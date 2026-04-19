От ЦИК обявиха: Избирателната активност към 16 ч. е 34,63%

Избирателната активност към 16 ч. е 34,63%, съобщи на брифинг говорителят на ЦИК Росица Матева, цитирана от bTV. Най-високата е в 23 МИР в София – 43,38%, а най-ниската е в Кърджали – 23,34%.

За сравнение, на изборите за Народно събрание на 27 октомври 2024 г. избирателната активност към 16 ч. е била 26,25%.

До момента в ЦИК са постъпили 182 жалби и сигнали – много повече от предходни избори за Народно събрание, каза Матева. Повече от половината от тях са от компетентността на районните избирателни комисии и се препращат незабавно към тях, за да вземат отношение.

"Много от тях са свързани с проблеми с машинното гласуване, като за спряла машина в секция се пускат множество сигнали от различни избиратели, които не са могли да гласуват. Има сигнали, че има забавяне в процеса на гласуване, че има опашки и изчаквания", обясни Росица Матева.

Има сигнали и за агитация в социалните мрежи.

"Социалните медии не са медийна услуга и ЦИК не разглежда жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в социалните медии, така че се оставят без разглеждане", уточни Матева.

Към момента у нас в 75 секции е преустановено машинното гласуване, като най-много са в Бургас – 5, в Плевен – 5, в София – 6 и в Хасково – 6, и Ямбол – 5. Останалите са по една, две или три.

Извън страната има данни проблеми за три машини, които са отстранени и машинното гласуване продължава.

"Справката е към 17 ч. днес. На предходните избори към 18 ч. беше преустановено машинното гласуване със 113 машини", поясни говорителят на ЦИК.

Гласуването е приключило в Австралия в шест секции. Изборните протоколи са предадени в ЦИК. Приключило е и в Нова Зеландия в две секции, в Южна Корея в една секция, в Сингапур и в Токио.