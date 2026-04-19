От ЦИК обявиха: Избирателната активност към 16 ч. е 34,63%
  Тема: Избори

19 Април, 2026 17:35 1 851 42

Най-високата е в 23 МИР в София – 43,38%, а най-ниската е в Кърджали – 23,34%

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Избирателната активност към 16 ч. е 34,63%, съобщи на брифинг говорителят на ЦИК Росица Матева, цитирана от bTV. Най-високата е в 23 МИР в София – 43,38%, а най-ниската е в Кърджали – 23,34%.

За сравнение, на изборите за Народно събрание на 27 октомври 2024 г. избирателната активност към 16 ч. е била 26,25%.

До момента в ЦИК са постъпили 182 жалби и сигнали – много повече от предходни избори за Народно събрание, каза Матева. Повече от половината от тях са от компетентността на районните избирателни комисии и се препращат незабавно към тях, за да вземат отношение.

"Много от тях са свързани с проблеми с машинното гласуване, като за спряла машина в секция се пускат множество сигнали от различни избиратели, които не са могли да гласуват. Има сигнали, че има забавяне в процеса на гласуване, че има опашки и изчаквания", обясни Росица Матева.

Има сигнали и за агитация в социалните мрежи.

"Социалните медии не са медийна услуга и ЦИК не разглежда жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в социалните медии, така че се оставят без разглеждане", уточни Матева.
Към момента у нас в 75 секции е преустановено машинното гласуване, като най-много са в Бургас – 5, в Плевен – 5, в София – 6 и в Хасково – 6, и Ямбол – 5. Останалите са по една, две или три.

Извън страната има данни проблеми за три машини, които са отстранени и машинното гласуване продължава.

"Справката е към 17 ч. днес. На предходните избори към 18 ч. беше преустановено машинното гласуване със 113 машини", поясни говорителят на ЦИК.

Гласуването е приключило в Австралия в шест секции. Изборните протоколи са предадени в ЦИК. Приключило е и в Нова Зеландия в две секции, в Южна Корея в една секция, в Сингапур и в Токио.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спасителя

    5 14 Отговор
    Битката на титаните

    Коментиран от #33

    17:38 19.04.2026

  • 2 Мишо Дудикоф 🥷

    19 11 Отговор
    Току що в днесбг публикуваха първи резултати - пб води със 37%, герб и ппдб са със 14%, дпс-нн 8%, Възраждане 🇧🇬 6%, бсп 4%

    меч и селтаците от горна Оряховица са със 3%, надявайки се купен вот от чужбина да ги бутне над чертата 🤬

    17:38 19.04.2026

  • 3 Този път от посолствата

    28 3 Отговор
    са поръчали да ни нарисуват 51+ процента, за да може новата стара сглобка ППДБ+ГЕРБСДС+ДПС+ПБ легитимно да ни яха поне 4 години.

    Коментиран от #5

    17:39 19.04.2026

  • 4 Хехе

    31 1 Отговор
    Ама нали социолозите обещаваха над 60% активност ?

    Коментиран от #11

    17:41 19.04.2026

  • 5 Мишо Дудикоф 🥷

    26 8 Отговор

    До коментар #3 от "Този път от посолствата":

    Новата коалиция одобрена от посолствата(сащ и исраел) е пб+ппдб 51%

    Парите от данъците ни ще отиват за:
    1. исраел
    2. сащ
    3. окраина
    4. България ако нещо е останало от бюджета

    Коментиран от #9

    17:41 19.04.2026

  • 6 така така

    32 2 Отговор
    Къде е тая висока избирателна активност?

    17:43 19.04.2026

  • 7 Човек

    6 19 Отговор
    Поредната долна лъжа,днес пред урните застанаха ,колосално количество хора

    17:43 19.04.2026

  • 8 оня с коня

    31 3 Отговор
    няма ли 50% гласували да не се признават изборите

    17:44 19.04.2026

  • 9 Нищо ново няма в новатва сглобка на

    24 4 Отговор

    До коментар #5 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    старите бандити. Намагнитените ДПСта и ГЕРБСДСта ще подкрепят, за да може всичко да върви по вода към светлия дигиталне юрорай(х)!

    17:44 19.04.2026

  • 10 Баце

    26 3 Отговор
    За да бъде една власт легитимна, трябва избирателната активност да бъде поне 55%. Другото е петроханска работа.

    17:47 19.04.2026

  • 11 Научете се най-после!

    11 15 Отговор

    До коментар #4 от "Хехе":

    Активността ще расте до края на изборния ден!
    А аз, докато бях навън днес, разбрах, че 94-годишна колежка на майка ми (учителка) е гласувала с придружител и не се е отказала от правото си на глас. Всички, които ги домързява, трябва да вземат пример от такива хора и да бъдат по-отговорни към бъдещето си!

    Коментиран от #20, #21, #22

    17:48 19.04.2026

  • 12 предимства

    19 3 Отговор
    Може ли да се има доверие на резултата във флашката от машината, ако е ремонтирана с отвертка по време на изборите. Обикновено при несъответствие с преброеното ръчно се счита за грешка при преброяването заради умората.
    С машина президентката днес гласува за две минути, докато с хартия зад паравана чек се пише с химикалка само за 5 секунди.

    Коментиран от #28

    17:49 19.04.2026

  • 13 Евро Пейка

    11 3 Отговор
    При такава изборна активност Радев губи или с малко - на канта2377р печели.

    17:49 19.04.2026

  • 14 Ти си

    18 2 Отговор
    Както и преди при всички избори оак ще изкажа мнение , че избори с изборна активност под 51% трябва да се обявяват за нелегитимни ......

    17:52 19.04.2026

  • 15 Потресаващо

    15 2 Отговор
    Машина в Хасково работи "нормално", но през две три гласувания пуска празни бюлетини,
    а какво отчита във флашката "нормално"?

    Коментиран от #19

    17:53 19.04.2026

  • 16 Стенли

    4 15 Отговор
    Първата социологическа агенция ТРЕНД с която работим към 17.30 часа-

    Първата социологическа агенция към 17,30 ч.

    Прогресивна България – 37.2%
    ГЕРБ – СДС – 14.4%
    ПП-ДБ – 14.4%
    ДПС – 7.9%
    Възраждане – 4.8%
    БСП - Обединена левица – 3.9%
    МЕЧ – 3.2%
    Величие – 3.1%
    Сияние – 2.3%
    ИТН – 1.3%
    Алианс за права и свободи – АПС – 1.2%
    Синя България – 0.5%

    Коментиран от #25, #27, #36

    17:54 19.04.2026

  • 17 Избирателна активност

    13 1 Отговор
    Е нали щеше да бъде над 50%

    Коментиран от #24

    17:57 19.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Саша Грей

    6 6 Отговор

    До коментар #15 от "Потресаващо":

    Само ти ли не разбра, че каквото и да отчита флашката няма значение, защото бюлетините се броят РЪЧНО, машината е само ПРИНТЕР!

    Коментиран от #23, #26

    17:59 19.04.2026

  • 20 боклук

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Научете се най-после!":

    Ами, домързя ме! Признавам! Дано това не се отрази на правилния резултат! Отдавна знам, че като зададат една тенденция, както и да гласувам - все тая!

    17:59 19.04.2026

  • 21 Софийски селянин,

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "Научете се най-после!":

    Да бе, бабичката която източва НОИ ще ми определя бъдещето..
    Трябва да има таван и за гласуването,максимум 80 години който е доживял и до там.

    Коментиран от #34

    18:03 19.04.2026

  • 22 Да да

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Научете се най-после!":

    Абе като ви разправях, че българите с тея извън България около 3.5 милиона сме 4.5 милиона никой не вярва, ама, фалшификациите на мафията бкп ще унищожи България.

    18:03 19.04.2026

  • 23 В РИК сгрешените протоколи

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Саша Грей":

    При несъответствие считат че СИК са допуснали грешка при ръчното преброяване в протокола заради умората и поправят протокола...

    18:04 19.04.2026

  • 24 МИ ТО БЛЯКО

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "Избирателна активност":

    Това е към 16 часа. Има още 4 часа. И виж по долу преди година е била със 8% по слаба. До 21 часа ще бъде поне 55 до 60%. от селата се завръщат рибарите гъбарите СЪЩО.

    18:05 19.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мишо Дудикоф 🥷

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Саша Грей":

    Точно така. Разликата е, че при хартиената бюлетина лелките които броят, като видят партия, която не е от "правилните" - късат под претекст, че химикала излиза от квадратчето.

    Със бюлетината от машина - това няма как да стане!

    18:05 19.04.2026

  • 27 ИНТЕРЕСНО

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Стенли":

    ПЪРФОРМАНСЪТ ОТ ДЕК.МЕС.
    ДОКАРА НА ВЛАСТ АНТ.KУTEB
    БЪДЕЩИЯТ МНО МИНИСТЪР...😀

    18:08 19.04.2026

  • 28 айде по-сериозно

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "предимства":

    гласувах днес с машина. Около минута. Благодарение на такива като коментиращия, машинките са принтер - натискаш за кого, то печата, сгъваш, мастилен печат и в урната. После я броят.
    Ако не купиш комисията (което Пеев най-харесва), не виждам разликата с хартия

    Коментиран от #35

    18:15 19.04.2026

  • 29 Горски

    6 3 Отговор
    За,съжаление,всички социологически агенции лъжат. Всяка по-значима партия ( разбирай- с повече парички) си притежава такава агенция,на която плаща за "правилния" резултат.Разбира се,и те се съобразяват един с друг,защото иначе ще излезе много грубо. Само,дето още не съм чул някой да ми се похвали,че е посетен от анкетьор с таблет в ръка,и то в къщи. Аз лично се съмнявам, че така наречените избори ще са честни и няма да има Ала-бала, както каза навремето ПростоКиро! Не случайно отново служебнатра президентка прегази Конституцията и назначи првителство на ПП ДБ! Тези колкото са некадърни и нахални, десет пъти са по-властолюбиви и винагги успяват да вземат властта без избори (дори фалшифицирани). Така навремето изнудиха Бойко Борисов, че ще го "намагнитизират" чрез Посолството и оня страхливец им даде цялата власт! Сега чрез Йотова прегазиха Конституцията (за кой ли път?) срещу персите! Забележете, че го правят по най-безумния начин, като предоставят дори гражданските летища в София и Варна за военни цели! Сключват договори с хунтата в Киев за безсрочна подкрепа и о Господи, дори щяли да въвеждат изучаване на руския диалект-украински език в нашите училища.

    18:21 19.04.2026

  • 30 Наблюдение

    4 2 Отговор
    най-забавен е резултата на Възраждане. След излияния, кандърми, викове как ще вземат 300%, всички искаме да говорим руски и искаме да излизаме от ЕС и НАТО за малко да не влязат в парламента... Интересно дали Костя ще си подаде оставката? Доста паднаха от предните избори... Малко ме съмнява, иска се силна мъжка половина за такова решение....

    Коментиран от #32, #40

    18:22 19.04.2026

  • 31 Наесен с нова песен

    3 1 Отговор
    Меч, Величие и Възраждане са в талаша. Льотчикът ще трябва от зор да се коалира с ПП-ДБ, а те ще го връткат, както си искат. Може да се коалира и със Сияние, но там ще са малко над ръба.

    18:31 19.04.2026

  • 32 Няма да влязат, споко!

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Наблюдение":

    Последни са БСП, малко пред тях е Сияние.

    18:32 19.04.2026

  • 33 балона се надува

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Спасителя":

    балона се надува
    пук

    18:32 19.04.2026

  • 34 Дискриминираш, а?

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Софийски селянин,":

    Учителката е възпитала стотици деца и дори на преклонна възраст дава пример.
    Със сигурност е била по-полезна от много от вас!

    18:33 19.04.2026

  • 35 предимства

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "айде по-сериозно":

    Надяваме се да няма разлика между машинен и хартиен вот, освен в отделеното време.

    18:43 19.04.2026

  • 36 Корекция

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "Стенли":

    Първата социологическа агенция към 18,30 ч.

    Прогресивна България – 24.4%
    ГЕРБ – СДС – 18.7%
    ПП-ДБ – 18.3%
    ДПС – 9.7%
    Сияние – 4.3%
    БСП - Обединена левица – 4.0%
    Величие – 3.1%
    Не подкрепям никого – 2.9%
    Възраждане – 2.8%
    МЕЧ – 2.7%
    ИТН – 1.3%
    Синя България – 1.5%
    други: 10.3%
    Алианс за права и свободи – АПС – 1.2%

    Коментиран от #37

    18:46 19.04.2026

  • 37 Правиш ли си проверка?

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Корекция":

    Сборът от всички е над 100%

    Коментиран от #38

    18:51 19.04.2026

  • 38 Ти пък!

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Правиш ли си проверка?":

    АПС е към "Други" бре.

    19:36 19.04.2026

  • 39 Анонимен

    1 0 Отговор
    Какво стана вълната къде е месията къде е гюровите незаконници извършиха терор над определени защо да на демокрацията да на еврозоната да на Европа

    19:45 19.04.2026

  • 40 Възраждане 2026

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Наблюдение":

    Е нищо де, аз пак гласувах за Възраждане и ще продължавам да го правя. А на идващите избори, след като спасителят Радев се сглоби с ППДБ, много от неговите избиратели ще разберат истината и ще гласуват за Възраждане.

    20:31 19.04.2026

  • 41 ЦИК мами народа с Не подкрепям никого

    1 0 Отговор
    Аз се чудя защо още има опция "Не подкрепям никого" най отдолу на бюлетината. С тази опция прихващат наказателен вот и го анулират - не се брои за нищо.

    20:43 19.04.2026

  • 42 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    Въпреки всичко , което се изсипа върху МЕЧ, те заслужават да са в Перламента.добър коректив бяха на доста тъпотии от останалите. НО ...бития - бит, и еб....................н..

    00:42 20.04.2026

