Ето откъде идват гласовете на "Прогресивна България"
  Тема: Избори

19 Април, 2026 21:33 7 864 95

Има и хора, които през 2024 година са гласували с „Не подкрепям никого“

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Социологът от „Тренд” Евелина Славкова обясни в изборното студио на NOVA откъде идват гласовете на "Прогресивна България" според exit poll-а на агенцията.

"От 48% от хората, които са посочили, че гласуват „за нещо по-добро“ - най-голям е делът на гласоподаватели на „Прогресивна България“, заяви тя. И допълни: "Политическата формация е привлякла гласове от БСП, от „Възраждане“, от ГЕРБ. От „Възраждане“ са взели почти половината в сравнение с техните резултати през 2024 година".

Данните на "Тренд" показват, че "Прогресивна България" са взели 15,7 % от ГЕРБ-СДС, 18,5 % от ПП-ДБ, 10,7 % от "Възраждане", 2,8 % от ДПС, 11,3 % от БСП-ОЛ, 3,3 % от АПС, 4,7 % от ИТН, 3,1% от МЕЧ и 2,1 % от "Величие".

Славкова припомни, че има и хора, които през 2024 година са гласували с „Не подкрепям никого“, но част от тях сега са решили да гласуват за „Прогресивна България“. "Също така, част от хората, които са посочили, че сега са излезли да гласуват, а през 2024 година не са гласували, също са дали своя вот за тях. Очевидно „Прогресивна България“ успява да ги мобилизира", заяви тя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    43 33 Отговор
    Аз не гласувах защото не заслужавам дори Румен Радев . Ние сме най нисшата каста изгонена дори от Индия ,страната на мръсотията

    Коментиран от #31

    21:35 19.04.2026

  • 2 Уточнение

    94 55 Отговор
    Народът пак се хвана за новия спасител Радев. Той ще замени олигархичния модел на Борисов и Пеевски със свой олигархичен модел.

    Коментиран от #17, #35, #87

    21:35 19.04.2026

  • 3 Идват

    36 8 Отговор
    от космоса !

    Коментиран от #73

    21:36 19.04.2026

  • 4 Ха така

    55 41 Отговор
    Копейкин най-много рева за нови избори и сега 4,8 процента. Ха ха ха ха ха ха ха

    21:36 19.04.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    32 43 Отговор
    я размахай юмрук бе ,Радев! да се пукат душманите!

    Коментиран от #51

    21:36 19.04.2026

  • 6 Пич

    102 34 Отговор
    Нескопосани внушения !!! Гласовете идва от всички, който се умориха от предателски украински и Урсулиански управления, в който ГЕРБ, ПП/ ДБ и Пеевски буквално разпродаваха държавата !!! Ако Радев поеме натам, след зимата ще го гонят с камъни!!!

    Коментиран от #9, #12, #45, #79

    21:37 19.04.2026

  • 7 Пламеней Браво

    16 37 Отговор
    ВНВВУ Г.Бенковски
    Вуйчо Нареди Всичко Влизането Уредено
    Готви Банкета
    Рапорт даден
    Рапорт приет

    21:38 19.04.2026

  • 8 ти да видиш

    8 5 Отговор
    А дано ама надали!

    21:39 19.04.2026

  • 9 Българин

    57 34 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    В политиката няма честни хора и идеалисти. И Радев е същият "спасител" като предишните.

    Коментиран от #30

    21:39 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Глупости на търкалета

    59 12 Отговор
    Този път ГЕРБ не можа да контролира некадърната администрация. Познавам 4 "полицая", които ми казаха че за първи път от 15 години не ги контролират и могат да гласуват за когото си искат. Освен това, този път не се наложи, некадърните от администрацията да молят целия си род да гласуват за тези които са ги нагласили на "държавна хранилка".

    21:41 19.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 спесиалит по сосиалогия

    23 6 Отговор
    Питали са един по един кой за кого е гласувал.

    Коментиран от #63

    21:42 19.04.2026

  • 14 Мария

    35 8 Отговор
    ПП раски проучвания, а стъпил ли е Нийл Армстронг на луната през 1969 година като през 2026 не могат да преминат един проток на земята??????????

