
    Чернобил и неговото вредно въздействие върху България бледнее пред нашествието на "демократите"!

    Коментиран от #45

    18:23 26.04.2026

  • 22 22 ЕСПУ Г.С. Раковски

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    На 23 май ни изкараха с метли на сухо да метем и подготвяме двора за предстоящия празник. Коментарът е излишен.

    18:25 26.04.2026

  • 23 ЦК на БКП

    10 5 Отговор
    Комуняги, не стига, че одържавихте абсолютно всичко след 1944г, не стига че ФАЛИРАХТЕ България ТРИ пъти - 1960, 1977, 1987 години, а и скрихте Чернобилската авария...
    Комуняги за вас народа, хората са НИЩО !
    И Господ Ленин няма да ви допусне до себе си !
    "Да си комунист, това е гордост !"

    Коментиран от #34

    18:26 26.04.2026

  • 24 Тунтун

    10 3 Отговор
    Айде сега, професоре, дай статия за влиянието на микропластмасата, на пестицидите, на тоновете внесена храна с незнайно какви произход и трайност, на мръсния въздух от таратайките, хвърлени от запада и внесени тук за нови, и те признавам за пич!

    Коментиран от #47

    18:27 26.04.2026

  • 25 Чернобил

    6 2 Отговор
    Чернобил беше началото на края на утопията - комунизъм. След това колосално скриване на истината, хората започнаха да слушат все повече,,Свободна Европа,, и да залитат по другата утопия Западна демокрация. А евреите потриват с ръце : е единият експеримент катастрофа,но другият още се държи...та те така

    18:34 26.04.2026

  • 27 Само да кажа че въпросният професор

    10 2 Отговор
    Е философ от НБУ незнам какви точно компетенции има за аварията в Чернобил очевидно обаче е едно явно е активиран хижарско ламски агент

    18:37 26.04.2026

  • 28 знам

    6 3 Отговор
    че тогава доста се изложиха с първоначалното премълчаване на възможните последствия от аварията, обаче не ме напуска усещането, че цялата кариера и професура на тоя гений се дължи на казуса Чернобил.
    Няма да е лошо прфесора по философия да споменен дозите, които сме поели. Няма да е лошо да спомене, че данните в МААЕ се доккладват от такива като него, а замерванията в България (които се правеха и докладваха, вече след аварията) не показваха нарушаване на нормите (поне официално).
    Тоз пошман физик (защото физиката съще е философия) да вземе и да даде конкретни данни, че нещо ми мяза на ала-бала и кариера.

    18:38 26.04.2026

  • 29 Пенчо

    5 2 Отговор
    Притежанието на нефт, газ, въглища и ядрена енергия винаги и задължително прави една икономика силна.Ключовият фактор е управлението: политики, институции, образование и ”акълът“ на хората зависи дали водят до просперитет или до упадък.Пример: (успешен): Норвегия - големи петролни приходи + суверенен фонд и силни институции - висок стандарт на живот.
    Пример (неуспешен): Венецуела - огромни нефтени ресурси + корупция и лошо управление - икономически колапс.Статията, ако представя само обвинения за управление без да сравнява контекста, икономическите последствия и алтернативи, не е убедителна,какво е!

    18:38 26.04.2026

  • 30 погледни

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хм Хм":

    каква храна се продава (бъкана с какво ли не), какъв въздух се диша и на какъв стрес са подложени хората, и после се чуди защо имаш толкова познати, сблъскали се с ужасната диагноза.
    Като сме подложени на химия и заменители, то е нормално тялото да реагира на системните отрови. Това са по-решаващите фактори за тъжното положение на българина. Вече и ракията не е както едно време, нито виното.

