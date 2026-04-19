Новини
България »
Всички градове »
  Тема: Избори

Вътрешният министър: Член на СИК и кметска дъщеря са пускали бюлетини от името на други хора

19 Април, 2026 18:40 2 395 27

Случаите са от Монтанско и от Кърджалийско, лицата са задържани 

Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова

Към 16.30 сигналите са 328 сигнала за изборни нарушения и 26 образувани досъдебни производства, обяви и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев, цитиран от Dariknews.bg

В област Монтана в село Септемврийци член на СИК е извършил деяние, което нарушава изборния кодекс, като е пуснал 10 бюлетини от името на други лица. Разпитани са двама свидетели. Очаква се разпит на още двама. Той е задържан за 24 часа, като скоро ще можем да обявим за коя партия става дума, обяви служебният вътрешен министър Емил Дечев.

Имаме и друг случай в Кърджали, където в село Великденче, дъщерята на кмета на селото и нейна приятелка също са пускали бюлетини от името на други граждани, като за това, както и за случая в Монтанско, има образувани бързи производства. И тези лица от Кърджалийско са задържани, каза още Дечев.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    26 5 Отговор
    Е ви ги в м .та министре затвори Ено и тиквата в ареста и ги пиите и ..те докато им доиде акъла

    18:42 19.04.2026

  • 2 балона се надува

    23 2 Отговор
    балона се надува
    пук

    18:42 19.04.2026

  • 3 тиририрам

    32 1 Отговор
    Това е много нахално оправдание! Всеки, който иска да гласува, трябва да го направи ЛИЧНО!

    18:42 19.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Живков

    11 2 Отговор
    На баба Убавците ма божкеее

    18:45 19.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Избори

    31 5 Отговор
    Пеевски и Борисов продължават да върлуват като изпечени разбойници из страната. Опитват се да спасят неспасяемото. Но да чуем първо Министър Дечев.

    18:46 19.04.2026

  • 10 Не не

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    Бой еВан и плитко заравяне.
    И като се сетиш пак

    18:46 19.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И само ще ги чишкaте пак

    17 1 Отговор
    нали, бе нещастници! Щото са КМЕТ и дъщеря му и са хора на някоя от трите мафиотски шайки.

    18:48 19.04.2026

  • 14 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Много правилно решение си взел! Нека гласуват само хората, които гласуват по съвест!

    18:48 19.04.2026

  • 15 Българсият ген е

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Незаличим-както конете на Прежевалски!

    18:48 19.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    15 2 Отговор
    Кметската дъщеря ще я разкрача на урната за назидание.

    18:49 19.04.2026

  • 18 Хвала

    1 16 Отговор
    Ако злоупотребата с 10 бюлетини, променяха резултата от изборите, си струва хвалбата за полицейските мерки.

    18:50 19.04.2026

  • 19 Ганчо

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Гледай мишка, да видиш че си мишка. Ако имаш топки, дай си адрезчето, и утре до 12:00 ще ти докажа че освен да пишеш в сайта, е възможно да те направя първа новина в криминалната хроника. Аде мишка, и ще те определя.

    18:54 19.04.2026

  • 20 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    16 0 Отговор
    Всички тези, дето ги изловихте, им раздайте кирки, лопати и каменарски чукове и да копат тунела под Шипка, да компенсират щетите нанесени на демокрацията!

    18:55 19.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Горски

    14 8 Отговор
    Така навремето изнудиха Бойко Борисов, че ще го "намагнитизират" чрез Посолството и оня страхливец им даде цялата власт! Сега чрез Йотова прегазиха Конституцията (за кой ли път?) срещу персите! Забележете, че го правят по най-безумния начин, като предоставят дори гражданските летища в София и Варна за военни цели! Сключват договори с хунтата в Киев за безсрочна подкрепа и о Господи, дори щяли да въвеждат изучаване на руския диалект-украински език в нашите училища.

    19:01 19.04.2026

  • 23 Горски

    14 0 Отговор
    Видите ли ром със беНве, мерКендес да се навърта около училището, директно белезниците да щракват и търсете чувалче със фалшиви евро 💶 в колата! За,съжаление,всички социологически агенции лъжат. Всяка по-значима партия ( разбирай- с повече парички) си притежава такава агенция,на която плаща за "правилния" резултат.Разбира се,и те се съобразяват един с друг,защото иначе ще излезе много грубо. Само,дето още не съм чул някой да ми се похвали,че е посетен от анкетьор с таблет в ръка,и то в къщи. Аз лично се съмнявам, че така наречените избори ще са честни и няма да има Ала-бала, както каза навремето ПростоКиро! Не случайно отново служебнатра президентка прегази Конституцията и назначи првителство на ПП ДБ! Тези колкото са некадърни и нахални, десет пъти са по-властолюбиви и винагги успяват да вземат властта без избори (дори фалшифицирани).

    19:02 19.04.2026

  • 24 истината преди всичко

    5 5 Отговор
    Новая "месия" ще Ви оправи! Колко наивен е нашия народ .,. Казват, че човек се учел от грешките си , интересно тогава кьде са тези човечища!?

    19:06 19.04.2026

  • 25 Питам

    15 1 Отговор
    От първия път ли да се сетим за незаконната партия, която нарушава Конституцията на Бг?

    19:08 19.04.2026

  • 26 .....

    10 0 Отговор
    Тия са за затвора!

    19:09 19.04.2026

  • 27 Казанлъшкия

    10 0 Отговор
    Пишете имена !

    19:22 19.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол