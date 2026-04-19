Ето откъде идват гласовете на "Прогресивна България"

Социологът от „Тренд” Евелина Славкова обясни в изборното студио на NOVA откъде идват гласовете на "Прогресивна България" според exit poll-а на агенцията.
"От 48% от хората, които са посочили, че гласуват „за нещо по-добро“ - най-голям е делът на гласоподаватели на „Прогресивна България“, заяви тя. И допълни: "Политическата формация е привлякла гласове от БСП, от „Възраждане“, от ГЕРБ. От „Възраждане“ са взели почти половината в сравнение с техните резултати през 2024 година".
Данните на "Тренд" показват, че "Прогресивна България" са взели 15,7 % от ГЕРБ-СДС, 18,5 % от ПП-ДБ, 10,7 % от "Възраждане", 2,8 % от ДПС, 11,3 % от БСП-ОЛ, 3,3 % от АПС, 4,7 % от ИТН, 3,1% от МЕЧ и 2,1 % от "Величие".
Славкова припомни, че има и хора, които през 2024 година са гласували с „Не подкрепям никого“, но част от тях сега са решили да гласуват за „Прогресивна България“. "Също така, част от хората, които са посочили, че сега са излезли да гласуват, а през 2024 година не са гласували, също са дали своя вот за тях. Очевидно „Прогресивна България“ успява да ги мобилизира", заяви тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Пламеней Браво
Вуйчо Нареди Всичко Влизането Уредено
Готви Банкета
Рапорт даден
Рапорт приет
21:38 19.04.2026
9 Българин
До коментар #6 от "Пич":В политиката няма честни хора и идеалисти. И Радев е същият "спасител" като предишните.
Коментиран от #30
21:39 19.04.2026
13 спесиалит по сосиалогия
Коментиран от #63
21:42 19.04.2026
15 Сатана Z
това трябва да е некакъв Тшак,щото погледнато от друга страна ППДБ с тия откраднати 18.5% трябва да имат над 30% вот,което никога не може да се случи на практика.Просто е статистически невъзможно.
Наредени избори с фалшиви данни за изборната активност
Коментиран от #27, #68
21:42 19.04.2026
17 Гориил
До коментар #2 от "Уточнение":Радев ще трябва да се бие с брюкселските дракони, но без да ги удря или да им причинява вреда.По същество смелият генерал Радев ще трябва или да марширува на място, или да ходи в кръг.
Коментиран от #26
21:45 19.04.2026
До коментар #14 от "Мария":Бе не разбрах кво има на обратната страна на Луната.
Коментиран от #65
21:46 19.04.2026
До коментар #19 от "Честито Радев":Споко и Плешивия ше захлеби нали това беше целта. Виж как се е нахилил.Ше бъде цирк голем.
Коментиран от #66
21:48 19.04.2026
26 .....
До коментар #17 от "Гориил":🤣🤣🤣... .
21:49 19.04.2026
27 Ко речи?
До коментар #15 от "Сатана Z":Я прочети по-добре! Тези проценти са гласували за онези партии на предните избори. Ама то само с рогите не става, трябва и разбиране.
21:49 19.04.2026
29 Ха,ха
До коментар #25 от "ООрана държава":За тези вече никой не си спомня.
21:50 19.04.2026
30 Пич
До коментар #9 от "Българин":Естествено ! Когато го коментирах беше в смисъл - не очаквайте много от него !!!
21:50 19.04.2026
31 Бог
До коментар #1 от "Яшар":обича всеки с честно и добро сърце, не прави разлика между беден и богат, силвн и слаб, учен или не, бял или черен и т.н. Така и Радев днес спечели.....
Коментиран от #47
21:51 19.04.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #2 от "Уточнение":Тези резултати за Радев, показват само едно, че в България има над 950 000 руснаци с българско гражданство... Явно парите от кремъл за руските фирмаджии са оползотворени...
Само се чудя Радев с кое ще започне първо: ...с възстановяване на МОЧА или с връщане на ЛЕВЧЕТО, а може би и двете едновременно. Във външно-политически аспект е по-ясно, ...пари по европейски програми в Болгария ,-КОНЕЦ.
Коментиран от #40, #43, #46
21:56 19.04.2026
38 оня с питон.я
До коментар #34 от "Завиждам":Гласувах днес от Мюнхен.Прииждаха разни неугледни бедни скромни на вид хорица и пускаха бюлетинка. Прогонени от съдбата да си изкарват хляба при швабите. За кого ли гласуват, на какво ли се надяват? Не спрях да ги питам, беше потискаща картинка, дъжд валеше, сиви мишки от сива държава.
Коментиран от #75
22:01 19.04.2026
39 Лада Веста Спорт
До коментар #18 от "Лада искра":абе не знам за Руди Гела ама защо оня с проскубани те вежди на калниците е пред Величие а те бяха постоянно до хората и разкриха много далавери на мафията Павката Стоименов, Данчо Мицикулев , Катинчарова , Ивелин Михайлов ,а тоя се подигра с паметта на детето си и с чужда пита прави помен по всички телевизии , аз очаквах Величие да са по напред в резултатите и да се коалират с Радев, но явно има още заспали овце и дебилитети наивни .
22:02 19.04.2026
40 копи пейст
До коментар #35 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Инвестиции (чл. 14а): Възможност за придобиване при значителни инвестиции в икономиката, поддържани за определен период (5 години).
...
Ruskov und Kollegen
Необходими документи (основни):
Молба по образец (Приложение № 1).
Акт за раждане и документ за самоличност.
Свидетелство за съдимост от държавата на произход и от България.
Доказателства за доход (служебна бележка, данъчна декларация).
Удостоверение за владеене на български език.
22:02 19.04.2026
45 Защо не си направихте проучване
До коментар #6 от "Пич":Преди да гласувате! Докога ще ви лъжат?
Коментиран от #74
22:07 19.04.2026
47 Яшар
До коментар #31 от "Бог":Така е Господ е велик ! Но Радев нее като Путин ,това което написа се отнася за президента който защитава всички свои вкл цигани , черни .....Радев няма такава сила
22:10 19.04.2026
48 оня с питон.я
До коментар #44 от "Костадин Костадинов":На следващите избори ще вдигне процента Копейката. Освен ако не извадите поредния Спасител от нафталина за радост на добитъка.
Коментиран от #57
22:11 19.04.2026
51 Йордан
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Яд ли те е ?Да така е, личи си .Еми пукай се
22:12 19.04.2026
До коментар #12 от "Хахахаха":А ти до сега на кого работата яде а.И до кога( мислите )че Ес ще ви храни,не си ли давате сметка, че ще дойде време да връщате.Лакомии .
Коментиран от #59
22:17 19.04.2026
56 Маринов
До коментар #18 от "Лада искра":Който рита в парламента , който скача на Илиана Йотова и седържи като хулиган, това получава. Не искам даже и да си спомням ужасната физиономия и гадния речник на този нещастник!
22:18 19.04.2026
57 Костадин Костадинов
До коментар #48 от "оня с питон.я":Не знам начи штот не съм свети Коцо демек пророк,ама за ся удържам положение штот имам ноф пруект за ...къща.
22:18 19.04.2026
58 Хмм
До коментар #54 от "Костадин Костадинов":защото Възраждане гласувахте за запазване охраната на пеевски и борисов, това Радев да го има предвид, Възраждане са ненадеждни
Коментиран от #62
22:18 19.04.2026
59 Костадин Костадинов
До коментар #55 от "Топ":Тъй е ас искам пак СССР
22:19 19.04.2026
60 Ъъъъ
До коментар #52 от "А бе":"Копейките ще влязат ли парламента или ще го гледат по телевизията"
Ти за "копейките" не бери грижа,, а почвай да учиш руски. Ако знаеш колко много ще ти трябва.... 😁
Коментиран от #64, #72
22:19 19.04.2026
62 Костадин Костадинов
До коментар #58 от "Хмм":Напротив гнусян русуфилякъ,Ас съм за Росия или по-скоро за тос де плашта най добре
22:21 19.04.2026
63 Йордан
До коментар #13 от "спесиалит по сосиалогия":Не виждаш ли процентите бе,математика учил ли си?
Коментиран от #67
22:21 19.04.2026
64 Костадин Костадинов
До коментар #60 от "Ъъъъ":На косъмче ама съм вътря, ш си купа пак кола от магазина и нова къштъ - спасибо на мойити фенове за държавната софра
22:23 19.04.2026
65 Топ
До коментар #22 от ".....":Чеп.
22:24 19.04.2026
66 Йордан
До коментар #24 от "Дедо Джо":А до сега циркът малък ли беше?
22:27 19.04.2026
67 Костадин Костадинов
До коментар #63 от "Йордан":Дака, ти за меня гласуа,нали!?
22:31 19.04.2026
68 Йордан
До коментар #15 от "Сатана Z":Приятелю,18.5%са взели от, процентите които са имали на миналите избори.Мислете преди да пишете.
22:32 19.04.2026
72 А бе
До коментар #60 от "Ъъъъ":Копейките не знаят руски ,аз ли да го уча
22:47 19.04.2026
73 Да, бе!
До коментар #3 от "Идват":вЕрваме ви
We Come in Peace🖖
22:47 19.04.2026
74 Пич
До коментар #45 от "Защо не си направихте проучване":Мен лесно ме лъжат! От десет жени, девет ме хващат!
22:48 19.04.2026
75 Оги
До коментар #38 от "оня с питон.я":И ти ли си един от тях?
22:48 19.04.2026
79 Идват от по-малките партии
До коментар #6 от "Пич":Не забелязахте ли, че ни матруваха цяла седмица "5-партиен парламент, 5-партиен парламент, 5-партиен парламет".
И накрая получихте 5-партиен парламент.😎
Коментиран от #88
22:54 19.04.2026
82 Който чете нека разбира
(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.
Чл. 95. (1) Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат преизбрани на същата длъжност само за още един мандат.
(2) Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат народни представители, да изпълняват други държавни, обществени и стопански дейности и да участват в ръководството на политически партии.
Коментиран от #84
23:08 19.04.2026
84 Костадин Костадинов
До коментар #82 от "Който чете нека разбира":Нека този който преписва да знае какво преписва, а също да разбира и неговия смисъл тоест да има аналитична мисъл
23:24 19.04.2026
87 провинциалист
До коментар #2 от "Уточнение":Баце, като узаконят саморазправата и продажбата на огнестрелно оръжие, лично ще те издиря и отстрелям като вреден дивеч. Дотогава ще спазвам законите, ще уважавам раделението на властите и ще разчитам на спасители в лицето на полиция, пожарна, гражданска защита, народни представители и т.н. и т.н.
23:45 19.04.2026
88 Пич
До коментар #79 от "Идват от по-малките партии":Преди малко щях да се съглася с това което казвате, но гледах едно изказване на Шкварек, което ми се струва доста вероятно! Та той казва, че последна седмица е вдигнала рязко процентите на Радев, заради тъпата кампания на ПП срещу него! ПП повтаряха цялата седмица, казва Шкварек, че Радев е българският Орбан! Като с учудващо малоумие не схващаха, че българите търсят български Орбан! Преразказвам, но мисля, че има основание за това твърдение!!! ПП са глупаци до края!!!
Коментиран от #89
23:50 19.04.2026
89 хмм
До коментар #88 от "Пич":А аз забелязах нещо много съмнително в моята избирателна секция. Когато Борисов загуби изборите през 2021 г. имаше активност по-голяма от предишни избори и така беше в цяла България. Днес не беше така! Гласувах към 14.00 ч. и почти нямаше хора. На предишни избори съм чакала на опашка...
Коментиран от #90
00:16 20.04.2026
90 И още нещо...
До коментар #89 от "хмм":Урните също бяха полупразни. Остава хората да са се активизирали следобед. 🤔
Коментиран от #91
00:21 20.04.2026
91 Пич
До коментар #90 от "И още нещо...":Потвърждавам! И при мен беше така! Очаквах, че активността може би ще постави нов рекорд по неактивност!!! Около обяд! Но както казвате, може би следобяда е бил решителен. Но все пак, остава едно неприятно съмнение за манипулации...
Коментиран от #94
00:27 20.04.2026
94 гласуващ
До коментар #91 от "Пич":каква ти активност, от изборите непосредствено след като Радев вдигна юмручето (тогава имаше сериозна опашка) интерсът към гласуване непрекъснато пада, винаги ходя да гласувам късно следобед и гледам дали има опашка и дали има вписани около мен на моя лист, от 5-6 избори насам (не ми се броят) има НУЛА опашка и списъците чистички, урните празни, и днес беше така и как изведнъж се вдигна избирателната активност, от обяд ни залъгват с такива съобщения, разбрах, че са вдигнали почти двойно възнагражденията на членове на комисии, да не би така да са ги мотивирали да отчетат малко повече гласове?
02:09 20.04.2026
95 СПРАВЕДЛИВ
ДАНО ТОВА ДА Е КРАЯТ НА АГОНИЯТА НА БЪЛГАРИЯ И ВЪЗКРЕСЕНИЕТО Й СЛЕД ВЕЛИКДЕН! 🙏
Естествено, че новото мнозинство, ще има големи препъникамъчета, по-скоро скали, от загубилите властта паразити, които ще се стремят да възвърнат възможно най-скоро управлението си, но мисля, че българският народ е разумен и достатъчно изстрадал, за да може да се откаже от светлото си бъдеще, както и го показа с резултатите от изборите.
Все пак, ще престоят тежки години на възстановяване (реконвалесценция) след тежкото и дълго боледуване, но мисля, че България вече е поела по правилния път към изхода.
УСПЕХ И СВЕТЛИ БЪДНИНИ ЗА БЪЛГАРИЯ!👍
02:19 20.04.2026