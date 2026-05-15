Манолова: ПБ е първата политическа сила, която има смелостта да се опълчи на икономически силните

15 Май, 2026 07:16 1 615 31

Бившият омбудсман очаква такава решителност и спрямо мобилните оператори, банките, фармацевтичните компании и доставчиците на комунални услуги

Манолова: ПБ е първата политическа сила, която има смелостта да се опълчи на икономически силните
Снимка: Изправи се.БГ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„За първи път водеща политическа сила си позволява да се противопостави на икономически силните и техните лобита. Определянето на справедливи цени и тяхното обявяване ще е първа важна крачка към овладяване на цените и лимитиране на надценките особено когато те бъдат публично обявявани. Освен че ще информира гражданите, ще заклейми търговците, които злоупотребяват с потребителите.“ Това заяви Мая Манолова в предаването „12+3“ на програма „Хоризонт“ на БНР. Тя коментира, че има нужда от определяне на справедливи цени и за мобилните оператори, банковите такси, ЕРП-тата, ВиК-тата и топлофикациите.

Според председателката на Изправи се.БГ виновните за високите цени трябва да бъдат назовавани – бившите управляващи, най-вече през последната година, ГЕРБ и ДПС.

Манолова припомни, че на първо четене миналият парламент прие законопроекта ѝ за контрол на цените предизборно, но и така не се е намерила воля от старата власт да го приеме окончателно.

„В резултат на цялото шикалкавене на старата власт по отношение на Закона „Антиспекула“ цените бяха буквално изпуснати. Хората изнемогват заради абсурдно високите цени на храни, лекарства, мобилни услуги, банковите такси, битовите сметки за ток, вода и парно. Заради това хората са гневни и с огромни очаквания към новата власт да въздаде справедливост.“ – коментира Манолова.

Манолова припомни, че България е единствената държава в ЕС и сред съседните държави, която не е направила нищо, за да ограничи ръста на цените на хранителните продукти и стоки от първа необходимост.

Според председателката на Изправи се.БГ причините за високите цени са в две посоки: заради нереално високите надценки, които се налагат от търговските вериги, и заради „мачкането на българските производители.“ По нейни думи, разширяването на списъка с нелоялни търговски практики в Закона за защита на конкуренцията, с които се забраняват фактурите за обратни услуги, за рождени дни на обекти, за задължителна реклама по инициатива на търговеца, с което производителите биват товарени от крайните търговци, е дълго чакана стъпка в правилната посока.

„Следващата тема, с която управляващите трябва да се заемат е новият закон за ВиК и това да е по-бързо, защото по силата на стария закон ВиК са изготвили бизнес планове и са ги обявили, а това е свързано с цената на водата в България за следващите 5 години.“ – коментира Манолова.

Тя припомни, че „Софийска вода“ иска 60% по-скъпа вода, а с добавяне на инфлацията - 100% по-скъпа.

„Ако тези бизнес планове бъдат приети, ще има поскъпване на водата всяка година от 1 януари. В столицата концесията е на „Софийска вода“, незаконно удължена с 12 години от Фандъкова, и собственикът на „Софийска вода“, френското дружество, ще получи 123 млн. евро печалба от увеличението на цената на водата.“ – каза Манолова и призова Столичния общински съвет да не приема този бизнес план.

Според бившия омбудсман не само даването на повече правомощия на контролните институции КЗК и КЗП ще реши проблемите, защото продължават да действат телекомите, ЕРП-атата, банките с високи банкови такси и пр.

"Въпреки шумно разгласяваните действия на КЗП за мобилните оператори, телекомите продължиха с безобразията и на ежедневна база малтретират българските потребители с неравноправните си клаузи", посочи Манолова.

Манолова, припомни, че с екипа ѝ вече две години водят колективни искове срещу незаконните клаузи за неустойки и индексации в договорите и общите условия на трите телекома, защото КЗП отказа да изпълни правомощията си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И къде

    28 8 Отговор
    видя това "опълчване" , другарке ?

    Коментиран от #2, #4

    07:19 15.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 6 Отговор

    До коментар #1 от "И къде":

    да не е размахал юмрука , пак?

    Коментиран от #6

    07:21 15.05.2026

  • 3 глоги

    18 3 Отговор
    бившАТА омбудсманКА

    Коментиран от #11

    07:21 15.05.2026

  • 4 Хасан Василев

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "И къде":

    Е как къде, бе, ако не сме ние от ПП-ЛГБТ дето си кютаме в скута на шишо, кой ще се опълчи на спекулата?

    Коментиран от #21

    07:22 15.05.2026

  • 5 Анонимен

    15 2 Отговор
    Трябва де се направи проверка какви хора получават помощи млади и здрави но карат по старо му помощи срещу гласуване трябва да е до гук

    07:25 15.05.2026

  • 6 Радев

    12 17 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Размаха среден пръст на всички ненужни в политиката, които само лаят, правят комисии, подписват МУМУрандоми и накрая си дремят в парламента с години. Без комисия и врява свали охраната на боко и шишо, ся и без много врява ще свърши работата на всички некадърници, дето ни набутаха в еврозоната без да вземат мерки против спекулата и инфлацията.

    07:25 15.05.2026

  • 7 Тая баба забрави ли за

    18 3 Отговор
    отношенията си с Пеевски

    07:49 15.05.2026

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    24 9 Отговор
    ЗАЩО НЕ КАЖЕ МАЯ ЛАПАЦАЛОТО ..................... КОИ СА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИЛИ И "ОЛИГАРСИТЕ ...................... СРЕЩУ КОИТО ЩЕ СЕ "БОРИ" ТЯ И "РЕZИДЕНТА" МИСТЪР КЕШ ? ? ? .....................

    07:52 15.05.2026

  • 9 Тити

    19 6 Отговор
    Хората ще ги изчат до септември и ако няма промяна пак ще са на улицата.

    Коментиран от #10

    07:54 15.05.2026

  • 10 име

    10 9 Отговор

    До коментар #9 от "Тити":

    Тутуу, каква улица? Нали вече сме в клуба на богатите, всичко тече по мед и масло! Нали това беше целта, нали това беше панацеята? Значи хората нямат причина да са недоволни. А ако имат, от кой трябва да са недоволни, от Радев, който е от вчера като премиер, или от другите, дето ни набутаха в еврозоната без да вземат никакви мерки?л, без да направят опити за съдебно реформа, попълване на ВСС и смяна на шефове на регулатори докато бяха в сглобката? Само жълтопаветници могат да мрънкат, че Радев им е оцапал гащите, дето са им мръсни от години.

    08:06 15.05.2026

  • 11 Опълченците от посолството

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "глоги":

    Празни приказки , голямо Опълчване

    08:20 15.05.2026

  • 12 Абсурдистан

    8 2 Отговор
    Затъпяването при някои индивиди е необратимо.

    08:40 15.05.2026

  • 13 То след изборите

    12 2 Отговор
    е много лесно да се плюе по Борисов!

    Номерът беше ПРЕДИ изборите да познаем, че ГЕРБ ще се срутят и че Борисов води ГЕРБ към крах!

    Другите, за които ПРЕДИ изборите казахме, че ще се срутят, бяха ППДБ. ТЕ ДОРИ СЕ РАЗПАДНАХА!

    Срутването на ГЕРБ ОЩЕ НЕ Е ЗАВЪРШИЛО!
    Това го казваме ДНЕС!
    След някой месец ВСИЧКИ ще се мъчат да кажат същото! 😆

    08:56 15.05.2026

  • 14 Ей кречетало зловредно,

    12 2 Отговор
    това ще го повярам, чак когато видя твоите бандитски ЧСИта натикани по затворите!

    09:03 15.05.2026

  • 15 досега

    5 1 Отговор
    една дума не са обелили да се отнемат безкрайните права на топлофикациите

    09:27 15.05.2026

  • 16 чатарунга

    10 0 Отговор
    Така-а-а.Мая започна да се присламчва.Започва с възхвалите,правилния курс към светли хоризонти.Това е заявка да си търси позиция в новото управление.

    09:41 15.05.2026

  • 17 Гледай какво прави

    10 0 Отговор
    Не какво говори. Мая си вкара двама нейни авери във властта. До края на мандата няма дума да каже срещу Радев.

    09:41 15.05.2026

  • 18 Севдалина

    3 1 Отговор
    Прогресивна България,ПБ - първа политическа сила,Мая Ма - втора политическа сила!
    Просто,вярно и доказано от Мая!Битката с вятърните мелници Мая,там ще бъде успешната икономическа мелница на брашното със справедливи и ...точни цени!

    09:56 15.05.2026

  • 19 Мая Манолова

    3 5 Отговор
    Може и трябва да бъде поканена за съветник в МС и НС. Тя даде страхотно интервю за БНР вчера на обяд. Аз го слушах внимателно. Много идеи има много труд е положила безвъзмездно предполагам. Чудя и се от къде има сили за всичко което прави. Тя е човек чиято енергия впечатлява и заслужава да бъде забелязана от управляващите.

    10:01 15.05.2026

  • 20 Менко

    4 2 Отговор
    При Мая ма хвърлянето ,хваленето и справедливата подлога,винаги е ценен , изпитан бумеранг!
    Хвърляш едно,но винаги с надеждата да получиш минимум три,без значение какво!Да има!

    Коментиран от #23

    10:02 15.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Не подозираш колко си прав човече

    2 3 Отговор
    Може би случайно си сложил това име но в живота има точно такива аналози . Питам се как не им неудобно на разните mypчuлянцu и noмaцu.

    10:13 15.05.2026

  • 23 Написаното за Мая не е вярно

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Менко":

    Защо след като си толкова озлобен не отидеш да протестираш на жълтите павета ами висиш по форумите ?

    10:23 15.05.2026

  • 24 Архимандрисандрит Бибиян

    4 2 Отговор
    Фмирисаната мая се разфунтя в полза на Пембен!

    10:42 15.05.2026

  • 25 Тъпа

    4 2 Отговор
    овца

    Коментиран от #26, #27

    11:18 15.05.2026

  • 26 си ти

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Тъпа":

    Как може да пишеш такива неща ?

    11:34 15.05.2026

  • 27 Наташа

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Тъпа":

    Не е така.Всички учили в СССР са били и са във властта.Прекараха си живота в охолство и привилегии.А вие ги наричайте тъпи.На Мая не и пука.Нито на Пиргова или Коларова.

    Коментиран от #28

    11:56 15.05.2026

  • 28 За последната

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Наташа":

    Не мога да се съглася че епитета не отговаря на истината.

    12:25 15.05.2026

  • 29 От кауза

    3 2 Отговор
    в кауза, от провал в провол е галевица

    12:32 15.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мая Манолова

    2 2 Отговор
    Даде чудесно интервю по БНР вчера на обяд. Вместо тук във форума да пишете глупости вземете го прегледайте и се засрамете какви глупости пишете и най вече да се засрамят НПОтата които дават пари и опорки на неграмотни роми да драскат глупости по форумите. На това трябва да се сложи край. Границат на нормалността е премината. Трябва закон за дейността на НПО.

    13:26 15.05.2026

