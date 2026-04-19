Член на комисия в Бургас разпечата урна с бюлетини- забравил да им сложи печат
  Тема: Избори

19 Април, 2026 17:56 1 061 10

Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Член на секционна избирателна комисия в Бургас е отворил урната с машинните бюлетини преди приключването на изборния ден. Причината за действията му е пропуск да постави задължителен печат върху отрязъците, което го е провокирало да разпечата кутията, за да поправи грешката си. За това съобщават от БНР.

Куриозната ситуация е регистрирана в 20-а секция в ОУ "Петко Рачев Славейков". Секретарят на комисията Александър Георгиев обясни пред БНР Бургас, че колегите му са реагирали незабавно, за да предотвратят по-сериозно нарушение на изборния процес.

"Когато видиш едно нарушение, не го питаш защо, а се опитваш да го предотвратиш. Ние точно това направихме. Веднага му направихме забележка, веднага урната се затвори. Въпросният господин е изключително конфликтен. Досега сме нямали случай, в който той да не ни направи проблем", коментира Георгиев.
Представители на Районната избирателна комисия (РИК) са запечатали кутията повторно, за да продължи гласуването. Секретарят на РИК – Бургас Георги Михов поясни, че случаят не застрашава вота.

"Нито тайната на вота е нарушена. Извършено е формално нарушение на изборните правила, тъй като е отворена урната с машинните бюлетини преди приключване на изборния ден. Той е пропуснал да изпълни задълженията си и да постави печат, което пък го е провокирало към второто нарушение – да разпечата урната", обясни Михов.
Предстои РИК да гласува съставянето на акт за административно нарушение на члена на комисията, като се очаква наказателно постановление от Централната избирателна комисия.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Председателите да наглеждат комисиите!

    19 0 Отговор
    Едни други забравили да включат машините в електрическата мрежа.

    17:58 19.04.2026

  • 2 Цвете

    16 7 Отговор
    ПЛУВА ЛИ КОРАБЧЕ В НЯКОЕ ОКО? АМАН ВЕЧЕ. ОТВРАТ СТЕ. ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА ВИ НАТИКАТ В ПАНДИЗА.МЕРЗАВЦИ СЕ ОКАЗАХТЕ.

    17:59 19.04.2026

  • 3 Абе

    17 0 Отговор
    Глоба и затвор

    18:00 19.04.2026

  • 4 Високоплатени неграмотни

    25 1 Отговор
    мало умници провеждат поредната пародия на избори.

    18:00 19.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 анализатор

    9 0 Отговор
    Кафе се пие за да не задреме от скука през работно време !

    18:01 19.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор
    Нали на разпечатките от машините не се слага печат? Този провокатор е искал да се декласират вотовете от машината, защото там се очаква да е гласувано предимно против ГЕРБ и ДПС! Това е престъпление и трябва да влезе в затвора!

    18:41 19.04.2026

