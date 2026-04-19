Ивайло Мирчев: Гласувам, за да се освободи България от корупционния модел

Съпредседателят на „Демократична България” Ивайло Мирчев каза, че гласува, за да се освободи България от корупционния модел, който властва над страната от много години.

„Гласувах и за това България да затвърди европейската си посока. Искам да призова всички българи днес преди да излязат да гласуват, да погледнат децата си и да гласуват за силна България в силна Европа”, каза съпредседателят на ДБ.

Той допълни, че е убеден, че втори дубъл на тези избори няма да има и затова е много е важно хората да излязат и да гласуват, за да има максимално висока избирателна активност. „Тези избори са много опасен момент, който може от една страна да насочи България към Европа, но може да я насочи и в по-опасни води”, коментира Мирчев.