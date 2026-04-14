Гергана Алексова: Ако постигнем по-висока избирателна активност, тогава всички ще бъдат победители

В Унгария победиха хората, които излязоха да гласуват и казаха как трябва да се управлява държавата. Вярвам, че ако в България постигнем по-висока избирателна активност, тогава победители ще са всички. Това каза кандидат-депутатът от „БСП-Обединена левица” Гергана Алексова в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Тя посочи, че не може да се прави директен паралел между България и Унгария по отношение на начина на управление.

По нейни думи БСП е единствената лява партия, единствената, която се обявява за достоен труд и намаляване на неравенствата. „Данъците трябва да са справедливи, защото това ще доведе до икономически растеж”, обясни още кандидат-депутатът.

Алексова коментира програмата на „Прогресивна България”. Тя я определи като „доста дясна”, въпреки че във формацията има хора с „леви разбирания”.

„Прогресивният данък е едно от нещата, за които ще преговаряме. Вярваме, че можем да намерим разбиране във формацията на Румен Радев. Там има икономисти, които разбират справедливостта на тази система”, посочи Алексова.

Тя беше категорична, че трябва да се запази българският бизнес и производство. По нейни думи надценките трябва да бъдат ограничени в зависимост от вида на стоките. Алексова каза, че инфлацията у нас не е заради въвеждането на еврото, а заради безконтролното повишаване на цените.

Кандидат-депутатът беше категорична, че бюджетът трябва да бъде приет максимално бързо.