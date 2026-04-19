Проверка на полицията в изборна секция в Хасково

19 Април, 2026 14:13 1 554 16

Полиция дойде на място, а председатели на комисии заявиха, че са извикани на разпит, за да дадат показания

Проверка на полицията в изборна секция в Хасково - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изборният ден в Хасково започна също с проблеми. Около 30 членове и председатели на секции не са се явили на работа в началото на изборния ден.

Сериозни проблеми има и с машинното гласуване - над 30 устройства са извън строя, като в една секция в региона напълно е преустановен машинният вот. Започнаха да идват и сигналите за агитации и за контролиране на вота, предава БНТ.

Имаше и полицейска проверка в училище "Георги Раковски" в квартал "Република", където от сутринта има огромни опашки от чакащи да гласуват. Беше подаден сигнал, че се дават указания как да гласуват избиратели.

Полиция дойде на място, а председатели на комисии заявиха, че са извикани на разпит, за да дадат показания. Проверки в Хасково се правят и във връзка с това да не се допуснат така наречените химикали с изчезващо мастило върху бюлетините, за да няма недействителни и невалидни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    25 5 Отговор
    Страх тресе кочината на Борисов и Пеевски

    14:15 19.04.2026

  • 2 От ЦИК са знаели за неработещите

    18 4 Отговор
    машини още предните дни и умишлено не са предприели нищо за отстраняване на проблема. Съд и затвор за отговорните служители!!!

    14:16 19.04.2026

  • 3 малко истински факти

    9 10 Отговор
    И за какво да ходят да дремят по секциите , като днес е хубаво време за разходки кафенца и бирички , а пък на есен кеф ти избори пак ....

    14:18 19.04.2026

  • 4 Пустиня(к)

    10 1 Отговор
    Я па си реко, че проверавали куките, оно кво било.

    14:18 19.04.2026

  • 5 Време е за смяна на ръководството на ЦИК

    16 1 Отговор
    щом някой ги е страх да си вършат работата, а други чакат да им пълнят джобовете с пари

    14:20 19.04.2026

  • 6 да си кажем истината

    11 1 Отговор
    Алабалистики всякакви и флашкоизкривители всякакви , нищо ново .

    14:20 19.04.2026

  • 7 унил жълтопаветник

    10 2 Отговор
    Ха ха , явно и нашто мевере не може да ни помогне ...

    14:21 19.04.2026

  • 8 за чест.и избори

    6 5 Отговор
    Ако СИК нарушава изборния закон, то в конкретната секция съд ще касира изборите, но полиция не бива да поема правосъдието самоуправяйки се с СИК по време на изборите.
    Намесата на полицията в секцията също е повод за касиране.

    Коментиран от #9

    14:22 19.04.2026

  • 9 ДеБеец

    8 6 Отговор

    До коментар #8 от "за чест.и избори":

    Намесата на нашето МВР автоматично прави вота незаконен .

    14:24 19.04.2026

  • 10 сенки от миналото

    5 2 Отговор
    Милицията никога не е влизала в стаята с изборната комисия при тогавашното разбиране за свободни избори.
    Сега партия си позволява да кръжи нощем със светлини на дронове над петрички квартал, за да следи за "нарушители на закона".

    14:28 19.04.2026

  • 11 Сблъсъкът е титаничен

    5 1 Отговор
    Особено в Хасковско. Давани са обещания, които трудно ще бъдат изпълнени без хартия и химикалки. Интересно на кого са давани.

    14:35 19.04.2026

  • 12 От чужбина

    3 1 Отговор
    Въпроса е ЗАЩО не са дошли? Причина? Това не го казват.

    15:10 19.04.2026

  • 13 овчи мозъци

    4 2 Отговор
    А бе вие не може ли да разберете че машините са повредени по заповеди на бо рисов и пеевски.Годноста и режима за безупречно работа на машините се повреждат от избиратели на герб и дпс ,итн с цел да се гласуват с хартиени бюлетини за да ги фалшифизират .Не ви ли прави впечатление че именно в секции където гласуват за герб и дпс там се повреждат съзнателно братя българи

    15:33 19.04.2026

  • 14 Няма секции в турция

    2 0 Отговор
    и търсят теле под вола турците.

    15:34 19.04.2026

  • 15 Като не могат да излъжат

    3 0 Отговор
    машините им остава само да ги чупят.
    Това не е ли престъпление?

    15:37 19.04.2026

  • 16 Членовете на секционните комисии

    2 1 Отговор
    са знаели отдавна кога са изборите и са се подписали да отидат.
    Отказът им е саботаж.
    Следва да им се търси наказателна отговорност за саботаж.

    15:41 19.04.2026

