Асен Василев: Имаме уникален шанс да променим България за по-добре

Този път имаше страшно много хора в секцията, което ме радва. Искам да насърча и всички други, които още не са гласували да излязат и да гласуват. Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред журналисти след като упражни правото си на глас в Хасково.

"Имаме уникален шанс да променим България за по-добре. Да живеем по-добре, да имаме по-добри доходи, да имаме по-добри заплати, да имаме по-добри пенсии. България наистина да бъде в сърцето на Европа, където и е мястото с европейски стандарт на живот и доходи", посочи Василев.

Изключително много ме радва, че трябваше да изчакаме 10-15 минути, за да гласуваме, добави той.

"Виждаме, че хората са излезели да гласуват. Надявам се да направят избор за една истинска европейска държава".