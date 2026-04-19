„Алфа Рисърч“: Избирателната активност към 9 ч. е 4,9%

19 Април, 2026 10:20

В цялата страна изборният ден започна в 7 ч. и ще продължи до 20 ч.

Нови данни за избирателната активност.

„Алфа Рисърч“ измерва 4,9% към 9,00 ч. Забелязва се по-висока мобилизация. Към същия час на предходните парламентарни избори през 2024 г. агенцията е отчела 4,4%.

Избирателната активност към 8,30 ч. е била 1,1%. Данните са на „Маркет ЛИНКС“. Прогнозите са за рекордна избирателна активност в днешния ден, надминаваща 50%.

Над 6 641 000 избиратели имат право на глас. В цялата страна изборният ден започна в 7 ч. и ще продължи до 20 ч., като при наличие на опашки може да бъде удължен до 21,00 ч.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    41 12 Отговор
    Нещо - мижав интерес !!!
    При мижави политици - как да е друго ?!

    Коментиран от #73

    10:24 19.04.2026

  • 3 Боко гласува в Банкя

    17 15 Отговор
    Сред шеги и закачки.

    Коментиран от #40

    10:25 19.04.2026

  • 4 авантгард

    37 7 Отговор
    М, на есен пак.

    Коментиран от #11

    10:25 19.04.2026

  • 5 така е

    28 26 Отговор
    Всички видяхте до какво доведе високата избирателна активност в Унгария.
    Излезте и гласувайте, за да не ви откраднат бъдещето.

    Коментиран от #10, #39, #58

    10:26 19.04.2026

  • 6 Мишо Дудикоф 🥷

    29 6 Отговор
    Очаквано! Вий какво мислехте - 70%!? Както медийте пропагандираха.

    10:28 19.04.2026

  • 7 Неразбрал

    29 3 Отговор
    Как така 6 641 000 избиратели ?

    Коментиран от #12, #28, #77

    10:28 19.04.2026

  • 8 Провинциалист от провинция Тракия

    23 5 Отговор
    4,9% подписаха трудовите договори на хрантутниците.

    10:29 19.04.2026

  • 9 Деса още размишлява

    22 7 Отговор
    Радев гласува сам. Поне децата да беше викнал.

    Коментиран от #76, #78

    10:29 19.04.2026

  • 10 авантгард

    21 3 Отговор

    До коментар #5 от "така е":

    Друго трябва да е.
    Първо се запизнайте с миналото на кандидатите, кой какво е вършил досега.
    Второ сравнете, мислете и решете кое за вас е най-малкото зло.
    А не по някаква инерция юруш всички да имало бройка.

    10:29 19.04.2026

  • 11 реалисти

    17 12 Отговор

    До коментар #4 от "авантгард":

    и не само на есен... винаги ще е така... заради хората които не гласуват!

    Коментиран от #14, #15

    10:30 19.04.2026

  • 12 Провинциалист от провинция Тракия

    9 11 Отговор

    До коментар #7 от "Неразбрал":

    Така. Питай Гугъл. На мен ми каза: "Населението на България към средата на 2026 г. се оценява на около 6,66 - 6,67 милиона души."

    Коментиран от #74

    10:30 19.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Провинциалист от провинция Тракия

    22 2 Отговор

    До коментар #11 от "реалисти":

    Избирателната активност е мерило за качеството на политическия продукт и нищо повече.

    10:34 19.04.2026

  • 15 авантгард

    7 13 Отговор

    До коментар #11 от "реалисти":

    И теб ще допълня: заради хората, които не мислят и не ги е грижа за България.

    Коментиран от #20

    10:34 19.04.2026

  • 16 Спасителна операция

    14 4 Отговор
    Ръководството на Районната избирателна комисия в Благоевград заседна в асансьора. Провежда се спасителна операция.

    Коментиран от #19

    10:35 19.04.2026

  • 17 Ние с гайдите

    23 5 Отговор
    Вместо да организират честни избори , за което беше назначено , евроатлантическото правителство пропиля времето си за източване на български средства към украинския режим , и подмолни ходове за залагане на капани на следващите управляващи в последния момент .

    10:37 19.04.2026

  • 18 Цунамито

    25 3 Отговор
    даже и вълна няма. Кой е луд да ходи да гласува за едни и същи прегрупиращи се крадливи помияри.

    Коментиран от #22

    10:37 19.04.2026

  • 19 Мурка

    23 2 Отговор

    До коментар #16 от "Спасителна операция":

    ТЯ МАЙКА БЪЛГАРИЯ Е ЗАСЕДНАЛА от 1989 ГОДИНА -ТИ ЗА НЯКАКВА КОМИСИЯ ДУМАШ

    10:39 19.04.2026

  • 20 Да те коригирам

    19 1 Отговор

    До коментар #15 от "авантгард":

    Заради ПОЛИТИЦИТЕ, които не мислят за бъдещето на хората в България.

    Коментиран от #24

    10:39 19.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мор по машините

    9 9 Отговор
    Мор по машините на морето. Една по една машини излизат от строя в Бургас, Поморие и най-вече във Варна. Някой владика май е объркал молитвата.

    Коментиран от #26, #66

    10:40 19.04.2026

  • 24 лесно е

    6 10 Отговор

    До коментар #20 от "Да те коригирам":

    Стани политик. Убеди ни да гласуваме за тебе. Ще те изберем. Ще накажеш лошите.

    Коментиран от #44

    10:41 19.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ма не

    15 3 Отговор

    До коментар #23 от "Мор по машините":

    Изтече им гаранцията преди две години. Затова гласувах на хартия.

    10:42 19.04.2026

  • 27 Сатана Z

    19 6 Отговор
    Ниската избирателна активност няма да легитимира следващото управление и предпаза нормалните гласоподаватели от съучастие в престъплението .

    Коментиран от #29, #79

    10:42 19.04.2026

  • 28 това е невъзможно

    17 1 Отговор

    До коментар #7 от "Неразбрал":

    цялото ни население е толкова, в това число и 700 000 деца ?!

    Коментиран от #30

    10:43 19.04.2026

  • 29 недейте да гласувате

    6 10 Отговор

    До коментар #27 от "Сатана Z":

    Не бъркайте сметките на купувачите на гласове, които се надяват с по 15-20 хиляди купени гласа да влязат в парламента.

    Коментиран от #32

    10:44 19.04.2026

  • 30 този юнак забравя

    6 10 Отговор

    До коментар #28 от "това е невъзможно":

    че има и българи в чужбина. Случаеност?

    Коментиран от #84

    10:45 19.04.2026

  • 31 Е добре че не сте я засекли в 6ч

    9 8 Отговор
    Щеше да е 00.1%

    Коментиран от #81

    10:47 19.04.2026

  • 32 Провинциалист от провинция Тракия

    10 4 Отговор

    До коментар #29 от "недейте да гласувате":

    На връщане към къщи мини през околовръстното при всичките "какички" там, така те ще заработят достатъчно, за да се приберат вкъщи, а ти освен купения вот ще си преборил и проституцията!

    Коментиран от #34

    10:51 19.04.2026

  • 33 Пеевски гласува като мен

    4 8 Отговор
    С хартиена бюлетина

    10:52 19.04.2026

  • 34 как кайш аркадаш

    12 2 Отговор

    До коментар #32 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    4% на 1.8 милиона гласували не е като 4% на 3 милиона гласували.
    А пред цифрите и Господ мълчи.

    Коментиран от #37

    10:54 19.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Студопор

    18 0 Отговор
    6 641 000 избиратели вика. От тях някой провери ли колко са в България изобщо? Колко са живи? Колко са подвижни?
    Поредната стъкмистика,на базата на която определят проценти избирателна активност.

    Коментиран от #41

    10:59 19.04.2026

  • 37 Провинциалист от провинция Тракия

    9 1 Отговор

    До коментар #34 от "как кайш аркадаш":

    Първо, проблемът с купения вот не се решава от гражданите, има си институции за тази работа и второ, купеният вот не е постоянно число, а реагира спрямо ситуацията - високата избирателна активност само ще легитимира увеличения му процент.

    Коментиран от #85

    10:59 19.04.2026

  • 38 факт

    7 10 Отговор
    ф16 набира височина,на пожарната е къс маркуча

    11:00 19.04.2026

  • 39 Студопор

    15 7 Отговор

    До коментар #5 от "така е":

    До какво доведе? Загубиха истински лидер, натресоха им... Мадяр. Ако изборите променя ха нещо в полза на хората, щяха да са забранени.

    Коментиран от #45

    11:01 19.04.2026

  • 40 шопо

    6 11 Отговор

    До коментар #3 от "Боко гласува в Банкя":

    пътник е

    11:01 19.04.2026

  • 41 шопо

    15 2 Отговор

    До коментар #36 от "Студопор":

    то няма толкова българи

    Коментиран от #86

    11:03 19.04.2026

  • 42 Село Градец

    4 7 Отговор
    Полиция, жандармерия, дронове. Охранявали изборите.

    11:05 19.04.2026

  • 43 Бфбж

    11 8 Отговор
    Стана 11 часа, вие пишете за избирателната активност в 9 часа.

    11:06 19.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Орбан бил истински лидер

    3 17 Отговор

    До коментар #39 от "Студопор":

    Орбан, който докара Унгария до най-бедната държава в Европа. Албанците и румънците им се смеят.

    11:08 19.04.2026

  • 46 Алфаа

    10 1 Отговор
    и колко е коефициента💯 ли

    11:09 19.04.2026

  • 47 Ще минем

    7 11 Отговор
    30-те процента от раз! Също като в Унгария.

    Коментиран от #53

    11:10 19.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тревата е тучна и сочна

    10 1 Отговор
    Терен, подходящ за игра. И се пазете от Гунди в последните секунди. Б. Борисов, 2024 година.

    11:13 19.04.2026

  • 50 Комунистически ценности

    2 18 Отговор
    По време на Развития Социализъм на Бай Тодоранчо - Изборите бяха Задължителни и избирателната активност беше толкова голяма - 99%, че от сутрината всички се нареждаха на опашки, понеже бяхме свикнали да се редим на oпашки по магазините за Хляб след работа. Ако не гласуваш са партията БКП, отиваш в Пaндиза - Кoнцлагерите.

    Та другари, как е по - добре да гласуваш? Задължително или Свободно с Комунистическите Мaдypoви Машини?

    11:14 19.04.2026

  • 51 Комунистически ценности

    5 9 Отговор
    Създавай битови проблеми на хората, за да не ти създават те политически проблеми.
    /бай Тошо/

    11:15 19.04.2026

  • 52 И диото,

    10 3 Отговор

    До коментар #48 от "я па тоя":

    нали искаше да ставам политик! Така сестава политик - с милиони в кеш и зависимости от олигархията и немските фондации като Фридрих Еберт на Боташа или Ханс Зайдел на Тиквата. Може да питаш и Киро про100то си, не само за завода, дето го няма никакаъв!

    11:16 19.04.2026

  • 53 Ама ние всеки път, такова...

    7 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ще минем":

    Ама ние всеки път ги минаваме.

    11:16 19.04.2026

  • 54 Хаха

    15 1 Отговор
    Пародия на избори. Одеве гледах видео от Сърница. Със списъци напечатани на принтер, а не оригинални тръгват да гласуват. Нито полиция нито нищо може да им въздейства. Могат да си добавят колкото искат гласове. А вие си вярвайте че вашия глас се чува. Колкото за НАТО, ЕС, ЕВРО.

    Коментиран от #60

    11:17 19.04.2026

  • 55 Комунистически ценности

    1 10 Отговор
    Честита, щастлива, Изборна Песен!!!
    Господ отпред и да помага и ние след него.

    11:18 19.04.2026

  • 56 Хмм

    13 0 Отговор
    6 млн.и половина избиратели при 6 млн. и половина население, и бебетата ли са избиратели?

    11:19 19.04.2026

  • 57 Забележка

    13 0 Отговор
    Не трябва ли единствено ЦИК да съобщава каква е избирателната активност? Какви са тия измервания на разни платени и манипулативни агенции? Та те достатъчно лъжат и манипулират за изборните резултати по начало.

    11:19 19.04.2026

  • 58 Ами

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "така е":

    То бъдещето го откраднаха още преди 36-37 години.

    Коментиран от #61

    11:20 19.04.2026

  • 59 А нали

    8 0 Отговор
    До края на "изборния" ден не трябва да се съобщава абсолютно нищо свързано със изборите.

    11:24 19.04.2026

  • 60 Всички списъци се печатат с принтер

    1 6 Отговор

    До коментар #54 от "Хаха":

    Не навсякъде има серийни матрични иглени принтери. Най-евтиният Принтроникс е 4000 евро. Затова малки списъци се печатат и на лазерни принтери.

    Коментиран от #63

    11:25 19.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 1111

    0 9 Отговор
    Отдавна трябваше да вдигнете избирателната активност с бонус за всеки гласувал.
    И квадратчето "не избирам никого" да се премахне!

    Коментиран от #82

    11:28 19.04.2026

  • 63 Ела да ти подаря един матричен

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Всички списъци се печатат с принтер":

    даже и работи

    Коментиран от #71

    11:28 19.04.2026

  • 64 Комунистически ценности

    0 5 Отговор
    А никой не споменава от столетие и половина, че:

    Православна Грузия е освободена от дядоивановата Русия също през 1878 година. Защо?

    От общо 220 000 убити (руси, румънци, финландци и опълченци), 150 000 руски щика падат на Кавказ. Защо?
    Защо ли?

    А първия нефтопровод в света не преминаваше ли през Грузия - от Баку до Сухуми? И от кого беше построен този нефтопровод? Не бяха ли Ротшилдови през 1862 г.?

    Защо ли бе построена ж.п. линията Варна - Русе? Като че ли не за извозването на бъдещия "кавказки газолайн" по Дунав към Виена, а за да вози Мидхат паша раята от вилаета си на трен ли? А годината не бе ли 1865?

    • А Сухуми не беше ли владение на султана преди войната, а не стана ли руско владение след войната?

    11:33 19.04.2026

  • 65 Комунистически ценности

    0 5 Отговор
    • А тайният наблюдател на Сан-Стефанския договор, младият барон Едмонд дьо Ротшилд не отплаваха ли с Великия княз Николай Николаевич заедно за Тбилиси в лятната резиденция на Романови, веднага на другия ден след подписването на Договора на 3-ти март, и да празнуват победата там? И 9 м. след това на бял свят се пръква младенеца Йосиф Висарионович Джугашвили, р. на 6 дек. 1878 - незаконороден син на барона (датата 21 дек. 1879 в Уикито вече е коригирана, както я знаем от старите биографии на Генералисимуса)
    И пак, и так далее – все защо?


    Е, сега трябва да ви е ясно - поне малко - за петролния привкус на Руско-турската война от 1877/78.

    Много въпроси, на които "историците" ни все още мълчат... или пишат по съгласувани "научни" конвенции.

    Казионните ни историци!

