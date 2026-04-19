Вътрешният министър: Член на СИК и кметска дъщеря са пускали бюлетини от името на други хора

Към 16.30 сигналите са 328 сигнала за изборни нарушения и 26 образувани досъдебни производства, обяви и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев, цитиран от Dariknews.bg

В област Монтана в село Септемврийци член на СИК е извършил деяние, което нарушава изборния кодекс, като е пуснал 10 бюлетини от името на други лица. Разпитани са двама свидетели. Очаква се разпит на още двама. Той е задържан за 24 часа, като скоро ще можем да обявим за коя партия става дума, обяви служебният вътрешен министър Емил Дечев.

Имаме и друг случай в Кърджали, където в село Великденче, дъщерята на кмета на селото и нейна приятелка също са пускали бюлетини от името на други граждани, като за това, както и за случая в Монтанско, има образувани бързи производства. И тези лица от Кърджалийско са задържани, каза още Дечев.