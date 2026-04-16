Изтича срокът за образуване на избирателни секции в болници и социални заведения

Днес изтича срокът за образуване на избирателни секции в болници и институции за предоставяне на социални услуги.

За целта ръководствата на лечебни заведения, домове за възрастни хора или други специализирани институции трябва да съставят избирателни списъци при наличие на не по-малко от десет избиратели. След това се уведомява общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес.

Днес изтича и срокът за образуване на избирателни секции в затворите у нас.