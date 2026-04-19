От ЦИК обявиха: Избирателната активност към 16 ч. е 34,63%

Избирателната активност към 16 ч. е 34,63%, съобщи на брифинг говорителят на ЦИК Росица Матева, цитирана от bTV. Най-високата е в 23 МИР в София – 43,38%, а най-ниската е в Кърджали – 23,34%.
За сравнение, на изборите за Народно събрание на 27 октомври 2024 г. избирателната активност към 16 ч. е била 26,25%.
До момента в ЦИК са постъпили 182 жалби и сигнали – много повече от предходни избори за Народно събрание, каза Матева. Повече от половината от тях са от компетентността на районните избирателни комисии и се препращат незабавно към тях, за да вземат отношение.
"Много от тях са свързани с проблеми с машинното гласуване, като за спряла машина в секция се пускат множество сигнали от различни избиратели, които не са могли да гласуват. Има сигнали, че има забавяне в процеса на гласуване, че има опашки и изчаквания", обясни Росица Матева.
Има сигнали и за агитация в социалните мрежи.
"Социалните медии не са медийна услуга и ЦИК не разглежда жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в социалните медии, така че се оставят без разглеждане", уточни Матева.
Към момента у нас в 75 секции е преустановено машинното гласуване, като най-много са в Бургас – 5, в Плевен – 5, в София – 6 и в Хасково – 6, и Ямбол – 5. Останалите са по една, две или три.
Извън страната има данни проблеми за три машини, които са отстранени и машинното гласуване продължава.
"Справката е към 17 ч. днес. На предходните избори към 18 ч. беше преустановено машинното гласуване със 113 машини", поясни говорителят на ЦИК.
Гласуването е приключило в Австралия в шест секции. Изборните протоколи са предадени в ЦИК. Приключило е и в Нова Зеландия в две секции, в Южна Корея в една секция, в Сингапур и в Токио.
2 Мишо Дудикоф 🥷
меч и селтаците от горна Оряховица са със 3%, надявайки се купен вот от чужбина да ги бутне над чертата 🤬
5 Мишо Дудикоф 🥷
До коментар #3 от "Този път от посолствата":Новата коалиция одобрена от посолствата(сащ и исраел) е пб+ппдб 51%
Парите от данъците ни ще отиват за:
1. исраел
2. сащ
3. окраина
4. България ако нещо е останало от бюджета
Коментиран от #9
17:41 19.04.2026
9 Нищо ново няма в новатва сглобка на
До коментар #5 от "Мишо Дудикоф 🥷":старите бандити. Намагнитените ДПСта и ГЕРБСДСта ще подкрепят, за да може всичко да върви по вода към светлия дигиталне юрорай(х)!
17:44 19.04.2026
11 Научете се най-после!
До коментар #4 от "Хехе":Активността ще расте до края на изборния ден!
А аз, докато бях навън днес, разбрах, че 94-годишна колежка на майка ми (учителка) е гласувала с придружител и не се е отказала от правото си на глас. Всички, които ги домързява, трябва да вземат пример от такива хора и да бъдат по-отговорни към бъдещето си!
Коментиран от #20, #21, #22
17:48 19.04.2026
12 предимства
С машина президентката днес гласува за две минути, докато с хартия зад паравана чек се пише с химикалка само за 5 секунди.
Коментиран от #28
17:49 19.04.2026
15 Потресаващо
а какво отчита във флашката "нормално"?
Коментиран от #19
17:53 19.04.2026
16 Стенли
Първата социологическа агенция към 17,30 ч.
Прогресивна България – 37.2%
ГЕРБ – СДС – 14.4%
ПП-ДБ – 14.4%
ДПС – 7.9%
Възраждане – 4.8%
БСП - Обединена левица – 3.9%
МЕЧ – 3.2%
Величие – 3.1%
Сияние – 2.3%
ИТН – 1.3%
Алианс за права и свободи – АПС – 1.2%
Синя България – 0.5%
Коментиран от #25, #27, #36
17:54 19.04.2026
19 Саша Грей
До коментар #15 от "Потресаващо":Само ти ли не разбра, че каквото и да отчита флашката няма значение, защото бюлетините се броят РЪЧНО, машината е само ПРИНТЕР!
Коментиран от #23, #26
17:59 19.04.2026
20 боклук
До коментар #11 от "Научете се най-после!":Ами, домързя ме! Признавам! Дано това не се отрази на правилния резултат! Отдавна знам, че като зададат една тенденция, както и да гласувам - все тая!
17:59 19.04.2026
21 Софийски селянин,
До коментар #11 от "Научете се най-после!":Да бе, бабичката която източва НОИ ще ми определя бъдещето..
Трябва да има таван и за гласуването,максимум 80 години който е доживял и до там.
Коментиран от #34
18:03 19.04.2026
22 Да да
До коментар #11 от "Научете се най-после!":Абе като ви разправях, че българите с тея извън България около 3.5 милиона сме 4.5 милиона никой не вярва, ама, фалшификациите на мафията бкп ще унищожи България.
18:03 19.04.2026
23 В РИК сгрешените протоколи
До коментар #19 от "Саша Грей":При несъответствие считат че СИК са допуснали грешка при ръчното преброяване в протокола заради умората и поправят протокола...
18:04 19.04.2026
24 МИ ТО БЛЯКО
До коментар #17 от "Избирателна активност":Това е към 16 часа. Има още 4 часа. И виж по долу преди година е била със 8% по слаба. До 21 часа ще бъде поне 55 до 60%. от селата се завръщат рибарите гъбарите СЪЩО.
18:05 19.04.2026
26 Мишо Дудикоф 🥷
До коментар #19 от "Саша Грей":Точно така. Разликата е, че при хартиената бюлетина лелките които броят, като видят партия, която не е от "правилните" - късат под претекст, че химикала излиза от квадратчето.
Със бюлетината от машина - това няма как да стане!
18:05 19.04.2026
27 ИНТЕРЕСНО
До коментар #16 от "Стенли":ПЪРФОРМАНСЪТ ОТ ДЕК.МЕС.
ДОКАРА НА ВЛАСТ АНТ.KУTEB
БЪДЕЩИЯТ МНО МИНИСТЪР...😀
18:08 19.04.2026
28 айде по-сериозно
До коментар #12 от "предимства":гласувах днес с машина. Около минута. Благодарение на такива като коментиращия, машинките са принтер - натискаш за кого, то печата, сгъваш, мастилен печат и в урната. После я броят.
Ако не купиш комисията (което Пеев най-харесва), не виждам разликата с хартия
Коментиран от #35
18:15 19.04.2026
32 Няма да влязат, споко!
До коментар #30 от "Наблюдение":Последни са БСП, малко пред тях е Сияние.
18:32 19.04.2026
33 балона се надува
До коментар #1 от "Спасителя":балона се надува
пук
18:32 19.04.2026
34 Дискриминираш, а?
До коментар #21 от "Софийски селянин,":Учителката е възпитала стотици деца и дори на преклонна възраст дава пример.
Със сигурност е била по-полезна от много от вас!
18:33 19.04.2026
35 предимства
До коментар #28 от "айде по-сериозно":Надяваме се да няма разлика между машинен и хартиен вот, освен в отделеното време.
18:43 19.04.2026
36 Корекция
До коментар #16 от "Стенли":Първата социологическа агенция към 18,30 ч.
Прогресивна България – 24.4%
ГЕРБ – СДС – 18.7%
ПП-ДБ – 18.3%
ДПС – 9.7%
Сияние – 4.3%
БСП - Обединена левица – 4.0%
Величие – 3.1%
Не подкрепям никого – 2.9%
Възраждане – 2.8%
МЕЧ – 2.7%
ИТН – 1.3%
Синя България – 1.5%
други: 10.3%
Алианс за права и свободи – АПС – 1.2%
Коментиран от #37
18:46 19.04.2026
37 Правиш ли си проверка?
До коментар #36 от "Корекция":Сборът от всички е над 100%
Коментиран от #38
18:51 19.04.2026
38 Ти пък!
До коментар #37 от "Правиш ли си проверка?":АПС е към "Други" бре.
19:36 19.04.2026
40 Възраждане 2026
До коментар #30 от "Наблюдение":Е нищо де, аз пак гласувах за Възраждане и ще продължавам да го правя. А на идващите избори, след като спасителят Радев се сглоби с ППДБ, много от неговите избиратели ще разберат истината и ще гласуват за Възраждане.
20:31 19.04.2026
