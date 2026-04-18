Членове на СИК-ове в Бургас напускат в последния момент

18 Април, 2026 17:01 2 867 36

На Районната избирателна комисия в Бургас постоянно ѝ се налага да актуализира списъците, тъй като членовете ежедневно подават оставки

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Смяна на членове на СИК има и в Бургас, където първите машини за гласуване вече са разпределят в избирателните секции, съобщава БНТ.

Общо 599 устройства пристигнаха от София късно снощи и бяха разтоварени в складова база под полицейска охрана и видеонаблюдение. От тази сутрин започна разпределението им по секциите, където в неделя избирателите ще могат да упражнят правото си на вот.

На Районната избирателна комисия в Бургас постоянно ѝ се налага да актуализира списъците, тъй като членовете ежедневно подават оставки. Освобождават се стари и се назначават нови ръководства и членове на СИК-овете.

Пламена Апостолова, член на РИК-Бургас: “Няма изискване да ни посочват конкретна причина. В Изборния кодекс е записано, че всеки един може да подаде оставка. Секционните избирателни комисии се състоят от 9 души, което до някаква степен ни дава спокойствие, че дори да има един-двама отпаднали, ще бъде налице кворум така, че секционните избирателни комисии да работят нормално.”

В същото време при изключително засилени мерки за сигурност тази сутрин бяха отворени и разпломбирани камионите с 599 на брой машини за Втори многомандатен избирателен район - Бургас. Към момента устройствата все още се транспортират към избирателните секции. Машините са разпределени по 19 лъча - предварително определени маршрути, и се придвижват под охраната на полицейски екипи. По-късно в следобедните часове устройствата ще се приемат от членовете на всяка секционна комисия заедно със запечатаните изборни книжа. След това машините ще бъдат инсталирани, като те ще останат под постоянна полицейска охрана до утрешния изборен ден.

Петко Калев, представител “Сиела Норма” и отговорник за машините: “Вкарваме машините да ги проверим, да ги подготвим и съответно да ги качим, за да ги транспортираме по лъчовете. Всяка машина има специфичен код. Този код се сравнява и се проверява със списъка. В момента, в който удостоверим, че нещата са наред, качваме машините в съответното превозно средство. В зависимост от обема на машините съответно дали ще бъде с бус или с камион.”

Комисар Марин Димитров, началник на “Охранителна полиция” - Бургас: “Общо служителите, които ще участват в охраната на изборите са над 1100. Тази вечер и в утрешния ден ще имаме една постоянна полицейска охрана и видеозаснемане на секционните избирателни комисии. Имаме сигнали, отработваме ги, взимаме отношение спрямо тях, така че няма да подценим нито един сигнал, който е свързан с престъпления, свързани с изборните права на гражданите.”

До края на деня всички 599 машини трябва да бъдат доставени и инсталирани в избирателните секции, за да са готови за утрешния изборен ден.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шиши съм

    21 19 Отговор
    Отново ще ви изработя по метода Гунди в последните секунди, хихихи!

    17:02 18.04.2026

  • 2 Луда

    20 3 Отговор
    работа !

    17:03 18.04.2026

  • 3 Слави Т. Трифонов лидер ИТН култов без г

    12 20 Отговор
    СЛАВИ ТРИФОНОВ: Когато нещо е несправедливо и нагло, просто не мога да го пренебрегвам. Понякога много ми се иска, ама не мога. Според предишното, така наречено социологическо проучване на „Маркет Линкс“ ние имахме 0,2 процента, а според последното , така наречено социологическо проучване на „Маркет Линкс“ ние имаме 0,0 процента. Тоест, дори самите ние, дълбоко отвратени от себе си, няма да гласуваме за себе си. Никой бе, никой, няма да гласува за нас.

    Коментиран от #11

    17:07 18.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Цвете

    28 5 Отговор
    ЯКО СА ГИ ПОДПУКАЛИ .СВИКНАЛИ ПРЕДИШНИТЕ НИКОЙ ДА НЕ ИМ ДИША ВЪВ ВРЪТА И СЕГА ОЛЕЛЕ, НЯМА ДА ИМ СЕ ПОЛУЧАТ МАНИПУЛАЦИИТЕ.🙄🤔🇧🇬

    17:14 18.04.2026

  • 7 съвипусник на Румен Радев

    16 29 Отговор
    Така и не разбрах кой, защо и как го командирова в САЩ – уж да бъде "НАШ" – уж Натовски генерал?!
    Като курсант Радев се отличи като подмазвач и натегач. Беше и кръшкач.
    Курсанта Румен Радев не блестеше с нищо сред останалите, дори беше бездарен, незабележим, неконтактен, необщителен, без интелект и авторитет.
    Страняхме от него защото беше доносник на ВКР и ДС, които пък за тия му „заслуги” го направиха „отличник” на випуска, въпреки некадърността и безотговорността му като военен летец.
    След серията опасни технически проблеми с „МИГ”-овете, като „вътрешен човек на тайните служби” вече не го пускаха да лети защото им трябваше за „други, по-важни, партийни” задачи.
    После като лоялен кадър на БКП, активен сътрудник на ВКР и ДС и отявлен русофил, го отличиха с обмяна на опит в Москва с руските колеги. Издигаха го по партийна линия.
    Той е злонамерен, коварен и обигран провокатор, обслужващ интересите на Русия, което е предателство от най-високо ниво спрямо България.

    Петър Неделчев

    Коментиран от #27

    17:19 18.04.2026

  • 8 Като не им давате пари, вода, храна

    6 10 Отговор
    за да ви стоят по 18 часа така ще е.За под 200€ бягайте.

    Коментиран от #10

    17:19 18.04.2026

  • 9 Последния Софиянец

    10 7 Отговор
    Днес БСП ми пратиха в комисията баба с патерици 39 ти набор.

    Коментиран от #20

    17:20 18.04.2026

  • 10 Последния Софиянец

    16 3 Отговор

    До коментар #8 от "Като не им давате пари, вода, храна":

    200 евро от държавата и 300 от партиите.1000 лв за един ден работа си е добра надница.

    Коментиран от #15

    17:22 18.04.2026

  • 11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    28 2 Отговор

    До коментар #3 от "Слави Т. Трифонов лидер ИТН култов без г":

    Каквото сте си надробили, това ще сърбате! Може много да се надявате, че Шиши ще ви прелее % от неговите купени гласове, ама той ще ги къта за себе си, щото ще оцелява. Така, че сбогом парламент!

    Коментиран от #12

    17:22 18.04.2026

  • 12 Абе

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    И ти ли даваш на ИТН 0%? Както каза Слави те дори самите няма да гласуват за тях си според соц.агенциите

    17:24 18.04.2026

  • 13 Разкрития

    12 9 Отговор
    На скъпарското закриване в Зала 8888 на кампанията на Зелен Чорап бяха докарани хора в претъпкани 53 големи 50+ местни автобуса и 14 микробуса . Раздадени са по 15€ за присъствие на закриването като статисти, да правят навалица и по 60€ да гласуват за 21.

    Коментиран от #14, #17, #19

    17:25 18.04.2026

  • 14 Последния Софиянец

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Разкрития":

    Само роми да слушат Азис и Софка

    17:28 18.04.2026

  • 15 ИНТЕРЕСНО

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    И МОЖЕШ ДА ЗАВЕДЕШ НАБОРКАТА
    НА РАНДЕВУ И МЕШ.СКАРА И ПОСЛЕ У ВАС💞

    17:32 18.04.2026

  • 16 недка

    13 1 Отговор
    И няма ли някакво обяснение за пред обществото?А,ако утре не се явят и останалите?Посочете причините.Май няма да получат очакваните хонорари в стила :"да помогнем на баче Цено".Да им пресекат всеки опит за унищожение на бюлетини.Докато няма реално осъдени с ефективни присъди ще има фалшификация от страна на членове на комисии.

    17:32 18.04.2026

  • 17 „Последни”

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Разкрития":

    И ПО ПЕДЕСЕТ €...ПРИКРИТИ
    МЕЖДУ СТРАНИЦИТЕ НА В. РАБ.ДЕЛО

    17:35 18.04.2026

  • 18 Гражданино!

    5 12 Отговор
    Утре предай родинана с бюлютина Боташ! Само така ще можеш пълноценно и без пари да предадеш гласа си

    Коментиран от #22

    17:38 18.04.2026

  • 19 вярно

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Разкрития":

    Така е.И аз получих 75 эвро.Истински.Не от онези фалшивите.

    Коментиран от #33

    17:40 18.04.2026

  • 20 ТИГО

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Викни си Йоло той пак е куку ама поне търчи като коза!Ма ти кво очакваш от БКП то ,да ти прати Наоми Кембъл ! Са ще требе да се озърташ и заради бабето !Аз спрях да се бутам по изборите оти повечето те заeбвaт сам като си шеф на СИК и си тръгват ! А ти виси цела нощ

    17:42 18.04.2026

  • 21 бфбж

    16 2 Отговор
    От коя партия са напускащите? На саботаж прилича.

    17:44 18.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ясно ли е

    6 2 Отговор
    Че капиталистическата демокрация е власт на хората с парите

    Коментиран от #26

    17:47 18.04.2026

  • 24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    18 2 Отговор
    Пиявиците напускат , защото осъзнаха, че няма да могат да изпълнят поръчката на дебелото момче и на чичко Чекмеджиан!

    17:48 18.04.2026

  • 25 Чапай

    12 0 Отговор
    Рахата който го имаха години наред свърши.Преди беше лесно..за тоя искам еди си колко гласа за другите еди си колко..като на зеленчукова борса и всичко наред.Тоя път нещата са различни,ще напускат не ами и пушилка ще се вдига...

    17:50 18.04.2026

  • 26 ТИГО

    6 5 Отговор

    До коментар #23 от "Ясно ли е":

    Да а по Татово бяха без пари властващите ! Ма говориш като луд с капата си ! ТОЗИ капитализъм го направиха ДРУГАРИТЕ ,ДС ОФ и подобни ! Та не се жалвай много ! Не ти е виновен той ,що никой не бяга от Австралия ,Финландия,Нова зеландия там не е имало КОМУНИСТИ /Болшевики!

    17:51 18.04.2026

  • 27 редник

    4 8 Отговор

    До коментар #7 от "съвипусник на Румен Радев":

    Браво!Най-после един съвипусник да опише истината.Отдавна очаквах това да прочета и това предполагах.Така,че напълно вярвам.То си му личи.Та кой мъж с образовани е и кариера ще си остави семейство и деца и ще се ожени за секретарката на Слави,че и бивша съпруга на политик от БСП?Сега пък и Деси ритнал,че любовницата била бременна.Безмозъчен селинджър.Доносник,мръсник и кариерист.Това им е профила.

    Коментиран от #35, #36

    17:57 18.04.2026

  • 28 Читател

    7 8 Отговор
    Утре кой каквото хоби има за гъби,на риба,спорт или градинарство.Времето ще е хубаво така че няма смисъл да се занимаваме с глупости те ни лъжат от 35 години.

    18:00 18.04.2026

  • 29 Фанима

    3 3 Отговор
    Гласувайте Единствено с Преференции

    Капачките около Лидерите ги Занулете

    18:03 18.04.2026

  • 30 Честна частна фирма собственик на

    5 2 Отговор
    Машините за избори в държавата

    18:13 18.04.2026

  • 31 мирише на

    9 1 Отговор
    поредната схема

    18:16 18.04.2026

  • 32 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Айде започна св старата схема

    19:07 18.04.2026

  • 33 Пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "вярно":

    Истински на една банкнота .

    19:17 18.04.2026

  • 34 Стоил

    3 1 Отговор
    Който напуска СИК - в затвора, където им е мястото.

    20:33 18.04.2026

  • 35 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "редник":

    И откъде си сигурен, че този му е съвипустник? И аз мога да пиша уж като съвипустник , да го очерня или пък да го похваля. Но пиша от своя ник. И хайде малко по-убрано - селинджър не му приляга никак!

    01:43 19.04.2026

  • 36 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "редник":

    Я кажи БЕЕЕ 🤣🤣🤣
    Алоуу има достатъчно провинения в акта му, точно от другия тип - правел е щуротии, които всеки надарен пилот и луд фен би правил. Тоя му е съученик от 3ти клас максимум, ако въобще е такъв...
    Братчед, разни бездарници, които на две магарета сено не могат да разделят, да обясняват как Радев бил некадърен, при условие че очевадно е пилот, очевадно явно добър, след като може дори Кобрата на Пугачов, е страшно забавно... Да ти хвалят некадърен пожарникар, който за 30 години 5 думи на английски не научи, а да ти обясняват как боен пилот, завършил освен у нас и в САЩ, говорещ чужди езици, че бил тъп... Е няма как да я бъде тази работа...

    11:39 19.04.2026

