Три успешни мисии с медицински хеликоптер на Велики четвъртък

Три успешни мисии реализираха екипите на Центъра за спешна медицинска помощ по въздух (ЦСМПВ) в рамките на днешния ден, съобщиха от центъра в профила си във "Фейсбук".

Първият сигнал за искане на въздушен медицински транспорт е подаден към Координационната централа на ЦСМПВ от Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Христо Ботев“ във Враца, за 25-годишна жена с гръдна и коремна травма, пострадала при пътнотранспортно произшествие с мотор. Полетът е осъществен от Враца до вертолетната площадка на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Лозенец“, посочиха от Центъра.

След това е осъществен и медицински транспорт по въздух на проф. д-р Николай Младенов – републикански консултант, от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“ – София. Мисията е изпълнена с цел спешна консултация на пациент в тежко състояние, настанен в отделението по реанимация на УМБАЛ „Канев“ – Русе.

В същото време дежурните екипи на регионалната база в Сливен осъществяват и трета мисия по въздух за 7-месечно бебе в критично състояние. Веднага след постъпването на детето в МБАЛ „Иван Селимински“ – Сливен, в Координационната централа на ЦСМПВ е подаден сигнал за необходимостта от приемането му в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност. Извършено е транспортиране по въздух от Сливен до УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, където детето е прието за лечение.

От стартирането на системата HEMS през юни досега са реализирани общо 213 мисии за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха.