Над 210 000 души ще получат подкрепа от 20 евро заради ръста в цените на горивата през март

Общо 210 934 души с ниски доходи ще бъдат подкрепени от държавата с компенсация от 20 евро заради поскъпването на горивата през месец март. Това стана ясно, след като Националната агенция за приходите (НАП) завърши проверката колко от подалите заявления изпълняват заложените в програмата изисквания – да имат автомобил или сключен договор за лизинг и средномесечните им доходи да са до два пъти линията на бедност. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), предават от БТА. От близо 50 000 подали заявления 28 078 отговарят на критериите.
По-голямата част от подпомогнатите – малко над 182 000 човека, вече получиха средствата, казаха от МТСП. Те не подаваха заявления, тъй като Агенцията за социално подпомагане разполагаше с данни за банковите им сметки заради изплатени помощи през месеците януари и февруари. Помощта им беше преведена по служебен път след проверка от НАП дали имат право на нея, уточниха от министерството.
За април компенсации ще се изплащат, ако средномесечните цени на масовите горива на дребно са равни или по-високи от 1.60 евро на литър по данни на НАП. Ако това условие бъде изпълнено, всички, на които са изплатени по 20 евро за март, ще получат помощта и за април, без да се налага отново да кандидатстват. Гражданите, които са пропуснали да подадат заявление през март, ще могат да направят това през април, информираха още от МТСП.
Средната цена на дизеловото гориво на дребно в България намалява с 0,01 евро на дневна база до 1,77 евро за литър към 13 април тази година, сочат данните на НАП. Това е първи спад в цената на горивото от 2 март. В същото време средната цена на бензин A95, продаван на крайните потребители, запазва нивото си от 1,48 евро за литър.
1 Ако не беше брутална гавра,
2 210 934 души с ниски доходи
де го има тва
3 И това за хвалба ли е, бе?!
4 Сатана Z
Нямат пари за бензин ,ама имат пари да карат коли,бреййй, че далавера.От нашите данъци та в техните резервоари.
5 обещано
Други ще трябва да подават заявления с банкови сметки за получаването.
Останалите средства ще са преразпределени.
6 оня с коня
7 Вашето мнение
До коментар #5 от "обещано":В България има общо 100 000 паветни прайдаджии от петрохан русофоби, останалите 200 000 биват прехвърляни от пеевски и борисов за да получат европейски излаз. Та именно студентите от факултето са избирателите на ппдб.
8 купуването и продаването е ...
До коментар #2 от "210 934 души с ниски доходи":85% от 210 000 са на социални помощи от квартали като Столипиново и Сливен.... за тях е предизборната кризисна мярка, че мвр ги е ограничила.
9 За българите патка
10 адаша
11 И детски взимат
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ДрайвингПлежър
Колко са реално заявените и колко са получени директно по служебен път
16 Така ще е
До коментар #9 от "За българите патка":В неделя пак им се наредете да гласувате за ППДБ, ГЕРБСДС„ ДПС, АПС, БСП, ИТН, Възраждане и Величие!
17 Гюро лилавата джyка
До коментар #10 от "адаша":Е, няма как, братчедите ми са след украинцките по приоритет!
18 Плюмка
19 Не е купуване на гласове
20 Досаден човек
До коментар #18 от "Плюмка":На половината поне от тях може нищо да им няма.. Но те са там по друга причина и тя е още по тревожна......
21 Доживяхме
22 Поправка
До коментар #21 от "Доживяхме":Не 20 левро, а 20 цирки да им излезнат на тия !
