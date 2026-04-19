Избирателната активност към 19 ч.: 43,4% според "Тренд", "Мяра"- 44,9%

43.4% е избирателната активност към 19:00 часа. Това сочат данните от exit poll-а на агенция „Тренд”. Според „Мяра" към същия час до урните да отишли 44,9 на сто от имащите право на глас, съобщават от Нова телевизия.

Секциите отвориха врати в 07:00 ч. сутринта. Изборният ден ще продължи до 20:00 ч. или докато има чакащи да гласуват. Право на вот на предсрочните избори имат 6 575 151 души. Отново гласуваме с хартиена бюлетина или с машина.