В болници и социални домове ще има секции за вота при най-малко 10 избиратели
В болници и социални домове ще има секции за вота при най-малко 10 избиратели

10 Април, 2026 16:43 535 9

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В лечебни заведения, домове за стари хора и други социални услуги се образуват секции за гласуване при наличие на не по-малко от 10 избиратели, настанени в тях, припомниха от ЦИК.

Ръководителите им в срок до 48 часа преди изборния ден - 19 април, съставят списъци, в които се включват настанените.

При гласуването се попълва декларация по образец, че избирателят не е гласувал и няма да гласува на друго място. Хора, приети в лечебното или социалното заведение след съставяне на избирателния списък, се дописват в изборния ден.

От Централната избирателна комисия вече обърнаха внимание на хората, планирали почивки в рамките на изборния ден - 19 април.

Говорителят на ЦИК Росица Матева каза: Имаме много обаждания от избиратели, които ще бъдат на почивка, на санаториум. Казваме, че ако това място не е със статут на лечебно заведение, там не може да бъде открита секционна комисия и не може да се гласува. Когато български гражданин в страната не се намира на постоянния си адрес или не е подал заявление да гласува на настоящия си адрес, ако е различен от постоянния, има възможност да гласува само когато се намира в болнично заведение, в друго социално заведение, в ареста или с подвижна секционна избирателна кутия.

Тя допълни, че командировани в рамките на страната работници и служители в деня на вота не могат да гласуват там, където пребивават по работа, като това не е прецедент назад във времето.

Преди години, когато се охраняваше границата с Турция, около 50 000 полицаи не можеха да гласуват. Може би е било 2014 г., когато бяха командировани 65 000 учители в София във връзка с проверка на матурите, те също не можаха да гласуват.

Централната избирателна комисия е обръщала много пъти внимание на този въпрос на законодателя, но за съжаление, няма промяна в регламентацията.

За хора, които ще са на екскурзия или на работа в чужбина в неделния, 19 април, няма ограничение да отидат и да гласуват в разкрита секция, като ще бъдат дописани в списъка и ще попълнят декларация, че не са гласували на друго място, предаде БНР.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Десятката

    5 2 Отговор
    Първия боклук пукна. Останаха още двама, тяхната няма, тяхната мама. Софиянеца е тук, още пърха. Ама оня гейзер циониста, никакъв го няма. Къде е? Неговата мама, ах неговата мама.

    16:45 10.04.2026

  • 2 Сатана Z

    1 4 Отговор
    А в Лондон само 3 секции на 30 000 живущи тук гласоподаватели.

    Коментиран от #3

    16:46 10.04.2026

  • 3 Ехоооо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Циганина от Столипиново за гласоподавател ли го имаш? Искам закон да гладуват само тези който в продължение на 15 години са плащали данъци. Келешите за 50 евро и майка си и баща си ще продадат, за да отидат вечерта някоя немита да нае. Бат.

    16:51 10.04.2026

  • 4 Сичкото

    0 0 Отговор
    Индиец ша фърлвме за Петрохан партията дету

    Коментиран от #6

    17:14 10.04.2026

  • 5 И каква точно е целта

    2 0 Отговор
    Да се купят гласовете на тия хора и то кой да ги купи управляващите партии кой друг ?!?

    17:16 10.04.2026

  • 6 В мола е пълно с истински индийци и

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сичкото":

    Пакистански студенти по медицина. Вече не са проблем нашите индийци а и истинските.

    17:18 10.04.2026

  • 7 На другите избори всичките чужденци дето

    0 1 Отговор
    Са напълнили страната ако им дадат права и ще гласуват за пртроханската партия. Най накрая като дръпнем чертата и да не се окажем 10/12 млн.цигани и роми всичко.

    17:25 10.04.2026

  • 8 оня с коня

    1 0 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    17:25 10.04.2026

  • 9 Министерство

    0 0 Отговор
    На здравеопазването,да се погрижат за санаториумите,че има много болни хора,да обърнат внимание на хигиената,да пръскат за хлебарки да ги поремонтират,защото има неща от Тодорживково време ,които още ги ползват

    17:48 10.04.2026

