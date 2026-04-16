Над 210 000 души ще получат подкрепа от 20 евро заради ръста в цените на горивата през март

16 Април, 2026 18:06 543 22

Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Общо 210 934 души с ниски доходи ще бъдат подкрепени от държавата с компенсация от 20 евро заради поскъпването на горивата през месец март. Това стана ясно, след като Националната агенция за приходите (НАП) завърши проверката колко от подалите заявления изпълняват заложените в програмата изисквания – да имат автомобил или сключен договор за лизинг и средномесечните им доходи да са до два пъти линията на бедност. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), предават от БТА. От близо 50 000 подали заявления 28 078 отговарят на критериите.

По-голямата част от подпомогнатите – малко над 182 000 човека, вече получиха средствата, казаха от МТСП. Те не подаваха заявления, тъй като Агенцията за социално подпомагане разполагаше с данни за банковите им сметки заради изплатени помощи през месеците януари и февруари. Помощта им беше преведена по служебен път след проверка от НАП дали имат право на нея, уточниха от министерството.

За април компенсации ще се изплащат, ако средномесечните цени на масовите горива на дребно са равни или по-високи от 1.60 евро на литър по данни на НАП. Ако това условие бъде изпълнено, всички, на които са изплатени по 20 евро за март, ще получат помощта и за април, без да се налага отново да кандидатстват. Гражданите, които са пропуснали да подадат заявление през март, ще могат да направят това през април, информираха още от МТСП.

Средната цена на дизеловото гориво на дребно в България намалява с 0,01 евро на дневна база до 1,77 евро за литър към 13 април тази година, сочат данните на НАП. Това е първи спад в цената на горивото от 2 март. В същото време средната цена на бензин A95, продаван на крайните потребители, запазва нивото си от 1,48 евро за литър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ако не беше брутална гавра,

    16 2 Отговор
    щеше да е само смешно, но явно това си заслужава оставения на доизживяване двукрак cкот в територията.

    18:09 16.04.2026

  • 2 210 934 души с ниски доходи

    10 5 Отговор
    а коли карат
    де го има тва

    Коментиран от #8

    18:09 16.04.2026

  • 3 И това за хвалба ли е, бе?!

    12 2 Отговор
    EВРОНАДУПEНИ НEЩАСТНИЦИ!

    18:10 16.04.2026

  • 4 Сатана Z

    10 2 Отговор
    Тия да вземат тубата с бензин за 20€ и да се полеят с него ,па после да си драснат клечката та да изгорят като Петрохан ските кучета на 4ката на Калушев.
    Нямат пари за бензин ,ама имат пари да карат коли,бреййй, че далавера.От нашите данъци та в техните резервоари.

    18:10 16.04.2026

  • 5 обещано

    8 1 Отговор
    По 20 евро кеш предизборно ще получат само студентите от факултето , защото са в списъците в социалните служби за крайно нуждаещи се и понеже са енергийно бедни.
    Други ще трябва да подават заявления с банкови сметки за получаването.
    Останалите средства ще са преразпределени.

    Коментиран от #7

    18:13 16.04.2026

  • 6 оня с коня

    8 0 Отговор
    Аз тия 20евро няма да си ги харча а като дадт и за следващия месец по още 20,ще ми станат 40!Мдааа...

    18:15 16.04.2026

  • 7 Вашето мнение

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "обещано":

    В България има общо 100 000 паветни прайдаджии от петрохан русофоби, останалите 200 000 биват прехвърляни от пеевски и борисов за да получат европейски излаз. Та именно студентите от факултето са избирателите на ппдб.

    18:17 16.04.2026

  • 8 купуването и продаването е ...

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "210 934 души с ниски доходи":

    85% от 210 000 са на социални помощи от квартали като Столипиново и Сливен.... за тях е предизборната кризисна мярка, че мвр ги е ограничила.

    18:23 16.04.2026

  • 9 За българите патка

    9 0 Отговор
    А за украинците 43 милиона евро. Продажно правителство

    Коментиран от #16

    18:23 16.04.2026

  • 10 адаша

    6 0 Отговор
    Това, с тия 20е, прилича на доста циганска история.

    Коментиран от #17

    18:23 16.04.2026

  • 11 И детски взимат

    8 0 Отговор
    Социално беден и автомобил е несъвместимо. Особенно тези с джиповете Проше.

    18:25 16.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    И колко от тях са цветни по произход?!
    Колко са реално заявените и колко са получени директно по служебен път

    18:34 16.04.2026

  • 16 Така ще е

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "За българите патка":

    В неделя пак им се наредете да гласувате за ППДБ, ГЕРБСДС„ ДПС, АПС, БСП, ИТН, Възраждане и Величие!

    18:34 16.04.2026

  • 17 Гюро лилавата джyка

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "адаша":

    Е, няма как, братчедите ми са след украинцките по приоритет!

    18:35 16.04.2026

  • 18 Плюмка

    0 0 Отговор
    Само 210 хил? Не мога да повярвам, те са много повече. Тези, които подпомагате са здравно не осигуряващи се. Преглеждат се в бърза помощ и се лекуват безплатно, с държавни пари в болниците. Кои са тези българи?

    Коментиран от #20

    18:35 16.04.2026

  • 19 Не е купуване на гласове

    1 0 Отговор
    Напълно закономерно е.

    18:41 16.04.2026

  • 20 Досаден човек

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Плюмка":

    На половината поне от тях може нищо да им няма.. Но те са там по друга причина и тя е още по тревожна......

    18:45 16.04.2026

  • 21 Доживяхме

    0 0 Отговор
    Не 20 левро, а 20 цирки да им изчезнат на тия !

    Коментиран от #22

    19:08 16.04.2026

  • 22 Поправка

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Доживяхме":

    Не 20 левро, а 20 цирки да им излезнат на тия !

    19:08 16.04.2026

