Новини
България »
Всички градове »
Делян Добрев: Ако нещо не се обърка на изборите, предстои да влезем в ОИСР, което действително ще ни направи богати
  Тема: Избори

15 Април, 2026 08:22 1 792 59

  • делян добрев-
  • избори-
  • оиср-
  • богати-
  • объркване

"Трябва да сме малко по-големи оптимисти. Ние 1989 г. започнахме от последното място, сега сме в "Шенген", член сме на еврозоната", каза още кандидатът за депутат от ГЕРБ-СДС

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

По време на дебат в "Извън ефир" с Мария Цънцарова между представители на водещите политически сили беше застъпена темата за икономика, инфлация и финансите, която разгорещи дебата, предава "Фокус"

"Трябва да сме малко по-големи оптимисти. Ние 1989 г. започнахме от последното място, сега сме в "Шенген", член сме на еврозоната", каза Делян Добрев от ГЕРБ по време на събитието.

Той коментира, че въпросът за корупцията се използва за "предизборна дъвка".

По думите му, ако нещо не се обърка на изборите, предстои да влезем в ОИСР, което действително ще ни направи богати. "Това е важно за инвестициите, финансирането и лихвените равнища - това прави хората богати" каза той.

Според Константин Проданов от "Прогресивна България" трябва да се помага на най-бедните.

"Нужно е да намерим сподвижници в ЕС и да се преразгледат въглеродните квоти, като се помогне на бедните" каза той.

Добрев изрази съгласие по този въпрос.

"Да, трябва да се помогне на уязвимите групи, но таргетирано", каза Делян Добрев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    13 21 Отговор
    Ако членуваме във всички възможни международни организации, ще бъдем най-богатата държава в света.

    Коментиран от #7, #30

    08:24 15.04.2026

  • 2 А данъчните изисквания от

    39 0 Отговор
    ОИСР. А вноските ???

    08:24 15.04.2026

  • 3 Хасковски каунь

    42 1 Отговор
    Момчето има проблеми, въпреки че е от Аскуу

    Коментиран от #37

    08:25 15.04.2026

  • 4 провинциалист

    41 0 Отговор
    ники василев номер 2? И този първо го шамарете, после го питайте!

    Коментиран от #17

    08:26 15.04.2026

  • 5 Съдията

    39 0 Отговор
    А ти плати ли наема на майка ти, нищо че тя даже понятие няма къде е апартамента?😂

    08:26 15.04.2026

  • 6 Да, ако нещо не се обърка

    21 0 Отговор
    Наистина, ама надали както върви

    08:26 15.04.2026

  • 7 Да де, ама

    33 4 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Росен Миленов идва като тайфун с бюлетина номер 10. Къде ли ще бяга този герберски крадец?!

    08:27 15.04.2026

  • 8 Коко

    25 1 Отговор
    Като го гледам тоя и се сещам за ГУЛАГ.Тогава може и да мръднем напред.

    Коментиран от #15

    08:27 15.04.2026

  • 9 1488

    6 7 Отговор
    никой не заслужава гласа ми, докато не си плати
    не овластявам никого по рождение

    не съм свободно щъкаща кокошка,
    от която да събират безплатни яйца

    няма безплатен омлет, няма безплатен обяд

    който плаща поръчва омлета, музиката, ресторанта и всичко останало

    08:27 15.04.2026

  • 10 Сталин

    36 1 Отговор
    След еврото,сега пак ще ни правят богати тези негодници,не можем да се отървем от богатство,по добре спрете да ни правите богати ,че всеки ден повръщане от преяждане

    08:27 15.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 кой мy дpeмe

    32 0 Отговор
    ВАС ЛИ ЩЕ НАПРАВИ БОГАТИ ???

    08:28 15.04.2026

  • 13 Ееее стиге бе!

    31 0 Отговор
    Стига сте ни правили ,, богати" Няма къде да ги складирам, бурканите свършиха!

    08:29 15.04.2026

  • 14 Госあ

    33 1 Отговор
    След 15 години управление на герб, уязвимите са 80% от населението на България, бе ! Къде е асфалта, бе ?!

    Коментиран от #36

    08:30 15.04.2026

  • 15 Мурка

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Коко":

    САМО НЕГО ЛИ?

    08:30 15.04.2026

  • 16 Тоя

    19 0 Отговор
    Взе да се осв-н-а като съименика си магнитският с-и-чуг,а ще станем по богати когато ви се отнеми краденото до сега и ви вкарат в Белене

    08:30 15.04.2026

  • 17 1234

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "провинциалист":

    по добре да се ограничим до шамарите,нема какво полезно да каже

    08:31 15.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 РЕАЛИСТ

    27 0 Отговор
    Значи ново обещание , Делянчо. Обещавахте, че с еврото и Шенген, ще станем по-богати, ама станахме по-бедни. Не хвана делиш обещанието и сега ново. Влизането в ОИСР щяло действително да ни направи по-богати. Сам си признаваш, че преди си лъгал и сме станали недействително. И ти си един икономист. Отде ви намира Бойко все такива прости, бе.

