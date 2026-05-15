Манолова: ПБ е първата политическа сила, която има смелостта да се опълчи на икономически силните

„За първи път водеща политическа сила си позволява да се противопостави на икономически силните и техните лобита. Определянето на справедливи цени и тяхното обявяване ще е първа важна крачка към овладяване на цените и лимитиране на надценките особено когато те бъдат публично обявявани. Освен че ще информира гражданите, ще заклейми търговците, които злоупотребяват с потребителите.“ Това заяви Мая Манолова в предаването „12+3“ на програма „Хоризонт“ на БНР. Тя коментира, че има нужда от определяне на справедливи цени и за мобилните оператори, банковите такси, ЕРП-тата, ВиК-тата и топлофикациите.
Според председателката на Изправи се.БГ виновните за високите цени трябва да бъдат назовавани – бившите управляващи, най-вече през последната година, ГЕРБ и ДПС.
Манолова припомни, че на първо четене миналият парламент прие законопроекта ѝ за контрол на цените предизборно, но и така не се е намерила воля от старата власт да го приеме окончателно.
„В резултат на цялото шикалкавене на старата власт по отношение на Закона „Антиспекула“ цените бяха буквално изпуснати. Хората изнемогват заради абсурдно високите цени на храни, лекарства, мобилни услуги, банковите такси, битовите сметки за ток, вода и парно. Заради това хората са гневни и с огромни очаквания към новата власт да въздаде справедливост.“ – коментира Манолова.
Манолова припомни, че България е единствената държава в ЕС и сред съседните държави, която не е направила нищо, за да ограничи ръста на цените на хранителните продукти и стоки от първа необходимост.
Според председателката на Изправи се.БГ причините за високите цени са в две посоки: заради нереално високите надценки, които се налагат от търговските вериги, и заради „мачкането на българските производители.“ По нейни думи, разширяването на списъка с нелоялни търговски практики в Закона за защита на конкуренцията, с които се забраняват фактурите за обратни услуги, за рождени дни на обекти, за задължителна реклама по инициатива на търговеца, с което производителите биват товарени от крайните търговци, е дълго чакана стъпка в правилната посока.
„Следващата тема, с която управляващите трябва да се заемат е новият закон за ВиК и това да е по-бързо, защото по силата на стария закон ВиК са изготвили бизнес планове и са ги обявили, а това е свързано с цената на водата в България за следващите 5 години.“ – коментира Манолова.
Тя припомни, че „Софийска вода“ иска 60% по-скъпа вода, а с добавяне на инфлацията - 100% по-скъпа.
„Ако тези бизнес планове бъдат приети, ще има поскъпване на водата всяка година от 1 януари. В столицата концесията е на „Софийска вода“, незаконно удължена с 12 години от Фандъкова, и собственикът на „Софийска вода“, френското дружество, ще получи 123 млн. евро печалба от увеличението на цената на водата.“ – каза Манолова и призова Столичния общински съвет да не приема този бизнес план.
Според бившия омбудсман не само даването на повече правомощия на контролните институции КЗК и КЗП ще реши проблемите, защото продължават да действат телекомите, ЕРП-атата, банките с високи банкови такси и пр.
"Въпреки шумно разгласяваните действия на КЗП за мобилните оператори, телекомите продължиха с безобразията и на ежедневна база малтретират българските потребители с неравноправните си клаузи", посочи Манолова.
Манолова, припомни, че с екипа ѝ вече две години водят колективни искове срещу незаконните клаузи за неустойки и индексации в договорите и общите условия на трите телекома, защото КЗП отказа да изпълни правомощията си.
До коментар #1 от "И къде":да не е размахал юмрука , пак?
До коментар #1 от "И къде":Е как къде, бе, ако не сме ние от ПП-ЛГБТ дето си кютаме в скута на шишо, кой ще се опълчи на спекулата?
6 Радев
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Размаха среден пръст на всички ненужни в политиката, които само лаят, правят комисии, подписват МУМУрандоми и накрая си дремят в парламента с години. Без комисия и врява свали охраната на боко и шишо, ся и без много врява ще свърши работата на всички некадърници, дето ни набутаха в еврозоната без да вземат мерки против спекулата и инфлацията.
07:25 15.05.2026
10 име
До коментар #9 от "Тити":Тутуу, каква улица? Нали вече сме в клуба на богатите, всичко тече по мед и масло! Нали това беше целта, нали това беше панацеята? Значи хората нямат причина да са недоволни. А ако имат, от кой трябва да са недоволни, от Радев, който е от вчера като премиер, или от другите, дето ни набутаха в еврозоната без да вземат никакви мерки?л, без да направят опити за съдебно реформа, попълване на ВСС и смяна на шефове на регулатори докато бяха в сглобката? Само жълтопаветници могат да мрънкат, че Радев им е оцапал гащите, дето са им мръсни от години.
08:06 15.05.2026
До коментар #3 от "глоги":Празни приказки , голямо Опълчване
08:20 15.05.2026
13 То след изборите
Номерът беше ПРЕДИ изборите да познаем, че ГЕРБ ще се срутят и че Борисов води ГЕРБ към крах!
Другите, за които ПРЕДИ изборите казахме, че ще се срутят, бяха ППДБ. ТЕ ДОРИ СЕ РАЗПАДНАХА!
Срутването на ГЕРБ ОЩЕ НЕ Е ЗАВЪРШИЛО!
Това го казваме ДНЕС!
След някой месец ВСИЧКИ ще се мъчат да кажат същото! 😆
08:56 15.05.2026
18 Севдалина
Просто,вярно и доказано от Мая!Битката с вятърните мелници Мая,там ще бъде успешната икономическа мелница на брашното със справедливи и ...точни цени!
09:56 15.05.2026
20 Менко
Хвърляш едно,но винаги с надеждата да получиш минимум три,без значение какво!Да има!
23 Написаното за Мая не е вярно
До коментар #20 от "Менко":Защо след като си толкова озлобен не отидеш да протестираш на жълтите павета ами висиш по форумите ?
10:23 15.05.2026
26 си ти
До коментар #25 от "Тъпа":Как може да пишеш такива неща ?
27 Наташа
До коментар #25 от "Тъпа":Не е така.Всички учили в СССР са били и са във властта.Прекараха си живота в охолство и привилегии.А вие ги наричайте тъпи.На Мая не и пука.Нито на Пиргова или Коларова.
28 За последната
До коментар #27 от "Наташа":Не мога да се съглася че епитета не отговаря на истината.
12:25 15.05.2026
