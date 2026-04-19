Новини
България »
Бойко Борисов: ГЕРБ няма да участва в коалиции

19 Април, 2026 12:22 2 630 143

  • бойко борисов-
  • коалиция-
  • герб

Според лидера на партията шансът да се състави редовно правителство след тези избори е много малък

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бойко Борисов упражни правото си на вот. След като гласува, лидерът на ГЕРБ каза, че шансът да се състави редовно правителство след тези избори е много малък.

„ГЕРБ няма да участва в коалиции и това ясно сме го заявили. На тези, които си позволяват да говорят как нямало да се коалират с нас, никой не им е давал съгласие и аванси, че това би могло да се случи”, посочи Борисов. По думите му ГЕРБ-СДС си е направила компромисите – „в сглобки, в тройни коалиции, в подкрепи”. „Не виждам с кого можем да се коалираме в момента”, посочи лидерът на ГЕРБ.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 57 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Късопаметен балгарин

    85 9 Отговор
    ЛАжеееш.

    12:25 19.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вече си в клуба на пандисчиите

    91 12 Отговор
    И там има коалиции.

    12:26 19.04.2026

  • 5 Само споко

    77 11 Отговор
    Скоро няма да участват в нищо, е може да им разрешим вечерната проверка. Там да вземат участие.

    12:26 19.04.2026

  • 6 Може да се коалираш с

    87 12 Отговор
    бай Ставри.
    Той е строг, но справедлив.

    Коментиран от #78

    12:26 19.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хасковски каунь

    59 8 Отговор
    Тоя още фърка

    12:26 19.04.2026

  • 9 Боко праните гащи

    68 12 Отговор
    Освен с дебелия

    12:26 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да така е

    82 10 Отговор
    защото никой не иска с теб коалиция, а иначе продължавай да се правиш, че не познаваш Шиши.

    12:27 19.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Красимир Петров

    48 10 Отговор
    Радев никога няма да се кралица с теб или с Пеевски.

    Коментиран от #68

    12:28 19.04.2026

  • 14 Каквото и да си говорите

    23 40 Отговор
    На ГЕРБ периодите в опозиция се отразяват много добре. На държавата - не.

    Коментиран от #48

    12:28 19.04.2026

  • 15 Мда

    56 5 Отговор
    коалиция само с Прас4о!! хаха

    12:29 19.04.2026

  • 16 Глупости!

    53 6 Отговор
    Този не беше ли 2 пъти осъден ефективно за лъжа и плаща обезщетение?!? - Вéрвайте му...

    12:29 19.04.2026

  • 17 Герб купува гласове

    55 6 Отговор
    За това е първа политическа партия

    12:29 19.04.2026

  • 18 Красимир Петров

    49 4 Отговор
    Радев няма и да иска коалиция с теб

    12:30 19.04.2026

  • 19 дублирано гласуване

    12 20 Отговор
    Понякога машините не разпечатвали разписките, затова СИК давал хартиена бюлетина за повторно гласуване, после техници с отвертки бъркали в машините и ги "оправяли", а във флашката гласуването се отчита в края на деня...

    12:32 19.04.2026

  • 20 Браво на Бокича

    7 24 Отговор
    Нека наесен пак има избори . От още 100 евро кой бяга......

    12:33 19.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гласове от зайчарника в Банкя

    40 3 Отговор
    "Сърдитко Петко празно му шкафче" 😅

    12:33 19.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ура,,Ура

    44 6 Отговор
    Още довечера тулупа ще запее съвсем друга песен. Не му ли свикнахте вече? Кой ли му вярва?. Всичко ще направи, за да се спаси от новото правосъдие.

