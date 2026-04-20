Откъде дойде подкрепата за „Прогресивна България“? Демографските изводи на агенция "Мяра"

Откъде дойде подкрепата за „Прогресивна България“? Демографските разбивки на „Мяра“ показват, че може би близо 200 хиляди гласа са дошли от ГЕРБ. Поне около 100 хиляди са дошли от хора, които твърдят, че на предходните избори са гласували за ППДБ. ППДБ пък на свой ред сега са повишили резултата си за сметка на други демографски групи. Гласувалите миналия път за „Възраждане“ буквално са се разполовили този път и близо 150 хиляди от тях са отишли при Радев. Сходна е картината при БСП – само че там даже повече от половината са отишли при Радев.
Повече от една пета от вота за Радев идва от негласували миналия път или гласували с „Не подкрепям никого“. Останалите идват от различни други сили.
Така се оказва, че Радев е мобилизирал около 300 хиляди отчуждени от политиката българи и е ясен победител в групата на иначе негласуващите или гласуващите за пръв път. Отчетливо на второ място там е ППДБ. Формацията заема ясно второ място и сред най-младите (18-30-годишните). Факт е обаче, че и в тази група ПБ убедително води – съответно с една трета от вота, срещу една пета за ППДБ.
Специално за Българската национална телевизия „Мяра“ попита как са гласували онези, които твърдят, че са участвали в протестите от края на миналата година. И тук водач е Радев – с над една трета от вота, но близо зад него с над 26% от гласовете на протеста са неговите домакини от ППДБ. Разбира се, в такива въпроси винаги има и висока степен на декларативност.
Като цяло, електоралният профил на новата партия е много сходен с този на ГЕРБ по отношение на демографската структура, т.е. близък до средната структура на вота въобще. И двете партии, разбира се, са по-слабо представени сред различните от българския етнос, като в същото време при Радев в момента има и повече млад вот – което е характерно за нови играчи и протестно гласуване.
Пак за БНТ, „Мяра“ прегледа дали гласуващите са избирали „за“ някого, или по-скоро „срещу“ някого. По около една десета от вота и при Радев, и при ППДБ е именно протестно ориентиран.
За Нова телевизия „Мяра“ прегледа кога е взето решението за гласуване. Оказва се, че този път цели 25% са взели решението в последните дни или дори в самия ден на вота. Това прави близо 800 хиляди души и създава условия за практическа непредвидимост.
так така
ДрайвингПлежър
Пътищата на концесия - София - Пловдив за консеционера ще е повече отколкото ще платите за гориво.
Умен народ сте! Човек, който една дума не ви каза какво ще прави го избрахте да прави каквото си ще!
на последните избори бяха 600 000
ГЕРБ-СДС, която получава 13.387% подкрепа (433 755 гласа)
Тъпото говедо
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":Нещастник, пожелавам ти го... та белким станеш един ден човек.
Анти-хейт
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":Администратора спи ли?
Голямо умуване откъде
БОЦ - ко
Живяхме някак си на версия,
Едва изкарахме под руският ботуш,
Мунчо връща комунизма - без ретуш !
Надежди надежди.
Ум патки пасе
Щ ви приватизират и майчиното мляко, докато чакате олигархията да ви отърве от олигархията...
Българин
До коментар #9 от "Голямо умуване откъде":Спокойно мутрите сега ще минат към Радев. Нали не мислиш, че бизнес кръговете ще бъдат подведени от Радев под отговорност за престъпленията си?
Абе
бай Даньо
Тони Монтана
Зад
До коментар #16 от "Абе":Радев стоят олигарси, които финансираха кампанията му. Всичко си е по старому, нищо съществено не се е променило. Сега Радев ще трябва да се отблагодарява на олигарсите.
Мухахаха
мдаааа
Добре но
До коментар #17 от "бай Даньо":Чакам да представиш алтернатива на Радев....ок ..не гласуваме за него и после!?? Сглобка?!
Само питам
До коментар #13 от "Ум патки пасе":Какво е това : ще ви дой?!?!?Явно е че патки си пясък.
С наш Генерал будем наступать!!!
накратко
Всички губят. Най-малко губят ППДБ.
Най-много губят Мутропитек ЕАД, Бецепе, ВЪзбуждение, Новопрасе стар мутропитек и пр.
Отделно, ПБ мобилизира и цяла армия негласуващи хора.
Общонароден консеснсус!
Ако ще ме
До коментар #29 от "Ние":Води Урсула генеколожката,кая,макарона или мерц клякащи на Америка не знам дали не е добре че Радев няма да е послушко
.....
До коментар #24 от "мдаааа":🤣🤣🤣...,ю
Тоя,дето папагали тази гадория е от...
До коментар #7 от "Анти-хейт":...редакцията!
Пуща умишлени словесни въдички,за повече кликове!
И народът-се хваща...!
До коментар #35 от "8895":Ай ся-оправдания,че тотално се изложихте на изборите!
Странно
До коментар #35 от "8895":А колко беше избирателната активност при последните 10 избори и управляваха ли те легитимно...заеми,Украйна...
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Недей така, че GEN Z които подскачаха по площадите (без да знаят за какво 🤣) и си избраха Радев за водач ще получат нервна криза... 🤣🤣🤣
До коментар #39 от "ревете калинки":Няма за какво да ревем! Ние сме десни хора и сме се оправяли в много по-тежки врвмена, а ти чекай на хрантутника Мунчо да те оправи. Аре леви-десни в блатото на Мистър кеш.
Сега е ред за имуществата от къде са намерили всички кметове под строй за да дадат обяснение за похарчените пари от бюджета на кметствата.
До коментар #38 от "Единствено":Ами празнувайте бе.Нали пеньоара щеше да се бори за 120 депутата?
До коментар #49 от "Как ли пък не":Какъв десен си бе левак....щом Асенчо плашеше хората с Радев и постна пица....за първи път чувам десен консерватор да тегли заеми и да раздава на калпак...сега да видим дали ще си удържите думата за съдебната реформа
На народа му омръзна от мафията Деребеите от ШИШИ и БОКО крадците на държавата.
Напротив, техните симпатизанти бяха малцинство, характерно за всяка секта. Никой не ги понасяше на трибуната.
ППдофилите си присвоиха протеста, но и това не им помогна.
Вижда се сега, че младите хора категорично избират и застават зад президента Радев.
До коментар #44 от "Васил":Да ама част от "овцете" на гербавите,БСП,ИТН,ПП-ДБ явно се освестиха навреме от комата,в която и вкара БорисOFF и резултата е ясен!
ГЕРБ са пътници,БСП и ИТН са извън самолета,който кара Радев и е в небето....а гербавите са пешеходци по "пътищата строени" от Тиквата.
До коментар #35 от "8895":Абе гений, ако в България имаше реални 6.5 милиона избиратели, колкото е имало някога и колкото все още ЦИК води на хартия, то 2,5 милиона със сигурност щяха да гласуват за президента Радев.
Радев е безапелационен победител и го доказва на всички избори на които се е явил, колкото и да се гърчите в несвяст и да омаловажавате факта, че ви преби за пореден път с огромно мнозинство.
Избирателната активност е 70 процента реално.
Реални гласоподаватели 5 милиона, дори и по -малко, гласували 3,5 милиона.
Тези избори са повече от легитимни!
До коментар #52 от "Странно":Какъв Кокорчо те гони бре? Ти четеш ли какво си написал бре. Явно си от функционално- неграмотните джензита.
До коментар #55 от "Отстрани":Прав си!Не случайно освиркаха Батинския жепейски"женерал" с псевдоним на ДС:"Гнома".Кокора и Толбухинския комсомолец-Мирчев се драха като на селски пазар,но така и не разбраха,че хората бяха там не заради тях а заради бъдещето на България!Бяха там,за да освободят България от Борисово-Пеевското робство!
РЕЗУЛТАТИТЕ ГОВОРЯТ САМИ ПО-СЕБЕ СИ!
До коментар #60 от "Абе плоскоземец":Десните влизащи в парламента?!? Али си от някоя партия един файтон хора....не си ли от ДБ?!? Не сте ли коалиционни партньори и преди и сега и теглихте заеми на корем
1 ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 1 444 924 44.594%
2 ГЕРБ-СДС 433 755 13.387%
3 КОАЛИЦИЯ ПП / ДБ 408 845 12.618%
4 ДПС 230 693 7.120%
5 ВЪЗРАЖДАНЕ 137 940 4.257%
6 ПП МЕЧ 104 506 3.225%
7 ПП ВЕЛИЧИЕ 100 572 3.104%
8 БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА 97 753 3.017%
9 СИЯНИЕ 93 554 2.887%
10 АЛИАНС АПС 50 759 1.567%
11 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 23 861 0.736
До коментар #58 от "Уса":А ти първо завърши 3ти клас и тогава пиши
До коментар #46 от "Ха ХаХа":Най много вият тошку шебека и балабанката
До коментар #18 от "Тони Монтана":трябва и в затвора да ги вкара в ареста си за малко
