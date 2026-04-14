Гергана Алексова: Ако постигнем по-висока избирателна активност, тогава всички ще бъдат победители

14 Април, 2026 20:28 506 18

  • гергана алексова-
  • бсп-
  • избори

Алексова коментира програмата на „Прогресивна България”. Тя я определи като „доста дясна”, въпреки че във формацията има хора с „леви разбирания”

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Унгария победиха хората, които излязоха да гласуват и казаха как трябва да се управлява държавата. Вярвам, че ако в България постигнем по-висока избирателна активност, тогава победители ще са всички. Това каза кандидат-депутатът от „БСП-Обединена левица” Гергана Алексова в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Тя посочи, че не може да се прави директен паралел между България и Унгария по отношение на начина на управление.

По нейни думи БСП е единствената лява партия, единствената, която се обявява за достоен труд и намаляване на неравенствата. „Данъците трябва да са справедливи, защото това ще доведе до икономически растеж”, обясни още кандидат-депутатът.

Алексова коментира програмата на „Прогресивна България”. Тя я определи като „доста дясна”, въпреки че във формацията има хора с „леви разбирания”.

„Прогресивният данък е едно от нещата, за които ще преговаряме. Вярваме, че можем да намерим разбиране във формацията на Румен Радев. Там има икономисти, които разбират справедливостта на тази система”, посочи Алексова.

Тя беше категорична, че трябва да се запази българският бизнес и производство. По нейни думи надценките трябва да бъдат ограничени в зависимост от вида на стоките. Алексова каза, че инфлацията у нас не е заради въвеждането на еврото, а заради безконтролното повишаване на цените.

Кандидат-депутатът беше категорична, че бюджетът трябва да бъде приет максимално бързо.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мощно за Господин Пеевски

    5 7 Отговор
    и ДПС Ново Начало

    Коментиран от #5

    20:30 14.04.2026

  • 2 Пич

    5 4 Отговор
    Тук изборите са вече предопределени, и ще бъдат юрболешки фалшифицирани с флашките!!! Затова не се съгласиха на държавен контрол върху машините за кой ли път!!! Щото частната фирма щяла да се справи!!!

    20:31 14.04.2026

  • 3 Тая

    10 1 Отговор
    женка вярва ли си на глупостите. И това мяу, мяу се кипри за парламента

    20:31 14.04.2026

  • 4 Много са социални преди изборите

    6 1 Отговор
    А после крадат яко с не социалните ! И така до следващите избори!

    20:32 14.04.2026

  • 5 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мощно за Господин Пеевски":

    Заиглавието много глупавичко..... Хващат ромите ,че купуват гласове, а не хващат партиите които дават заявка за купуването на гласовете..... Та това е в бг територията, взаимно се лъжем и взаимно си вярваме....

    20:33 14.04.2026

  • 6 Пич

    5 3 Отговор
    Ще бъдат нагласени така, че Радев, който е неизвестна, да не може да решава много!!! Ще си гарантират солидно присъствие на ПП и ДБ, ГЕРБ, и Пеевски! Защото са стабиУни Урсулианци и ще рипат каквото им свири музиката!!! Ще продават и предават България заедно, докато ви разправят какви престъпници са другите!!!

    Коментиран от #10

    20:35 14.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мюмю

    0 0 Отговор
    меня ма отпишети

    20:36 14.04.2026

  • 9 Окооо

    5 0 Отговор
    И в този сайт са вмъкнати голям брой тролове на ГЕРБ/ ДПС! Всеки ден, Всеки час, при всяка статия, тяхната работа е да заработва центове, като плюят, храчат и грачат срещу Прогресивна България! Но народа , все пак е мъдър! Знае, че просто Страх тресе кочината!

    20:36 14.04.2026

  • 10 Абсолютно

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Вярно

    20:37 14.04.2026

  • 11 кой мy дpeмe

    2 1 Отговор
    щом гласът ми е безплатен
    трудът ми също трябва да е

    ако искате да ви уважават
    трябва да си знаете цената

    20:38 14.04.2026

  • 12 Дедовия

    1 2 Отговор
    Казано е от един умен англичанин - "Ако изборите решаваха нещо, щяха да ги забранят". Я кажете господа и дами, къде изборите са решили нещо?. Единствено изключение е Швейцария - там вървят обаче Референдумите!!. А, тук и 100% да гласуват нещата са предрешени, и вече закупени. Пълна безсмислица.

    Коментиран от #14

    20:39 14.04.2026

  • 13 аман

    0 0 Отговор
    от европодлоги

    20:40 14.04.2026

  • 14 винаги

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дедовия":

    И навсякъде решават само и единствено чорбаджийте-БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ

    20:43 14.04.2026

  • 15 БСП е големо

    0 0 Отговор
    Само като седне на нечие Колено!

    20:46 14.04.2026

  • 16 оня с коня

    0 0 Отговор
    дамата говори Прекрасни неща които ако се сбъднат,ще бъдем едни от първенците на Света.Ако обаче БСП въпреки това не влезе в парламента ще значи ли това че Народът е изпростял и си бяга от късмета,гласувайки за други партии?А обяснението ще е логично:Народът просто НЯМА ДОВЕРИЕ на БСП,което е решаващо при изборите.

    20:50 14.04.2026

  • 17 Просто и ясно!

    0 0 Отговор
    Пеевски е имплантирал свои хора за депутати във повечето партии и коалиции, като например Наталия Киселова в БСП . Той е печелившия на изборите. Той ще е бъдещия премиер в сянка.

    20:50 14.04.2026

  • 18 Визуално

    0 0 Отговор
    и интелектуално е пълно посмешище , решило , че може да заблуждава лековерни , но няма вече и такива да се връзват ! А деколтето е като за бордей ! Жалка работа .

    20:51 14.04.2026

