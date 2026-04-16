Новини
България »
Всички градове »
Лъчезар Богданов: Най-тежките ефекти от глобалната криза тепърва предстоят

16 Април, 2026 22:45 732 11

  • лъчезар богданов-
  • ефекти-
  • глобална криза-
  • предстоят

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Икономическите перспективи пред България в краткосрочен план остават несигурни, а рисковете пред растежа се увеличават". Това заяви главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов в „Интервюто в Новините на NOVA“, коментирайки последния икономически преглед на Българска народна банка.
По думите му дори базовият сценарий на централната банка не дава особени поводи за оптимизъм. Според прогнозата годишната инфлация ще достигне 3,7% през 2026 г., а през 2027 и 2028 г. ще се задържи около 3,2%. В същото време икономическият растеж постепенно ще се забави – от 3,0% през 2026 г. до 2,8% в края на периода.
Богданов подчерта, че още в базовата прогноза ясно се открояват негативни тенденции както в глобалната, така и в българската икономика. Основен проблем остава отслабеното външно търсене, което се отразява директно върху българския износ. „Водещите ни търговски партньори не се развиват особено добре, а това води до стагнация на износа“, посочи той.

Вътрешното потребление остава основен двигател на икономиката, подкрепено от ръста на заплатите. В същото време инвестициите – както частните, така и публичните – изостават. Според икономиста политическата нестабилност допълнително задълбочава предпазливостта на бизнеса и ограничава инвестиционната активност.

По думите му България вече се намира в неблагоприятния сценарий, а рискът от преминаване към силно неблагоприятен става все по-реален. Въпреки това най-тежките ефекти от глобалната криза тепърва предстоят. „Истинската криза още не е настъпила“, предупреди Богданов. Той очерта възможни бъдещи проблеми като недостиг на авиационни горива, затруднения в туризма и проблеми с доставките на суровини като торове. Според него предстои свиване на икономическата активност в глобален мащаб, което може да доведе до по-дълбока рецесия.

Особено тревожен би бил сценарий, при който азиатските икономики бъдат сериозно засегнати, тъй като това би довело до глобално забавяне, недостиг на ключови ресурси и сериозни сътресения в сектори като транспорт и туризъм.

В заключение икономистът подчерта необходимостта от подготовка за по-тежки времена. Според него е важно държавата да разполага с достатъчни бюджетни буфери, които да бъдат използвани при евентуално задълбочаване на кризата, както и да се предприемат мерки за подкрепа на най-застрашените сектори от икономиката.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крадливите сглобкаджии и администрацията

    7 1 Отговор
    Начело с Тиквеният мафиот. ни подредиха. Те си напълниха джобовете и сметките с народна пара.

    22:52 16.04.2026

  • 2 Мдаааа

    4 2 Отговор
    КОЙ ГИ ПРАЩА ТЕЗИ ПРИМАТИ ДА ПЛАШАТ ХОРАТА ? И КОЛКО ИМ ПЛАЩАТ?

    22:54 16.04.2026

  • 3 Винаги съм се учудвал

    2 0 Отговор
    Че тук има големи специалисти, а сме бедни. Направо не е за вярване.

    22:55 16.04.2026

  • 4 Сатана Z

    2 0 Отговор
    За какво ни е "пазарна икономика" ,след като тоя ни обяснява ,че ще сме зле?
    Па да вземем да се върнем към плановата ,ама тогава тоя умник ще остане без работа

    23:04 16.04.2026

  • 5 Езвенете

    2 0 Отговор
    Що пъ сичките геюви нъстоятелно си пускът бради? Щот въртят бутилкъ кой съ нежелание шъ йе мажът ля?

    Коментиран от #10

    23:06 16.04.2026

  • 6 Пълни

    1 0 Отговор
    глюпотии!

    23:08 16.04.2026

  • 7 Пешо z

    3 0 Отговор
    Тъкмо се бях успокоил,че сме в клуба на богатите ...

    23:10 16.04.2026

  • 8 Докът Не Смениш !

    2 0 Отговор
    Докът Не Смениш !

    Чука !

    И Теслата !

    С Каквото Трябва !

    Нищо !

    Няма !

    Да !

    Стане !

    23:19 16.04.2026

  • 9 Ъхъ

    0 0 Отговор
    Не забравяйте, че този е оръдие на Сорос, мерзавец, който не е работил нито един ден през живота си! Част от негодниците, които унищожават България! Част от личностите , които Лама Калушев е посветил в техниките на педофилите!👍

    23:20 16.04.2026

  • 10 Защото !

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Езвенете":

    Трябва Да !

    Приличат !

    На !

    П у ттт @ -- ки !

    23:22 16.04.2026

  • 11 Голям икономист си, бе 🤣

    0 0 Отговор
    Я сега изкарай същите критерии за САЩ и да видим КОЙ е в неблагоприятно положение 🤣🤣🤣
    Или пък за Франция, Гърция, Русия.........
    В неблагоприятно положение е баба ти 🤣🤣🤣🤣
    А ако Европа си намери топките, положението за бякои други проекто-диктаторчета ще стане лошо към критично 🤣🤣🤣🤣
    Е така ви подаряват дипломите 🤣🤣🤣🤣

    23:54 16.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол