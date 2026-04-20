Откъде дойде подкрепата за „Прогресивна България“? Демографските изводи на агенция "Мяра"
  Тема: Избори

20 Април, 2026 16:41 3 473 70

Близо 200 хиляди гласа са дошли от ГЕРБ. Поне около 100 хиляди са дошли от хора, които твърдят, че на предходните избори са гласували за ППДБ, обясняват експертите

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Откъде дойде подкрепата за „Прогресивна България“? Демографските разбивки на „Мяра“ показват, че може би близо 200 хиляди гласа са дошли от ГЕРБ. Поне около 100 хиляди са дошли от хора, които твърдят, че на предходните избори са гласували за ППДБ. ППДБ пък на свой ред сега са повишили резултата си за сметка на други демографски групи. Гласувалите миналия път за „Възраждане“ буквално са се разполовили този път и близо 150 хиляди от тях са отишли при Радев. Сходна е картината при БСП – само че там даже повече от половината са отишли при Радев.

Повече от една пета от вота за Радев идва от негласували миналия път или гласували с „Не подкрепям никого“. Останалите идват от различни други сили.

Така се оказва, че Радев е мобилизирал около 300 хиляди отчуждени от политиката българи и е ясен победител в групата на иначе негласуващите или гласуващите за пръв път. Отчетливо на второ място там е ППДБ. Формацията заема ясно второ място и сред най-младите (18-30-годишните). Факт е обаче, че и в тази група ПБ убедително води – съответно с една трета от вота, срещу една пета за ППДБ.

Специално за Българската национална телевизия „Мяра“ попита как са гласували онези, които твърдят, че са участвали в протестите от края на миналата година. И тук водач е Радев – с над една трета от вота, но близо зад него с над 26% от гласовете на протеста са неговите домакини от ППДБ. Разбира се, в такива въпроси винаги има и висока степен на декларативност.

Като цяло, електоралният профил на новата партия е много сходен с този на ГЕРБ по отношение на демографската структура, т.е. близък до средната структура на вота въобще. И двете партии, разбира се, са по-слабо представени сред различните от българския етнос, като в същото време при Радев в момента има и повече млад вот – което е характерно за нови играчи и протестно гласуване.

Пак за БНТ, „Мяра“ прегледа дали гласуващите са избирали „за“ някого, или по-скоро „срещу“ някого. По около една десета от вота и при Радев, и при ППДБ е именно протестно ориентиран.

За Нова телевизия „Мяра“ прегледа кога е взето решението за гласуване. Оказва се, че този път цели 25% са взели решението в последните дни или дори в самия ден на вота. Това прави близо 800 хиляди души и създава условия за практическа непредвидимост.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 така така

    28 32 Отговор
    Oт лумпените и глупаците. Как от къде?

    Коментиран от #39

    16:55 20.04.2026

  • 3 1488

    26 4 Отговор
    вие отде знаете кой за кого е гласувал

    16:55 20.04.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    28 15 Отговор
    Айдеее Льотчика ви почна! Няма и 24 часа и вече ви подкара!
    Пътищата на концесия - София - Пловдив за консеционера ще е повече отколкото ще платите за гориво.
    Умен народ сте! Човек, който една дума не ви каза какво ще прави го избрахте да прави каквото си ще!

    Коментиран от #48

    16:55 20.04.2026

  • 5 на последните избори бяха 600 000

    14 0 Отговор
    значи стадото не е намаляло много имайки в предвид отрицателния прираст

    ГЕРБ-СДС, която получава 13.387% подкрепа (433 755 гласа)

    16:55 20.04.2026

  • 6 Тъпото говедо

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Нещастник, пожелавам ти го... та белким станеш един ден човек.

    16:56 20.04.2026

  • 7 Анти-хейт

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Администратора спи ли?

    Коментиран от #36

    16:58 20.04.2026

  • 8 Архимандрисандрит Бибиян

    7 15 Отговор
    Кофтия матерял и кухите на бидонь ка комирът си Пембен Мразев си го избраха наедно с един кат бели шорти,пембен потник,зелени чорапи и ушанки с петолъчки!

    17:00 20.04.2026

  • 9 Голямо умуване откъде

    29 10 Отговор
    На хората просто им писна от мутри, това е.

    Коментиран от #15

    17:00 20.04.2026

  • 10 БОЦ - ко

    13 27 Отговор
    Яздеха ни тия, яздеха ни и ония,
    Живяхме някак си на версия,
    Едва изкарахме под руският ботуш,
    Мунчо връща комунизма - без ретуш !

    17:00 20.04.2026

  • 11 Боко

    10 2 Отговор
    А аз си мислех само за крадене крадене

    17:02 20.04.2026

  • 12 Мите

    6 2 Отговор
    От клоуните по ИТМ та на този.
    Надежди надежди.

    17:02 20.04.2026

  • 13 Ум патки пасе

    11 7 Отговор
    Гледайте сега как ще ви дой Славчо малкия хлдилник, син на баща си, приватизирал заводите Мраз.
    Щ ви приватизират и майчиното мляко, докато чакате олигархията да ви отърве от олигархията...

