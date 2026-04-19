Новини
България »
Всички градове »
Избирателната активност към 19 ч.: 43,4% според "Тренд", "Мяра"- 44,9%

19 Април, 2026 19:45 1 271 14

  • изборна активност-
  • тренд-
  • мяра-
  • 19 часа

Секциите отвориха врати в 07:00 ч. сутринта. Изборният ден ще продължи до 20:00 ч. или докато има чакащи да гласуват

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

43.4% е избирателната активност към 19:00 часа. Това сочат данните от exit poll-а на агенция „Тренд”. Според „Мяра" към същия час до урните да отишли 44,9 на сто от имащите право на глас, съобщават от Нова телевизия.

Секциите отвориха врати в 07:00 ч. сутринта. Изборният ден ще продължи до 20:00 ч. или докато има чакащи да гласуват. Право на вот на предсрочните избори имат 6 575 151 души. Отново гласуваме с хартиена бюлетина или с машина.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Срам

    11 3 Отговор
    Робите си заслужават крадците и мушингерите ,защото спите

    19:48 19.04.2026

  • 2 Избирателните секции ще работят до 21.00

    5 3 Отговор
    не се прибирайте, ако сте на опашката пред някоя, стойте и чакайте, има смисъл! Гласувай чрез машина

    19:51 19.04.2026

  • 3 Ти си

    9 0 Отговор
    Както и преди при всички избори оак ще изкажа мнение , че избори с изборна активност под 51% трябва да се обявяват за нелегитимни ..

    19:52 19.04.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    5 1 Отговор
    Такъв ентусиазъм да се гласува имаше 2009г. Всички искаха Тиквата!
    Сега всички искат Резидента!

    19:54 19.04.2026

  • 5 Хахахаха

    3 1 Отговор
    къде сте бе украинските унгарциииииииии 😂😂

    19:56 19.04.2026

  • 6 Факти

    2 3 Отговор
    След 4 години рашизъм унгарците излязоха и с 80% активност изринаха слугата на Путин. Не му дадоха никакъв шанс да купи изборите. В същото време Ганьо спи и с 45% подарява властта на Крадев, Разбойко и Дебекян.

    19:58 19.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Опааааа

    3 0 Отговор
    И започна преврата на СССР срещу България!!!!

    20:05 19.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 кой мy дpeмe

    3 0 Отговор
    венелина казува че ще е над 60
    даже ме изтри

    20:26 19.04.2026

  • 11 Дада

    2 0 Отговор
    Слабо...под 50% изборите дефакто са нелигитимни.Явно народа чака да го поведат към СССР и тогава да излезе.

    20:35 19.04.2026

  • 12 Боко бандита

    1 0 Отговор
    Изгубих изборите. Газ пикая и чекмеджето ми е празно. МВР взе всички пари дето ги бях подготвил за покупка на гласове. С какви очи ще изляза утре пред мис@ирките какво ще им кажа. Лъчо Мозъка е тук до мен и ме успокоява.Посъветва да изям 5 суджука за успокоение. А дано се успокоя.

    20:57 19.04.2026

  • 13 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Слабо но ефективно

    21:18 19.04.2026

  • 14 Веселяка

    0 0 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е все тая 😂 колко да ви го повтарям, мизерници долни 🤣

    23:00 19.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол