МЗ разкри фрапиращи разлики в цените на скъпоструващи лекарства. Проверяват 7 държавни болници

МЗ разкри фрапиращи разлики в цените на скъпоструващи лекарства. Проверяват 7 държавни болници

14 Април, 2026 15:26 522 9

  • цени-
  • лекарства-
  • проверка-
  • болници

Лекарствен продукт А в една болница е закупен за 46 000 лева, а в друга - за 424,70 лева. В трета - за 150 402 лева

МЗ разкри фрапиращи разлики в цените на скъпоструващи лекарства. Проверяват 7 държавни болници - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прави се одит в 7 държавни болници - четири в София и три в провинцията, заради цените на скъпоструващите лекарства, които са извън Позитивния списък.

В някои случаи разликите в цената за един и същ медикамент са фрапиращи и са за няколко хиляди лева.

Това съобщи служебният заместник-министър на здравеопазването Владимир Афенлиев на пресконференция на тема: „Колко скъпи са скъпоструващите лекарства в лечебните заведения?“, на която отчете резултатите от извършени проверки от ведомството.

Той уточни, че става дума за лекарства, които са извън Позитивния лекарствен списък и се закупуват директно от болниците за конкретен пациент. "В повечето случаи става дума за редки и много тежки заболявания", обясни той.

Интересен факт е, че с този тип закупуване на медикаменти се занимават само държавни болници, които са общо седем на брой. Той даде и пример за атипична финансова дейност в тези лечебни заведения, като за сравнение е използвано едно и също лекарство. "Лекарствен продукт А в една болница е закупен за 46 000 лева, а в друга - за 424,70 лева. В трета - за 150 402 лева. По подобен начин - в една болница за 23 018 лева, а в друга за 64 375 лева. Лекарство С е купено в една болница за 8 000 лева, а в друга - за 36 000 лева. Тук говорим за абсолютно същото лекарство - търговско наименование, вид на опаковката, концентрация. При лекарствен продукт D разликата е от 18 000 до 44 000 лева. При лекарствен продукт Е - от 15 000 до 40 000 лева", отчете Афенлиев.

Проверяващите се натъкнали и на други фрапиращи примери - две държавни болници в София са закупили един медикамент за 1400-1600 лева. Друга държавна болница в Пловдив го е закупила за 10 800 лева. " В друг случай един медикамент от две държавни болници в София е купен за 2300-2400 лева. Държавна болница в Пловдив го е закупила за 15 210 лева. Един от най-фрапиращите случаи е медикамент, който в София е купен за 517 лева, а в Пловдив – за 8500 лева", изтъкна зам.-здравният министър.

"На пръв поглед, когато анализирахме информацията по въпроса и документацията, изглежда, че редът е спазен и закупуването на лекарствените продукти изглежда законно", подчерта той. "Но все пак, за да видим защо има тези аномалии в цените, в тези държавни болници вече се извършва одит по темата", заяви Афенлиев.

Тъй като тези медикаменти не са в Позитивния списък, те нямат регистрирана официална цена, обясни зам-министърът. Повечето от тях обаче имат регистрация в Европейския съюз. Съществуват два типа такива лекарства - едните са изцяло нерегистрирани, а другите са регистрирани в Европейския съюз, но без определена цена в България.

Афенлиев припомни какъв е редът за заплащане на тези лекарства: "Финансирането се осъществява чрез трансфер от Министерството на здравеопазването към НЗОК. В бюджета на НЗОК има специален ред за такива трансфери, където този механизъм е описан. Става дума за лечение на лица до 18 години, за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. НЗОК заплаща директно на лечебните заведения след получаване на съответния трансфер. Лечебните заведения извършват подбор съгласно законодателството. Комисия от трима лекари предлага закупуването на конкретно лекарство за конкретен пациент. След това лечебното заведение, по определен ред съгласно наредбите, се договаря доставчик или производител. При финализиране на процедурата и прилагане на лекарството, болницата предоставя фактура на НЗОК, която заплаща продукта със средства от трансфера".

Според зам.-здравния министър се забелязва значително увеличение на броя издадени заповеди за одобрение на заплащането на тези лекарства за 2025 г. спрямо 2024 г. "Това може да се приеме и като положителен показател - повече пациенти са получили достъп до лечение", подчерта той. Но изтъкна, че ръст има и във финансово изражение - което обаче се дължи и на факта, на поскъпването на някои медикаменти.

От всички подадени заявления до НЗОК за лечение, 55,7% от разходите за 2025 г. се отнасят за тези лекарства. Тоест, над 50% от средствата са насочени към т.нар. скъпоструващи, но нерегистрирани медикаменти.

"Проблемът, който установихме след задълбочен анализ – на база информация от НЗОК и от всички болници, които са заявявали такива лекарства , е липсата на достатъчна прозрачност при разходването на средствата. Липсва детайлна отчетност от страна на НЗОК към Министерството на здравеопазването. Не твърдим, че отчетност не съществува, но според финансовата дирекция на МЗ тя трябва да бъде значително по-подробна и структурирана според посоката на разходите. Към момента от тези отчети не може ясно да се види за кой медикамент, за кой пациент и каква сума е заплатена, поради което сме поискали промени в този процес", обясни Афенлиев.

Екипът на Министерството на здравеопазването, заедно с Министерството на финансите, смята да въведе промени в реда за финансиране на скъпоструващите лекарства и тяхното ценообразуване. "Защото от всичко казано дотук основният извод е, че за една година – 2025, а вероятно и за предходните години, държавата е плащала в пъти повече за едни и същи лекарства. Това означава, че при нормални или най-ниските използвани цени би трябвало да се освободи финансов ресурс, така че повече пациенти да получат достъп до лечение или този ресурс да бъде насочен към други необходими дейности", подчерта Афенлиев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    5 1 Отговор
    българин на турски значи мошеник, бандит и лош човек

    Коментиран от #7, #8

    15:28 14.04.2026

  • 2 таквизи ми работи

    4 0 Отговор
    Тези скъпоструващи лекарства подпомагат някой в някоя партия да прибира дебели пачки,а болните хора му пълнят портфейла. Така е в бедната и нещастна България. Четиридесет и пет години стигат,времетоо е наше-ваше,наше-ваше!

    15:30 14.04.2026

  • 3 Тези нищожества

    5 0 Отговор
    Да, се обесят публично. Ето ви Герп

    15:30 14.04.2026

  • 4 Горски

    4 0 Отговор
    Явно е дошъл момента да се сменят директорите на някои държавни болници с наши хора. И именно по тази причина това инфо излиза точно сега. Друг много съществен проблем е че и частни и държавни болници ползват ресурс на НЗОК, но държавните болници правят обществена поръчка и конкурс за достъавка. Което малко или много озаптява жадните за печалба фирми. Но частните болници купуват същите медикамнети на по-високи цени, но без конкурс. После НЗОК им осребрява разходите. Отделно на това пациента си цака жестока сума за преглед иприем И после идва някой служебен министър и казва, държавните боилници имат дългове. Вижте в частните какво става. По тази причина всеки с малко повече капитал си направи частна болница, клиника и т.н. Здравната каса се точи откакто е създадена, но няма вкарани в затвора собственици на частни болници нито шефове на държавни, няма осъдени и лекари, няма и отнети лицензи, нищо, което означава, че през всичките тия години са се разпъвали чадъри.

    15:36 14.04.2026

  • 5 Мина Анева

    4 0 Отговор
    А със строежа на новата детска болница какво става? Там как вървят нещата? Или ще са,като строежа на магистрала? 35 години.

    15:37 14.04.2026

  • 6 Деций

    6 0 Отговор
    Това е някаква "Сензация" и е за рубриката "невероятно но факт"Това е така от както има здравна каса,какво се правите на ударени.Бюджета на касата се източва и това е ясно дори на децата.Едва половината са реални услуги и цени.

    15:38 14.04.2026

  • 7 на никой

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    А на български, турчин означава cиганин - лошо нещо mиpиzливо.

    15:50 14.04.2026

  • 8 Добре де,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    а моше какво означава на български?

    15:51 14.04.2026

  • 9 Гост

    0 0 Отговор
    Според цената на лекарството е и комисионната получавана от директора на болницата и завеждащия отделението /по сегашному клиниката/.

    15:53 14.04.2026

