Новини
България »
„Тренд”: 1,6% е избирателната активност към 8 ч.

19 Април, 2026 09:08 1 503 27

  • тренд-
  • избирателна активност

Изборният ден започна в 07,00 часа

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

1,6% е избирателната активност към 08,00 часа. Това сочат данните на агенция „Тренд”.

Избирателните секции отвориха врати в 07,00 ч. сутринта. Изборният ден ще продължи до 20,00 ч. или докато има чакащи да гласуват. Право на глас на тези предсрочни избори имат 6 575 151 души. Отново гласуваме с хартиена бюлетина или с машина.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оги

    27 2 Отговор
    6,5 милиона имали право на глас? Хахахахахахха. То толкова българи няма официално.

    09:11 19.04.2026

  • 2 хехе

    16 1 Отговор
    ако гласуването продължи с това темпо партията на гъбарите пак ще спечели.

    Коментиран от #5, #11

    09:11 19.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    12 2 Отговор
    А в Турция се видят опашки пред урните.
    Ето къде се решава кой да ни управлява.

    Коментиран от #18

    09:13 19.04.2026

  • 5 Ами той

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    кой ти щъка толкова рано в неделя? Само кучкарите и кучкарките

    09:15 19.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ннннннннн

    4 0 Отговор
    Не трябва да е трътлю,а оная думичка с П,която си казват русата и тъмнокосата госпожа в кухнята. За която щяха да се съдят,ама се кротнаха и двете.

    09:18 19.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Избирателната активност няма значение

    10 2 Отговор
    В страна с толкова голямо циганско население.

    09:19 19.04.2026

  • 10 Дано

    21 1 Отговор
    Влиза в секцията старец с бастунче и пита :
    - Момиче, моята баба (казва името) гласува ли вече ?
    Председателката отваря списъка, поглежда и казва:
    - Да дадо, гласувала е вече !
    - Ей, - казва дядото - та рочина преди 20 тодини и на всички избори гласува, идвам всеки рът и аз и все не можем да се засечем да се видим !

    Та така със "списъците" и "гласувалите" !

    09:21 19.04.2026

  • 11 Нищо ново!

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Познати муцуни от последните 10-15-20 години!

    09:22 19.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дори да няма "купен" вот

    9 1 Отговор
    Тези гласове ще се трансформират на някъде. Те ще се преразпределят към партиите на статуквото. Изборите в страна в която е крадено толкова много не може да не са нагласени разбира се в полза на статуквото което се опитва да се защити.

    09:26 19.04.2026

  • 14 Разбрахме,

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Веселяка":

    че тебе със сигурност те е правил Тръмп ! 😀

    09:30 19.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Европейски бизнесмен

    4 1 Отговор
    Добре, че ви продадох тия машини. У нас щяха да ме бият за тях.

    09:35 19.04.2026

  • 18 Гледах и ги слушах

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    и честно казано поне половината от тях гласува по убеждении и чакат с часове на опашка. В крайна сметка пак ще направят нова което са решили !
    А у нас някои ги мързи да си дигнат Д-то, да пресечат кварталната градинка и да отидат да гласуват в училището !
    Е какво да говорим ? Зорлем калабалък не става !

    Коментиран от #24

    09:39 19.04.2026

  • 19 Тъй де,

    3 1 Отговор
    ние да не сме Унгария?

    09:43 19.04.2026

  • 20 Цунамито

    7 1 Отговор
    даже и вълна няма. Кой е луд да ходи да гласува за едни и същи прегрупиращи се крадливи помияри.

    09:50 19.04.2026

  • 21 Бфбж

    4 0 Отговор
    Вече е 10 часа и не пишете за избирателната активност през трите часа. Пълните със статии за Тръмп и протока.

    09:54 19.04.2026

  • 22 софиянец

    1 1 Отговор
    Мене що работа ме чака на село , тия искат да им гласувам ?!

    09:55 19.04.2026

  • 23 факт

    1 0 Отговор
    ф16 набира височина

    10:14 19.04.2026

  • 24 спомен

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гледах и ги слушах":

    и после чувалите празни

    10:16 19.04.2026

  • 25 АЛО...АЛО...ЦИК ЛИ Е..????

    0 0 Отговор
    МУНДИРА РАВИ ПРОДУКТОВА АГИТАЦИЯ
    ПО ТЕЛИЗИЯТА СЛЕД КАТО ГЛАСУВА!🆘

    10:23 19.04.2026

  • 26 така ли

    1 0 Отговор
    Как имат право на глас 6 575 151, като това е цялто насление на България, включително тези до 18 години?

    Коментиран от #27

    10:32 19.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове