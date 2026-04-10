Три успешни мисии с медицински хеликоптер на Велики четвъртък

10 Април, 2026 12:17 715 4

Снимка: Център за спешна медицинска помощ по въздуха
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Три успешни мисии реализираха екипите на Центъра за спешна медицинска помощ по въздух (ЦСМПВ) в рамките на днешния ден, съобщиха от центъра в профила си във "Фейсбук".

Първият сигнал за искане на въздушен медицински транспорт е подаден към Координационната централа на ЦСМПВ от Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Христо Ботев“ във Враца, за 25-годишна жена с гръдна и коремна травма, пострадала при пътнотранспортно произшествие с мотор. Полетът е осъществен от Враца до вертолетната площадка на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Лозенец“, посочиха от Центъра.

След това е осъществен и медицински транспорт по въздух на проф. д-р Николай Младенов – републикански консултант, от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“ – София. Мисията е изпълнена с цел спешна консултация на пациент в тежко състояние, настанен в отделението по реанимация на УМБАЛ „Канев“ – Русе.

В същото време дежурните екипи на регионалната база в Сливен осъществяват и трета мисия по въздух за 7-месечно бебе в критично състояние. Веднага след постъпването на детето в МБАЛ „Иван Селимински“ – Сливен, в Координационната централа на ЦСМПВ е подаден сигнал за необходимостта от приемането му в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност. Извършено е транспортиране по въздух от Сливен до УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, където детето е прието за лечение.

От стартирането на системата HEMS през юни досега са реализирани общо 213 мисии за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питане

    6 0 Отговор
    Бившият председател на Народното събрание, доктор гъ@обръкоf като министър на здравеопазването КАКВО направи за построяване на хангарите на спасителите на човешки животи. Или поредните средства ще ги загубим благодарение на некадърността му и партийното разпределение на постове

    Коментиран от #3

    12:24 10.04.2026

  • 2 А КЕРОСИН НЯМА

    4 5 Отговор
    Гюро го подари на Зеленски.

    12:38 10.04.2026

  • 3 А50

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Питане":

    Няма държавническо мислене, планиране и въобще визия. Всеки сам си преценя, това е положението и отговорност нулева. Това което работи в държавата е въпреки управляващите и изключително благодарение на най-ниското звено-редовия изпълнител.

    12:49 10.04.2026

  • 4 Браво

    0 0 Отговор
    Е на това викам чудеса...
    И на немъчени милиони в сметката.

    14:53 10.04.2026

