Ето откъде идват гласовете на "Прогресивна България"

Социологът от „Тренд” Евелина Славкова обясни в изборното студио на NOVA откъде идват гласовете на "Прогресивна България" според exit poll-а на агенцията.

"От 48% от хората, които са посочили, че гласуват „за нещо по-добро“ - най-голям е делът на гласоподаватели на „Прогресивна България“, заяви тя. И допълни: "Политическата формация е привлякла гласове от БСП, от „Възраждане“, от ГЕРБ. От „Възраждане“ са взели почти половината в сравнение с техните резултати през 2024 година".

Данните на "Тренд" показват, че "Прогресивна България" са взели 15,7 % от ГЕРБ-СДС, 18,5 % от ПП-ДБ, 10,7 % от "Възраждане", 2,8 % от ДПС, 11,3 % от БСП-ОЛ, 3,3 % от АПС, 4,7 % от ИТН, 3,1% от МЕЧ и 2,1 % от "Величие".

Славкова припомни, че има и хора, които през 2024 година са гласували с „Не подкрепям никого“, но част от тях сега са решили да гласуват за „Прогресивна България“. "Също така, част от хората, които са посочили, че сега са излезли да гласуват, а през 2024 година не са гласували, също са дали своя вот за тях. Очевидно „Прогресивна България“ успява да ги мобилизира", заяви тя.