Бойко Борисов: ГЕРБ няма да участва в коалиции

Бойко Борисов упражни правото си на вот. След като гласува, лидерът на ГЕРБ каза, че шансът да се състави редовно правителство след тези избори е много малък.

„ГЕРБ няма да участва в коалиции и това ясно сме го заявили. На тези, които си позволяват да говорят как нямало да се коалират с нас, никой не им е давал съгласие и аванси, че това би могло да се случи”, посочи Борисов. По думите му ГЕРБ-СДС си е направила компромисите – „в сглобки, в тройни коалиции, в подкрепи”. „Не виждам с кого можем да се коалираме в момента”, посочи лидерът на ГЕРБ.