Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Лъчезар Богданов: Истинската криза ще дойде при 150 - 200 долара на барел петрол. За тогава трябва да има някакви мерки

5 Април, 2026 15:03 3 705 45

  • лъчезар богданов-
  • криза-
  • цени-
  • петрол-
  • барел-
  • мерки

По думите на финансовия журналист Стефан Антонов сегашната ситуация има потенциала да бъде третата голяма криза, пред която България се изправя този век. Според него обаче днес България в относително изражение е възможно най-слабо подготвена за една криза

Снимка: БНР
Снимка: БНР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Всичко е предотвратимо с действие. След изборите - бюджетна консолидация, здрави публични финанси. Не знаем какво ще стане с войната в Иран - дали ще приключи до седмица - 2 - 3, или конфликтът ще се задълбочи. Това е голямото неизвестно пред всички".

Това коментира пред БНР икономистът от Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов.

За кризата с горивата, ефектите от нея и предприеманите мерки в тази посока той подчерта, че неминуемо ще има загуби:

"Единственият въпрос е доколко тя може да бъде леко забавена, дали може да бъде разпределена по различен начин. Но няма политика, която да предотвратява понасянето на тази цена. Трябва да започнем от там - всички очаквания и дискусии как да няма икономическа щета, как да няма загуба, са на грешна основа. Това, което прави правителството, е да прави внимателни, предпазливи мерки".

По думите му мярката за 20-те евро е по-скоро социална мярка. "Тя бюджетно няма особено голяма цена - малко над 20 милиона евро за първия месец, което не е нещо, което на макрониво би имало значение за бюджета", обясни Богданов в интервю за предаването "Неделя 150".

Той изказа мнение обаче, че можеше да се изчака малко относно мерките за бизнеса:

"Ние в момента не сме в истинска дълбока икономическа криза, но така или иначе те засега изглеждат временни. Това е другият голям риск, който все още съществува - той е политически. В криза се правят неща, които в нормални времена са неприемливи".

Рано е да се говори за катастрофа, която да предизвика някакви извънредни огромни мерки, смята икономистът. Според него рискът е - ако военният конфликт се задълбочи, да се стигне до много по-високи цени на петрола:

"Истинската криза ще дойде при цени от 150 - 200 долара на барел петрол. За тогава трябва да има някакви оръжия в арсенала, някакви мерки за тогава. Сега още сме в един по-начален етап, нямаме пълномащабна криза. Да, имаме поскъпване с около 20% на горивата, но все пак това е нещо, което се е случвало и в миналото, не е безпрецедентно, и по-скоро икономическите играчи трябва да се адаптират към малко по-високи цени на горивата".

По думите на финансовия журналист Стефан Антонов сегашната ситуация има потенциала да бъде третата голяма криза, пред която България се изправя този век. Според него обаче днес България в относително изражение е възможно най-слабо подготвена за една криза:

"Днес фискалните резерви, които са буфер да посрещнем някакво напрежение и осигуряват фискално пространство за маневриране, са само 6% от брутния вътрешен продукт и то като включим онези пари, които си имат строго предназначение - ядрени фондове или пък Сребърен фонд. Т.е. България влиза в тази ситуация, която наистина може да причини криза, в много лоша форма. Второ - кризата още не е показала лицето си. И ако кризата не е показала лицето си, тогава къде бърза нашето правителство да прави антикризисни мерки? Ние нямаме пари, а вече говорим за криза и даже обещаваме някакви мерки, т.е. тук се подхожда по един изключително неподготвен начин, бих казал аматьорски начин, т.е. чисто популистки и паникьорски".

Той напомни, че ресурсът на държавата е ограничен. "Ясно е, че всички ще понесем кризата, но трябва да се помисли за това браншовете, които са най-ударени, как да бъдат съхранени. Т.е. не може да се правят мерки, които да са за цялото общество. Мерките трябва да бъдат насочени към онези сектори, които са ключови и са най-силно ударени", смята журналистът.

"Трябва да си мисли и трябва да се работи. Не може да винаги да се обръщаме към най-простото решение, защото много често то не е решение - говоря за бюджета", подчерта още Стефан Антонов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РУСИЯ ЩЕ СПАСИ СВЕТА

    24 3 Отговор
    Но урсуляците не желаят !!

    15:09 05.04.2026

  • 2 провинциалист

    22 3 Отговор
    Не, истинската криза ще настъпи, когато ПалавитеПетроханчета докопат властта.

    15:12 05.04.2026

  • 3 Тома

    13 8 Отговор
    Това въобще не тревожи българина защото той и до клозета си ходи с колата.

    15:18 05.04.2026

  • 4 чакай на смешкофците

    15 1 Отговор
    За тогава трябва да има някакви мерки
    да спомогнат на общ поръчкари да понапълнят чекмеджетата

    а овцете да си гласуват за чобаните

    15:19 05.04.2026

  • 5 ХМММ

    23 2 Отговор
    Чак когато станел 200 долара... някакви мерки... ТОЯ МАЙ Е НЕУМЕН ПЕДРОХАНЕЦ.

    15:21 05.04.2026

  • 6 Мнение

    38 5 Отговор
    Ето ги и мерките:

    1. Вкарване в затвора на всички управлявали евроатлантици (герб, дпс, ппдб, бсп, итн и др), както и нпо-тата на шорош;

    2. Подобряване на отношенията между България и Русия;

    3. Сключване на дългосрочни договори за горива с Русия и понижаване цените по бензиностанциите;

    4. Спиране на таксите въглеродни емисии от тецовете ни към урсулите и понижаване цените на електроенергията в България;

    5. Построяване на АЕЦ Белене с наличните БЪЛГАРСКИ реактори!!!

    6. Предоговаряне условията на България с ЕС;

    7. Поощряване на българските земеделци и животновъди;

    8. Вкарване в затвора на всички, които искат да развъждат насекоми, вместо животни;

    9. Пресичане на корупцията в България и започване на дългоочаквания икономически и духовен растеж на нашият народ!!!

    Тези и много други точки е крещящо необходимо да бъдат изпълнени възможно най-скоро!!!

    Коментиран от #7, #10

    15:25 05.04.2026

  • 7 Затова

    10 9 Отговор

    До коментар #6 от "Мнение":

    с 8 за "Алтернатива за България" !!!

    Коментиран от #11

    15:28 05.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Валерко

    19 1 Отговор
    Този кретен явно не знае, че цената в Европа е 200 долара от 1.седмица, заради забавени доставки

    15:31 05.04.2026

  • 10 Наблюдател

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мнение":

    Тези за които ги пишеш тези хубави изричения, губарите, уфцете, гуведътъ и прудажниците, не могат дъ читът. Не си ъби мъстилуту.

    15:32 05.04.2026

  • 11 Мнение

    16 5 Отговор

    До коментар #7 от "Затова":

    Точно така!
    Редовно призовавам всички в моето обкръжение (а и не само) да гласуват за партията с бюлетина номер 8!

    Може да имат кусури и те, НО са единствените които искат добри отношения с Русия (моментално)!
    А това е което искам и аз!
    Не може с нашите духовни братя, освободили ни от 5 вековно робство, да сме с лоши отношения!
    А евтините горива с дългосрочни договори са само бонус от тях към нас!
    Дори съм все още за построяването на южен поток, нищо, че вече има турски поток!

    БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЕНЕРГОРОЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ХЪБ ЗА ИЗТОЧНА, ПЪК И ЗА ЗАПАДНА ЕВРОПА!

    МОМЕНТАЛНО ВРЪЩАНЕ НА ДОСТОЙНИ И ПАТРИОТИЧНИ ВОЕННИ МИНИСТРИ, КОИТО ОТНОВО ДА ИЗДИГНАТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ НА НИВО!
    ПОКУПКА НА ИСТИНСКО ВЪОРЪЖЕНИТЕ ЗА НАШАТА АРМИЯ, КОЕТО НЕ Е САМО НА ЧЕРТЕЖИ И МАКЕТИ!

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ИЗТОЧНА ЕВРОПА ДА СИ НАПРАВИ СОБСТВЕН СЪЮЗ, В КОЙТО БЪЛГАРИЯ ДА ИГРАЕ ОСНОВНА РОЛЯ!

    ВРЕМЕ Е БЪЛГАРИЯ ДА ИМА ПОДЕМ!

    15:33 05.04.2026

  • 12 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    След тази война предизвикана от евреите и гащите ни ще бъдат собственост на евреите.Ще работим за евреите в Макдоналдс за 1 евро на час.

    15:34 05.04.2026

  • 13 няма нужда от мерки

    6 12 Отговор
    при смянатана парите се видя че българина е доста богат и няма нужда от мерки

    и 5€ да стане дизела и бензина българина има пари и не му пука за ваще мерки запомнете го

    500 години под робство и пак сме имали цар и сега имаме един ама се крие във испания

    Коментиран от #15

    15:34 05.04.2026

  • 14 Горски

    19 2 Отговор
    Честито на печелившите! (Тоест на всички, че инфлацията и студът не пита какъв си). Сега всички при г-н Путин на килимчето на коленца! Третата Световна война вече е разгара си. Тръмп и Израел предизвикаха Свещена война на целия мюсюлмански свят срещу Европа и САЩ. Сега мигрантите във франция, Германия, Испания, Великобритания и Италия ще се превърнат в Троянски кон. Тръмп се усети и започна да ги депортира, предупреди и Европейските лидери, но те не искаха да го чуят. Сега сами ще унищожат собствените си държави. ГЕРБ, ПП и ДБ педофили, ДПС свиня, ИТН и БСП лъжци, те докараха тази допълнителна бедност в България. Не им стига че крадат и лъжат българина ами още бедност ни натресоха с това евро за което не бяхме подготвени. Цените вече от лев ги направиха в евро и допълнително обедняхме. На изборите да помните кои ни причини това. ГЕРБ циганина най се постара да сме бедни. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Помислете за кои гласувате! Подкрепям протестите, е бих казал оставка на правителството на неграмотния и некадърен умник Гюро.

    Коментиран от #18, #20, #25, #31

    15:35 05.04.2026

  • 15 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "няма нужда от мерки":

    има нужда от теглилки !

    15:36 05.04.2026

  • 16 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    В Гърция всеки гражданин ще получи по 600 евро ваучер за хотел на морето и транспорт.Така се развива и туризма.

    15:37 05.04.2026

  • 17 оня с коня

    10 0 Отговор
    истинския БЪЛГАРИН от криза се не плаши! защото той е във вечна криза

    15:37 05.04.2026

  • 18 Наистина

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Горски":

    цените са в левро !

    15:38 05.04.2026

  • 19 Теслатъ

    5 1 Отговор
    Ами прав е..., за ужас на наивния и глуповат народец (меко казано)!!!! -))))))

    15:38 05.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Оз. Ген.Румянцев

    16 0 Отговор
    Ето тези смешник и колегите му грантаджии от ИПИ и Центърчето за изследване на демокрацията пишеха докладчета и препоръки само преди няколко години назад преди войната в Украйна и AI революцията към различните правителства на България, че на страната ни НЕ Е НЕОБХОДИМА АЕЦ, ЧЕ БЪДЕЩЕТО Е ВЕИ-та, че България е с намаляващо население, че нямаме толкова енергоемки производства, че нови ядрени блокове или изцяло нова централа ще са неоправдано скъпи и произведената енергия няма ко да я правим. А СЕГА КО СТАНА, ВСИЧКИ ВИЖДАМЕ, А НА ТОЯ МУ ВИЖТЕ ИЗКАЗВАНИЯТА ТОЧНО ПРЕДИ 5,6 ГОДИНИ, И ЩЕ ВИДИТЕ КОЛКО НЕДАЛНОВИДНИ И ПРОДАЖНИ СЪЩЕСТВА СА, ХОДЕЩИ СЛЕД СЪБИТИЯТА.

    15:42 05.04.2026

  • 22 Доктор Гълъбова

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Владо":

    Сбъркани си ти, човека го е написал точно !

    15:48 05.04.2026

  • 23 Мнение

    12 0 Отговор

    До коментар #20 от "Владо":

    Си ти педоханецът!

    Имаш ли бегла представа какво напрежение е натрупал народецът български, след своеволията на всички управляващи/ли евроатлантици?!

    Толкова голяма е омразата към предателите и престъпниците, че разлят бензин и по-малко вероятно да се възпламени, отколкото българският народ, след 36г лъжи и заробване от евроатлантическата антибългарска мафия!!!

    Рано или късно справедливостта ще дойде, и тогава всички към посолството и посолствата, както и към нпо-тата на шорош, горчиво ще съжаляват за прибраните сребърници, за да заробват своите!!!

    Коментиран от #26, #36

    15:49 05.04.2026

  • 24 Горски

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Владо":

    Ей п едерунгел пак си правил кавали на хижата Петрохан, избърши си поне устата!

    Коментиран от #28

    15:51 05.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ааа

    4 0 Отговор
    Мерките ще са, да ви вземат по 50 евро за да ви дадат по 20 за бензин. Нали се сещате, че тези "помощи" не падат от небето, а ги вземат от хората, за да ги дадат на... хората.

    15:54 05.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ако

    8 0 Отговор
    Изобщо доживеем дотогава както са тръгнали цените на стоките скоро и от война нема да има нужда ще се мре от глад

    Коментиран от #33

    15:58 05.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Никой

    3 5 Отговор
    Но нека погледнем - шофират без цел и посока - всичко може да се свърши и без автомобил.

    Тъпотия е да запалиш автомобил - за да отидеш до другата пряка - просто е тъпо.

    Както и да е - освен това има ЖП.

    Какво приказва и този - голямата работа. Нищо няма да се случи.

    16:00 05.04.2026

  • 33 Кухоглава копейка

    1 6 Отговор

    До коментар #30 от "Ако":

    Ще се мриееее!

    16:01 05.04.2026

  • 34 Айзомби

    2 4 Отговор
    Дреме ми барел петрол колко струва , ако ще и 10000 долара да стане.Важното е нафтичката да не минава 1 евро

    16:01 05.04.2026

  • 35 лъже

    3 0 Отговор
    журналиста, ресурса на държава е много по-голям, отколкото твърди. Просто за някои има, за други няма. кои са тия браншове, що не ги изброи, да говори по същество, кой ще лапа, кой ще плаща.

    16:01 05.04.2026

  • 36 Горски

    10 4 Отговор

    До коментар #23 от "Мнение":

    В този сайт са големи евро атлантици, американофили и укрофили и всеки, който подкрепя Русия е копейка за тях. Това са компаньонките на управляващата клика, за което им се плаща.

    Коментиран от #38

    16:05 05.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Горски":

    Точно така!

    Това което не знаят обаче е, че техните господари ги водят по списъци и егн-та! Тези списъци е само въпрос на време да излязат в публичното пространство!
    Тогава да видите каква перушина ще се вдигне!

    Картинката е следната:
    Вкарваш каракачанка в лисичарник и гледай кво става!
    Многократно по-голяма гледаемост ще има от т.нар. риалитита!

    16:09 05.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 койдазнай

    6 0 Отговор
    Мерките на правителството могат да бъдат два вида. Първият вид са приказки по телефона ( радиото, телевизията). Вторият вид мерки са вземането на пари от едни хора и даването им на други. В реалността това е вземането на пари от бедните ( пенсионери, учители и социални работници) и даването им на най-изявените олигарси.Например от предходните мерки срещу високите цени на тока, Лукойл получи около 2 млрд лева. Вие колко получихте?!? Болен здрав носи, както се казва!!!
    На вас кой вариант по- ви допада?!?

    16:44 05.04.2026

  • 44 Иван

    3 0 Отговор
    Абе ако стане това и ако стане онова ако някой знаеше щеше да играе тото и да спечели нали стига сте хвърляли прах в очите на хората само черно бъдеще това ли е

    17:32 05.04.2026

  • 45 водопроводчик

    1 0 Отговор
    Я не сам финансист, ама я го знам това, мене ми не трбе жокер от говорещи глави!

    20:31 05.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол