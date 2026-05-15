Асен Василев: Подходът на кабинета към цените е погрешен и няма да доведе до реално поевтиняване на стоките

15 Май, 2026 22:40 1 789 93

"Влизате в кварталния магазин – там имат 3000 различни артикула. Влизате в един голям супермаркет – има 60 000 артикула. Няма как която и да е държавна организация, камо ли Комисията за защита на конкуренцията или Комисия за защита на потребителите, да определи справедлива цена на 30 000 артикула.", коментира още лидерът на ПП 

Асен Василев: Подходът на кабинета към цените е погрешен и няма да доведе до реално поевтиняване на стоките - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев коментира в студиото на "Панорама" икономическата ситуация в страната, мерките срещу инфлацията и политическите отношения в опозицията. Той заяви, че не съжалява, че не е министър на финансите в настоящия момент.

"В момента имаме доста сериозна и тежка криза по световен мащаб с войната в Иран. Аз бях министър на финансите при предишната такава тежка криза – войната в Украйна, като започна. И след това енергийната криза, която дойде. И знам колко е трудно да се намери балансът, така че да не обеднеят българските семейства от една страна, а от друга страна да се запази дисциплината в бюджетирането."

По думите му настоящият подход на правителството към цените е погрешен и няма да доведе до реално поевтиняване на стоките:

"Съвсем различен подход трябва да има според мен, ако искаме наистина да решим проблема, който е пред нас. Подходът, който ни се предлага с двата законопроекта, е неработещ по отношение на цените."

Той обясни, че част от текстовете са полезни по отношение на нелоялните практики във веригата на доставки, но няма да доведат до спад на крайните цени:

"Те са директно взети от договори, които КЗК е прегледала. И те са смислени, трябва да бъдат приети, но това ще преразпредели печалбата във веригата, но няма да намали цените."

Според Василев законопроектът на практика въвежда таван на цените, макар това да не е изрично признато:

"Член 21Б директно казва – забрана на прекомерно високите цени. Единият от начините да се изчисли е колко са ти разходите плюс разумна норма на печалбата. Но никой не е казал какво е разумна норма на печалбата."

Той подчерта, че реалният проблем е, че бизнесът в момента работи при рязко увеличени разходи:

"Влизате във всяка една верига, търговец, фризьорски салон – те ще ви кажат: цените ми за ток се вдигнаха двойно от октомври миналата година. Цените ми на плодове и зеленчуци се вдигнаха, защото оранжериите в голямата си част в нашия регион се отопляват с газ. И цената на газа заради войната в Иран е нагоре."

Василев заяви, че държавата няма как ефективно да определя "справедливи цени" за десетки хиляди продукти:

"Влизате в кварталния магазин – там имат 3000 различни артикула. Влизате в един голям супермаркет – има 60 000 артикула. Няма как която и да е държавна организация, камо ли Комисията за защита на конкуренцията или Комисия за защита на потребителите, да определи справедлива цена на 30 000 артикула."

Според Василев работещите мерки са три – компенсации за енергията, подкрепа за производителите и ръст на доходите над инфлацията.

Той отхвърли обвиненията, че именно неговата икономическа политика е довела до инфлацията и ръста на дълга:

"Точно обратното. Ние винаги сме се разполагали според кесията си. Това е причината защо бюджетите и дефицитът останаха в рамките на 3%. Докато аз правех бюджетите, съотношението на дълг към БВП не мръдна. Даже падна с 1 процентен пункт – от 24% на 23%."

Той обясни, че рязкото покачване на дълга е дошло след неговото управление:

"Съотношението скочи от 24 на 29 миналата година. И ние за това предупредихме. Взеха едни допълнителни 10 милиарда лева, които отидоха в Банката за развитие, в Българския енергиен холдинг и във всякакви други неща.

За отношенията с "Демократична България" Василев заяви, че разделението е идеологическо, а не личностно:

"Ние имаме различна визия за това как трябва да изглежда икономиката и социално-икономическата система на страната. Това, което ние вярваме чисто центристки, аз винаги съм го отстоявал."

Той подчерта, че по време на кризите не са били увеличавани данъците, а дори временно са били намалявани някои ставки.


  • 1 Нехис

    18 20 Отговор
    Днес станаха публично достояние едни изумителни и същевременно потресаващи видео кадри!!! Лице което няма намерение да дочака органите на реда които пътуват към мястото на инцидента и тръгва с автомобил срещу гражданин ( без значение какъв е) и го изтласква с предната част на автомобила директно срещу него докато увеличава скоростта и гражданина се отмества! Лице за което законите не важат ,няма правоохранителни органи и взема решения по собствено усмотрение. Доставчик на фирма който е закона!

    Коментиран от #2, #4, #7, #25, #27, #68, #90

    22:42 15.05.2026

  • 2 Адвокат Мондешки

    16 15 Отговор

    До коментар #1 от "Нехис":

    След като водач на автомобил тръгва умишлено срещу гражданин който е сигнализирал органи на реда ,деянието би могло да влезе в графа целенасочен мотив за увреждане здравето на гражданин ,дори и за умишлени действия за целенасочена заплаха за убийство. Не само за хулиганство на обществено място с особена дързост и цинизъм. Ако въпросното лице не понесе съдебна отговорност по НПК , в мои подобни предстоящи съдебни дела ще се позова на въпросния случай. Има подобна практика.

    22:43 15.05.2026

  • 3 Пич

    15 13 Отговор
    Превод:
    - Ах горките ние либерасти...... всички олигарси които ни набутаха в парламента са ни подгонили, че не с по спазваме договорката да ги оставим да грабят...

    22:44 15.05.2026

  • 4 Ти да видиш

    15 13 Отговор

    До коментар #1 от "Нехис":

    Доставчика тръгна със запален двигател и на ход срещу човек. Над 20 метра го избутва в движение и само въпрос на късмет че избутвания не падна за да мине през него. Трябва да бъде оправдан ,защото имам конфликт с 4-ма съседи, ще причакам някои от децата им, ще форсирам срещу тях и дано падне да мина през главата му. Ще покажа този случай и ще ме оправдаят.

    22:44 15.05.2026

  • 5 Факт

    26 12 Отговор
    А, щото пък вашият подход го видяхме до какво доведе.
    Хайде, нема нужда!

    22:44 15.05.2026

  • 6 Радките

    17 10 Отговор
    нарочно манипулират хората. Чакаме дондьовия бюджет и ще го гледаме "перо по перо" ако се наложи и на площада.

    Коментиран от #14

    22:44 15.05.2026

  • 7 Пич

    16 17 Отговор

    До коментар #1 от "Нехис":

    Ето до това ни докара слободията. Някакъв доставчик на храна по домовете решава че е над закона и не трябва да чака полиция а тръгва с мръсна газ срещу човек ,избутва го с колата и си заминава. Няма закони,няма обществен ред. Утре така ще тръгне някой бабаит срещу децата ви. Убивам го на място честно ви казвам и ще ме оправдаят по член 155 за неизбежна самоотбрана

    Коментиран от #20

    22:44 15.05.2026

  • 8 Веселяка

    2 13 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже мойте любимци Волен и Лупи този път не участваха 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 и се надявам много скоро пак да има избори 🤣

    Коментиран от #87

    22:45 15.05.2026

  • 9 Анонимен

    27 13 Отговор
    Оставка крадлив кокор... Иво Мирчев и той е за гонене от парламента.

    22:47 15.05.2026

  • 10 тъй ли...

    17 15 Отговор
    При управлението на пепедерягите България остана без нефт и газ, понеже не миришели демократично.
    И понеже хранилищата почнаха бързо да се опразват, България беше принудена да купи демократизиран газ от Боташ, за да не студува зимъска.

    22:49 15.05.2026

  • 11 Прав е Асен Василев

    22 13 Отговор
    Ще дам пример с една фурна със закусвалня. Преди въвеждането на едно парче малка пица беше 2 50 лв. След въвеждането го направиха 1.40 евро а миналия ден като чуха за таван на цените от правителството на радев стана превантивно 1.65 евро. Гледам и в други магазини вдигнали стоките преди тавана. Радев отключи нова инфлация

    Коментиран от #89

    22:51 15.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 след нас потоп

    15 13 Отговор
    Заеми за харчене и нови заеми за обслужване лихвите по взетите заеми е кокорчовата финансова политика.
    Цените се само регулират при реална конкуренция и се изкривяват при законово подкрепяни монополни търговски вериги.

    22:51 15.05.2026

  • 14 бгполитик

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Радките":

    ще си краднеме колкото си искаме ние сме власта!

    22:52 15.05.2026

  • 15 Прекупвач

    11 2 Отговор
    Не бива да се определя справедлива цена. Как ще ви дерем тогава?

    Коментиран от #16

    22:53 15.05.2026

  • 16 мазен таргаш

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Прекупвач":

    ще ги огерпим!!

    22:54 15.05.2026

  • 17 Гост

    11 10 Отговор
    "имаме доста сериозна и тежка криза по световен мащаб с войната в Иран"
    - Чакай малко бе, светофар! Нали бахте сключили сделката на ниските цени? Защо имаме криза с горивата, тогава? На колко купува горивото един прекупвач и на колко го препродава? Колко му е надценката и справедлива ли ти се струва цената му? Само за горивото кажи, не за 30 000 артикула. Те, 30-те хиляди артикула са навързани с инфлацията на горивата.

    22:56 15.05.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 12 Отговор
    АСЕНКА , ТИ КАЖИ ЗА 3-ТЕ МИЛИОНА
    ДОЛАРА КОИТО СИ ВЗЕЛ С ИЗМАМА ОТ ГЕРМАНЕЦА;)
    ......
    ТРЯБВА ЯКО ДА СЕ ПОДЛОЖИШ СЕГА НА МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ, НЯКОЙ
    ДА ТИ УСЛУЖИ С ПАРИЧКИ:)

    22:59 15.05.2026

  • 19 Неподписан

    7 7 Отговор
    Тони с колата потегля и НСО бурканите включил е,дръж се Асенчо биберона с млякото от Варна пристига...

    23:00 15.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 въпросителна

    15 3 Отговор
    Асене ,защо в Германия млякото 500гр е 70 цента без промоция и без значение каква масленост и си е мляко , а в България е 1 евро за 400 гр 2% масленост , ама не знаеш колко е мляко и колкое палма , защото не се разваля със седмици

    23:01 15.05.2026

  • 22 народа

    20 1 Отговор
    Василев ,късно е . Народа пазарува от съседните държави , даже на зъболекар се ходи в Турция вече .Няма как да лъжете , хората пътуват виждат, сравняват ,ползват интернет . Отговори как банките в другите държави дават лихви по депозити , а българските банки дават 0% от години , това не е ли измама ? Отворих си депозит в немска банка с 3 % годишна лихва , явно там еврото е ценно .

    Коментиран от #29, #82

    23:05 15.05.2026

  • 23 Анонимен

    6 4 Отговор
    Как бе, нали бяха само спекуланти 22-ра? Ще си признаеш ти накрая.

    23:07 15.05.2026

  • 24 Ревизия

    13 10 Отговор
    или по новому одит на работата на Асен Василев, отнемане на депутатския му имунитет, съд, Ловешки затвор при отряд цигани.

    23:08 15.05.2026

  • 25 Зеления

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Нехис":

    Коментиращ номер 1 - след като депутата е дал на 112 регистрационния номер на колата и полицията може съвсем лесно да установи на по-късен етап лицето и е казано къде е извършено неправилното паркиране има ли право да извършва граждански арест на друго лице?
    Депутата полицай ли е или просто депутат?

    Коментиран от #31

    23:08 15.05.2026

  • 26 Тов

    7 3 Отговор
    Е наред да изчезне от политиката в БГ.

    23:08 15.05.2026

  • 27 Анонимен

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Нехис":

    Нямаш право да задържаш човек против волята му! Какво, че си бил звъннал на 112? То така някоя мацка като ме отреже, значи да звънна на 112, ще застана пред колата и, и тя ще е длъжна да седи с мене ли?

    23:09 15.05.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 8 Отговор
    ПП ДБ СА С ИЗТЕКЛИ ФУНКЦИИ
    ....
    ДАЖЕ БСП ИМА ПОВЕЧЕ БЪДЕЩЕ ОТ ТЯХ
    АКО ОБЕСЯТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ

    23:09 15.05.2026

  • 29 До народа

    10 4 Отговор

    До коментар #22 от "народа":

    В Русия лихвата по депозитите е 14%. Затова забраниха банкирането с Русия, защото всички от Европа ще си внесат парите там.

    23:11 15.05.2026

  • 30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 7 Отговор
    АСЕНЕ ВЕЛИКОЛЕПЕН ИКОНОМИСТ СИ :)))

    НО ОТГОВИРИ ЗАЩО ЗА 11 МЕСЕЦА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЖЕЛЯЗКОВ ИЗТЕГЛИ 22 МИЛИАРДА ЛЕВА ИЛИ 11 МИЛИАРДА ЕВРО :((((

    КЪДЕ ОТИДОХА АСЕНЕ ЗАЩО НЕ ПИТАШ БОРИСОВ И РАДЕВ:(((

    ЕТО ЗАТОВА ОБИКНОВЕНИ ДОСТАВЧИЦИ НА ПИЦИ ГАЗЯТ ХОРА ПО УЛИЦИ И ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА :(((

    УТРЕ ТАКА ЩЕ ПРЕГАЗЯТ НЕ ДЕПУТАТ А ОБИКНОВЕН ГРАЖДАНИН И НИКОЙ НЯМА ДА РАЗБЕРЕ:((((

    Коментиран от #32

    23:11 15.05.2026

  • 31 Депутат или гражданин няма значение

    9 7 Отговор

    До коментар #25 от "Зеления":

    Настоява на място да се изчакат за 2 минути правоохранителните органи и да се изясни случая. Но доставчика явно е над закона и тръгва да гази хора. Утре така ще тръгна срещу детето ти ако имаш!

    Коментиран от #35, #44

    23:13 15.05.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 7 Отговор

    До коментар #30 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    МИРЧЕВ ПИЙ СИ ХАПЧЕТАТА
    .....
    САМО ТИ МОЖЕШ ДА ИЗАКАШ ТАКАВА ХИБРИДКА ОТ УСТАТА

    Коментиран от #36, #37

    23:16 15.05.2026

  • 33 Аре чупка

    12 9 Отговор
    Доказаният финансов измамник Василев не трябва изобщо да получава друга трибуна освен в столовата на затвора. Там може да си декламира глупостите колкото иска.

    23:17 15.05.2026

  • 34 ПРИКАЗКИ ОТ 1001 Е НОЩ

    1 0 Отговор
    Искаме дела,а не анализи.

    23:18 15.05.2026

  • 35 Анонимен

    5 7 Отговор

    До коментар #31 от "Депутат или гражданин няма значение":

    Не е длъжен да чака никого! Да принуждаваш някой да остава с теб е равносилно на ОТВЛИЧАНЕ! Смешно е, но ако те заключа в най-луксозния мезонет на тръмп със златния кенеф и две проститутки - пак си е отвличане.
    Егати, значи всеки, който ме дразни, просто да звъня на 112 и вече е длъжен да седи и да чака да се разбираме с полицията.

    Коментиран от #39

    23:20 15.05.2026

  • 36 9 септември

    9 2 Отговор

    До коментар #32 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Правилен въпрос задава човека. Как тъй са изтеглили за една година дълг повече от Тодор Живков за 30 години?
    Да не мислят че са безсмъртни?

    Коментиран от #40

    23:21 15.05.2026

  • 37 Стенли

    7 5 Отговор

    До коментар #32 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Копей дрогиран ли си или пиян с евтина пърцуца че пишеш и сам си отговаряш хахаааа😂🤣😅😅😆 Или си замяна и кьорав и не видя на кой отговаряш пингвин хахаха😂🤣😅😅

    23:21 15.05.2026

  • 38 хаха

    6 6 Отговор
    Да си ги свалял цените като беше на власт бе прАсенчо тлъст и кухоглаФ.

    Коментиран от #43

    23:23 15.05.2026

  • 39 Значи удрям те с колата

    7 5 Отговор

    До коментар #35 от "Анонимен":

    И ти казвам не ме интересува полиция тръгвам си. Ако настояваш да чакаме полиция значи си ме отвлякъл ли? И няма камери на инцидента ,аз съм си заминал после върви доказвай че аз съм те ударил.

    Коментиран от #48

    23:24 15.05.2026

  • 40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 5 Отговор

    До коментар #36 от "9 септември":

    ПЪРВАТА ЧАСТ - ЗА ЗАЕМИТЕ Е ПРАВИЛНА
    ......
    АМА ДА ОПРАВДАВА ДЕБИЛА МИРЧЕВ ДЕТО СЪСИПА ЖИВОТА НА ЕДИН РАБОТНИК - РАЗНОСВАЧ НА ПИЦА
    НЕ Е ПРАВ

    23:25 15.05.2026

  • 41 знае кучето

    7 6 Отговор
    Той стартира инфлацията.От 2020 лобира за инфлация и много пари пропиляха по сайтовете за тази зловредна пропаганда. Причината е че са изтеглени кредити които при инфлация се обезценяват, а активите повишават стойността си в парично изражение. Това е и лайтмотива на Прогресивна България. Вижте им биографиите на всичките юнаци. Всички са от Харвардската Групировка. Но Радев ги доведе и трябва да отговаря еднолично за взетото решение!

    Коментиран от #46

    23:25 15.05.2026

  • 42 Китайците

    6 4 Отговор
    такива икономисти като Асеня ги обличат с оранжеви дрехи, карат ги на стадиона и ги стрелят с калашник в тила.

    23:26 15.05.2026

  • 43 тука има тука няма

    8 5 Отговор

    До коментар #38 от "хаха":

    Той не е кухоглав, а престъпник с престъпни намерения.

    23:27 15.05.2026

  • 44 Зеления

    8 7 Отговор

    До коментар #31 от "Депутат или гражданин няма значение":

    Какво значи "депутата настоява да се изчака полиция", ами той депутата може да настоява да се хвърлиш от моста?

    1. Мирчев излъга че не може да мине с колата си, на клипа ясно се вижда че колата му е изравнена с тази на доставчика. Вярно че доставчика беше спрял леко напряко но Мирчев можеше да се размине
    2. Доставчика се опита да излезе на задна, но зад него имаше други коли и чак тогава тръгна напред, виждаше се че дава наляво и надясно да се измъкне от Мирчев, но депутата му пречеше
    3. Каквото и нарушение да е направил доставчика - неправилно паркиране, замахване срещу Мирчев, няма значение депутата няма права да го задържа
    4. Това не е първата изцепка на Мирчев, помним как заплашваше офицера от НСО, който охраняваше Пеевски, въпреки че човека си изпълняваше просто службата

    Коментиран от #47

    23:30 15.05.2026

  • 45 Верно ли

    8 7 Отговор
    Ха, ей го тоя, дето е основният виновник и главният мозък зад поскъпването, което ни натресоха с тая еврозона, седнал сега да говори за поевтиняване! И това ако не е наглост, незнам кое ще да е!!!

    23:31 15.05.2026

  • 46 Не съм съгласен

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "знае кучето":

    Откъде накъде господин Румен Радев да е виновен? Да не ги е избрал той? Избрал ги е простия народ, който вместо да хване мотиките и да копа, чака някой да го оправя.

    23:32 15.05.2026

  • 47 Стига с тоя доставчик!

    6 6 Отговор

    До коментар #44 от "Зеления":

    Асен ви е натресъл огромен дълг, лихви по него, пари за хунтата в Украйна, вие някакъв депутат и доставчик. Темата е престъпните дългове от Асен Василев за България.

    23:35 15.05.2026

  • 48 Анонимен

    5 7 Отговор

    До коментар #39 от "Значи удрям те с колата":

    Това, че си викнал полиция, не създава правно задължение за никой друг! Значи като те отреже някоя мацка, викаш полиция и е длъжна да седи да чака с тебе ли? И като мацката ти покаже среден пръст и си тръгне ти какво? Ревеш на полицая, че мацката не е изчакала ли? А ако си я излъгал, че си викнал полиция? Ти сега стой вкъщи, не излизай никъде, звъннах на 112, а си излязъл, отиваш в затвора - това е твоята логика.

    Коментиран от #55

    23:35 15.05.2026

  • 49 Кокор

    9 5 Отговор
    Питали Кокор защо са му ококорени очите и той си признал че един път забравил да сложи лубрикант и от тогава е с тоя оцъклен поглед

    Коментиран от #53

    23:38 15.05.2026

  • 50 Връщай

    7 7 Отговор
    Асене връщай парите бе, онези 3 милиона долара, които открадна на немеца

    23:39 15.05.2026

  • 51 Госあ

    5 8 Отговор
    Малко са му били шамарите на питекантропа от Крушари ! Иначе Асенчо ако мисли да смета на ръка 60 хиляди артикула, да бега у осми клас в часовете по информатика ! Газта нема как да регулира държавата ! Особено след като прекратиха еднолично договора с руснаците за разлика от Германия, Франция, Италия, Австрия, Чехия, Гърция и Унгария например ! Чиито газови доставчици си откриха сметки в Газпром банк.

    23:40 15.05.2026

  • 52 Има ли

    4 7 Отговор
    Има ли центаджии тука?

    23:40 15.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Бастун

    5 7 Отговор
    АсенЯ дъ простЯ е бастун на Сорос

    23:42 15.05.2026

  • 55 Ти да видиш

    7 3 Отговор

    До коментар #48 от "Анонимен":

    Maлоyмeн ли си или се правиш? Какво значение има "мацка която е отрязала" някого с това че индивид тръгва с кола срещу човек да го гази и да демонстрира че е над закона и не го интересува полиция дори?

    Коментиран от #57, #59

    23:43 15.05.2026

  • 56 Опозицията редовно

    6 6 Отговор
    Критикува всичко на сегашната власт. Но Асенчо и всички черногледи опозиционери, не предлагат нишо конструктивно. Само критикуват и сеят страх и съмнение. От злоба че сега не те са на власт. Не ги слушайте изобщо. Трябва да се опитват различни мерки за овладяване на цените, иначе няма оправия. Не слушайте критикарите!

    Коментиран от #58

    23:44 15.05.2026

  • 57 Хахаха!🎺🥳😀

    6 7 Отговор

    До коментар #55 от "Ти да видиш":

    Темата е за Асеня. Дето съсипа България с дългове.
    Има и статия за доставчика но не е тая тука .

    23:45 15.05.2026

  • 58 Хахаха!🎺🥳😀

    6 7 Отговор

    До коментар #56 от "Опозицията редовно":

    Асеня ни запали къщичката с дългове, а ние да търсим мерки. Първо затвор за виновните. Без справедливост се губи вярата на народа във властта.

    23:48 15.05.2026

  • 59 Анонимен

    2 7 Отговор

    До коментар #55 от "Ти да видиш":

    Ако задържаш някого насила против волята му се нарича отвличане, и да, в тази ситуация имаш право да го блъснеш и с кола! Малее, значи ако някой тръгне да ти отвлича децата, ти ще ги оставиш да ги отвлекат, защото е трябвало да избуташ нападателя с кола!

    23:53 15.05.2026

  • 60 ?????

    6 8 Отговор
    Абе що ни го причинявате тоя мошеник?
    Най-напред да си оправи личните сметки, а след това да се опитва да дава акъл.

    23:57 15.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Нещастник лъжлив и крадлив

    5 8 Отговор
    За разлика от най гнусната лъжлива партия на мафията ПП и ДБ, тези правят нещо боклук!

    00:00 16.05.2026

  • 63 Българин

    4 1 Отговор
    Докато не се намалят доходите, цените ще растат. Сега се прибирам, по заведенията една салатка е 12-15 евра, нещо за вечеря около 25-30. Места обаче няма никъде. Всичко пълно, стол не можеш да си намериш.

    00:00 16.05.2026

  • 64 До 57 и 58🎺🥳😀

    8 5 Отговор
    Дълговете са през 2024 и 2025 година при двете правителства на Главчев и това на Желязков! 2024 година 18 милиарда лева дългове и 2025 година 22 милиарда лева. Асен Василев беше финансов министър до ноември 2023 година! Myxxaxaaaха🎺🥳😀

    Коментиран от #66, #67, #73

    00:00 16.05.2026

  • 65 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 5 Отговор
    ФАКТИ, ДО КОГА ЩЕ ДАВАТЕ..................,.. ТРИБУНА НА ПЕНЬОАРА ШАРЛАТАНИН .................. ДО КОГА ? ? ? ....................

    00:03 16.05.2026

  • 66 Хахаха!🎺🥳😀

    1 5 Отговор

    До коментар #64 от "До 57 и 58🎺🥳😀":

    Мда. Теглил е 3,8 милиарда евро. Значително по-малко от Главчев и Желязков.
    А за тия двамата ревизия няма ли да има?

    00:12 16.05.2026

  • 67 От както се появи

    8 7 Отговор

    До коментар #64 от "До 57 и 58🎺🥳😀":

    гнусният крадец на снимката, дълга на България се удвои!

    00:12 16.05.2026

  • 68 Верно ли

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Нехис":

    Мирчев да си ходи в Крушари и там никой няма да му спира пред гаража!!! От клипчето единственото, което става ясно, е че тоя колкото и да го биеш, все ще му е малко!

    00:18 16.05.2026

  • 69 Никой

    2 1 Отговор
    Невъзможно еда паднат цени.

    00:22 16.05.2026

  • 70 Майора

    8 5 Отговор
    Асен Василев ли вдигна 2024 година заплатите на военни и полицаи с 25% и 2025 година със 70%? Асен Василев настояваше да бъдат увеличени с 10% и Калин Стоянов бивш вътрешен министър на Главчев и депутат от ДПС написа "Запомнете тези хора ,те искат да бъдат увеличени заплатите на полицаите само с 10%" и публикува снимките на депутатите от ПП/ДБ. Сега на бюджета ,тоест на всички нас тези увеличени заплати ни струват над 7 милиарда лева годишно и инфлацията е до небесата. Асен Василев има вина че вдигна шоково с 80% пенсиите на възрастните хора което също е про-инфлационно. А Главчев и Желязков за 2 години взеха близо 35 милиарда заеми за полицаи, военни и държавни служители. Затова хората оценяват всичко това и соц.агенциите даваха на ГЕРБ 19.5% а на ПП/ДБ 10.5% а разликата на изборите 0.7%. Ето народа уби един чалга измамник болен и продажен славуца с 23 хиляди гласа а Асен Василев има 413 хиляди. Един 20 години на екран има почти 20 пъти по малко гласове от Асен Василев.

    00:30 16.05.2026

  • 71 Анонимен

    6 5 Отговор
    Този измамник защо не е в ареста?

    00:31 16.05.2026

  • 72 Лъжльо

    5 2 Отговор
    Грешния казва кое е грешно.А,бе Асене с глупавите си аргументи ,говориш като платен лобист на веригите дето никнат като гъби надушили яслата баламурниците.Надценките са неоправдано високи И прекалено нагло.Какви са тези 60,70 до 100% ,те къде се намират ?Производителите се гънат и принуждават да продават примерно некачествени сирене ,нямам предвид опаковането,само и само да не фалират ,ние да ядем боклуци пълни с неизвестни ензими и добавки за бързо зреене ,а веригите шапка на тояга .То и с кашкавала е подобно,едни и същи заготовки от чужбина под различни имена.А фермерите какво получават ?Няма да стане така.КЗК изнесе доклад ,надценките са ултра високи ,а това не е ли спекула?Верогите надуват и оттам всички останали дори и малките магазинчета.Така не може да продължава ,да ядем боклуци заради печалбите на веригите ,а на запад качествени хранителни стоки,отлежали сирена ,запазена традиция от стотици години и това е марка на самата държава .То така е било и тук пред 09.09.44 г. Видно че ПП държи хаоса да продължи ,това им да целите ,но е крайно неоправдано и дори престъпно.

    Коментиран от #80

    00:31 16.05.2026

  • 73 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 5 Отговор

    До коментар #64 от "До 57 и 58🎺🥳😀":

    Именно Леля Асенка заложи разходите които трябваше да се плащат от следващите правителства.

    00:34 16.05.2026

  • 74 Горски

    4 5 Отговор
    Асен вече е осъден и на трета инстанция затова че не си е изплатил дълга от 5 млн на чуждестранен инвеститор свързано с продажба и препродажба на имота на Чаталджа и умишлено изпадане във фирмена несъстоятелност.Г- на по тука има тука нема. Контра без аргументи .Високите цени да заради неоправдано високите надценки и това вече е доказано.Кое да е неприложимо,че българските производители да принудени да продават некачествени храни за да не фалират от робството на веригите.От там се обърква и целия пазар на храни.Хайде престанете с тези търговски лобита срещу заплащане.

    00:35 16.05.2026

  • 75 Я кажи ти като знаеш

    2 3 Отговор
    Вие натресохте еврото и сега кой ще е виновен

    00:53 16.05.2026

  • 76 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    1 0 Отговор
    Пооомощ , Ни боли , ни сърби , Търся айпито на един , къде иска да ми е баща , ама не става , що съм на 66 ...

    00:54 16.05.2026

  • 77 тЕДИ

    1 1 Отговор
    Кравето масло-немско, Зеленчуците от Турция, Испания, Албания Египед,Полша, Плодовете от Южна америка и Испания, Месото от Някъде от целият свят. Шоколадите са от Европа, Дрехите от Полша и Турция.Ние само въртим синджира и изнасяме зърно и туристическа услуга.Нали някой трябва да докара тази храна у нас с логистика складове, превоз как да е евтино?!??

    01:01 16.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 604

    4 4 Отговор
    тихо ве гейДтак, че вие ни натикъхте в туй блато заедно с либералните ви сглобени приятелчета. няма кресла за вас и се изпокарахте с ДБ за листи и места, на следващите избори пак ли ще се чифтосате? А гяура насмени цялата администрация че и на пъпа на киев се изтипоса, ся пак че сменят...аман от партийщина, писна ни от вас всичките, накрая ще додат пак болшевиките, що вие не спряхте да ги викате..кой гласува за тия просто е без грам мозък!!!!

    01:19 16.05.2026

  • 80 604

    3 2 Отговор

    До коментар #72 от "Лъжльо":

    преди 44 та е било на бабати налъмите тука, кот засеш тва че ядеш, с голи ръце са вадили картофа от умниците дет само войни са им биле в кратуните, народа е бил кът добитък, .....

    01:23 16.05.2026

  • 81 Васил

    5 3 Отговор
    Връщай парите бе дебил!!!

    01:31 16.05.2026

  • 82 В България

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "народа":

    Всичко е лъжа и измама!!

    Коментиран от #85, #86

    01:55 16.05.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Неподписан

    2 1 Отговор
    Асене,да изходя кафяво вещество в устата ти, също на Димитър Георгиев директора на ДАНС,Симона Георгиева и куките в схемата

    02:01 16.05.2026

  • 85 Неподписан

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "В България":

    Измамници като Румен Радев и Бойко Борисов затворникът от Панкрац,театри...

    02:03 16.05.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Неподписан

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Веселяка":

    Ти си тъпак,не веселяк, изпражнение си

    02:06 16.05.2026

  • 88 Браво г-н Василев!

    2 5 Отговор
    Мачкайте тези промити копейки!

    02:07 16.05.2026

  • 89 Неподписан

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Прав е Асен Василев":

    Румен е поредният сопол който баламосва хората,за България бъдещето е във вземане на още заеми

    02:09 16.05.2026

  • 90 Гледах видеото в медиапул и другаде

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Нехис":

    След като доставчика избяга като се засили срещу Мирчев крещейки - " махай се бе ,махай се убих та бе" и с предницата на колата изблъска Мирчев ,пешеходци очевидци на инцидента снимаха и дама се обърна към Мирчев- "Г-не дайте си номера на телефона да ви пратя ,направих клипче" , друг мъж му каза " И аз снимах с видео ,мога да ви пратя" , Мирчев им каза - "Благодаря ви много ,нали видяхте всичко"...Явно от всички очевидци Мирчев получава пълна подкрепа и съдействие както е видно.

    02:19 16.05.2026

  • 91 Не е от Юрошита, нали? От 2020 г.

    2 0 Отговор
    когато влязохме в юрочакалнята,юли, буквално на следващото утро цените в магазините на част от храните се повишиха с 30%. Някой даде Заповед на борсите да се вдигат цените. Остана незабелязано за потребителите, защото бяха само определени стоки. От 2023 - 2025 повишаването на цените беше драстично около 60%, повишиха инфлацията като теглиха безобразни заеми и повишиха бюджетни заплати, за да ни набутат в Юрошита. Започнаха фалшификациите на инфлация и дефицит, и две Петкови предупредиха, че има проблеми, но дружно замълчаха, за да ни набутата в юрошита. 2026 цените се повишиха с още 40%. Освободиха 12 млрд от резерви банки, които с мултиплициращ ефект 3 към едно, вкараха паразитни пари с още СТО ПРОЦЕНТА парична маса в обръщение на 30 млрд. лв.. още 30 млрд. Бюджетни заплати в определени сектори ги вдигнаха с 105% за 5 г. Административни услуги се повишиха с 150% от 2020 г. Такси банки 200%.
    5 млрд. печалби на банките, повишавайте Концесионни такси на Концесионери злато, мини под 2% такси, а някои с нула летище. Печалба на един мобилен оператор 450 млн. лева годишно. На една верига 400 млн. лв. Намаляте бюджетни заплати и пари в обращение, увеличавате концесионни такси с 40%, намаляте заплати на бюджетници и реформирате сектори. Брой на депутати намалете, 500 милиона лева струват на държавата за 4 г., сто депутата на 5.5 милиона народ са достатъчни.
    За ток, газ, петрол сами сте си виновни - политиците, че обслужвате чужди интереси и скъсахте дългосрочнит

    04:00 16.05.2026

  • 92 Подаръкът на Управленците

    1 1 Отговор
    И да не забравяме, на изпроводяк г-жа Фандъкова преподписа Концесията за вода до 2034 г. На изроводяк депутатите и КЕВР 2025 увеличиха с 12% ток и 15% вода. Само такси и преноси вече са 50% от сметката за ток, плюс ДДС 20%. Плащаме на ВЕИ-та и фото, пренатоварващи ел. с-мата. Искаха и такса електромер, отделно от скандалните сметки с надписани киловатчасове от 200 до 400 лв. зимата на месец. На изпроводяк депутатите върнаха с 30% СИ, два пъти отменена формула за парно, веднъж отменена на първа инстанция ВАС, Петкова чрез наредбичка я върна незаконно. Почна второ дело 2016 г. и на втора инстанция без право на обжалване ВАС отмени формулата, управляващите я върнаха и то за жилища с хоризонтални инсталации, без една тръба от СИ да влиза в жилищата. При нулево потребление с години, отново продължиха с прогнозни сметки, независимо от дистанционните топломери. Като в изравнителни сметки на част от фирмите ЛИПСВАТ колко мегаватчаса за СИ потребена в сградата, и каква е сумата за СИ по месеци и общо за отоплителен сезон. Пише само вашият процент от СИ е... Не фигурира и каква е цената на кубик подгряване за топла вода през различните месеци. Мобилните бият рекорди, 2 г. договори и СТО процента увеличения на цени за 5 г. Цени по-високи от Запада, и няма кой да ги озапти, 450 млн. лв. чиста печалба. Само от 5 фирми по 50% да се взимат от държавата, от чистите им печалби, това са един млрд. лева. Първите сто фирми генерират милиарди чисти печалби. Но увеличават данъц

    04:30 16.05.2026

  • 93 Като има друг подход

    1 0 Отговор
    Защо не го приложихте? Какво ви пречеше?

    06:08 16.05.2026

