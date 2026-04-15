Tираджия загина при удар в сграда край Нова Загора

Турски гражданин е загинал при катастрофа в новозагорското село Богданово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Инцидентът е станал във вторник около 5,30 часа. По първоначални данни товарен автомобил с прикачено ремарке е загубил управление, напуснал е пътното платно и се е ударил в сграда. Пристигналите на място екипи са установили смъртта на шофьора, пише БТА.

По случая е образувано досъдебно производство.