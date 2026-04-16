Правителственият "Фалкон" тества ремонтираната писта на Летище Бургас

Правителственият "Фалкон" тества ремонтираната писта на Летище Бургас

16 Април, 2026 15:07 658 19

Официалното откриване на обновената писта на бургаското летище е предвидено за 29 април

Правителственият "Фалкон" тества ремонтираната писта на Летище Бургас - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Правителственият самолет "Фалкон" тества рехабилитираната писта на Летище Бургас, като бяха успешно извършени няколко задължителни полета като част от процедурите преди въвеждането ѝ в експлоатация, посочи БНТ.

В 11.02 ч. вчера е било осъществено първото кацане на тестов полет, специално заявен от компанията концесионер на бургаското летище. Чрез него са били проверени пистата и новоизградените системи за безопасно извършване на полети.

Подобни тестове са стандартна практика и задължително условие преди пускането в експлоатация на всяка новоизградена или рехабилитирана летищна инфраструктура от този вид, съобщават от Летище Бургас.

Самолетът, специално оборудван за целта, е пристигнал от София, като след кацането са били извършени серия от тестови излитания и кацания с цел пълна проверка на всички системи. В 16.16 ч. полетът е излетял обратно за София.

Официалното откриване на обновената писта на бургаското летище е предвидено за 29 април.

 


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    4 1 Отговор
    ЧЕСТИТО НА БУРГАЗЛИИ. 🫠❤️👍🫠❤️МНОГО ГОДИНИ ЛИПСВАШЕ ,НО СКОРО ХОРА ОТ РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВИ ЩЕ ОСТАНАТ ДОВОЛНИ.🍀👍❤️

    15:10 16.04.2026

  • 2 хмммм

    11 3 Отговор
    не е работа на правителствени самолети да тестват пистите.

    Коментиран от #4, #16, #17, #18

    15:10 16.04.2026

  • 3 оня с коня

    2 7 Отговор
    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    15:10 16.04.2026

  • 4 само питам

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "хмммм":

    че то ние какви други самолети имам за тестове?

    15:11 16.04.2026

  • 5 Гост

    9 1 Отговор
    Фалкончето на момчето делянчо

    15:12 16.04.2026

  • 6 прокопи

    8 1 Отговор
    И тоя дрифти. КАТ да се намеси.

    15:12 16.04.2026

  • 7 Роден в НРБ

    8 0 Отговор
    Американците няма ли и те да я тестват?

    15:14 16.04.2026

  • 8 Селянин

    7 1 Отговор
    Това е все едно да тестваш новата магистрала със Смарт.

    15:15 16.04.2026

  • 9 Яяяя

    5 0 Отговор
    Че тоя нали щяха да го продават??? Пак някоя кака е бързала за морето!

    15:25 16.04.2026

  • 10 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    А КАК СЕ РАЗМИНАВА С КРАВАРСКИТЕ КАРУЦИ?

    15:25 16.04.2026

  • 11 само питам

    2 2 Отговор
    абе тоя таралясник може ли да прави кобрата на пугачов?

    15:27 16.04.2026

  • 12 незнайко

    2 1 Отговор
    За съжаление и тази писта не може да угоди на НОВИТЕ ни F-16 защото те още не могат да летят !!!

    15:33 16.04.2026

  • 13 бушприт

    1 0 Отговор
    Не е фалкон,а ФОЛКЪН.Четете правилно английската дума! Означава сокол.

    Коментиран от #14

    15:38 16.04.2026

  • 14 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "бушприт":

    В СМИСЪЛ..ДОГАН СОКОЛА ТЕСТВА ПИСТАТА?

    15:46 16.04.2026

  • 15 Що лъжете бе

    1 0 Отговор
    Такова чудо и във фатастичните филмитне се случва!
    Кажете истината.
    Кой/ каво докараха и кой ще отлети стнего?!
    Ега ти си и долните лъжци.
    То в БГ няма и чуждо военно присъствие, да не говорим за варненското летище!

    15:49 16.04.2026

  • 16 Разбира се, че не е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "хмммм":

    Пренасят парите на Борисов и Пеевски!
    А може и някой да сме приютили.

    15:51 16.04.2026

  • 17 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "хмммм":

    Това е много лек самолет за тестване! Трябваше да го тестват с Еър бус или Боинг 200-300 местен, който оказва много високо налягане, върху пистата, от колелата, преди самолета да се отлепи от пистата! Следващата година ремонт!

    Коментиран от #19

    15:51 16.04.2026

  • 18 Мъхъм я

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "хмммм":

    Ако Ганчо си мисли, че всичко след табелата на родното му село е чужбина, няма как да знае, че още при закупуването на фалкона, същия е с премахнати последни редове седалки и на тяхно място е монтирано комуникационно оборудване. Подобни тестове се правят само от отряд 24, който освен, че обслужва правителството, изпълнява и други специални задачи

    15:53 16.04.2026

  • 19 Тестват се

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Перо":

    Навигационно и комуникационно оборудване.

    15:54 16.04.2026

