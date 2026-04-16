Над 210 000 души ще получат подкрепа от 20 евро заради ръста в цените на горивата през март

Общо 210 934 души с ниски доходи ще бъдат подкрепени от държавата с компенсация от 20 евро заради поскъпването на горивата през месец март. Това стана ясно, след като Националната агенция за приходите (НАП) завърши проверката колко от подалите заявления изпълняват заложените в програмата изисквания – да имат автомобил или сключен договор за лизинг и средномесечните им доходи да са до два пъти линията на бедност. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), предават от БТА. От близо 50 000 подали заявления 28 078 отговарят на критериите.

По-голямата част от подпомогнатите – малко над 182 000 човека, вече получиха средствата, казаха от МТСП. Те не подаваха заявления, тъй като Агенцията за социално подпомагане разполагаше с данни за банковите им сметки заради изплатени помощи през месеците януари и февруари. Помощта им беше преведена по служебен път след проверка от НАП дали имат право на нея, уточниха от министерството.

За април компенсации ще се изплащат, ако средномесечните цени на масовите горива на дребно са равни или по-високи от 1.60 евро на литър по данни на НАП. Ако това условие бъде изпълнено, всички, на които са изплатени по 20 евро за март, ще получат помощта и за април, без да се налага отново да кандидатстват. Гражданите, които са пропуснали да подадат заявление през март, ще могат да направят това през април, информираха още от МТСП.

Средната цена на дизеловото гориво на дребно в България намалява с 0,01 евро на дневна база до 1,77 евро за литър към 13 април тази година, сочат данните на НАП. Това е първи спад в цената на горивото от 2 март. В същото време средната цена на бензин A95, продаван на крайните потребители, запазва нивото си от 1,48 евро за литър.