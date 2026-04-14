До 45% ръст на цената при дизела: Синдикатите искат ограничение на цените на горивата

14 Април, 2026 16:55 580 12

При бензин А95 поскъпването е около 20%

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозно увеличение се отчита при цените на горивата у нас, като при дизела ръстът достига до 45% за периода януари – април 2026 г. При бензин А95 поскъпването е около 20%, съобщи президентът на КНСБ Пламен Димитров.

По думите му базовото дизелово гориво в момента се движи в диапазона 1,78 – 1,80 евро. Според синдикатите увеличението е свързано както с геополитическото напрежение в Близкия изток, така и с практиката търговците да повишават цените предварително в очакване на поскъпване на суровините.

От КНСБ предлагат въвеждане на таван на надценките – до 10% за търговците на едро и до 20% за тези на дребно, като подобна мярка вече се прилага в други европейски държави.

Поскъпване и в потребителската кошница

На този фон се отчита и ръст на цените на основни хранителни продукти. Общата стойност на малката потребителска кошница (МПК) към април достига 61,05 евро, което е увеличение с 1,22 евро или с 2% спрямо март, показват данни на Института за социални и синдикални изследвания и обучение.

Според заместник-директора на института Виолета Иванова това е сигнал за влошаване на покупателната способност на домакинствата при продължаваща инфлация.

Най-сериозно поскъпване се отчита при зеленчуците. Цената на доматите нараства с 29,1%, картофите поскъпват с 5,3%, а лимоните – с 2,6%.

Ръст и при основни храни

Увеличение има и при редица основни продукти:

  • цяло пиле – с 1,1%
  • яйца и олио – с около 1%
  • хляб тип „Добруджа“ – с 0,7%
  • прясно мляко – с 0,5%

Цената на киселото мляко остава без промяна.

За периода от юни 2025 г. до април 2026 г. малката потребителска кошница е нараснала с 4,30 евро.

Проблеми в млечния сектор

От КНСБ отчитат и сериозни проблеми в производството на мляко. По данни на главния икономист Любослав Костов броят на млечните крави е намалял с 26% за последните пет години, а овцете майки – с 46%.

Производството също бележи спад – кравето мляко е намаляло от 90 хил. тона на 82 хил. тона за периода 2020–2025 г. В същото време потреблението не намалява, което води до увеличен внос на млечни продукти.

Регионални разлики и транспорт

Продължават и сериозните разлики в цените между отделните региони, както и между цените на едро и дребно. Според синдикатите при някои продукти, като ориз и бял боб, се наблюдават необяснимо високи надценки.

От КНСБ сигнализират и за ръст на цените на транспортните услуги, като билетите за автобуси са поскъпнали с над 15%.

Искания за мерки

Според Пламен Димитров предложената от държавата помощ от 20 евро за най-уязвимите групи е недостатъчна и я определи като „екзотична мярка“. От синдиката настояват за подкрепа в размер на поне 61 евро за хората с доходи под два пъти прага на бедност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    Цената на горивото няма как да падне, вземете ограничете останалото потребление, ако не искате да дойде инфлацията. 5 мин душ на ден, 1 пиле на седмица, 3 хляба, ток до 8 вечерта, мисля е справедливо.

    Коментиран от #7

    16:58 14.04.2026

  • 2 Гошо с калибрата

    9 1 Отговор
    Нали лаете против путин секи ден,а сеги ми яжте дядовия

    Коментиран от #8

    16:58 14.04.2026

  • 3 Горски

    10 0 Отговор
    Рекетьорът мутра Борисов научи българския бизнес как да рекетира България ! Тези частници-тарикати дали плащат европейски заплати на шофьорите си въпреки, че возят стоките на европейски цени на тон/км, сега щели да фалират ха ха ха, имат по повече от 10 камиона, ами да продадат по някой друг камион и да се справят със заплатите, или да фалират, нима фалитът не е част от частния бизнес ? Нали сме се разделили с комунизма, защо държавата трябва да спасява частникът вместо да се грижи за беднотията на народа ! При кой "капитализъм" държавата помага на милионерите и загърбва суверенът си, връщате Тошовото време ли отново ? Тиквата научи и зърнарите как да рекетират, само будали ли сме останали в България, че търпеливо наблюдаваме всичко лошо каквото ви се случва с наведени глави ? Обират ни мутри, олигарси и "бизнесмени" и ние кротко и послушно ги правим депутати, не ни ли е срам бре?

    17:00 14.04.2026

  • 4 Кандидат депутат

    3 0 Отговор
    А ни казваха че пазара определял цената. Пак са ни лъгали

    17:09 14.04.2026

  • 5 Пламен е част от управляващата ни мафия

    2 1 Отговор
    Пламен стига лъга хората

    17:12 14.04.2026

  • 6 Тити

    2 0 Отговор
    У нас правенето на нищо е национален спорт.

    17:19 14.04.2026

  • 7 Пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    При Мпк от 61.05евро с увеличение 4.3евро разликата е 7.58%. После обяснявайте , че инфлацията е 1%. Масовия потребител не почива в дубай а ползва точно мпк.

    17:20 14.04.2026

  • 8 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гошо с калибрата":

    А ЗНАЕШ ЛИ КАК ЦЕНИТЕ НА БЕНЗИНА НЕ СЕ ВДИГАТ В РУСИЯ ???МИ МНОГО ПРОСТО ...ПУТИН ВИКА БЕНЗИНАДЖИИТЕ И ИМ КАЗВА АКО ВДИГНЕТЕ ЦЕНАТА ВИ ПРАШАМ ВСИЧКИ ПРОВЕРЯВАЩИ ...И НЕ КАТО ТУК АМИ ГЛОБИ ОГРОМНИ ...И ЦЕНАТА ОСТАВА ..НЯМА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В МАЛКА ДЪРЖАВА А ИМА САМО СПЕКУЛА

    Коментиран от #12

    17:21 14.04.2026

  • 9 оня с коня

    0 2 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продажен българcки ГЕH

    17:21 14.04.2026

  • 10 Селянина с колело

    0 0 Отговор
    На мене нафта ми не требе. Имам си динамо на куллото и ламбата светка, светка ...

    17:21 14.04.2026

  • 11 1488

    1 0 Отговор
    на турски българин значи мошеник, бандит, лош човек

    17:26 14.04.2026

  • 12 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":

    нещо си в грешка - Цените на Горивата в Русия не се вдигат ЗАЩОТО ГИ НЯМА!:)

    17:26 14.04.2026

