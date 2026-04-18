Членове на СИК-ове в Бургас напускат в последния момент

Смяна на членове на СИК има и в Бургас, където първите машини за гласуване вече са разпределят в избирателните секции, съобщава БНТ.
Общо 599 устройства пристигнаха от София късно снощи и бяха разтоварени в складова база под полицейска охрана и видеонаблюдение. От тази сутрин започна разпределението им по секциите, където в неделя избирателите ще могат да упражнят правото си на вот.
На Районната избирателна комисия в Бургас постоянно ѝ се налага да актуализира списъците, тъй като членовете ежедневно подават оставки. Освобождават се стари и се назначават нови ръководства и членове на СИК-овете.
Пламена Апостолова, член на РИК-Бургас: “Няма изискване да ни посочват конкретна причина. В Изборния кодекс е записано, че всеки един може да подаде оставка. Секционните избирателни комисии се състоят от 9 души, което до някаква степен ни дава спокойствие, че дори да има един-двама отпаднали, ще бъде налице кворум така, че секционните избирателни комисии да работят нормално.”
В същото време при изключително засилени мерки за сигурност тази сутрин бяха отворени и разпломбирани камионите с 599 на брой машини за Втори многомандатен избирателен район - Бургас. Към момента устройствата все още се транспортират към избирателните секции. Машините са разпределени по 19 лъча - предварително определени маршрути, и се придвижват под охраната на полицейски екипи. По-късно в следобедните часове устройствата ще се приемат от членовете на всяка секционна комисия заедно със запечатаните изборни книжа. След това машините ще бъдат инсталирани, като те ще останат под постоянна полицейска охрана до утрешния изборен ден.
Петко Калев, представител “Сиела Норма” и отговорник за машините: “Вкарваме машините да ги проверим, да ги подготвим и съответно да ги качим, за да ги транспортираме по лъчовете. Всяка машина има специфичен код. Този код се сравнява и се проверява със списъка. В момента, в който удостоверим, че нещата са наред, качваме машините в съответното превозно средство. В зависимост от обема на машините съответно дали ще бъде с бус или с камион.”
Комисар Марин Димитров, началник на “Охранителна полиция” - Бургас: “Общо служителите, които ще участват в охраната на изборите са над 1100. Тази вечер и в утрешния ден ще имаме една постоянна полицейска охрана и видеозаснемане на секционните избирателни комисии. Имаме сигнали, отработваме ги, взимаме отношение спрямо тях, така че няма да подценим нито един сигнал, който е свързан с престъпления, свързани с изборните права на гражданите.”
До края на деня всички 599 машини трябва да бъдат доставени и инсталирани в избирателните секции, за да са готови за утрешния изборен ден.