    Коментиран от #22

    21:42 19.04.2026

  • 15 Сатана Z

    31 14 Отговор
    Данните на "Тренд" показват, че "Прогресивна България" са взели 18,5 % от ПП-ДБ

    това трябва да е некакъв Тшак,щото погледнато от друга страна ППДБ с тия откраднати 18.5% трябва да имат над 30% вот,което никога не може да се случи на практика.Просто е статистически невъзможно.
    Наредени избори с фалшиви данни за изборната активност

    Коментиран от #27, #68

    21:42 19.04.2026

  • 16 изгрява

    17 6 Отговор
    Първа снимка с усмивка на познато лице.

    21:43 19.04.2026

  • 17 Гориил

    22 16 Отговор

    До коментар #2 от "Уточнение":

    Радев ще трябва да се бие с брюкселските дракони, но без да ги удря или да им причинява вреда.По същество смелият генерал Радев ще трябва или да марширува на място, или да ходи в кръг.

    Коментиран от #26

    21:45 19.04.2026

  • 18 Лада искра

    32 13 Отговор
    Ха ха. Ко стана със сигането радо василев? Нещо замлъкна, свърши авантата

    Коментиран от #39, #56

    21:45 19.04.2026

  • 19 Честито Радев

    13 9 Отговор
    Няма все тия шкембеци да лапат.Бързай че ше те махнат .

    Коментиран от #24

    21:45 19.04.2026

  • 20 Капитан Крийч

    23 17 Отговор
    Да си гласувал за Възраждане и сега да гласуваш за Плешо Евроатлантика трябва да си умствено увреден.

    21:45 19.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 .....

    14 5 Отговор

    До коментар #14 от "Мария":

    Бе не разбрах кво има на обратната страна на Луната.

    Коментиран от #65

    21:46 19.04.2026

  • 23 Загадката разгадана

    10 14 Отговор
    Откъде идват гласовете? От Посолството, по-точно от Галя. И от Брюкселу. Никой с поне с две мозъчни клетки даже не допуска, че на тази пробита територия, може да спечели някой, който не е на каишка на Брюкселу или на Посолството

    21:47 19.04.2026

  • 24 Дедо Джо

    21 18 Отговор

    До коментар #19 от "Честито Радев":

    Споко и Плешивия ше захлеби нали това беше целта. Виж как се е нахилил.Ше бъде цирк голем.

    Коментиран от #66

    21:48 19.04.2026

  • 25 ООрана държава

    29 6 Отговор
    Итн вече ги пишат към "други" в изборните резултати, иначе казано некви трохи изметени по пода

    Коментиран от #29

    21:48 19.04.2026

  • 26 .....

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    🤣🤣🤣... .

    21:49 19.04.2026

  • 27 Ко речи?

    18 5 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Я прочети по-добре! Тези проценти са гласували за онези партии на предните избори. Ама то само с рогите не става, трябва и разбиране.

    21:49 19.04.2026

  • 28 Санди

    12 11 Отговор
    Идват от желанието за оцеляване на хората след премахване на възможността за грабеж и рекет от ГЕРБ -НН с техните кметове. Няма значение кой ще е- Румен,Иван,Драган. Трябва да остиска две години до кметските и ако е тръгнал по грабителски път ще е следващ БСП и ИТН. Опита ли нова социалистическа диктатура с негова номенклатура ще е порязан още в зародиш. Никога не е добре всички власти в енопартийно както е сега с парламент и президент и номера на Путин с Елцин врътките докато се самообяви за несменяем. Гледаѝте,внимавайте .Не се продавайте .

    21:49 19.04.2026

  • 29 Ха,ха

    8 3 Отговор

    До коментар #25 от "ООрана държава":

    За тези вече никой не си спомня.

    21:50 19.04.2026

  • 30 Пич

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Естествено ! Когато го коментирах беше в смисъл - не очаквайте много от него !!!

    21:50 19.04.2026

  • 31 Бог

    10 9 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    обича всеки с честно и добро сърце, не прави разлика между беден и богат, силвн и слаб, учен или не, бял или черен и т.н. Така и Радев днес спечели.....

    Коментиран от #47

    21:51 19.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хмм

    16 9 Отговор
    15 процента от ГЕРБ, ако е истина, това е краят на ГЕРБ

    21:53 19.04.2026

  • 34 Завиждам

    17 5 Отговор
    На всички сънородници, които не живеят в България

    Коментиран от #38

    21:54 19.04.2026

  • 35 ИМПЕРИАЛИСТ

    18 25 Отговор

    До коментар #2 от "Уточнение":

    Тези резултати за Радев, показват само едно, че в България има над 950 000 руснаци с българско гражданство... Явно парите от кремъл за руските фирмаджии са оползотворени...
    Само се чудя Радев с кое ще започне първо: ...с възстановяване на МОЧА или с връщане на ЛЕВЧЕТО, а може би и двете едновременно. Във външно-политически аспект е по-ясно, ...пари по европейски програми в Болгария ,-КОНЕЦ.

    Коментиран от #40, #43, #46

    21:56 19.04.2026

  • 36 Пламен

    13 4 Отговор
    Ееееее , най-после да го видим усмихнат . :)

    22:00 19.04.2026

  • 37 Пак аз

    2 7 Отговор
    ПБ са взели само 2.8% от ДПС, щото Делян избрал държавата на хората "Делян Пеевски, лидер на ДПС и водач на листите в Благоевград и Кърджали: Избрах държавата на хората!" "Днес победиха всички, които излязоха да гласуват за партии с визия за управление, а не за ефектни клоуни и клиентелисти! " Антония Първанова

    22:00 19.04.2026

  • 38 оня с питон.я

    13 8 Отговор

    До коментар #34 от "Завиждам":

    Гласувах днес от Мюнхен.Прииждаха разни неугледни бедни скромни на вид хорица и пускаха бюлетинка. Прогонени от съдбата да си изкарват хляба при швабите. За кого ли гласуват, на какво ли се надяват? Не спрях да ги питам, беше потискаща картинка, дъжд валеше, сиви мишки от сива държава.

    Коментиран от #75

    22:01 19.04.2026

  • 39 Лада Веста Спорт

    7 6 Отговор

    До коментар #18 от "Лада искра":

    абе не знам за Руди Гела ама защо оня с проскубани те вежди на калниците е пред Величие а те бяха постоянно до хората и разкриха много далавери на мафията Павката Стоименов, Данчо Мицикулев , Катинчарова , Ивелин Михайлов ,а тоя се подигра с паметта на детето си и с чужда пита прави помен по всички телевизии , аз очаквах Величие да са по напред в резултатите и да се коалират с Радев, но явно има още заспали овце и дебилитети наивни .

    22:02 19.04.2026

  • 40 копи пейст

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Инвестиции (чл. 14а): Възможност за придобиване при значителни инвестиции в икономиката, поддържани за определен период (5 години).
    ...
    Ruskov und Kollegen

    Необходими документи (основни):
    Молба по образец (Приложение № 1).
    Акт за раждане и документ за самоличност.
    Свидетелство за съдимост от държавата на произход и от България.
    Доказателства за доход (служебна бележка, данъчна декларация).
    Удостоверение за владеене на български език.

    22:02 19.04.2026

  • 41 Голем смех

    8 3 Отговор
    Как са взели 18,5 процента от ппдб, след като техния резултат си е същия като от миналите избори. Кой ги пише тия фантасмагории?

    22:03 19.04.2026

  • 42 Али

    14 3 Отговор
    А къдее Шиши.Нещо му приседна на гърлото.На другите избори едвам четири процента .Нали казваше че дерибейлъка на Доганчо свърши .И твоето ще свърши.Нека медийното пространство си мислят че служебното правителство пресякъл провачите на бонбони от ДПС ,то вече стана едно кой кой е повече ДПС.Етническите мюсюлмани се прави на местно ниво за селото или малките общини.И когато дойде време за избори тарикатите тръгват да убедят със сладки приказки ,но не върви този номер ,вече не върви номера с евробонбоните.

    22:03 19.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Костадин Костадинов

    8 10 Отговор
    Неска стадото ми нешто не дойде!?

    Коментиран от #48

    22:06 19.04.2026

  • 45 Защо не си направихте проучване

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Преди да гласувате! Докога ще ви лъжат?

    Коментиран от #74

    22:07 19.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Яшар

    7 5 Отговор

    До коментар #31 от "Бог":

    Така е Господ е велик ! Но Радев нее като Путин ,това което написа се отнася за президента който защитава всички свои вкл цигани , черни .....Радев няма такава сила

    22:10 19.04.2026

  • 48 оня с питон.я

    13 5 Отговор

    До коментар #44 от "Костадин Костадинов":

    На следващите избори ще вдигне процента Копейката. Освен ако не извадите поредния Спасител от нафталина за радост на добитъка.

    Коментиран от #57

    22:11 19.04.2026

  • 49 ГЛАСОВЕТЕ ИДВАТ ОТ КОСМОСА

    7 8 Отговор
    ДОКАТО ЗА БОЙКО ШИШО КАЦАМУНСКИ И КИРЛЬО ИДВАТ ОТ НУЖНИКА !

    22:11 19.04.2026

  • 50 Ъхъ!!!

    14 17 Отговор
    Гласовете за Румен Решетников са се взели от тъпоъгълниците, населяващи територията! Оттам са и гласовете за Копейкин, Чалгаря, Меч, Пръч, Величие и т.н.!

    22:11 19.04.2026

  • 51 Йордан

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Яд ли те е ?Да така е, личи си .Еми пукай се

    22:12 19.04.2026

  • 52 А бе

    4 11 Отговор
    Копейките ще влязат ли парламента или ще го гледат по телевизията

    Коментиран от #60

    22:12 19.04.2026

  • 53 САМО ЦИГАНИТЕ СА ГЛАСУВАЛИ ЗА

    13 4 Отговор
    ДЕЛЯН И МАЙКА МУ !

    22:13 19.04.2026

  • 54 Костадин Костадинов

    4 9 Отговор
    Мойто стадо оредя неска,што тъй?

    Коментиран от #58

    22:16 19.04.2026

  • 55 Топ

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    А ти до сега на кого работата яде а.И до кога( мислите )че Ес ще ви храни,не си ли давате сметка, че ще дойде време да връщате.Лакомии .

    Коментиран от #59

    22:17 19.04.2026

  • 56 Маринов

    7 5 Отговор

    До коментар #18 от "Лада искра":

    Който рита в парламента , който скача на Илиана Йотова и седържи като хулиган, това получава. Не искам даже и да си спомням ужасната физиономия и гадния речник на този нещастник!

    22:18 19.04.2026

  • 57 Костадин Костадинов

    5 5 Отговор

    До коментар #48 от "оня с питон.я":

    Не знам начи штот не съм свети Коцо демек пророк,ама за ся удържам положение штот имам ноф пруект за ...къща.

    22:18 19.04.2026

  • 58 Хмм

    6 8 Отговор

    До коментар #54 от "Костадин Костадинов":

    защото Възраждане гласувахте за запазване охраната на пеевски и борисов, това Радев да го има предвид, Възраждане са ненадеждни

    Коментиран от #62

    22:18 19.04.2026

  • 59 Костадин Костадинов

    6 7 Отговор

    До коментар #55 от "Топ":

    Тъй е ас искам пак СССР

    22:19 19.04.2026

  • 60 Ъъъъ

    9 6 Отговор

    До коментар #52 от "А бе":

    "Копейките ще влязат ли парламента или ще го гледат по телевизията"

    Ти за "копейките" не бери грижа,, а почвай да учиш руски. Ако знаеш колко много ще ти трябва.... 😁

    Коментиран от #64, #72

    22:19 19.04.2026

  • 61 Трябва да се сезира конституционния съд

    7 9 Отговор
    Радев каза туко що че е имал екип от 10 години което означава че неже бил безпартиен президент

    22:21 19.04.2026

  • 62 Костадин Костадинов

    4 10 Отговор

    До коментар #58 от "Хмм":

    Напротив гнусян русуфилякъ,Ас съм за Росия или по-скоро за тос де плашта най добре

    22:21 19.04.2026

  • 63 Йордан

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "спесиалит по сосиалогия":

    Не виждаш ли процентите бе,математика учил ли си?

    Коментиран от #67

    22:21 19.04.2026

  • 64 Костадин Костадинов

    5 9 Отговор

    До коментар #60 от "Ъъъъ":

    На косъмче ама съм вътря, ш си купа пак кола от магазина и нова къштъ - спасибо на мойити фенове за държавната софра

    22:23 19.04.2026

  • 65 Топ

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от ".....":

    Чеп.

    22:24 19.04.2026

  • 66 Йордан

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Дедо Джо":

    А до сега циркът малък ли беше?