    Коментиран от #143

    12:35 19.04.2026

  • 25 Град Симитли

    39 3 Отговор
    Кисело е гроздето,Дюмбел паша!?:))

    12:36 19.04.2026

  • 26 Как няма да има правителство

    41 6 Отговор
    Радев - 110 депутати
    МЕЧ - 15
    Коалиция Радев -МЕЧ
    Едно министерство за МЕЧ - МВР
    Радостин Василев незабавно арестува Боко и Пеев а Слави Трифонов въдворява в психиатрията

    Коментиран от #31

    12:36 19.04.2026

  • 27 наблюдател

    7 29 Отговор
    Боташа ши са управи за 700 дни

    12:36 19.04.2026

  • 28 Възрожденец

    10 15 Отговор
    Фръчилото.. 28
    Бо..ко...21
    Ко.. пейките..2.8

    12:37 19.04.2026

  • 29 БОЙКО ЧУНКИМ НЯКОЙ ГО ИСКА .............

    41 1 Отговор
    ОСВЕН БАЙ СТАВРИ КОЙТО МЕЧТАЕ ЗА КОАЛИЦИЯ С НЕГО И ШИШИ !

    12:37 19.04.2026

  • 30 Най - добре

    40 3 Отговор
    гроб да не участва и в изборите

    12:37 19.04.2026

  • 31 Меч...

    3 20 Отговор

    До коментар #26 от "Как няма да има правителство":

    Със...2%
    Ха-ха-ха
    Фат..мака...78 депутати

    Коментиран от #39, #60

    12:39 19.04.2026

  • 32 ту-туу, пък лъжа

    35 2 Отговор
    боко гледа да се предзастрахова, защото знае, че няма да бъде канен за коалиция. Та да излезе, че ТОЙ отказва- Хайде, боко в зайчарника. СКОРО!

    12:39 19.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 !!!!!!!!!!!!

    12 2 Отговор
    НАДЯВАЙ ТЕ СЕ НА -- АЛА БАЛА С РЕЗИДЕНТА !!!!!! А ПОСЛЕ - БАЙ САНДО РАЗЦАПИ МИ Г А З А !!!!

    12:40 19.04.2026

  • 35 Комунистически ценности

    21 2 Отговор
    Който не гласува!

    После няма право да пcyвa....

    12:41 19.04.2026

  • 36 БОКО ГЛЕСУВА В ГИМНАЗИЯТА КЪДЕТО

    32 2 Отговор
    БИЛ ПОЛУЧИЛ ЗЛАТЕН МЕДАЛ И ДИРЕКТОРКАТА ДЕТО ПОСЛЕ РАЗПРАВЯШЕ ЧЕ ТАМ НИКОГА НЕ СА РАЗДАВАЛИ МЕДАЛИ КАМО ЛИ НА ХАЙМАНИ КАТО НЕГО ! 8277

    12:41 19.04.2026

  • 37 Обективен

    25 2 Отговор
    Ще се коалирате в затвор с Бай Ставри

    12:42 19.04.2026

  • 38 Пешо z

    19 7 Отговор
    Смърт за слугите на Урсула.

    12:42 19.04.2026

  • 39 не зная как е с

    23 5 Отговор

    До коментар #31 от "Меч...":

    фатмака и кой е фатмак. Боко е погжарникар и дърпа маркуча, направен генерал от Доган, та и боко избягва да го споменава. РАДЕВ е ГЕНЕРАЛ от ВВС, завършил две школи в САЩ, на НАТО. Ако не знаеш, или не си грамотен, не ни го налагай.
    Също вероятно не знаеш, че Радев води стремглаво в тези избори. НЕ Е ВАЖНО ти и такива като тебе, поддържници на тулупа да го знаете - вие сте аут от сериозната работа да си върнем държавата.

    Коментиран от #57

    12:42 19.04.2026

  • 40 Той

    15 2 Отговор
    и шайката са коалиция с Дявола !

    12:43 19.04.2026

  • 41 Начо

    23 1 Отговор
    Някой трябва да е луд ,че да ти предложи коалиция

    12:43 19.04.2026

  • 42 Павел Пенев

    24 2 Отговор
    Никой не ви е канил. Не работим с престъпници.

    12:44 19.04.2026

  • 43 Борисов

    20 2 Отговор
    Приготви се за затвора в град Яши, Румъния. В България ще пречиш на разследването за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите. А след затвора в Румъния, ще те сложат в една килия с Пеевски за да може да се разберете кой точно предаде Пеевски на американската съдебна система. И не забравяй как поръчваше филми със затворници до като играеш карти

    12:44 19.04.2026

  • 44 А.П.

    19 1 Отговор
    Как ще участваш като никой не те иск????

    12:44 19.04.2026

  • 45 ДНЕС ГЛАСУВАМЕ ЗА НАЙ ИЗЯВЕНИТЕ ФАШИСТИ

    2 6 Отговор
    КОИТО СЕ НАДАТ ДА ПОЛУЧАТ ВЛАСТТА ЗА ДА КРАДАТ И ДЕЛЯТ НАКРАДЕНОТО С ЕСЕС !

    12:44 19.04.2026

  • 46 Чанкете

    14 1 Отговор
    Голям залък хапни....

    12:44 19.04.2026

  • 47 фАНТОМасс

    23 1 Отговор
    Че кой те иска тебе бе , льльоооо ! Май само с Шиши мелиш брашно !

    12:45 19.04.2026

  • 48 На държавата най - добре

    17 3 Отговор

    До коментар #14 от "Каквото и да си говорите":

    Ще се отрази изхвърлянето на тия мастий на политическото бунище

    Коментиран от #69

    12:46 19.04.2026

  • 49 ДНЕС СИЧКИ МИКРОФОНИ СА НАСОЧЕНИ КЪМ

    19 4 Отговор
    НАЙ - ГОЛЕМИЯТ КРАДЕЦ В ЕВРОПА И СВЕТА !

    Коментиран от #52

    12:46 19.04.2026

  • 50 Рижа ЛИСИЦА

    20 2 Отговор
    Той нямало да влезе в коалиция !!!! Че кой би поискал коалиция с теб ?

    12:47 19.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 СлънчогледкА

    15 3 Отговор

    До коментар #49 от "ДНЕС СИЧКИ МИКРОФОНИ СА НАСОЧЕНИ КЪМ":

    Обиждаш КРАДЦИТЕ , като ги сравняваш с Борисов !
    Крадците в сравнение с него са едни достойни , честни и горди хора !
    И не заслужават ГАВРАТА да бъдат сравнени с ББ !

    12:49 19.04.2026

  • 53 БЕСНИ СА СИЧКИ ФАШАГИ И КРАДЦИ , ЧЕ

    18 3 Отговор
    ИСТИНСКИЯ ГЕНЕРАЛ МОЖЕ ДА ГИ ТИКНЕ В ЗАНДАНА ИЛИ В ГРОБА !

    12:50 19.04.2026

  • 54 Мнение

    20 5 Отговор
    Повече няма да видите Борисов в България. Тази вечер ще избяга

    Коментиран от #62

    12:50 19.04.2026

  • 55 ту-туу

    16 4 Отговор
    С магнитският с-и-чуг в Белене ще се коалирате

    12:51 19.04.2026

  • 56 Никой

    15 2 Отговор
    Първата работа на този . по същество - човечец - като се видя с власт - благодарение на другарката - как се казваше неговата - дето се прави на бизнесменка Цветелина Бориславова, та първата работа на това същество то снимката - да обиди интелектуалците - той понеже е умен и не му трябваме.

    Наскоро БАН са влезли в дълбочина на ядрения синтез и може да излезе нещо - но не ГЕРБ са твърдо - да няма Наука.

    Лицето на ГЕРБ е - да използваме остатъците от едно време и изобщо - странне тип.

    12:52 19.04.2026

  • 57 Обаче

    6 15 Отговор

    До коментар #39 от "не зная как е с":

    Фатмака си остава фатмак по призвание, независимо от военния си чин.
    А Борисов е назначен за гл.секретар на МВР, след като е спечелил доверието на царя в неговото правителство. Пожарникарите спасяват имущество и човешки животи, пилотите на военни изтребители, изпълнявайки заповеди, правят ... обратното.

    Коментиран от #64

    12:52 19.04.2026

  • 58 Някой пък хукнал

    13 4 Отговор
    Да прави коалиция с тоя токсичния.Затова е добре човек като се усети ,че става за резил да се оттегли мирно и тихо ,ама откъде толкова акъл в тая 🎃

    12:52 19.04.2026

  • 59 666

    12 2 Отговор
    Ще пиете мазно турско кафе в скута на Пеевски

    12:53 19.04.2026

  • 60 Чеп

    3 4 Отговор

    До коментар #31 от "Меч...":

    Ха ха меч с двама депутати

    12:53 19.04.2026

  • 61 дебеЛ Лебед

    14 4 Отговор
    Всеки , който е влизал в коалиция с ШАЙКАТА и Бойко , впоследствие е бил смачкван , сдъвкан и изплют ! Бил е захвърлен като мръсна салфетка , използван от Тиквата .
    Вижте какво стана с Атака , Воля , ВМРО , НФСБ , СДС , а сега и с ИТН !
    Нужни ли са още примери , за да бъде осазнато това твърдение ?

    12:54 19.04.2026

  • 62 Дано дано

    8 0 Отговор

    До коментар #54 от "Мнение":

    От твоите уста в Божиите уши

    12:54 19.04.2026

  • 63 Вуте

    17 3 Отговор
    Бойкоо, хората започнаха да узряват. Вече никой не иска да се коалира с тебе.

    12:54 19.04.2026

  • 64 насила дарител

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "Обаче":

    Наистина ли мислиш тази глупост , която се написал ? Я се опитай пак , макар че мисленето явно не ти е сила !

    Коментиран от #76

    12:55 19.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 арнаудка

    11 3 Отговор
    тоя вдига от лежанка 200 и дрехите и гащите на Цветелина са в гардероба му

    Коментиран от #80

    12:56 19.04.2026

  • 67 Респект господин Борисов

    7 17 Отговор
    Както винаги точно в Десятката!

    Коментиран от #74, #90

    12:58 19.04.2026

  • 68 Зъл пес

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Красимир Петров":

    Ами с кой ще се КРАЛИЦА?С никой.На другите избори е бай,бай.Той танцува само едно лято.

    12:59 19.04.2026

  • 69 Мръшляк

    5 8 Отговор

    До коментар #48 от "На държавата най - добре":

    Е ще видим новата ви мастия какви ще ги надроби.

    Коментиран от #142

    13:01 19.04.2026

  • 70 райберЪТ

    14 4 Отговор
    Да напомня паметното изказване на ББ пред негови активисти.....
    Аз с Пеевски се знам от 20 години. РаботимЕ заедно добре. Той се ВСЛУШВА в каквото му казвам , а аз ИЗПЪЛНЯВАМ , каквото Делян ИСКА !
    Показателно е с кого е коалиран човека от Банкя , нали ?

    13:01 19.04.2026

  • 71 така така

    8 2 Отговор
    Да не участвате в коалции значи пак да се разтуря всичко и за 9-ти път на избори! Пак ще се наредите едни и същи бърсалки както винаги и ще казвате колко много сте направили и ще агитирате да се гласува за да ни вкарате в поредната спирала от безсмислени избори.

    13:02 19.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Налудник

    15 4 Отговор
    Защо тоя престъпник не е в затвора???

    Коментиран от #84

    13:04 19.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Стоян

    9 2 Отговор
    Е ти вече си в коалиция- СДС забрави ли?

    13:04 19.04.2026

  • 76 Обаче

    2 4 Отговор

    До коментар #64 от "насила дарител":

    Промитите мозъци съдят за другите по себе си!
    Впрочем между пожарникарите и пилотите на изтребители има и прилика - рискуват живота си при упражняване на професията си!

    Коментиран от #86

    13:04 19.04.2026

  • 77 БЯСНА Е ТИКВАТА И ШИШО ЧЕ НЯМАТ

    9 4 Отговор
    КНИЖКА ЗА САМОЛЕТ ! А МОГАТ ДА СИ КУПЯТ И АЗ ИМ ГО ПОЖЕЛАВАМ ПО - СКОРО !

    13:04 19.04.2026

  • 78 Хи хи

    5 10 Отговор

    До коментар #6 от "Може да се коалираш с":

    Това с бай Ставри го слушам от 20 години , така ще бъде и сега , ще бъдеш много разочарован !

    Коментиран от #88

    13:07 19.04.2026

  • 79 Христов

    9 4 Отговор
    Че кои иска да се коалира с крадците у мошениците на На немския бандит.

    13:08 19.04.2026

  • 80 йодирана СОЛ

    9 4 Отговор

    До коментар #66 от "арнаудка":

    Ама защо пази гащите на бившата си любовница ? Да не е ФЕТИШИСТ ? Кой го знае.
    Спи до чекмеджета с кюлчета. Държи пищоф върху тях. Мата Хари го снима тайно. Набива го с 200...........
    Странен тип !

    13:08 19.04.2026

  • 81 факт

    11 5 Отговор
    Борисов, погледни се в огледалото и си виж пенсионерската физиономия. За къде си се забързал, пък и за коалиции си се замислил? Остави младите да се коалират, да се бутат с лакти, да се ритат. Хем са млади, хем са по-образовани от теб. Не се вълнувай на тези години, защото е много опасно за здравето на възрастния човек. При тези вълнения и на тази възраст много вероятно е да направиш коалиция с попа - той напред, а ти след него. И не заглеждай младите жени, защото те също са опасно натоварващи сърцето. С две думи, живей си животеца, каквото било - било и никога няма да се върне.

    13:12 19.04.2026

  • 82 Тото

    10 2 Отговор
    То никой не ви иска за коалиция щото се продажници.

    13:13 19.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Защо

    4 5 Отговор

    До коментар #73 от "Налудник":

    да е в затвора ? Празни приказки от празни глави вече толкова години !

    13:14 19.04.2026

  • 85 Боко гласува с хартия.

    3 2 Отговор
    И той като Шишо. А ти искаш ли да приличаш на него?

    13:15 19.04.2026

  • 86 ежко БЕЖКО

    9 3 Отговор

    До коментар #76 от "Обаче":

    И двамата са ГЕНЕРАЛИ , но ББ е СЛОЖЕН на този пост , а Радев е минал обучение и генерал-щабна академия , за да носи това звание !
    Разликата за теб може да е незначителна , но за просветените хора е МНОГО ГОЛЯМА !
    Едното е да намериш монета. Другото е да си я извоюваш и изработиш !

    13:16 19.04.2026

  • 87 Махай се!

    16 2 Отговор
    До кога този алчен за власт и пари, нагъл тип, ще определя посоките на България? До кога ще му търпим сръдните и малодушието пред началниците? Партията му това е той, фирма за обогатяване и дране.

    13:17 19.04.2026

  • 88 Само Питам

    4 2 Отговор

    До коментар #78 от "Хи хи":

    Няма как да отиде при Ставри в дранголника , защото са нужни ЧЕСТНИ , НЕзависими и СМЕЛИ Съд и Прокуратура.
    А те са овладени и подчинени на ДВАМАТА ШИШКОВЦИ и на ШАЙКИТЕ им.
    Как да бъде разследван и осъден някой , ако трябва той сам да го направи ?

    13:18 19.04.2026

  • 89 Дани

    13 1 Отговор
    Няма да участваш в коалиции -НЕ РАЗБРАЛИ ЧЕ НИКОЙ НЕ ТЕ ИСКА !!! Дано хората най накрая разбраха че гробарште сте клрадци лъжци МАФИОТИ!!!

    13:18 19.04.2026

  • 90 фон Сморхаузен

    8 2 Отговор

    До коментар #67 от "Респект господин Борисов":

    Каква ДЕСЯТКА , какви 5 лева ? Ти луд ли си ?

    13:21 19.04.2026

  • 91 Няма,

    13 1 Отговор
    само тайно с Шопара.

    Коментиран от #95

    13:21 19.04.2026

  • 92 ккк

    12 1 Отговор
    то и предните пъти така говорихте и в името на лапачката веднага седнахте в на Пеев скута

    13:21 19.04.2026

  • 93 Този индивид

    14 2 Отговор
    единственото което би трябвало да вижда е въдворяването му в ЦСЗ!

    13:23 19.04.2026

  • 94 КарабасБарабас

    11 4 Отговор
    Днешния бай Ганьо от Банкя много обича да се изявява пред камерите ! Поне ни осигурява брутално шоу с МЕ-кането си и сбърканите ударения в думите. А хашлашко-уличния му диалект е просто ненадминат. Красота и простащина в едно !

    13:24 19.04.2026

  • 95 Погонат

    5 4 Отговор

    До коментар #91 от "Няма,":

    Бойко и Шиши - крило до крило
    Както винаги е било !

    13:25 19.04.2026

  • 96 Ялова волЯ

    12 5 Отговор
    Само на мен ли ми се струва или и вие мислите , че този човек от снимката е Простак , бай Ганьо и Мегаломан ?

    Коментиран от #97

    13:27 19.04.2026

  • 97 Пустиня(к)

    11 3 Отговор

    До коментар #96 от "Ялова волЯ":

    И ДОКАЗАН ОСЪЖДАН лъжец и крадец. А ако турим и Чакъра - и убиец.

    13:39 19.04.2026

  • 98 И АЗ НЕ ИСКАМ ДА СТАВАМ ЦАР ,

    8 3 Отговор
    АМА И НИКОЙ НЕ МЕ КАРА ! ВАЖНОТО Е ЧЕ СЪМ ТОЛКОВА ПРОС ЧЕ НЕ МОА ДА СЕ СПРА ДА БЪЛВАМ ПРОСТОТИИ !

    13:41 19.04.2026

  • 99 Че кой те иска, бе, Мутро!

    13 3 Отговор
    Оттече и ти в канала и Бай Ставри те чака.

    13:43 19.04.2026

  • 100 гошо

    12 3 Отговор
    В ЗАТВОРА!

    13:44 19.04.2026

  • 101 малко истински факти

    4 7 Отговор
    Че за какво му е участва в радковия фиасков провал ...

    13:44 19.04.2026

  • 102 ОТ КОАЛИЦИЯ

    9 4 Отговор
    С ШИШО И ИРЕНА НЯМА КАК ДА СА ОТКАЖЕШ - ТАЙНО РАЗУМЯВА СЕ !

    13:44 19.04.2026

  • 103 Гост

    12 3 Отговор
    Е как бе, крадецо ниеден, с мъжа ти пеефски няма ли пак да ни грабите. Излагаш се

    13:47 19.04.2026

  • 104 Сбогом

    14 3 Отговор
    Сбогом бате, прекали с филиите, хората останаха гладни, сега ще те накажат

    13:49 19.04.2026

  • 105 Тома

    5 3 Отговор
    Бати Бойко бъди мъж и на думата си дръж а не да ни лъжеш но стоп

    13:55 19.04.2026

  • 106 Т О Я толуп

    10 3 Отговор
    НЕ го иска цялото село , той за ПОПОВАТА къща пита . За 16 г. негово управление сме на това дердже , а сега искат пак да подобряват държавата . АЙДе бе .

    13:59 19.04.2026

  • 107 Блез Паскал

    8 3 Отговор
    БорисоФ-Можеш да лъжеш целия народ за известно време.
    Можеш да лъжеш част от народа през цялото време.
    Но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време - (Ейбрахам Линкълн) .
    България е прекрасна страна, която трябва да се гордее с историята си
    и Великите си герои, и това, че има хора за които далаверата и собственото благополучие
    стои над всичко не трябва да сломи духа ни.
    Въпросът КОЙ доведе народа до положението да бъдем най бедната държава в ЕС
    с 3 милиона живеещи под прага на бедността вече е Ясен на всички
    Дойде времето да си платиш за всичко!

    Коментиран от #111

    14:11 19.04.2026

  • 108 От Варна

    2 1 Отговор
    Интересно?! Зад Борисов плътно стоеше май Бориславова!? По време на директното интервю на живо. По БНТ, в обедните новини. На снимката тук я няма, само червенокосата госпожа се вижда.

    14:22 19.04.2026

  • 109 Димо

    8 1 Отговор
    Ти и да искаш няма кой да се коалира с теб? Защо ли? Ами минало ти е времето. Бегай докато можеш...

    14:26 19.04.2026

  • 110 Мис бикини

    8 1 Отговор
    Мани го тоя пераз

    14:31 19.04.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Анонимен

    1 7 Отговор
    РР и петроханци това е супер нали

    14:33 19.04.2026

  • 113 До сега разправяше

    7 1 Отговор
    както ни подреди народът.

    Сега нова песен запя!
    Ако ГЕРБ имат някакъв останал инстинкт трябва спешно да пенсионират Боци!

    14:55 19.04.2026

  • 114 Борисов е в основата на всички трагеди

    6 1 Отговор
    Единият внук не носи името тиква,а и двамата са синове на бащата, когото тиквата шамароса,че не уважавал достатъчно тъпата си половинка/ щерка тивена/.Така че,те не са тиквеничета.Това наистина е добре и за двамата ,че е така.

    14:57 19.04.2026

  • 115 Емигрант

    9 2 Отговор
    Ха ха ха виж ти какво "умно" пожарникарско "творение" на реалността ? Е как ще участвате в коалиция като до сега никой не е изразил мнение, че ще ви покани, дори онзи илитерат Пеевски вече не те иска бе боклук, и той разбра, че който е с теб е обречен на народна омраза ? Боже, нямало да участва, как го казва, като, че ли ще зависи от него политиката, но пък намирам, че е прав донакъде все пак и неговите мал(к)оумници го слушат и понеже не могат да разсъждават му се радват ха ха ха, по-реално би било да каже, че ГЕРБ повече няма да участва в избори за да знаят неговите крадци и да се разбягват по Ю.Африка където няма да бъдат преследвани от Интерпол ! Пеевски те "пусна" и сега тази глупост ли измисли бе кран пожарен ?

    Коментиран от #122

    15:03 19.04.2026

  • 116 Гражданин

    3 3 Отговор
    Всъщност шансът за правителство е нула (0)%, но бате Бойко не иска да е краен!

    15:11 19.04.2026

  • 117 Николаос 66

    6 1 Отговор
    Е как бе ,,Жар птицо,, твоят приятел ментор и човек който те държи за топките те чака в едно село до Белица защото го страх да се появи в София.Наздраве Гербаджии

    15:12 19.04.2026

  • 118 Критикар

    4 1 Отговор
    Никой не иска в коалиция с теб......
    защото изгаря.

    15:22 19.04.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Гарга Сарис

    3 1 Отговор
    Ще се радвам да те видя на едно хубаво място в Банишора! И да се коалираш с няколко младежи където да ти дишат във врата и да те подпират с ония тояги с разширените вени!

    15:30 19.04.2026

  • 121 Пенсионираха те вече

    5 1 Отговор
    Боко излетят като тапа от шампанско

    Коментиран от #124

    15:39 19.04.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 ТОЗ ПЪК

    6 1 Отговор
    НИКОЙ НЕ ГО ИСКА НИКОЙ НЕ ГО ВИКА
    ТОЙ СЕ НАТИСКАА

    Коментиран от #125

    15:42 19.04.2026

  • 124 Анонимен

    1 4 Отговор

    До коментар #121 от "Пенсионираха те вече":

    Радвай ке на новите стари месии РР и Василев тогава да ви видя по далече от носът си не виждате

    15:42 19.04.2026

  • 125 Анонимен

    1 5 Отговор

    До коментар #123 от "ТОЗ ПЪК":

    Има хора гласуват за Борисов В парламента се влиза да се работи за държавата не на лична омраза

    Коментиран от #127

    15:44 19.04.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Промяна

    0 6 Отговор

    До коментар #125 от "Анонимен":

    А МЕСИЯТА ПЕТРОХАН КАКВО СТАВА ЗАЩО СЕ МЪЛЧИ НЯМА ЛИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ЗАЩО НИКОЙ НЕ ГИ РАСЛЕДВА ЗАЩО ЗАЩО

    15:57 19.04.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Горски

    3 1 Отговор
    Спомнете си как ГЕРБ печелеше избори и правеше договорки задкулисно с ДПС… Мамин Тотев: “Имаме 900 гласа в Столипиново… Без тях щяхме да загубим изборите”; “Г-н Захов, може да го похваля, направи доста бюлетини невалидни..има няколко начина. Всички знаем, че това е един от начините с който може да имаме преднина..” ”Официално има ден за размисъл, неофициално за нас няма!” “И както се молим за Исус, по 4 по 5 да гласуват ромите за нас. То ГЕРБ никога на участват в коалиции като хората - подписани, приети, с програма и ангажименти. Както се прави по белия свят. Те си правят уж свое правителство, а реално е задкулисно и е коалиция на други купени партии под диктовката на олигарси. То затова се роди термина сглобка - коалиция, която не е коалиция. Лоши не са коалициите, лоши са скритите сглобки, правени по евроатлантическите кьошета. Въпреки всичко, и най-долната сглобка е по по-добра, ако в нея не участват родоотстъпниците от ППДБ, дето мразят България и народа ни.

    16:16 19.04.2026

  • 130 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Анонимен":

    Няма качество в мозъкът ти, щом реалността наричаш глупост или омраза ! Знаеш ли изобщо, че съществуването ти е безлично по отношение на времето в което вече има изкуствен интелект и за какво е създаден той ? Ти за беднотията в която съществуваш явно нямаш реално самостоятелно мнение за причината затова и се обиждаш от реалността, което не ти носи никакви житейски дивиденти, не мога да то го обясня по-просто, защото живееш в свят на "умните", "можещите", "знаещите", но в действителност СБЪРКАНИТЕ, търсещи оправдание само в думи като "омраза" и "злоба", всъщност тези пороци са ваши, затова и светът ви е "друг" !

    Коментиран от #134

    16:20 19.04.2026

  • 131 Ще изпратиш

    2 0 Отговор
    "елитните" си експерти да се търкалят в краката муньови

    16:27 19.04.2026

  • 132 Веселяка

    1 1 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 разбрахте ли, шматки такива 🤣

    16:27 19.04.2026

  • 133 Казуар

    4 0 Отговор
    Банкя, с Пеевски много лесно съборихте правителството на сглобката сега като никой няма да те бръсне даваш акъл и злобееш.

    16:36 19.04.2026

  • 134 Нашийник

    2 0 Отговор

    До коментар #130 от "Емигрант":

    "Анонимен" е "Промяна" във форума. Напразно пишеш, няма капацитет да те разбере. За нея
    бандитът от Банкя е най-най-най. Това, смятам, обяснява всичко.

    16:40 19.04.2026

  • 135 Бай Дън Сяо Пън

    2 0 Отговор
    С дъпъсъ бе

    17:03 19.04.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Баба ти

    3 0 Отговор
    Че теб кой те ще пита за управление?! Празни приказки на един политически ментърджия с криминално минало. а може би и настояще... Ама кой да знае.

    17:43 19.04.2026

  • 138 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    Че защо си мислиш, че някой трябва да ви покани в новоизбраното правителство? Ще мине и без вас!

    18:01 19.04.2026

  • 139 Горкия човечец

    2 0 Отговор
    Има много тъжен и страдащ вид.

    19:01 19.04.2026

  • 140 боико борисоф

    1 0 Отговор
    ааа бе тои никои не те иска бе боико радев те срази мишкоооо ти и феса сте в пандела много скоро само сретан може да те отърве и ти знаеш как

    21:10 19.04.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Фен

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Мръшляк":

    Ти си синьо г.о.в.е.до ,Боко и Шиши паднаха шампиони няма да станете. 4к85КЗЛ

    22:18 19.04.2026

  • 143 Фен

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ура,,Ура":

    Оня ден отидеъв Храма ,без да е поканен има господ и Боко и Шиши ще го издухат измисленият им отбор шампиони няма да станат КЗЛ.

    22:20 19.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове