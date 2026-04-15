Делян Добрев: Ако нещо не се обърка на изборите, предстои да влезем в ОИСР, което действително ще ни направи богати

По време на дебат в "Извън ефир" с Мария Цънцарова между представители на водещите политически сили беше застъпена темата за икономика, инфлация и финансите, която разгорещи дебата, предава "Фокус"

"Трябва да сме малко по-големи оптимисти. Ние 1989 г. започнахме от последното място, сега сме в "Шенген", член сме на еврозоната", каза Делян Добрев от ГЕРБ по време на събитието.

Той коментира, че въпросът за корупцията се използва за "предизборна дъвка".

По думите му, ако нещо не се обърка на изборите, предстои да влезем в ОИСР, което действително ще ни направи богати. "Това е важно за инвестициите, финансирането и лихвените равнища - това прави хората богати" каза той.

Според Константин Проданов от "Прогресивна България" трябва да се помага на най-бедните.

"Нужно е да намерим сподвижници в ЕС и да се преразгледат въглеродните квоти, като се помогне на бедните" каза той.

Добрев изрази съгласие по този въпрос.

"Да, трябва да се помогне на уязвимите групи, но таргетирано", каза Делян Добрев.