Изтича срокът за образуване на избирателни секции в болници и социални заведения

Днес изтича срокът за образуване на избирателни секции в болници и институции за предоставяне на социални услуги.
За целта ръководствата на лечебни заведения, домове за възрастни хора или други специализирани институции трябва да съставят избирателни списъци при наличие на не по-малко от десет избиратели. След това се уведомява общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес.
Днес изтича и срокът за образуване на избирателни секции в затворите у нас.
Оценка 1 от 1 гласа.
1 То там ако не гласуват не могат
07:47 16.04.2026