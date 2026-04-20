Александър Симов: БСП не успява да прескочи парламентарната бариера - това не означава, че БСП умира на всяка цена
  Тема: Избори

20 Април, 2026 10:44 3 337 136

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"БСП не успява да прескочи парламентарната бариера - това обаче не означава, че БСП умира на всяка цена, че лявата политическа култура в България изчезва. Но БСП сега получава възможността да поработи много сериозно върху себе си, за да може да разбере какво се случи и да види къде и как може да се промени".

Това заяви пред БНР Александър Симов от Националния съвет на БСП.

"До преди една година не съм допускал изобщо подобно нещо. Всеки социалист или всеки останал симпатизант на БСП на тези избори подозираше, че може да се стигне до тук. Защо си стигна до тук е голяма тема. Бяха допуснати безбройни грешки и безбройни политически компромиси, но реалностите са такива, каквито са", коментира той в предаването "Преди всички".

Според него влияние на изборния резултат на левицата са оказали два фактора - битката на партията с Румен Радев и последвалото му излизане на политическия терен, както и участието на БСП в управлението на ГЕРБ с масивната подкрепа на Пеевски.

"Сега цената е горчива, много солена, много болезнена, но някой път очевидно в политиката трябва да минеш през някаква такава кървава баня, за да можеш да се съвземеш и да продължиш напред. БСП винаги е плащала много по-солена цена за своите грешки. Сега виждаме, че сметката е много голяма и много солена".

Александър Симов смята, че този резултат не може да се стовари на главата на Крум Зарков:

"Няма как да го посочим с пръст и да кажем "Дайте да махнем Зарков" и изведнъж БСП се облива с нова електорална любов и започва да излиза в социологическите проучвания като желана политическа сила. Проблемът никога не е опирал до Крум Зарков. Смятам, че той все пак със своето присъствие и с кампанията, която направи, успя да вдигне резултата, иначе БСП щеше да бъде на още по-кошмарни нива на обществено одобрение".

Според него Зарков все още се радва на доверието и подкрепата, за да предложи път към възстановяването на доверието в БСП.

"В момента при натрупано такова огромно доверие "Прогресивна България" е длъжна да предложи управление и се надявам това управление да реши всички онези болезнени въпроси, за които българите очакват да получат някакъв отговор. За БСП това наистина може да бъде отрезвяващо", коментира още Симов. По думите му обаче "Прогресивна България" не замества левицата:

"БСП не е изгубила шансовете си да се върне на политическата сцена и не смятам, че в това отношение трябва да изпадаме в някакъв мелодраматизъм".

"Българската лява политическа култура е жива, тя ще оцелее. БСП не е умирала и няма да умре и не е отишла никъде", категоричен бе той.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    35 3 Отговор
    От БСП ми пратиха в избирателната комисия баба с патерици 39 ти набор.

    10:45 20.04.2026

  • 2 честен ционист

    45 7 Отговор
    БСП умре 97г

    10:45 20.04.2026

  • 3 Сила

    62 1 Отговор
    Крумчо си купи фабрика на 8 септември ....изтегли късата клечка !!!

    Коментиран от #46

    10:45 20.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мурка

    49 4 Отговор
    ТАКА СИ МИСЛИШ---ПРЕДАДОХТЕ Я С РАЗРУШАВАНЕТО НА ПАМЕТНИКА ----ХАЙЛАЗИ

    10:46 20.04.2026

  • 6 Крумче

    36 0 Отговор
    Не влезна както ти казах, КЕФ

    10:48 20.04.2026

  • 7 ккк

    63 0 Отговор
    а не бе Фреди и Гуцана я занулиха тази партия къда са сега

    10:49 20.04.2026

  • 8 Окепазихте БСП

    45 0 Отговор
    Фекализатори.