    22:27 19.04.2026

  • 67 Костадин Костадинов

    1 6 Отговор

    До коментар #63 от "Йордан":

    Дака, ти за меня гласуа,нали!?

    22:31 19.04.2026

  • 68 Йордан

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Приятелю,18.5%са взели от, процентите които са имали на миналите избори.Мислете преди да пишете.

    22:32 19.04.2026

  • 69 ПОБЕДА!

    8 4 Отговор
    ТОВА Е РЕАЛНОСТТА.

    22:32 19.04.2026

  • 70 Българин

    10 3 Отговор
    3000 ( Три хиляди престъпления ) за един изборен ден , не помогнаха на русоФобите - "евроатлантици" да победят Румен Радев /

    22:33 19.04.2026

  • 71 Не съм маймуна

    5 7 Отговор
    Гласовете на Радев идват от ала-бала с машините и с неговото МВР!

    22:43 19.04.2026

  • 72 А бе

    2 4 Отговор

    До коментар #60 от "Ъъъъ":

    Копейките не знаят руски ,аз ли да го уча

    22:47 19.04.2026

  • 73 Да, бе!

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Идват":

    вЕрваме ви
    We Come in Peace🖖

    22:47 19.04.2026

  • 74 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Защо не си направихте проучване":

    Мен лесно ме лъжат! От десет жени, девет ме хващат!

    22:48 19.04.2026

  • 75 Оги

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "оня с питон.я":

    И ти ли си един от тях?

    22:48 19.04.2026

  • 76 А вие...

    6 1 Отговор
    ...чували ли сте старата мъдрост, че "назаем брашно тъпкано се връща"...

    22:50 19.04.2026

  • 77 Веселяка

    1 5 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е все тая 😂 разбрахте ли, глупчовци разни 🤣

    22:52 19.04.2026

  • 78 фАНТОМасс

    4 1 Отговор
    Вярно ли е , че Мата Хари , мис Бикини и Цветелина Бориславова също са дали глас за Радев ?

    22:53 19.04.2026

  • 79 Идват от по-малките партии

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Не забелязахте ли, че ни матруваха цяла седмица "5-партиен парламент, 5-партиен парламент, 5-партиен парламет".
    И накрая получихте 5-партиен парламент.😎

    Коментиран от #88

    22:54 19.04.2026

  • 80 ЕПИхлорХИДРИН

    8 2 Отговор
    Упорито се говори , че дори част от актива на ГЕРБ са гласували за Румен ! Отвратени от Тиквата и повръщащи при допира с него ! Дали е преувеличено се вижда от процентите.

    22:55 19.04.2026

  • 81 Колко трябва да си тъп

    6 0 Отговор
    за да се редиш на опашка и да гласуваш с "не подкрепям никого", като така си зануляваш вота и не се броиш за нищо, нито пък гласуваш против някой???

    23:02 19.04.2026

  • 82 Който чете нека разбира

    2 3 Отговор
    Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.
    (2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
    (3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.
    Чл. 95. (1) Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат преизбрани на същата длъжност само за още един мандат.
    (2) Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат народни представители, да изпълняват други държавни, обществени и стопански дейности и да участват в ръководството на политически партии.

    Коментиран от #84

    23:08 19.04.2026

  • 83 Веселяка

    1 3 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е все тая 😂 колко още да ви го повтарям, мизерници долни 🤣

    23:23 19.04.2026

  • 84 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "Който чете нека разбира":

    Нека този който преписва да знае какво преписва, а също да разбира и неговия смисъл тоест да има аналитична мисъл

    23:24 19.04.2026

  • 85 Горски

    7 3 Отговор
    Радев, на път си да имаш мнозинство, което ти дава възможност да управляваш без патерица и без да правиш нова сглобка. Дано оправдаеш доверието на този народ !

    23:28 19.04.2026

  • 86 Олеле

    1 4 Отговор
    Тоя ще ни вкара в големи ядове.

    23:36 19.04.2026

  • 87 провинциалист

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Уточнение":

    Баце, като узаконят саморазправата и продажбата на огнестрелно оръжие, лично ще те издиря и отстрелям като вреден дивеч. Дотогава ще спазвам законите, ще уважавам раделението на властите и ще разчитам на спасители в лицето на полиция, пожарна, гражданска защита, народни представители и т.н. и т.н.

    23:45 19.04.2026

  • 88 Пич

    8 1 Отговор

    До коментар #79 от "Идват от по-малките партии":

    Преди малко щях да се съглася с това което казвате, но гледах едно изказване на Шкварек, което ми се струва доста вероятно! Та той казва, че последна седмица е вдигнала рязко процентите на Радев, заради тъпата кампания на ПП срещу него! ПП повтаряха цялата седмица, казва Шкварек, че Радев е българският Орбан! Като с учудващо малоумие не схващаха, че българите търсят български Орбан! Преразказвам, но мисля, че има основание за това твърдение!!! ПП са глупаци до края!!!

    Коментиран от #89

    23:50 19.04.2026

  • 89 хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #88 от "Пич":

    А аз забелязах нещо много съмнително в моята избирателна секция. Когато Борисов загуби изборите през 2021 г. имаше активност по-голяма от предишни избори и така беше в цяла България. Днес не беше така! Гласувах към 14.00 ч. и почти нямаше хора. На предишни избори съм чакала на опашка...

    Коментиран от #90

    00:16 20.04.2026

  • 90 И още нещо...

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "хмм":

    Урните също бяха полупразни. Остава хората да са се активизирали следобед. 🤔

    Коментиран от #91

    00:21 20.04.2026

  • 91 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #90 от "И още нещо...":

    Потвърждавам! И при мен беше така! Очаквах, че активността може би ще постави нов рекорд по неактивност!!! Около обяд! Но както казвате, може би следобяда е бил решителен. Но все пак, остава едно неприятно съмнение за манипулации...

    Коментиран от #94

    00:27 20.04.2026

  • 92 Тиквата +Шиши =💩

    5 0 Отговор
    Цялата работа е в това, че министъра Дечев си свърши добре задълженията, така че да пресече купения вот. Тиквата и Шиши винаги са имали малко поддръжници,но благодарение на парите си докарвали още толкова процента гласове.

    01:10 20.04.2026

  • 93 Иван

    1 3 Отговор
    Доказахме ,че сме най-простата нация в цяла Европа. Жалки ,простовати ,малодушни селяндури които не заслужават да живеят добре.. Честита ви нова кочина , СВИНЕ....

    01:30 20.04.2026

  • 94 гласуващ

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Пич":

    каква ти активност, от изборите непосредствено след като Радев вдигна юмручето (тогава имаше сериозна опашка) интерсът към гласуване непрекъснато пада, винаги ходя да гласувам късно следобед и гледам дали има опашка и дали има вписани около мен на моя лист, от 5-6 избори насам (не ми се броят) има НУЛА опашка и списъците чистички, урните празни, и днес беше така и как изведнъж се вдигна избирателната активност, от обяд ни залъгват с такива съобщения, разбрах, че са вдигнали почти двойно възнагражденията на членове на комисии, да не би така да са ги мотивирали да отчетат малко повече гласове?

    02:09 20.04.2026

  • 95 СПРАВЕДЛИВ

    1 0 Отговор
    Най-после България, след толкова много мъчителни опити за спасение, чрез системни избори пролет и есен, които не водеха до никакъв ефективен резултат, защото паразитите бяха се вкопчили здраво в управлението й, сега започва да се отърсва от тези паразити-предатели. Изглежда, народът започна да проглежда и да гласува безпристрастно и с разум.
    ДАНО ТОВА ДА Е КРАЯТ НА АГОНИЯТА НА БЪЛГАРИЯ И ВЪЗКРЕСЕНИЕТО Й СЛЕД ВЕЛИКДЕН! 🙏
    Естествено, че новото мнозинство, ще има големи препъникамъчета, по-скоро скали, от загубилите властта паразити, които ще се стремят да възвърнат възможно най-скоро управлението си, но мисля, че българският народ е разумен и достатъчно изстрадал, за да може да се откаже от светлото си бъдеще, както и го показа с резултатите от изборите.
    Все пак, ще престоят тежки години на възстановяване (реконвалесценция) след тежкото и дълго боледуване, но мисля, че България вече е поела по правилния път към изхода.
    УСПЕХ И СВЕТЛИ БЪДНИНИ ЗА БЪЛГАРИЯ!👍

    02:19 20.04.2026

