Светлин Тачев: Повишената избирателна активност е заради случилото се в Унгария

Към 15 часа избирателната активност е 31,8 на сто. На тези избори виждаме повишена избирателна активност, която надхвърля тази от изборите през април 2021 година, които бяха последните, при които бяха гласували над 3 милиона избиратели, след това тя ерозира в нива под три милиона души. Това каза за БНР Светлин Тачев от "Мяра" - една от агенциите, с които БНР е партньор в отразяването на предсрочните парламентарни избори днес.

"Надявам се да надхвърлим тази активност до края на изборния ден и призовавам хората да излязат и да упражнят правото си на глас.

Причините за тази активност сега, според мен, са заради случилото се в Унгария.

Сега се надявам и смятам, че избирателната активност на тези избори ще надскочи тази през 2021 г. още повече, че голяма част от хората традиционно гласуват и в следобедните часове, каза още Светлин Тачев от агенция "Мяра".