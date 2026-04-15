От днес: Разкрива се нова автобусна линия в градския транспорт на София

15 Април, 2026 07:54 1 176 2

Линия 65 ще свързва метростанция „Красно село“ с района на Боянската църква, има актуализиране на маршрута на линия 107, съобщиха от ЦГМ

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Центърът за градска мобилност разкрива от днес нова автобусна линия 65, която ще свързва метростанция „Красно село“ с района на Боянската църква, и актуализира маршрута на линия 107, съобщиха от Столична община, предават от БТА.

Линия 65 ще минава през метростанция „Красно село“, ул. „Александър Пушкин“, ул. „Беловодски път“, ул. „Севастократор Калоян“, ул. „Брезовица“, ул. „Боянско езеро“, ул. „Младост“, ул. „Белите брези“ и ще стига до Боянската църква. В обратна посока линия 65 ще тръгва от Боянската църква и ще преминава през ул. „Белите брези“, ул. „Младост“, ул. „Боянско езеро“, ул. „Брезовица“, ул. „Севастократор Калоян“, ул. „Беловодски път“, ул. „Александър Пушкин“ и ще стига до метростанция „Красно село“.

В посока кв. „Карпузица“ линия 107 ще преминава през бул. „Цар Борис III“, бул. „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“, ул. „Народен герой“, ул. „Любляна“, ул. „Евлия Челеби“, ул. „Княжевска“, ул. „Буря“ и ще стига до кв. „Карпузица“. В обратна посока линия 107 ще тръгва от кв. „Карпузица“ и ще преминава през ул. „Буря“, ул. „Княжевска“, ул. „Евлия Челеби“, ул. „Любляна“, ул. „Народен герой“, бул. „Цар Борис III“, бул. „Цар Борис III“ и бул. „Овча купел“.

През делничните дни автобусът ще преминава през 20 минути, а в празнични дни - през 35-40 минути.

Разкрити ще бъдат и нови автобусни спирки.

От Общината посочиха, че промените целят подобряване на транспортното обслужване и по-добра свързаност на кварталите в югозападната част на София.

Специализираната автобусна линия 40 ще работи всяка събота и неделя до 10 май за улеснение на доброволците в инициативата „Новата гора на София“.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Казанлъшкия

    Ок, това е добре за туризма , най- после нещо добро да измислят. Досега много чуждестранни туристи се чудеха как да стигнат до боянската църква. Пак са затруднени,защото трябва да се прекачват от една линия на метрото на друга ,но все пак е по- добре от преди.

    08:01 15.04.2026

  • 2 Абе

    Страшна тъпотия да прекръстиш 1 3 5 6 в 181 183 185 и 186. Сигурно от 50 години са били такива номерата, бабите от Лозен и Герман само им усложняват живота.

    08:12 15.04.2026

