Светлин Тачев: Повишената избирателна активност е заради случилото се в Унгария
19 Април, 2026 17:20 1 462 32

Избирателната активност на тези избори ще надскочи тази през 2021 г, прогнозира политологът от "Мяра"

Ани Ефремова

Към 15 часа избирателната активност е 31,8 на сто. На тези избори виждаме повишена избирателна активност, която надхвърля тази от изборите през април 2021 година, които бяха последните, при които бяха гласували над 3 милиона избиратели, след това тя ерозира в нива под три милиона души. Това каза за БНР Светлин Тачев от "Мяра" - една от агенциите, с които БНР е партньор в отразяването на предсрочните парламентарни избори днес.

"Надявам се да надхвърлим тази активност до края на изборния ден и призовавам хората да излязат и да упражнят правото си на глас.

Причините за тази активност сега, според мен, са заради случилото се в Унгария.

Сега се надявам и смятам, че избирателната активност на тези избори ще надскочи тази през 2021 г. още повече, че голяма част от хората традиционно гласуват и в следобедните часове, каза още Светлин Тачев от агенция "Мяра".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    13 19 Отговор
    само некадърниците гласуват и чакат някой да им оправи жалкия животец
    нормалните хора ако гласуват ще е само и единствено за себе си
    никой политик не гласува за опозицията, но чака добитька да гласува за него и те го правят щото им било "дьлг" (тьпанари)

    Коментиран от #12, #32

    17:22 19.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    23 3 Отговор
    аз мисля че е заради войната на марс

    17:22 19.04.2026

  • 3 И какво толкова

    29 5 Отговор
    Стана в Унгария?

    17:22 19.04.2026

  • 4 Тити

    18 1 Отговор
    Само че в Унгарияп8 това време избирателната активност беше 50% няма как да си стигне Бай Ганьо.

    17:23 19.04.2026

  • 5 Гоуст

    24 2 Отговор
    И тоя е експер... Разбираш ли, заради случилото се в Унгария било...

    17:23 19.04.2026

  • 6 ИЗОБЩО НЕ Е ЗАРАДИ УНГАРИЯ,

    24 1 Отговор
    А ЗАРАДИ ТОВА,КОЕТО ПЕЕ УСТАТА В НОВАТА СИ ПЕСЕН.

    17:25 19.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 така така

    20 3 Отговор
    Каква повишена активност ? Напълно безсмислени избори. Всички партии са смотани.

    17:26 19.04.2026

  • 9 и да и не

    2 5 Отговор
    --------Причините за тази активност сега, според мен, са заради случилото се в Унгария-------
    Разликата е в ефекта от повишената изборна активност , относно европейската ориентация на новоизбраните политици в двете страни.

    17:26 19.04.2026

  • 10 Избори

    22 2 Отговор
    По-скоро за случващото се в Украйна. Не искат хората да стават курбан за Зеленото, пък ще видим.

    17:26 19.04.2026

  • 11 Фен

    12 9 Отговор
    В Унгария не се случи нищо хубаво. И нас нищо хубаво не ни чака. И унгарците, и ние, сами си го натикахме.

    17:27 19.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 авантгард

    11 1 Отговор
    Логика и чудо!
    А защо не поради слънчевото време, агресията на сащ и израел срещу Иран, или протестите в края на миналата година може би, а? а? а?
    Следващия път преди да кажеш нещо неадекватно си спомни какво си казало днес, смешник.

    17:28 19.04.2026

  • 14 ,, Мяра, според Мярата"

    6 1 Отговор
    Но става дума парата"

    17:28 19.04.2026

  • 15 А реално

    16 0 Отговор
    нама независим инструмент, който може да потвърди истинността на процентите, които ни прожектират. Само като видиш, че тия с правото на глас са повече от цялото насление след преброяването, отнело цяла една година и кусур....

    Толкова и за активността и за кого уж колко били гласували.

    17:28 19.04.2026

  • 16 Задължително гласуване

    5 7 Отговор
    Има два варианта за стимулиране на гласуването:
    1. Глоба при отказ да се гласува (така е в демократична Белгия);
    2. Получаване на парично възнаграждение. Това ще направи невъзможно купуването на гласове.

    17:30 19.04.2026

  • 17 Тра ла ла

    10 0 Отговор
    Чак Унгария заме си тоя там знаем кой плати изборите ще ги видим тази зима как ще зъзнат без газ и. т.н

    17:30 19.04.2026

  • 18 Петрохан зове

    9 2 Отговор
    Оставка на лопатите кокорчи,Мирчев и гнома драпаме за едва 10 процента

    17:33 19.04.2026

  • 19 Хе-хе

    4 0 Отговор
    Другите вече нарушиха закона и публикуват екзитпол! Първо като музикална класация, вече и директно с имената на партиите! Остава в 20 часа да е същото и каквото е планирано, това ще бъде!

    17:33 19.04.2026

  • 20 Българин

    5 2 Отговор
    Броенка
    от Уикипедия, свободната енциклопедия
    Направо към навигацията Направо към търсенето
    Броенка (наричана също броеница или броилка) е детско стихче, което се използва най-често като жребий в детските игри в България, за някакъв друг жребий, като средство за измерване на определен период от време или просто за отмерване на такт (при игра на ластик, например). Когато се използва като жребий хората, които ще участват в жребия – като например играчите на криеница, се събират и един от тях започва да ги брои с броенката, като на всяка нейна сричка отговаря един човек. Човекът, с когото броенката свърши, не участва в по-нататъшното броене и изтеглил жребия – добър или лош – е човекът, който остане последен. Когато се използва за измерване на време, броенката се произнася също бавно и на срички:

    17:33 19.04.2026

  • 21 Българин

    4 1 Отговор
    произнася също бавно и на срички.
    Някои български броенки
    1. Ала баланица, турска паница. Ой гиди Ванчо, наш капитанчо (вариант: калпазанчо)! С пушка на рамо, с ду пе насрано. Корабите спряха, туpбаланците умряха, само наш остана Ванчо капитана.
    2. Ала бала портокала. Кой изяде кашкавала? Аз не съм, ти не си, а магаpето си ти.
    3. Ала-бала портокала, баба ти се напикaла между два чaтала!
    4. Анчето се нaпикало на чаршaфчето си бяло. Колко капки изпикaло? Ти кажи!
    5. Вчера ме нападна хyлиганска бaнда. Казаха ми „Стой!“ и „Парите брой!“. Аз извадих портофела и преброих двеста лева. Казаха ми „Стига, стига, че милиция пристига“. Друг вариант: От небето падна хyлиганска бaнда, тя ми каза: "Стой! И парите брой!". Аз наброих двеста лева, тя ми каза: "Стига, стига, че полиция пристига!". Вкараха ме във затвора, аз избягах със мoтора.

    17:34 19.04.2026

  • 22 Българин

    4 1 Отговор
    Горе на Балкана бие барабанът. Долу във полето се пече кюфтето! Ей, дядо попе, кажи на детето да не яде кюфтето, че ще му се пyкне шкeмбето!
    Две петлета се скарали пред поповата врата. Поп излезе и им каза: „Иш, миш, ти жумиш!“
    Еднинка маслинка, кyндур кyкуряк каманче!
    Камбаната бие, попът се мие. Камбаната спря, попът умpя!
    Балонът се надува. Надувайте, момчета. Да стане на парчета. Бум!
    Ооо, земното кълбо е пълно със коли. Коя кола избираш точно ти, правичката си кажи и не ме лъжи! 1, 2, 3 (Точно ти!). (Играчът казва марка кола, с която завършва броенката.)

    17:35 19.04.2026

  • 23 Задължително гласуване

    1 3 Отговор
    Най-големи противници на задължителното гласуване са купувачите на гласове. Не могат да бъдат купени гласовете на цялата страна, ако всичко гласуват.

    17:35 19.04.2026

  • 24 Българин

    0 4 Отговор
    Български броенки по време на избори:
    Иванчо: - броя!
    Марийка: - броя!
    Иванчо: - броя, с броенка и ми се надъpви!
    Марийка: - броя, с броенка и ми стана рoшава!
    Иванчо: - Брои на броеница и търси кака Сийка! - Брои, брои и нищо, нищо!
    Няма я кака Cийка! Сийке, къде си да те преброя? Сийке, сeдни на мoя! Сийке, целуни го моя!
    Сийка: - Иванчо, идвам, че оная щуравата работа от броене на бюлетини, ми полудя!
    Иванчо и Сийка, заедно броят бюлетините и накрая изборът е да правят "Баджанаци",
    понеже без "Баджанаци - Юнаци", няма как да преброиш броенката!

    17:35 19.04.2026

  • 25 Живков

    2 5 Отговор
    За разлика от Унгария победителите ще трябва да кажат= Русия агресор ли е Крим руски ли е Тайван китайски ли е

    17:53 19.04.2026

  • 26 Гост

    3 0 Отговор
    35% към 16ч висока активност ли е?

    18:04 19.04.2026

  • 27 Дядо от село

    3 4 Отговор
    Не виждам никакъв паралел с Унгария... Ако в Унгария разкараха Орбан и скандираха ruszkik haza,то тук си избираме проруски политик, българския Орбан..

    18:09 19.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Перо

    3 0 Отговор
    Разликата с Унгария е като от земята до небето! Там даже джендърията не са родоотстъпници!

    18:21 19.04.2026

  • 30 Факт

    1 0 Отговор
    Унгарците са велика нация и няма да се дадат никому говедце не подлоги кат бугараците

    18:40 19.04.2026

  • 31 Где е расло, где е пасло

    0 0 Отговор
    Верно ли бе? Малее колко си умен!? Никой не се е досетил за истинската причина!

    20:11 19.04.2026

  • 32 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    .....тези които не гласуват са КОМПЛЕКСАРИ! Тресе ги комплексът на малкия незначителен човек и по този начин като не гласуват, се въздигат в собствените си очи... Жал ми е за тях, защото са неволни роби на медийните манипулатори.

    20:33 19.04.2026

