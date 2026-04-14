До 45% ръст на цената при дизела: Синдикатите искат ограничение на цените на горивата

Сериозно увеличение се отчита при цените на горивата у нас, като при дизела ръстът достига до 45% за периода януари – април 2026 г. При бензин А95 поскъпването е около 20%, съобщи президентът на КНСБ Пламен Димитров.
По думите му базовото дизелово гориво в момента се движи в диапазона 1,78 – 1,80 евро. Според синдикатите увеличението е свързано както с геополитическото напрежение в Близкия изток, така и с практиката търговците да повишават цените предварително в очакване на поскъпване на суровините.
От КНСБ предлагат въвеждане на таван на надценките – до 10% за търговците на едро и до 20% за тези на дребно, като подобна мярка вече се прилага в други европейски държави.
Поскъпване и в потребителската кошница
На този фон се отчита и ръст на цените на основни хранителни продукти. Общата стойност на малката потребителска кошница (МПК) към април достига 61,05 евро, което е увеличение с 1,22 евро или с 2% спрямо март, показват данни на Института за социални и синдикални изследвания и обучение.
Според заместник-директора на института Виолета Иванова това е сигнал за влошаване на покупателната способност на домакинствата при продължаваща инфлация.
Най-сериозно поскъпване се отчита при зеленчуците. Цената на доматите нараства с 29,1%, картофите поскъпват с 5,3%, а лимоните – с 2,6%.
Ръст и при основни храни
Увеличение има и при редица основни продукти:
- цяло пиле – с 1,1%
- яйца и олио – с около 1%
- хляб тип „Добруджа“ – с 0,7%
- прясно мляко – с 0,5%
Цената на киселото мляко остава без промяна.
За периода от юни 2025 г. до април 2026 г. малката потребителска кошница е нараснала с 4,30 евро.
Проблеми в млечния сектор
От КНСБ отчитат и сериозни проблеми в производството на мляко. По данни на главния икономист Любослав Костов броят на млечните крави е намалял с 26% за последните пет години, а овцете майки – с 46%.
Производството също бележи спад – кравето мляко е намаляло от 90 хил. тона на 82 хил. тона за периода 2020–2025 г. В същото време потреблението не намалява, което води до увеличен внос на млечни продукти.
Регионални разлики и транспорт
Продължават и сериозните разлики в цените между отделните региони, както и между цените на едро и дребно. Според синдикатите при някои продукти, като ориз и бял боб, се наблюдават необяснимо високи надценки.
От КНСБ сигнализират и за ръст на цените на транспортните услуги, като билетите за автобуси са поскъпнали с над 15%.
Искания за мерки
Според Пламен Димитров предложената от държавата помощ от 20 евро за най-уязвимите групи е недостатъчна и я определи като „екзотична мярка“. От синдиката настояват за подкрепа в размер на поне 61 евро за хората с доходи под два пъти прага на бедност.
7 Пешо
До коментар #1 от "честен ционист":При Мпк от 61.05евро с увеличение 4.3евро разликата е 7.58%. После обяснявайте , че инфлацията е 1%. Масовия потребител не почива в дубай а ползва точно мпк.
8 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #2 от "Гошо с калибрата":А ЗНАЕШ ЛИ КАК ЦЕНИТЕ НА БЕНЗИНА НЕ СЕ ВДИГАТ В РУСИЯ ???МИ МНОГО ПРОСТО ...ПУТИН ВИКА БЕНЗИНАДЖИИТЕ И ИМ КАЗВА АКО ВДИГНЕТЕ ЦЕНАТА ВИ ПРАШАМ ВСИЧКИ ПРОВЕРЯВАЩИ ...И НЕ КАТО ТУК АМИ ГЛОБИ ОГРОМНИ ...И ЦЕНАТА ОСТАВА ..НЯМА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В МАЛКА ДЪРЖАВА А ИМА САМО СПЕКУЛА
12 оня с коня
До коментар #8 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":нещо си в грешка - Цените на Горивата в Русия не се вдигат ЗАЩОТО ГИ НЯМА!:)
