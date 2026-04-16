Правителственият "Фалкон" тества ремонтираната писта на Летище Бургас

Правителственият самолет "Фалкон" тества рехабилитираната писта на Летище Бургас, като бяха успешно извършени няколко задължителни полета като част от процедурите преди въвеждането ѝ в експлоатация, посочи БНТ.
В 11.02 ч. вчера е било осъществено първото кацане на тестов полет, специално заявен от компанията концесионер на бургаското летище. Чрез него са били проверени пистата и новоизградените системи за безопасно извършване на полети.
Подобни тестове са стандартна практика и задължително условие преди пускането в експлоатация на всяка новоизградена или рехабилитирана летищна инфраструктура от този вид, съобщават от Летище Бургас.
Самолетът, специално оборудван за целта, е пристигнал от София, като след кацането са били извършени серия от тестови излитания и кацания с цел пълна проверка на всички системи. В 16.16 ч. полетът е излетял обратно за София.
Официалното откриване на обновената писта на бургаското летище е предвидено за 29 април.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #4, #16, #17, #18
4 само питам
До коментар #2 от "хмммм":че то ние какви други самолети имам за тестове?
15:11 16.04.2026
Коментиран от #14
15:38 16.04.2026
14 Боруна Лом
До коментар #13 от "бушприт":В СМИСЪЛ..ДОГАН СОКОЛА ТЕСТВА ПИСТАТА?
15:46 16.04.2026
15 Що лъжете бе
Кажете истината.
Кой/ каво докараха и кой ще отлети стнего?!
Ега ти си и долните лъжци.
То в БГ няма и чуждо военно присъствие, да не говорим за варненското летище!
15:49 16.04.2026
16 Разбира се, че не е
До коментар #2 от "хмммм":Пренасят парите на Борисов и Пеевски!
А може и някой да сме приютили.
15:51 16.04.2026
17 Перо
До коментар #2 от "хмммм":Това е много лек самолет за тестване! Трябваше да го тестват с Еър бус или Боинг 200-300 местен, който оказва много високо налягане, върху пистата, от колелата, преди самолета да се отлепи от пистата! Следващата година ремонт!
Коментиран от #19
15:51 16.04.2026
18 Мъхъм я
До коментар #2 от "хмммм":Ако Ганчо си мисли, че всичко след табелата на родното му село е чужбина, няма как да знае, че още при закупуването на фалкона, същия е с премахнати последни редове седалки и на тяхно място е монтирано комуникационно оборудване. Подобни тестове се правят само от отряд 24, който освен, че обслужва правителството, изпълнява и други специални задачи
15:53 16.04.2026
19 Тестват се
До коментар #17 от "Перо":Навигационно и комуникационно оборудване.
15:54 16.04.2026