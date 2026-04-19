„Алфа Рисърч“: Избирателната активност към 9 ч. е 4,9%

Нови данни за избирателната активност.

„Алфа Рисърч“ измерва 4,9% към 9,00 ч. Забелязва се по-висока мобилизация. Към същия час на предходните парламентарни избори през 2024 г. агенцията е отчела 4,4%.

Избирателната активност към 8,30 ч. е била 1,1%. Данните са на „Маркет ЛИНКС“. Прогнозите са за рекордна избирателна активност в днешния ден, надминаваща 50%.

Над 6 641 000 избиратели имат право на глас. В цялата страна изборният ден започна в 7 ч. и ще продължи до 20 ч., като при наличие на опашки може да бъде удължен до 21,00 ч.