    11:34 19.04.2026

  • 66 ИНТЕРЕСНО

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Мор по машините":

    ЕДНО ВРЕМЕ ИМАШЕ
    ФЕРИБОТ...ВАРНА ...ИЛИЧОВСК....
    ДНЕС БЕЗ ЖИЧЕН ХАКЕРНЕТ...😀
    УТРЕ ДЪРЖАВАТА..🆘

    11:41 19.04.2026

  • 67 мутра рисърч

    3 0 Отговор
    довечера ще обяват по медиите: след времето на вис и сик ,идва времето на тим!

    11:44 19.04.2026

  • 68 България

    2 1 Отговор
    Жалко за Българския народ, добри хора, управлявани от крадливи и продажни политици..
    Нали знаете: ВСЕКИ ИДВА В ИМЕТО НА НАРОДА И ГРАБИ ОТ СЪЩОТО ТОВА ИМЕ:..
    Така и сега.. както винаги е било и ще бъде...
    Помните ли на гроба на Хан Тервел какво пише "ХАН ТЕРВЕЛ,ЦАР НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ХРАБРЕЦИ, КРАДЦИ И ПРЕДАТЕЛИ..Нима от тогава нещо се е променило??

    11:44 19.04.2026

  • 69 Селянин

    1 2 Отговор
    В секцията в която съм наблюдател на миналите избори са гласували 37 човека общо. Днес до 10ч бяха 40. Комисията казват, че в момента активноста е доста висока. Хора споделят, че не са гласували от 15 години и днес гласуват.

    Коментиран от #70, #75

    11:49 19.04.2026

  • 70 Провинциалист от провинция Тракия

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Селянин":

    Точно така! Припкат хората да подпишат 4 годишни актуализации на заплатите на ония, дето им деноминираха портфейлите 2:1. А ти изприпка ли?

    12:00 19.04.2026

  • 71 Всички списъци се печатат с принтер

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ела да ти подаря един матричен":

    Много мило. Ако имах нужда щях да съм си купил. Твоят ако е за 17 инча хартия и прави 720 cps в нормал мод можеш да го дариш на местната служба ГРАО да поработи още малко.

    12:01 19.04.2026

  • 72 Стана ясно

    0 0 Отговор
    че България не е Унгария, а също и че клоаката на българските медии и директна пропагандна на главното пpace в държавата с главно Д, безнаказано свят дезинформация за текущите изборни резултати

    12:25 19.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Законотворец

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    Епа, оно и пеленачетата ли имат право на глас?!:)

    12:30 19.04.2026

  • 75 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Селянин":

    Точен адрес! - да направим проверка и да вземем пример бе.

    12:31 19.04.2026

  • 76 Радев

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Деса още размишлява":

    Они , още размишляват!:)

    12:32 19.04.2026

  • 77 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Неразбрал":

    Ами толкова са бе. Което значи че си предварително излъган.

    12:36 19.04.2026

  • 78 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Деса още размишлява":

    Ами сам е. Във секцията за гласуване не се допускат по двама, трима и т. н. Вие по колко гласувате?

    12:38 19.04.2026

  • 79 Луд

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Сатана Z":

    Явно нормалните сте доста повече от нас лудите!:) Само ние лудите гласуваме! Затова избирателната активност е толкова
    ниска!

    12:39 19.04.2026

  • 80 Да гласувам

    1 0 Отговор
    ЗА ВЕТРОПОКАЗАТЕЛИ! - НАЙН.

    12:40 19.04.2026

  • 81 Чалгаджия

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Е добре че не сте я засекли в 6ч":

    Ти, може и да си гласувал в 6ч. , ама в тоалетната!:) Секционните комисии отварят в 7ч. !:)

    12:45 19.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Осман Али

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "този юнак забравя":

    Колко милиона са те и колко от тях имат право да гласуват?!

    12:52 19.04.2026

  • 85 Математик

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    Прав си!:) Имагинерно число е!:) Теб, за колко те купиха?!:)

    12:56 19.04.2026

  • 86 Експерт

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "шопо":

    Затова пък има турци и македонци с българско гражданство!

    12:58 19.04.2026