    10:49 20.04.2026

  • 9 Хмм

    42 7 Отговор
    зафиров каза, че са влезли в управлението, защото нинова ги е оставила потънали в дългове, нямали пари за наем, телевизията им фалирала, вестникът им бил пред фалит, не може да хвалиш еднополовите бракове и еврото катозарков и станишев, че и йотова и да искаш да гласуват за тебе, партията на Радев е новата социалдемократическа партия като тази на Фицо в Словакия, цялата опозиция намери в нея изразител на своите надежди за справедливост, Радев вече е управлявал със своите служебни правителства, увеличи доходите, не увеличи дълга, теглиха заеми колкото да плащат вноските по дълга натрупан от борисов

    10:50 20.04.2026

  • 10 пиПилота

    48 5 Отговор
    Крайно време е БСП да отиде на политическото бунище.

    10:51 20.04.2026

  • 11 кседре

    58 1 Отговор
    Плешив БСП лъжец, ще борите ли кражбите на ГЕРБ или ще делите грабежа??? И кое точно ви е лявото на БСП милионери, дето нямате 1 ден трудов стаж??? Боклук със боклук. Да почвате да работите нещо за да ядете а не цял живот да ви хранят българите. Кое ти е лявото бре лентяй и плешив лъжец.

    10:51 20.04.2026

  • 12 Сила

    50 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бащата на някаква Саяна":

    Обаче взима повече от БСП !!!???!!! Само си представи какви кретени гласуват ...а за Чалгаря и Тошко пак за гласували над 20 000 малоумника !!!???!!!

    10:52 20.04.2026

  • 13 Дони

    51 2 Отговор
    Още на времето я предадохте сменихте и името -ГОЦЕ я разпродаде с драгалевският РОМ И СТАНАХА КАПИТАЛИСТИ НЕ КАТО ТЕЗИ КОИТО ГРАДИХА ЗАВОДИ ЯЗОВИРИ ГРАДОВЕ ПЪТИЩА

    10:54 20.04.2026

  • 14 крайно десен олигах бесепар

    24 1 Отговор
    Какъв удар по капитализма. На кого ни оставяте братя капиталисти?Много ми е мъчно за изгубения ни общ келепир!

    10:54 20.04.2026

  • 15 Перо

    38 1 Отговор
    Паразитното съществуване е до време! Сега НС през крив макарон!

    10:55 20.04.2026

  • 16 Дре

    40 1 Отговор
    Това заслужавате предатели и лъжци това ви беше

    10:56 20.04.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    51 3 Отговор
    Симов, Нинова ви предупреждаваше толкова години " Не влизайте в коалиция с Бойко . Който го е направил, по-късно е изчезнал от политическата сцена. Примери много. Зафиров се поблазни да влезе във властта и Бойко го остави , да обикаля света и да важничи. Беше " Господин за един ден " Сега БСП е на бунищото на историята след 100 години. Всички заговорници срещу Нинова трябва с пепел да си посипете главата.

    Коментиран от #66

    10:56 20.04.2026

  • 18 Факт

    30 3 Отговор
    Най-пагубната и бандитска партия вече е в историята! Жалко, че децата им ще продължат да ни управляват. Като този объл Хрушчов. Да върнат сградата на Позитано!!!

    10:57 20.04.2026

  • 19 Кольо

    23 1 Отговор
    Напротив.
    БС(К)П умре!

    10:57 20.04.2026

  • 20 Хмм

    23 2 Отговор
    и защо им трябваше коалиция с ренегатите Дончева и Петков, със своите трипроцента щяха да получават поне субсидия, а на коалиции субсидии не се полагат

    10:58 20.04.2026

  • 21 БУММММММ

    30 0 Отговор
    Дупарката на БСП гръмна в небитието.Гудбай предатели!

    Коментиран от #27

    10:59 20.04.2026

  • 22 Р.Н

    18 1 Отговор
    Няма и нищо лошо да се издържат от членски внос...

    Коментиран от #23

    11:01 20.04.2026

  • 23 Народа

    19 0 Отговор

    До коментар #22 от "Р.Н":

    Няма и нищо лошо да се въздържаме и от членски внос.

    Коментиран от #25

    11:02 20.04.2026

  • 24 Сега ти увря но не още главата

    26 3 Отговор
    БСП Я ЛИКВИДИРАХТЕ всички и ТИ, които ближеха Нинова
    Без комунисти няма БСП
    Вие ги смазахте с алчност
    Резили

    Коментиран от #67

    11:02 20.04.2026

  • 25 Правилно

    15 0 Отговор

    До коментар #23 от "Народа":

    Още мърдат.Макар и конвулсии.

    11:02 20.04.2026

  • 26 Пешо от панелката

    34 0 Отговор
    Симов, големи сте чугуни! Вместо да целувате ръка на Радев и да се присламчите към него, вие избрахте да целувате дебелите гъ.... на Борисов и Пеевски.

    11:03 20.04.2026

  • 27 боц боц

    23 0 Отговор

    До коментар #21 от "БУММММММ":

    Палавото дупи.Народа го надупи.

    11:03 20.04.2026

  • 28 За това да благодарите

    15 4 Отговор
    на Курнелка.
    И оня след нея ама тогава вече бяхте тръгнали надолу.

    Коментиран от #38

    11:04 20.04.2026

  • 29 Тя е умряла

    15 5 Отговор
    Отдавна другарю
    Жалко зарчето ми харесваше
    Интелигентен човек е
    Но това е цената която плати заради предшествениците сш

    11:04 20.04.2026

  • 30 Коста

    31 0 Отговор
    Точно това означава. Заради смотаните и лидери, като започнем от Станишев, до Зафиров ли беше. Само и само да са във властта и да цоцат пари и тщеславие. От тройната коалиция до последното редовно правителство. Вместо партия в опозиция. Те хем в опозиция хем искат власт... Избирателите не прощават! Подменя се вота! Е, вече няма ни власт ни избирател. Честито! ИТН извървяха същият път. Наред са ПП ДБ. Ако направят още една НЕкоалиция ще им е за последно.

    11:05 20.04.2026

  • 31 Важното е

    14 0 Отговор
    да получава субсидии от данъкоплатците, може и умряла.

    11:05 20.04.2026

  • 32 Последен валс

    19 2 Отговор
    Сбогом любима. Ще си спомням аз за теб...
    Вземи панелите, трабанта, но въздухът ми оставии. Навряхте внуците си в розовите легиони, но и на тях им секна баницата.

    11:05 20.04.2026

  • 33 АГАТ а Кристи

    17 2 Отговор
    Според "другаря" изстиналия труп още не е умрял....
    "Комунист, това звучи гордо !!!"

    11:06 20.04.2026

  • 34 оня с коня

    16 2 Отговор
    Само за това че арков лъжеше до последно Електората си че БСП ще влезе в парламента,следва да си подаде оставката.Ако обаче БСП реши че може да върви с Лъжи напред,то си е друга работа.

    11:07 20.04.2026

  • 35 Тончев

    25 0 Отговор
    Това е краят за БСП. До голяма степен и за Борисов и Пеевски.

    11:08 20.04.2026

  • 36 Дядо от село

    21 1 Отговор
    Радев ви довърши... Спасявайте се,кой как може.. Със стогодишнината партия е свършено...

    11:09 20.04.2026

  • 37 Дедовия

    11 8 Отговор
    Дай пример за една партия паднала под 4% и да е възкръснала...не се сещам! Нинова и компания ви занули. Крум е готино момче, но вече е късно. Мислете за нов проект.

    11:10 20.04.2026

  • 38 БСПарско шоу

    20 0 Отговор

    До коментар #28 от "За това да благодарите":

    Дори и Фритюрника заедно с Пеевски и Бойко не можаха да ви спасят.Зарката анти референдумко много му се кефите нали.Важното ,че Корнелка ви е виновна за това ,че се ууууууддддриииисссскъъъъъхтиии до уши.Продължавате да сте нагличики.

    11:10 20.04.2026

  • 39 Защо си отива БСП

    24 1 Отговор
    Много просто :
    Защото са всичко друго, но не и социалисти.
    Старото поколение което ги виждаше като такива си отиде, а новото поколение ги вижда такива, каквито са - нагаждачи.

    11:10 20.04.2026

  • 40 Нищо подобно!

    13 2 Отговор
    Нищо подобно, бръсната кратуно, червена и в червата, нищо подобно! 130- годишната старица умря, да, умря и Бог да не я прости, заради чудовищните й престъпленияя към България и към българския народ!

    11:12 20.04.2026

  • 41 Ташка Ташева

    10 3 Отговор
    Радев ще влезе в историята, като убиец на комунистите.. Румен Комуноубиец...

    11:13 20.04.2026

  • 42 Григор

    24 0 Отговор
    За предателство се плаща! На предните избори хората гласуваха за вас, а получиха Борисов и Пеевски. Нали се сещате, че много ваши членове и симпатизанти участвуваха в протестите срещу Борисов и Гешев? Вие от космоса ли падате? Как можахте да правите коалиция с тях?Вашият нов лидер беше против референдума за еврото. Защо?Вашият нов лидер е върл русофоб и фен на Истанбулската конвенция. Защо? Образован ли е? Безспорно! Но с тия си виждания не е за тази партия. Затова резултатът ви е такъв.

    11:14 20.04.2026

  • 43 Някой

    24 1 Отговор
    1. БСП предаде лева, когото защитаваше. Никой не харесва предателите!
    2. Който се е коалирал с ГЕРБ е умрял;
    3. От десетилетия са като синдикат и на кого да се дадат пари. Нищо градивно не се чува от тях.

    11:15 20.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 българина

    2 15 Отговор
    Зарков налрави каквото можа, но Нинова гледшае как се стопява БСП избор след избор и все се оправдаваше! ако се беше махнала по рано ....

    11:16 20.04.2026

  • 46 чичо Манчо

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Е,поне ще имат субсидия.Татяна Дончева от години живее така въпреки,че е госпожица притежава адвокатска кантора и хотел.Такава личност да ме осинови,на ръце ще я нося дето се казва.Ще се грижа докато умре.Друго не ща.

    11:16 20.04.2026

  • 47 Oще не е умряла

    7 0 Отговор
    В будна кома е, но отива на умиране.

    11:17 20.04.2026

  • 48 Стига!

    13 0 Отговор
    Силно се надявам никога повече да не ви видя в парламента!!! И би било добре да се хванете дружно за ръчички целия УС на БСП и заедно бегом към Марианската падина..........

    11:19 20.04.2026

  • 49 Никой

    10 0 Отговор
    Еми да не са абонирани за Властта - в крайна сметка хората решиха така.

    11:19 20.04.2026

  • 50 нннн

    20 1 Отговор
    БСП е като жива. Не грешки; престъпления извърши спрямо поддръжниците си. Участва във включването в ,,Коалиция на желаещите", влизането в еврозоната и др. подобни безобразия.
    Викайте попа!

    11:20 20.04.2026

  • 51 Елцин

    12 0 Отговор
    Ти си умрял в сърцата на червените бабо с лупингите ти.

    11:21 20.04.2026

  • 52 тон гън

    11 0 Отговор
    Сашу нещо бълнува. Нека си работи сериозно, това беше на партията столетница. Днес е хубав ден за българската демокрация.

    11:21 20.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Калиопа

    16 0 Отговор
    Симо-о-о-в,не тъжи,че остана без партия.Ще намериш нова писта.Млад си.Горе главата.За Киселова ми е думата.Тя горката нито е млада,нито хубава,нито умна,че и плагиат.Тя къде ще се дене?А?

    11:27 20.04.2026

  • 55 Василеску

    10 0 Отговор
    "Сега цената е горчива, много солена, много болезнена, но някой път очевидно в политиката трябва да минеш през някаква такава кървава баня, за да можеш да се съвземеш и да продължиш напред. БСП винаги е плащала много по-солена цена за своите грешки. Сега виждаме, че сметката е много голяма и много солена".

    ДА, НЕ НА ВСЯКА ЦЕНА. А НА КАЗАТНАТА ОТ САМИТЕ ТЯХ. НИКОЙ НЕ ГИ КАРАШЕ ДА УПРАВЛЯВАТ С бОЙКО.
    В КРАЯ НА КРАИЩАТА ТЕ ДОПУСНАХА ДА СИ ИМАТ НА ПРАКТИКА НАЙ-МНОГО ОЛИГАРХИ В ТАЯ ДЪРЖАВА.

    11:28 20.04.2026

  • 56 смях в залата

    5 4 Отговор
    Решетников занули БСП като ненадеждна и про европейска и назначи Радев за генерал губернатор. Набързо му регистрираха партията а сега я изграждат.

    11:28 20.04.2026

  • 57 още мърдаме

    12 0 Отговор
    Ние сме до всеки олигарх и така до края на света....

    11:29 20.04.2026

  • 58 Кикики

    15 0 Отговор
    Прав е, не означава, че умира, означава, че УМРЯ!!!! СБОГОМ НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ! тежка ви пръст!

    11:30 20.04.2026

  • 59 еврозонски неволи

    10 0 Отговор
    Явно удара на гласоподавателите добре ги е зашематил и още не знаят какви ги дрънкат.

    11:31 20.04.2026

  • 60 Троянец

    17 1 Отговор
    Симов Симов.....КАДРИТЕ Симов-КАДРИТЕ Ви не струват!С такива като Гуцана,Зафира,Пелтека и Добрев-просто Съдбата Ви беше предрешена много отдавна.Зарков извика "Хоп"-преди да е скочил!
    КАДРИТЕ Симов-КАДРИТЕ!

    11:31 20.04.2026

  • 61 Абе

    11 0 Отговор
    симка, умрехте си отвсякъде!

    11:33 20.04.2026

  • 62 за поколенията

    8 0 Отговор
    Моля всечки родители да разказват на децата и внуките си какво голям зло беше БСП през режима на демонокрация след 89та.

    11:37 20.04.2026

  • 63 така така

    10 0 Отговор
    Айде пак оправданията.. избрахте убиецът на котки и паднахте под чертата. Това нищо ли не ви говори? Уж голяма работа щяхте да правите.

    11:37 20.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Защо

    4 3 Отговор
    Господин Симов, причините БСП да изпадне са още от миналото. По времето на Тодор Живков, бившата БКП се напълни с хора, нямащи нищо общо с идеитена комунизма. Много от старите комунисти, дори партизани, бяха прогонени, защото не споделйха така наречения развит социализъм на Живков. Много обикновинни хора бя ха преследвани,Милицията бе изцяло политическа и крепеше единствено Живков и съмишлениците. Бавно и постепенно се натрупваше омраза към партийъята. Тя растешепо количество, но без идеост Достигна 960 хиляди и се превърна в Отечествен фронт. След преврата част от Тозор Живкова БКП станаха социалисти и поеха всички негативи на Тодор Живковата БКП. Част от нея премина към СДС. Народът отрезня и бавно и полека останалите социалисти есещаха растящото захлаждане и недоверие всред хората. Капак и причина на отблъскването бе поведението на бившото ръкководство н ЦК на БСП, който подкрепи закони, които пренебрегвеаха хората.
    Рухването насоцидеята и партията накрая бе изхвълена от общественото признание.
    Ням смисъл от БСП. Трябва нова Работническо сеска иИнтелектуална партия бе изпооолзуване на МВР като политически жандарм.

    11:37 20.04.2026

  • 66 Ти гласува

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    ли за Нинова? Нейните непокорници взеха 0.1%, явно някой като теб се е излъгал да гласува за нея

    11:39 20.04.2026

  • 67 Орнела

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сега ти увря но не още главата":

    Леле-е-е.Как ще го преживеят Искра Баева и Велислава Дърева?

    11:39 20.04.2026

  • 68 Нема такъв ЛуМ Пен

    8 0 Отговор
    ........Крум Зарков: Постигнахме резултат, който мнозина считаха за невъзможен. Показахме устойчивост........паднахме като застрелян впър.....от преяждане с власт и лакомия!

    Коментиран от #72

    11:41 20.04.2026

  • 69 Киселова

    6 0 Отговор
    Добре бях аз да ви избавя от БСП за половин година.Да почерпите една гроздова ракия!

    11:41 20.04.2026

  • 70 Винкел

    4 0 Отговор
    Она умрЕ

    11:43 20.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Хехе

    8 0 Отговор
    Комсомолският къдрав секретар се изложи наивно и комично да излезе при предварителни проучвания, давани от лъжливите стъкмистики, да благодари на пенсиите, че са ги избрали и влизат в НС.

    11:46 20.04.2026

  • 74 Бойко Б

    6 0 Отговор
    Удара по съратниците си от БСП го чувствам като Искандер в сърцето ми.Дайте китарката. три,четитири....Батальона се строява за последен път .Старото го уволняват зайците реват.....

    11:46 20.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Цако Врачански

    3 0 Отговор
    Зарков!Аз!Устойчив ли си?-Много!Колко?Като ма мандърца конь-не мърдам!

    11:47 20.04.2026

  • 77 Реалист

    5 0 Отговор
    БСП изчезна завинаги! И слава Богу!

    11:48 20.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 БРАВО, ДРОГАРИ И БИЗНЕСМЕНИ

    11 0 Отговор
    Изгонихте кака Корнела и се задържахте в парламента година и половина! Честити промени!

    11:49 20.04.2026

  • 80 вая

    4 0 Отговор
    Хахаха, точно това означава.

    11:49 20.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ПСИХО

    4 0 Отговор
    История!!!!!!!!!!!!

    11:51 20.04.2026

  • 84 ХХХ

    5 0 Отговор
    Мършите пазят мършите!

    11:51 20.04.2026

  • 85 Сашеее,Саше

    9 0 Отговор
    С такива, като теб направо си е умряла партия. И червени бабички, като Дончева са воденичен камък на шията.

    11:52 20.04.2026

  • 86 Ту-Туууу влака за Лом

    9 0 Отговор
    Само с тесни социалисти не става.Трябват и зад ници като Фред кебапчията,Гуца "моряка",Драго пелтеко и Добрев ООД-то дето загробиха БСП-то

    11:52 20.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Троянец

    6 0 Отговор
    Лека им пръст на "Столетната бабиера".След дълго и страдално пребоядисано състояние,тежко боледуване с много метастази,врътки в ляво и дясно,след 300 дневно състояние на кома- БСП умря!Лека им пръст!

    11:56 20.04.2026

  • 89 Зарков

    9 0 Отговор
    бил вдигнал резултата на бесепето. Не знам какво е вдигнал ама това вдигане си е трагично

    Коментиран от #90

    11:57 20.04.2026

  • 90 Токарев

    5 0 Отговор

    До коментар #89 от "Зарков":

    Вдигнал е на Боко и на Шиши самовлюбените бъртвежи.

    11:58 20.04.2026

  • 91 Сашо...

    12 2 Отговор
    ...провала на БСП бавно и славно започна от Станишев. Тоя не направи нищо за партията, единствено се бе насочил във война с Бойко, която тотално загуби.

    Коментиран от #92

    12:01 20.04.2026

  • 92 Град Козлодуй

    11 0 Отговор

    До коментар #91 от "Сашо...":

    Провала на БСП започна не от Станишев а от пребоядисването си от 1989г.Със стари муцуни-нов Бардак не става.

    12:05 20.04.2026

  • 93 ИВАН

    9 2 Отговор
    Софиянци умориха БСП, те предадоха лявата идея за която са умирали славни и честни мъже, предадоха я без бой, предадоха и знамето, паметника на Бузлуджа ... българите са бай ганювци, гледат само келепиреца ....

    Коментиран от #100

    12:08 20.04.2026

  • 94 Петьо Петков

    8 0 Отговор
    Сашко,по добре си циментирай главата......едни и същи брътвежи.....половин век.

    12:20 20.04.2026

  • 95 Хахаха

    7 0 Отговор
    Кацамунчетата предателчета снощи се бяха наточили пак да делят мазната баница, а днес вият на умряло.

    Иначе БСП е жива, ама тя и Атака на златния пръст Болен Лидеров също се води жива 😂😂

    12:24 20.04.2026

  • 96 чико

    5 0 Отговор
    На 29.05.2026г. , Зарков да организира помен-40 дни от кончината на БСП...

    12:27 20.04.2026

  • 97 лими

    7 0 Отговор
    Е как да умира,тя си е умрял бе Симооов!

    12:29 20.04.2026

  • 98 Рублевка

    6 0 Отговор
    Изгонете тия, които сме ги виждали по медиите и сменете името на партията. Инак нямате никакъв шанс.

    12:29 20.04.2026

  • 99 ПРАВ СИ?!

    6 1 Отговор
    Не значи, че умира на всяка цена, защото умира неизбежно! Онези 3% избиратели на БСП, на които им изгарят гласовете, на следващи избори ще се разпръснат по други партии…приоритетно Радев, щото за един бесепар е непоносима мисълта, че вота му е минал към ППДБ или ГЕРБ!

    12:33 20.04.2026

  • 100 Троянец

    5 0 Отговор

    До коментар #93 от "ИВАН":

    Зафира,Гуцана-не са Софиянци!А пелтеко е роден в Либия! Така,че Софиянци-не са предали нищо.......

    12:36 20.04.2026

  • 101 Няколко хубави новини

    8 0 Отговор
    Най хубавата е, че Чалгаджи ефенди и неговата чета са под 1%!
    Другите са БСП и т.н.

    12:38 20.04.2026

  • 102 БСП не умира

    7 0 Отговор
    Тя е мъртва. Лично синът и я уби. Това е да си забравиш миналото и от къде си тръгнал.

    12:43 20.04.2026

  • 103 взички нацисти

    3 0 Отговор
    За извън парламента. Край на малките партийки дето бяха винаги ПРОТИВ.

    12:44 20.04.2026

  • 104 Така Така

    6 0 Отговор
    Кацамуни,Борисовци,чалгари вият на умряло.От Банкя се носи протяжен вой на умряло.

    12:46 20.04.2026

  • 105 Това все пак е прогрес

    6 0 Отговор
    От парламентарен резил до само изборен такъв.

    12:48 20.04.2026

  • 106 Тома

    9 0 Отговор
    Който влезе под шлифера на бати бойко тиквата изгаря като партия

    12:49 20.04.2026

  • 107 Емигрант

    3 0 Отговор
    Не "умира" бе Симов, тя УМРЯ зарови я българинът ! Това вече е достойнството което българите започнаха да си възвръщат !

    12:57 20.04.2026

  • 108 смях в залата

    2 3 Отговор
    Олигарсите са свързани с ДС и БСП а подкрепата за нея падаше и затова си създадоха нова прогресивна партия . Много пари се хвърлиха за победата на Радев .Сега избирателя ще гледа подмяна а не промяна.

    12:59 20.04.2026

  • 109 Троянец

    7 0 Отговор
    Тази партийка много изкара и много излапа а трябваше да бъде забранена със Закон още през 1989г. а на кадрите им да бъде забранено да се докосват до властта.

    Коментиран от #111

    13:01 20.04.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Град Козлодуй

    7 0 Отговор

    До коментар #109 от "Троянец":

    Прав си.Ако имаше закон за лустрацията и агент Буда нямаше да го има и ж.п.жинерала-агент Гном и агент Гоце и много други доностници докопали се до какви ли не места в тази държава.

    13:15 20.04.2026

  • 112 Перо

    5 0 Отговор
    Хайде, обратно в Стара Загора!

    13:16 20.04.2026

  • 113 Пюдразе

    5 0 Отговор
    Измре ви електората, това е положението.

    13:24 20.04.2026

  • 114 КРУМ ЗАРКОВ

    2 1 Отговор
    Хвърлям я, оставката де.

    13:27 20.04.2026

  • 115 БСП УМРЕ

    4 1 Отговор
    Да сдава Позитано 20. И дава заселва в дома на покойника.

    13:28 20.04.2026

  • 116 СТОЛЕТНИЦАТА СА СПОМИНА

    3 1 Отговор
    Крайно време беше.

    Коментиран от #121

    13:31 20.04.2026

  • 117 Цървул

    2 1 Отговор
    бсп не умира изведнъж . Умира постепенно , което е много по-опасно за нея . Сега ви чакат 4 години , за да се вземете в ръце и да се върнете . Да не се окаже , че и без лявото може . Пък ако не успеете , винаги може да "направите въстание" и да вземете властта .

    13:41 20.04.2026

  • 118 хейтър

    0 0 Отговор
    Напротив, означава. Забавното е че последния пирон в ковчеча им го заби този който ТЕ издигнаха за президент.

    13:45 20.04.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Не се спомина,а я... споминаха!

    1 0 Отговор

    До коментар #116 от "СТОЛЕТНИЦАТА СА СПОМИНА":

    По ред на номерата,заслуги за това имат :
    Корнела
    Зафироф
    Добрев

    Коментиран от #122

    13:53 20.04.2026

  • 122 И Станишката и Станишката...!

    2 0 Отговор

    До коментар #121 от "Не се спомина,а я... споминаха!":

    С неговата подкрепа за Стамбулската конвенция,защищаваща ония...обратните...!

    13:54 20.04.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Горски

    3 2 Отговор
    Ръководсвото на ГЕРБ и ДПС-Ново Начало в затвора.

    По-сложен е въпроса със симпатизантите и членовета на ПП-ДБ - спешно да се строи ново крило на болницата в Карлуково и всичките да се въдворяват там.

    Клиничните русофоби пък да биват привиквани от Военните Окръжия и да ги пращаме незабавно към украинския фронт като с това изпълняваме договора подписан от Гюров и Нейнски.

    Само след това България може да тръгне да са оправя. Този път ГЕРБ не можа да контролира некадърната администрация. Познавам 4 "полицая", които ми казаха че за първи път от 15 години не ги контролират и могат да гласуват за когото си искат. Освен това, този път не се наложи, некадърните от администрацията да молят целия си род да гласуват за тези които са ги нагласили на "държавна хранилка".

    Коментиран от #125, #131

    14:03 20.04.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Зафиров и Гуцанов щели да правят бардак на "Позитано"20.

    14:11 20.04.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #128 от "Боруна Лом":

    Объл ти е мозъка.

    14:14 20.04.2026

  • 130 депутатник

    2 0 Отговор
    БСП не прескочи, но хората му прескочиха, като се преместиха при Радев.

    14:33 20.04.2026

  • 131 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор

    До коментар #124 от "Горски":

    Личи си,че си роден и расъл в гората.......Простено ти е.

    14:36 20.04.2026

  • 132 Меси кьорфишека

    0 0 Отговор
    А тиквата мълчи като комунист на разпит - след като изприказва куп глупости!

    15:15 20.04.2026

  • 133 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Симов, оплачете се на Корнелия Нинова дето ни натресе льотчика поклонник на путлер

    15:35 20.04.2026

  • 134 Уфуфуфуф

    0 0 Отговор
    Сега да се преименува ОФ офкам най старата партия здраво за офка ще мре да си заделят грбно поле парцел в тяхния музей те свещи не палят по евтино ще им струва....и тн.

    15:35 20.04.2026

  • 135 Крум Зарков

    1 0 Отговор
    БСП показа устойчивост?!

    Сериозно ли бе, Круме?
    Изби рибата!

    16:47 20.04.2026

  • 136 дядото

    1 0 Отговор
    но означава,че такива като теб,замфиров,корни и още съсипахте и бсп и лявото пространство

    17:42 20.04.2026

