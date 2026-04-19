"Мяра": Избирателната активност към 15 ч. е 31,8%
19 Април, 2026 16:04 2 657 45

Секциите отвориха врати в 07:00 ч. сутринта. Изборният ден ще продължи до 20:00 ч. или докато има чакащи да гласуват.

31,8% е избирателната активност към 15:00 часа. Това сочат данните от exit poll-а на агенция „Мяра”, цитирани от Нова телевизия.
Секциите отвориха врати в 07:00 ч. сутринта. Изборният ден ще продължи до 20:00 ч. или докато има чакащи да гласуват. Право на вот на предсрочните парламентарни избори имат 6 575 151 души. Отново гласуваме с хартиена бюлетина или с машина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Порно

    29 3 Отговор
    Това е добре, ще гласуват повече хора от предишните избори.

    16:11 19.04.2026

  • 2 Пустиня(к)

    28 3 Отговор
    Е, що толко малко? Ма па кво ли питам, кат довечера ше излезе, че сме 7-8 милиона...😎

    Коментиран от #6

    16:12 19.04.2026

  • 3 да си кажем истината

    9 25 Отговор
    Ами това е , кой се излъгал да си губи времето до урната се излъгал , а останалите ще гласуваме на есен ...

    16:12 19.04.2026

  • 4 Екзит пол и на Мяра

    12 16 Отговор
    Втората социологическа агенция към 15,30 ч. (в проценти)

    Прогресивна България – 37.5
    ГЕРБ-СДС – 16.7
    ПП–ДБ – 14.9
    ДПС – 6.7
    БСП – 5.1
    Възраждане – 4.5
    АПС – 2.8
    Величие – 2.7
    МЕЧ – 2.7
    Сияние – 2.5
    ИТН - 0.7
    Други – 2.2

    Коментиран от #32

    16:13 19.04.2026

  • 5 Сталин

    6 20 Отговор
    Браво. Либералните напред, с вас сме, браво момчета

    16:14 19.04.2026

  • 6 Що да не излезе?

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пустиня(к)":

    Икономическите емигранти не са изчезнали, а просто живеят зад граница.

    16:14 19.04.2026

  • 7 Гост№4442

    25 2 Отговор
    Добре е значи при предположение че сме 14 милиона,лъжат ви че сме 6

    16:14 19.04.2026

  • 8 ъхъ

    10 20 Отговор
    При тая активност, радко хвърчилото утече у канала .

    16:15 19.04.2026

  • 9 Лост

    21 0 Отговор
    Като казват каква е активността, редно е да покажат и предните два избора.

    16:15 19.04.2026

  • 10 Слави Т. Трифонов с включване преди 3 ча

    4 23 Отговор
    Няма как да публикувам видеото ,затова копирам част от текста -

    Сега аз имам нужда от Вас! Гласувайте с бюлетина номер 1! Благодаря ви! 20 години бях вашето забавление на екран. Милиони Българи сядаха пред телевизора в 22.30 часа по БТВ заради моето шоу. Моля ви не ме изоставяйте. Нека бъда възнаграден от вас с вашия глас. Поне това заслужавам в залеза на моя жизнен път.

    Коментиран от #12, #15

    16:15 19.04.2026

  • 11 Първите водят

    21 5 Отговор
    на втория с два пъти и нещо повече - 38,5 към 16 !
    Жълтите павета за сега са над 10 процента ! Всичко надолу е мазало ! 😀
    Голяма е вероятността олигарсите да имат под 80 депутата общо !
    Ама на жълтите павета цЕра да им нЕмаш ? Никога се не наяждат и те пак могат да оакат всичко !

    Коментиран от #18

    16:16 19.04.2026

  • 12 🤣🤣🤣🤣🤣

    15 0 Отговор

    До коментар #10 от "Слави Т. Трифонов с включване преди 3 ча":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    16:17 19.04.2026

  • 13 1488

    13 4 Отговор
    не е ли малко нагло хем да агитираш другите да гласуват и да им вменяваш вина, още малко да ги глобяваш като престъпници ако не го гласуват (като герб 2016), хем ти като отидеш до урната да гласуваш за себе си (като бойко всеки път и не само той)

    сега кажете ми за кого да гласувам

    Коментиран от #25

    16:17 19.04.2026

  • 14 Горски

    24 5 Отговор
    За,съжаление,всички социологически агенции лъжат. Всяка по-значима партия ( разбирай- с повече парички) си притежава такава агенция,на която плаща за "правилния" резултат.Разбира се,и те се съобразяват един с друг,защото иначе ще излезе много грубо. Само,дето още не съм чул някой да ми се похвали,че е посетен от анкетьор с таблет в ръка,и то в къщи. Аз лично се съмнявам, че така наречените избори ще са честни и няма да има Ала-бала, както каза навремето ПростоКиро! Не случайно отново служебнатра президентка прегази Конституцията и назначи првителство на ПП ДБ! Тези колкото са некадърни и нахални, десет пъти са по-властолюбиви и винагги успяват да вземат властта без избори (дори фалшифицирани). Така навремето изнудиха Бойко Борисов, че ще го "намагнитизират" чрез Посолството и оня страхливец им даде цялата власт! Сега чрез Йотова прегазиха Конституцията (за кой ли път?) срещу персите! Забележете, че го правят по най-безумния начин, като предоставят дори гражданските летища в София и Варна за военни цели! Сключват договори с хунтата в Киев за безсрочна подкрепа и о Господи, дори щяли да въвеждат изучаване на руския диалект-украински език в нашите училища.

    16:18 19.04.2026

  • 15 хмм

    20 0 Отговор

    До коментар #10 от "Слави Т. Трифонов с включване преди 3 ча":

    Ако знае след залеза какво го очаква, изборите ще са му последна грижа...

    Коментиран от #28

    16:18 19.04.2026

  • 16 Защо няма смисъл да се гласува!

    8 15 Отговор
    Само 2% от жителите на Земята имат високо IQ.
    Това означава, че в България, 98 % са тъпунгери и точно те ще гласуват!
    Невежеството е страшна сила, както се казва в една руска поговорка!
    Тогава има ли смисъл да се гласува?

    Коментиран от #21

    16:18 19.04.2026

  • 17 Ти си

    16 1 Отговор
    Както и преди при всички избори оак ще изкажа мнение , че избори с изборна активност под 51% трябва да се обявяват за нелегитимни ......

    16:19 19.04.2026

  • 18 Боко Престъпникът

    7 7 Отговор

    До коментар #11 от "Първите водят":

    Пазете се от Гунди
    в последните секунди!😎

    16:19 19.04.2026

  • 19 В Унгария

    10 3 Отговор
    по това време вече беше почти 60 % !

    16:19 19.04.2026

  • 20 Оптимист

    10 13 Отговор
    Както сме преживели 9 годишно президентство, ще преживеем и 4 годишно премиерство, въпреки 13 годишни газови договори.

    Коментиран от #23

    16:19 19.04.2026

  • 21 ма мола ви се нидейте гласува

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "Защо няма смисъл да се гласува!":

    Нидейте бърка плановете и сметките на купувачите на гласове. Сухо Евро са броили и требва да кешират в Парламента!

    Коментиран от #24

    16:20 19.04.2026

  • 22 Според Алфа Рисърч Пеевски вече е под 6

    14 6 Отговор
    Процента . Политолога Вълков е написал в дневник че ако се покачи избирателната активност ДПС НН остава под бариерата като Възраждане и БСП. -

    Към 15:30. Ето такива неща се случват, ако излезете да гласувате. Има смисъл. Минимално депутати за Пеевски и потенциално извън парламента БСП и Възраждане (за ИТН и себеподобни е ясно). Излезте и гласувайте!

    Коментиран от #45

    16:20 19.04.2026

  • 23 глупости

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Оптимист":

    А и тоя от площада няма да го бутнете. Много е страхлив.

    16:21 19.04.2026

  • 24 така е

    12 3 Отговор

    До коментар #21 от "ма мола ви се нидейте гласува":

    Имаш в пред вид пепейските купувачи значи .

    16:21 19.04.2026

  • 25 смисъл за гласуването

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "1488":

    Гласува се за най-малкото зло, което злото може да ти стори, според твоята лична неповлияна преценка.

    Коментиран от #35

    16:23 19.04.2026

  • 26 Веселяка

    8 14 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 разбрахте ли, шматки такива 🤣

    16:24 19.04.2026

  • 27 Луд Скайуокър

    8 5 Отговор
    Ако активноста се запази такава до края на изборния ден мога да ви кажа че Радев ще изгуби узбеките!

    Коментиран от #30

    16:25 19.04.2026

  • 28 Стоян

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "хмм":

    Сега гледам видеото му. Чак го съжалих да ви кажа честно. Поне казва да не е под 1 процент . Не го заслужава след всички скечове и песни които е направил за народа. Но дама е написала - "Когато кешираше няколко месеца с Борисов и Пеевски се беше покрил като байновичка и тогава не плачеше и не се молеше на народа. 2 поста имаше за цялото време а сега се унижаваш като човек без достойнство какъвто си. Когато стана изтривалка на Борисов и Пеевски не знаеше ли какъв ще бъде края ти? Или си казваше имаме 4 години мандат а дотогава я камилата я камиларя. Но народа ви изхвърли жестоко и сега се тръшкаш продажник завършен"

    16:26 19.04.2026

  • 29 Опааа

    6 3 Отговор
    Ужас! 30%

    16:27 19.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Как само си ги рисуват тия проценти

    10 1 Отговор
    не е истина!

    Коментиран от #33

    16:28 19.04.2026

  • 32 мехмед

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Екзит пол и на Мяра":

    Хайде, двамата дебелака - мутрака, простака в Панделака!

    16:31 19.04.2026

  • 33 нищо ново

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "Как само си ги рисуват тия проценти":

    Е ние сме си държавата на платените неща , платени проучвания , платени депутати , платени от олигархията на радев избори , та да стигнем чак и до платените шофьорски курсове, нищо ново .

    16:32 19.04.2026

  • 34 Горски

    11 4 Отговор
    Ако днес пред урните се появят над 55-60% от имащите право на глас, от които 1 милион са "мъртъвци", това означана, че реално активността би била над 80%. При това положение ще има доста, меко казано, "учудени" мераклии, които ще се сринат напълно и ще трябва да си търсят истинска работа, т.е. да напуснат царството на паразитите. Най-голям шок ще преживеят т.нар. "добри сили", или по-точно европедофилите, чиито агитки ще изпълзят на жълтите павета в София и ще искат касиране на изборите заради "външна намеса". Според тях причината на българите масово да им се гади от розовата политическа пасмина, съставена предимно от измамници, девианти и инфантили, е, че някъде отвън пречат на идилията, за която тези откачалници се борят. Довечера на мнозина ще им просветне и ще преживеят болезнено завръщането в реалността...своего рода катарзис, както сами обичат да казват. Нали винаги, когато ги хванат, че лъжат, крадат и лицемерничат, обявяват, че са се преродили! Така че и опцията "не подкрепям никого" също е работеща и е по-добра от тази да не отидете изобщо да гласувате.

    Коментиран от #37

    16:32 19.04.2026

  • 35 Отказ

    8 3 Отговор

    До коментар #25 от "смисъл за гласуването":

    Въпросът вече не е партиен. Няма Пеевски Радев Борисов Доган. Всички са едно и също. Въпросът вече е Народа или Корумпираната олигархия. Тук няма по-малко зло, както наивниците се опитвате да го представите. Злото е зло, ни малко ни голямо. Защото малкото става голямо зло.

    Коментиран от #44

    16:32 19.04.2026

  • 36 Зависим от порно

    3 4 Отговор
    Да живее България!

    16:34 19.04.2026

  • 37 Горски къде ти е ума

    5 6 Отговор

    До коментар #34 от "Горски":

    В Епщайн файловете са имената на терористите и педофили Тръмп Путин Нетаняху. Които се опитват да си преразпределят света и да тероризират държавите. Всички трябва да се обединят срещу САЩ Русия Израел. Европа Китай Канада Япония Южна Америка, Южна Корея Индия. Азия, Африка и даже Китай. Оста на злото е Тръмп Путин Нетаняху.

    Коментиран от #41

    16:35 19.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 слабо

    3 1 Отговор
    слабо, значи ка 70% изобщо не им дреме. но после мрънкат. 30% е предимно твърдия гласуващ електорат.

    Коментиран от #42

    16:42 19.04.2026

  • 40 А направете сметка

    8 0 Отговор
    Българи със право на глас - 6 575 151, при население 6 437 360.Разлика 137 791.

    Коментиран от #43

    16:50 19.04.2026

  • 41 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Горски къде ти е ума":

    Обединявай се бе. Кой те спира.

    16:52 19.04.2026

  • 42 Дабеда

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "слабо":

    Малко повече мозък?Има още 5 часа.

    16:53 19.04.2026

  • 43 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "А направете сметка":

    Тези гласове са козовете от ръкава, и ще бъдат прибавени където трябва. Демек резервни гласове които винаги ги има.

    16:54 19.04.2026

  • 44 смисъл за гласуването

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Отказ":

    Щом по своя неповлияна преценка има нещо добро между политиците, за което да гласуваш, значи си даваш доверието за него и очакваш да ти стори добро.

    Който не е такъв оптимист, гласува за най-малкото зло, от което очаква най-малките злини в сравнение със злините от останалите...

    16:56 19.04.2026

  • 45 Вече гласувах

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Според Алфа Рисърч Пеевски вече е под 6":

    За Възраждане

    17:23 19.04.2026