    Коментиран от #35

    08:32 15.04.2026

  • 20 Абе хасковски БЕК

    25 0 Отговор
    Щом не си разбрал, че членството където и да било само по себе си не прави никой богат, значи си кух на дънер.....Но в ГЕРБ такива като теб се котират и забогатяват от фотоволтаици, къщи з агости и т.н. нали бе тъпун....

    08:33 15.04.2026

  • 21 Майстора

    28 1 Отговор
    Ти отдавна си влязал в зоната на богатите, така че стига сте будалкали хората.Колкото станахме богати с приемането на еврото.

    Коментиран от #56

    08:34 15.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Госあ

    17 0 Отговор
    Аз събрах някакви парички в банката, като нормален гражданин в 21 век, след като започнах да работя в Китай. Без измами, спекула и кражби, нормално живеят само тези, които са работили извън България! И шепа програмисти с реален продукт в България. Шепа от тях имат реален продукт, по голямата част от т.нар. итʼта са полуграмотни спекуланти. И точно затова, по примера на програмистите и реалните корпорации като САП например, само работни места и инвестиции от реални гиганти могат да качат стандарта в България. Така както става при всички останали от бившия СИВ. Но за 15 г герб, такива инвестиции са незабележими !

    08:37 15.04.2026

  • 24 Дони

    15 0 Отговор
    а На моя милост взе да ми омръзва от ТОВА БОГАТСВО . маи е време да спрем да богатеем-току виж ГОСПОД ни ОТСВИРИ ОТ ТОЯ СВЯТ АЛЧНОСТА Е ГРЯХ

    08:37 15.04.2026

  • 25 Лост

    20 0 Отговор
    Аз още левчето от бензина си чакам,ти за богатство ми говориш.

    08:38 15.04.2026

  • 26 Тоя

    17 0 Отговор
    не се спира да търси @ната си. Тъпо парче

    08:38 15.04.2026

  • 27 фикаоедс

    23 0 Отговор
    ГЕРБ, Хасковски масон и циганин, време е да влезете в затворите цялата банда ГЕРБ за много и много години. Мръсен лъжливи и крадлив ГЕРБ циганин в клуба на богатите само вашата банда разбойници забогатя докато ограбваше България. Всички други си броят стотинките за хлаб. Защо сте на свобода и до кога ще лъжете на воля с другия лалпаазанин от Банкя??? До кога ще си харчите ограбеното на воля??? Христос Воскресе, Хасковски масон и циганин ГЕРБ. Приготвяи си багажа за пандиза.

    08:40 15.04.2026

  • 28 1488

    10 0 Отговор
    който не гласува,
    няма право да се оплаква

    който гласува на обещания и без пари,
    още по малко

    08:42 15.04.2026

  • 29 Диде

    19 0 Отговор
    Богати колко богати? Колкото теб - с 34567889 фотоволтаици. Натискай сега за шистовата отрова.

    08:44 15.04.2026

  • 30 бай Митко

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Ще бъдем, ама в някой друг живот! Срещу всяко участие стои и такса членство! Като платим таксите ставаме още по ... бедни!

    08:46 15.04.2026

  • 31 Калъчев

    21 0 Отговор
    Боклук до боклука, краставите магарета през 9 баира се надушват. Тоя брадат шуншурмига докога ще вреди на Блъгария?! А кукумявката кой я приюти?!

    08:46 15.04.2026

  • 32 Тома

    14 0 Отговор
    Този винаги се е е.....л неправилно и ако го бяха вкарали в затвора щяха там момчетата да го научат

    08:48 15.04.2026

  • 33 АМАН ОТ...,,БОГАТСТВО"...!

    17 0 Отговор
    Та нали вече с еврото,сме в...
    ,,Клуба на Богатите!"...?!?!

    08:50 15.04.2026

  • 34 АБРЕВИАТУРА!

    13 0 Отговор
    ОИСР:
    Опаа, ИСР-...@х се...!

    08:52 15.04.2026

  • 35 бай Митко

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "РЕАЛИСТ":

    Е ти пък, от къде ги намира ...!? Какъвто бойко такива му и пуделите! Лъжат елементарно и яко разтягат локума! Усетихме "богатството" но шенген и сега гледат да ни натикат в оиср та да станем още по "богати"!

    08:54 15.04.2026

  • 36 Мунчо

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Госあ":

    Асфалт се вижда докато пътувате насам-натам по екскурзии, морета, планини и т.н.....въпросът е къде са тунелите, мостовете и други "съоръжения", които ви ги обещаха Кирчо и Кокорчо, а и тези 10млрд. които ги крадеше Борисов на година след като не ги "откриха" започнаха със заеми от по няколко милиарда на тримесечие..... 🤣🤣🤣.....ноооо, сега ще долети и кацне пилота и ще ви "оправи" ОКОНЧАТЕЛНО... 🙏🤣

    Коментиран от #49

    08:54 15.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Пловдив

    10 0 Отговор
    Колко пъти щяхме да забогатяваме досега?!

    08:56 15.04.2026

  • 39 За какво са ви

    9 0 Отговор
    всичките тези пари...
    Щом на хора не мязате вече...

    08:57 15.04.2026

  • 40 Любопитен

    9 0 Отговор
    Инфлацията не е богатство и тегленето на още заеми и наливане на още европари само ще повиши цените в магазина...

    08:58 15.04.2026

  • 41 бай ви каунчо от аскьой

    4 0 Отговор
    да влезем в наСИР, което действително ще ни направи богати чекмеджари

    08:59 15.04.2026

  • 42 Скатан

    5 0 Отговор
    Този иска по неколко пъти да е богат. Пак те / той/ ще са богатите където и да влезем, а ние ще им плащаме богатството.

    08:59 15.04.2026

  • 43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ЛИЦЕТО ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ ЩЕ ВЛЕЗЕ В ЗАТВОРА СЛЕД ИЗБОРИТЕ
    ... ПОМНЕТЕ МИ ДУМАТА
    .....

    08:59 15.04.2026

  • 44 Гост

    3 0 Отговор
    Еййй, миз"ерник дръглив, друго освен да лъжеш и да крадеш можеш ли бе??

    09:01 15.04.2026

  • 45 така е бат каун благодарение на вас

    2 0 Отговор
    Ние 1989 г. започнахме от последното място
    и сега вашти избирачи са си пак на последното място по заплати и пенции и здравеопазване и продължителност на живот в ес

    09:03 15.04.2026

  • 46 Българин

    1 0 Отговор
    Айде ново място за влизане 😏

    09:03 15.04.2026

  • 47 дедо

    1 0 Отговор
    Това момче от как си остави брада нещо се повреди.Ако има близки хора около него да се погрижат за него.

    09:04 15.04.2026

  • 48 Боги

    0 0 Отговор
    Сега сме "не действително" богати? Що за простотии дрънка този...

    09:04 15.04.2026

  • 49 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Мунчо":

    Проби на асфалта трябва да се направят на всеки един път построен от герб ! Така както направи Шишков на магистралите. И да се покаже, отново. Да се види откъде идват и чувалите с пари и кюлчетата и защо загиват толкова хора по пътищата. Относно тунелите, когато китайците предложиха да ги направят, ако не ги бяха изгонили както направиха с БДЖ през 2017 година, да бяха готови вече. Изгониха цяла делегация от Китай 2017 година, да харижат БДЖ сега на юнион ивкони !

    09:04 15.04.2026

  • 50 злодеида

    2 0 Отговор
    Не желая да съм с богатства.Искам да живея нормално и спокойно.Даполучавам европейска заплата .Да не ограничавам семейството си защото трябва първо да платя тока, водата .....и на края, ако остане нещо може и за тях да има.През 4 години все богати ще ни правят .Голем смех.

    09:09 15.04.2026

  • 51 Леле-леле 🤔

    1 0 Отговор
    Еврото ни уби . ОИСР ще ни закопае .

    Коментиран от #58

    09:17 15.04.2026

  • 52 СССР

    0 0 Отговор
    Ще направи вас богати..Другите ще са пак аргати! Никога повече гроб..

    09:20 15.04.2026

  • 53 Предстои

    1 0 Отговор
    ти конфискация на заграбеното и затвор , Бърньо злобен и криминален !

    09:21 15.04.2026

  • 54 4567

    0 0 Отговор
    Вече се обърка, унгарците не искат повече да ядат фиде с Орбан.

    09:23 15.04.2026

  • 55 Лъжиииииии

    0 0 Отговор
    Безбройни и не знам вече коя употреба са !

    09:24 15.04.2026

  • 56 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Майстора":

    дрънканици и простотии на мафиотски боклуци
    те станаха богати от наркотици и петрохански простотии
    мафиотски сделки и тарикатлъци
    а за народа на коча дрънгоча

    09:25 15.04.2026

  • 57 Че и

    0 0 Отговор
    взел да поучава хората , да бъде и оптимисти ! Оптимизъм - само без шайката ви и патериците може да има ! Но скоро това ще стане !

    09:28 15.04.2026

  • 58 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Леле-леле 🤔":

    няма вече валутен борд сега имате инфлация
    и свободно поскъпване на цените
    сега ще се богати ама на "заеми". работа достатъчно няма
    нямате суровини, затривате енергетиката
    увеличение на заплати ще има като имате производство
    и ръст реален на БВП при гражданско производство, а не военно

    09:30 15.04.2026

  • 59 Народът на Бг

    1 0 Отговор
    Твоят лидер, Мутрата борисоФ вече ни вкара в клуба на Богатите
    и за това всеки ден осъмване с Нови по-Високи цени на всичко!
    Благодарим ви ГЕРБ, Благодарим ви Крадци и Престъпници от ГЕРБ.
    Вървете си с мир и оставете България на мира.
    Не я Погребвайте!

    09:32 15.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол