Лъчезар Богданов: Истинската криза ще дойде при 150 - 200 долара на барел петрол. За тогава трябва да има някакви мерки

"Всичко е предотвратимо с действие. След изборите - бюджетна консолидация, здрави публични финанси. Не знаем какво ще стане с войната в Иран - дали ще приключи до седмица - 2 - 3, или конфликтът ще се задълбочи. Това е голямото неизвестно пред всички".
Това коментира пред БНР икономистът от Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов.
За кризата с горивата, ефектите от нея и предприеманите мерки в тази посока той подчерта, че неминуемо ще има загуби:
"Единственият въпрос е доколко тя може да бъде леко забавена, дали може да бъде разпределена по различен начин. Но няма политика, която да предотвратява понасянето на тази цена. Трябва да започнем от там - всички очаквания и дискусии как да няма икономическа щета, как да няма загуба, са на грешна основа. Това, което прави правителството, е да прави внимателни, предпазливи мерки".
По думите му мярката за 20-те евро е по-скоро социална мярка. "Тя бюджетно няма особено голяма цена - малко над 20 милиона евро за първия месец, което не е нещо, което на макрониво би имало значение за бюджета", обясни Богданов в интервю за предаването "Неделя 150".
Той изказа мнение обаче, че можеше да се изчака малко относно мерките за бизнеса:
"Ние в момента не сме в истинска дълбока икономическа криза, но така или иначе те засега изглеждат временни. Това е другият голям риск, който все още съществува - той е политически. В криза се правят неща, които в нормални времена са неприемливи".
Рано е да се говори за катастрофа, която да предизвика някакви извънредни огромни мерки, смята икономистът. Според него рискът е - ако военният конфликт се задълбочи, да се стигне до много по-високи цени на петрола:
"Истинската криза ще дойде при цени от 150 - 200 долара на барел петрол. За тогава трябва да има някакви оръжия в арсенала, някакви мерки за тогава. Сега още сме в един по-начален етап, нямаме пълномащабна криза. Да, имаме поскъпване с около 20% на горивата, но все пак това е нещо, което се е случвало и в миналото, не е безпрецедентно, и по-скоро икономическите играчи трябва да се адаптират към малко по-високи цени на горивата".
По думите на финансовия журналист Стефан Антонов сегашната ситуация има потенциала да бъде третата голяма криза, пред която България се изправя този век. Според него обаче днес България в относително изражение е възможно най-слабо подготвена за една криза:
"Днес фискалните резерви, които са буфер да посрещнем някакво напрежение и осигуряват фискално пространство за маневриране, са само 6% от брутния вътрешен продукт и то като включим онези пари, които си имат строго предназначение - ядрени фондове или пък Сребърен фонд. Т.е. България влиза в тази ситуация, която наистина може да причини криза, в много лоша форма. Второ - кризата още не е показала лицето си. И ако кризата не е показала лицето си, тогава къде бърза нашето правителство да прави антикризисни мерки? Ние нямаме пари, а вече говорим за криза и даже обещаваме някакви мерки, т.е. тук се подхожда по един изключително неподготвен начин, бих казал аматьорски начин, т.е. чисто популистки и паникьорски".
Той напомни, че ресурсът на държавата е ограничен. "Ясно е, че всички ще понесем кризата, но трябва да се помисли за това браншовете, които са най-ударени, как да бъдат съхранени. Т.е. не може да се правят мерки, които да са за цялото общество. Мерките трябва да бъдат насочени към онези сектори, които са ключови и са най-силно ударени", смята журналистът.
"Трябва да си мисли и трябва да се работи. Не може да винаги да се обръщаме към най-простото решение, защото много често то не е решение - говоря за бюджета", подчерта още Стефан Антонов.
4 чакай на смешкофците
да спомогнат на общ поръчкари да понапълнят чекмеджетата
а овцете да си гласуват за чобаните
15:19 05.04.2026
6 Мнение
1. Вкарване в затвора на всички управлявали евроатлантици (герб, дпс, ппдб, бсп, итн и др), както и нпо-тата на шорош;
2. Подобряване на отношенията между България и Русия;
3. Сключване на дългосрочни договори за горива с Русия и понижаване цените по бензиностанциите;
4. Спиране на таксите въглеродни емисии от тецовете ни към урсулите и понижаване цените на електроенергията в България;
5. Построяване на АЕЦ Белене с наличните БЪЛГАРСКИ реактори!!!
6. Предоговаряне условията на България с ЕС;
7. Поощряване на българските земеделци и животновъди;
8. Вкарване в затвора на всички, които искат да развъждат насекоми, вместо животни;
9. Пресичане на корупцията в България и започване на дългоочаквания икономически и духовен растеж на нашият народ!!!
Тези и много други точки е крещящо необходимо да бъдат изпълнени възможно най-скоро!!!
Коментиран от #7, #10
15:25 05.04.2026
7 Затова
До коментар #6 от "Мнение":с 8 за "Алтернатива за България" !!!
Коментиран от #11
15:28 05.04.2026
10 Наблюдател
До коментар #6 от "Мнение":Тези за които ги пишеш тези хубави изричения, губарите, уфцете, гуведътъ и прудажниците, не могат дъ читът. Не си ъби мъстилуту.
15:32 05.04.2026
11 Мнение
До коментар #7 от "Затова":Точно така!
Редовно призовавам всички в моето обкръжение (а и не само) да гласуват за партията с бюлетина номер 8!
Може да имат кусури и те, НО са единствените които искат добри отношения с Русия (моментално)!
А това е което искам и аз!
Не може с нашите духовни братя, освободили ни от 5 вековно робство, да сме с лоши отношения!
А евтините горива с дългосрочни договори са само бонус от тях към нас!
Дори съм все още за построяването на южен поток, нищо, че вече има турски поток!
БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЕНЕРГОРОЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ХЪБ ЗА ИЗТОЧНА, ПЪК И ЗА ЗАПАДНА ЕВРОПА!
МОМЕНТАЛНО ВРЪЩАНЕ НА ДОСТОЙНИ И ПАТРИОТИЧНИ ВОЕННИ МИНИСТРИ, КОИТО ОТНОВО ДА ИЗДИГНАТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ НА НИВО!
ПОКУПКА НА ИСТИНСКО ВЪОРЪЖЕНИТЕ ЗА НАШАТА АРМИЯ, КОЕТО НЕ Е САМО НА ЧЕРТЕЖИ И МАКЕТИ!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е ИЗТОЧНА ЕВРОПА ДА СИ НАПРАВИ СОБСТВЕН СЪЮЗ, В КОЙТО БЪЛГАРИЯ ДА ИГРАЕ ОСНОВНА РОЛЯ!
ВРЕМЕ Е БЪЛГАРИЯ ДА ИМА ПОДЕМ!
15:33 05.04.2026
13 няма нужда от мерки
и 5€ да стане дизела и бензина българина има пари и не му пука за ваще мерки запомнете го
500 години под робство и пак сме имали цар и сега имаме един ама се крие във испания
Коментиран от #15
15:34 05.04.2026
Коментиран от #18, #20, #25, #31
15:35 05.04.2026
15 Така е
До коментар #13 от "няма нужда от мерки":има нужда от теглилки !
15:36 05.04.2026
18 Наистина
До коментар #14 от "Горски":цените са в левро !
15:38 05.04.2026
22 Доктор Гълъбова
До коментар #20 от "Владо":Сбъркани си ти, човека го е написал точно !
15:48 05.04.2026
23 Мнение
До коментар #20 от "Владо":Си ти педоханецът!
Имаш ли бегла представа какво напрежение е натрупал народецът български, след своеволията на всички управляващи/ли евроатлантици?!
Толкова голяма е омразата към предателите и престъпниците, че разлят бензин и по-малко вероятно да се възпламени, отколкото българският народ, след 36г лъжи и заробване от евроатлантическата антибългарска мафия!!!
Рано или късно справедливостта ще дойде, и тогава всички към посолството и посолствата, както и към нпо-тата на шорош, горчиво ще съжаляват за прибраните сребърници, за да заробват своите!!!
Коментиран от #26, #36
15:49 05.04.2026
24 Горски
До коментар #20 от "Владо":Ей п едерунгел пак си правил кавали на хижата Петрохан, избърши си поне устата!
Коментиран от #28
15:51 05.04.2026
Коментиран от #33
15:58 05.04.2026
32 Никой
Тъпотия е да запалиш автомобил - за да отидеш до другата пряка - просто е тъпо.
Както и да е - освен това има ЖП.
Какво приказва и този - голямата работа. Нищо няма да се случи.
16:00 05.04.2026
33 Кухоглава копейка
До коментар #30 от "Ако":Ще се мриееее!
16:01 05.04.2026
36 Горски
До коментар #23 от "Мнение":В този сайт са големи евро атлантици, американофили и укрофили и всеки, който подкрепя Русия е копейка за тях. Това са компаньонките на управляващата клика, за което им се плаща.
Коментиран от #38
16:05 05.04.2026
38 Мнение
До коментар #36 от "Горски":Точно така!
Това което не знаят обаче е, че техните господари ги водят по списъци и егн-та! Тези списъци е само въпрос на време да излязат в публичното пространство!
Тогава да видите каква перушина ще се вдигне!
Картинката е следната:
Вкарваш каракачанка в лисичарник и гледай кво става!
Многократно по-голяма гледаемост ще има от т.нар. риалитита!
16:09 05.04.2026
43 койдазнай
На вас кой вариант по- ви допада?!?
16:44 05.04.2026