    18:45 26.04.2026

  • 31 Торий

    3 1 Отговор
    То всичкото си е така, но статията повдига един друг въпрос. Сега когато има санкции на руския газ, Русия опитва да пробие и да прокара проекти за атомни централи. И това не е само. Технологиите се усъвършенстват, но в България пропагандата действа избирателно. Торият например има период на полуразпадане 69 години, а не 15000 както урана. торият е 10 пъти по евтин от урана. Проблема е че не може сам да инициира ядрена реакция. Той трябва както въглищата да се запалят от дърва. В случая запалката трябва да бъде уран, но в пъти по-малко количество. Такива АЕЦ се строят в Китай в близост до градове по-големи от 500 000 жители. Там има много такива. Това ще дойде и у нас, но трябва да се преодолее руZката пропаганда.

    18:49 26.04.2026

  • 32 Комунист

    4 0 Отговор
    Благодарим ти партио любима за грижите, които отдели за да спасиш важни хора от партията

    18:52 26.04.2026

  • 33 Фърфалак

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Файърфлай":

    Ти от наследниците на комунягите ли си? Никога не трябва да се забравя какво са направили! Комунизъм= фашизъм

    18:56 26.04.2026

  • 35 бъркаш

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    другарите наробили кашата бяха украинците.
    Руснаците се хвърлиха да оправят последствията възможно най-бързо след като рабраха какво се е случило. След това обявиха аварията (ясно е, че няма как да я скрият). Това, че нашите тук, по навик се правеха на по-праведни и от папата, си е български манталитет на върхушката. То и днешната не прави изключение - виж само самолетите на гражданските летища и ти става ясно за какъв васалски настрой иде реч.
    Обаче помня, че разсейването на властта траеше някакви 10-15 дена, период, в който България реално не беше силно засегната (вятъра се обърна към нас в края на тези дни) и хората в някаква степен вече знаеха. По телевизията съобщаваха какво да се прави и какво не, а също излизаха със съобщения за дозовото натоварване, така че в един момент, все пак се освестиха. Който е спазвал препоръките, спазвал.
    Доколкото знам от колеги, в Германия и толкова не е се правило. В Полша са ги съветвали точно същото като при нас.

    18:59 26.04.2026

  • 36 Така е

    3 1 Отговор
    И преди и сега сме опитни мишлета, само че сега сме информирани. Наздраве за свободата. Тя се оказа привилегия за малцина аскети.

    19:01 26.04.2026

  • 37 Чернобилската авария в АЕЦ

    5 2 Отговор
    Е дело на ,,великите" украински специалисти,зад пулта за управление на ядреният реактор...!
    Грешни манипулации,против всякакви написани инструкции за безопасност...!
    Тотална безотговорност ,от която негативните последствия са видими и до ден днешен!

    Коментиран от #40

    19:02 26.04.2026

  • 38 НАЛИ?!

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Ако не бе Комунизма,да построи електроцентрали,щяхме да сме ОК-на газени лампи и свещи,без никакви аварии от рода на Чернобилската...

    19:04 26.04.2026

  • 40 А към днешна дата!

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Чернобилската авария в АЕЦ":

    Безотговорният Укро-Манталитет има голям мерак да ни вкара в Трета Световна с Русия...!

    Коментиран от #42

    19:06 26.04.2026

  • 41 По голяма

    2 1 Отговор
    ..чума от 36 год "демокрация" не имало, погуби и изгони 3 мил от държавата... Сегашните политици са бетер от тогавашните, марионетки и зависими от западните интереси. България не беше засегната от първата вълна, а за последвалото обръщане на облъка към България, вече знаехме и всеки сам решаваше как да се пази или пие йот

    19:16 26.04.2026

  • 42 Въпрос :

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "А към днешна дата!":

    Ква ти е русия на тебе бе, освен окупатор и майка на БКП.
    Не се до сетих - явно си комунистически "функционер"...

    19:19 26.04.2026

  • 43 фъртфърт

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Файърфлай":

  • 48 Дядо от село

    1 2 Отговор
    От русия какво да дойде?Или радиация,или окупационна войска,или дронове...,или комунизъм..

    19:29 26.04.2026

  • 49 бибитков

    0 0 Отговор
    Сега в България има място за събиране на отработено гориво - трябва да пращат там тези който твърдят че е зелена енергия...

    19:36 26.04.2026