    Коментиран от #28

    17:05 20.04.2026

  • 14 ФАКТИТЕ,ДРЕМЕТЕ

    10 1 Отговор
    КОМЕНТАР 1 ХАРЕСВА ЛИ ВИ??????

    17:06 20.04.2026

  • 15 Българин

    18 5 Отговор

    До коментар #9 от "Голямо умуване откъде":

    Спокойно мутрите сега ще минат към Радев. Нали не мислиш, че бизнес кръговете ще бъдат подведени от Радев под отговорност за престъпленията си?

    17:12 20.04.2026

  • 16 Абе

    12 7 Отговор
    Мълвата говори,че зад Радев в сянка стои Черепа

    Коментиран от #20

    17:14 20.04.2026

  • 17 бай Даньо

    16 11 Отговор
    Тия които докарват всеки нов спасител на власт са едни и същи глyпаци които не разбраха че на България не и трябва революция . Тия са които докараха цара, Бойко и той дойде спасител ако някой не помни, Слави и днес Радев. Апропо същите тия глyпаци са и който ги свалят спасителите . Ха честито ти нов спасител Ганчо!

    Коментиран от #25

    17:14 20.04.2026

  • 18 Тони Монтана

    19 4 Отговор
    Радев ще стане човек, когато арестува Боко и Шиши и ги вкарат в ареста.

    Коментиран от #68

    17:17 20.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Зад

    18 5 Отговор

    До коментар #16 от "Абе":

    Радев стоят олигарси, които финансираха кампанията му. Всичко си е по старому, нищо съществено не се е променило. Сега Радев ще трябва да се отблагодарява на олигарсите.

    17:23 20.04.2026

  • 21 Българите

    17 11 Отговор
    Се доказаха в най- неподходящия момент що за робска психика носят. Погледнете всичките му служебни кабинете, натъпкани с малоумници. Вижте договора с Боташ,катастрофа

    17:23 20.04.2026

  • 22 Мухахаха

    6 0 Отговор
    Зулусите и те си артисаха

    17:24 20.04.2026

  • 23 Как

    4 1 Отговор
    Откъде от сдс,ндсв,бсп,герб,пп дб и има такива наглеци

    17:24 20.04.2026

  • 24 мдаааа

    15 2 Отговор
    Днес имаме усещането като на 9-ти септември 1944-та ... Партизаните слязоха от Балкана ..

    Коментиран от #34

    17:24 20.04.2026

  • 25 Добре но

    9 4 Отговор

    До коментар #17 от "бай Даньо":

    Чакам да представиш алтернатива на Радев....ок ..не гласуваме за него и после!?? Сглобка?!

    17:25 20.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Въобразяват си

    12 5 Отговор
    Че Радев е против еврото и против войната. Добре ги преметна. За пореден път.

    17:27 20.04.2026

  • 28 Само питам

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ум патки пасе":

    Какво е това : ще ви дой?!?!?Явно е че патки си пясък.

    17:27 20.04.2026

  • 29 Ние

    7 4 Отговор
    Води ни Путине!
    С наш Генерал будем наступать!!!

    Коментиран от #32

    17:27 20.04.2026

  • 30 Най-голямата подкрепа

    5 5 Отговор
    дойде от неговите .............противници. Особено му помогна Бойко Борисов и то на два пъти. Първия път на изборите за президент през 2016г., когато издигна за кандидат Ц.Цачева и втори път - декември 2026г., когато правителството подаде оставка и отвори вратата за Р.Радев. Но обикновено така е и с нас самите. Ние сами си причиняваме най-големите грешки.

    17:29 20.04.2026

  • 31 накратко

    7 5 Отговор
    При положение че всеки втори българин е гласувал за ПБ е смешно да си изсмукваме от пръстите от къде били дошли гласовете.
    Всички губят. Най-малко губят ППДБ.
    Най-много губят Мутропитек ЕАД, Бецепе, ВЪзбуждение, Новопрасе стар мутропитек и пр.

    Отделно, ПБ мобилизира и цяла армия негласуващи хора.

    Общонароден консеснсус!

    17:29 20.04.2026

  • 32 Ако ще ме

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ние":

    Води Урсула генеколожката,кая,макарона или мерц клякащи на Америка не знам дали не е добре че Радев няма да е послушко

    17:30 20.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "мдаааа":

    🤣🤣🤣...,ю

    17:32 20.04.2026

  • 35 8895

    6 2 Отговор
    Резултати, а всички крият че избирателната активност е под 50% и че тогава победителите не са много много легитимни.

    Коментиран от #40, #41, #59

    17:32 20.04.2026

  • 36 Тоя,дето папагали тази гадория е от...

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Анти-хейт":

    ...редакцията!
    Пуща умишлени словесни въдички,за повече кликове!
    И народът-се хваща...!

    17:32 20.04.2026

  • 37 може ли по-тъп въпрос?

    2 1 Отговор
    от извън земните ще да е било…

    17:32 20.04.2026

  • 38 Единствено

    4 2 Отговор
    ППДБ увеличават гласоподавателите си в сравнение с последните избори, с около 60 000.

    Коментиран от #51, #69

    17:33 20.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 5988

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "8895":

    Ай ся-оправдания,че тотално се изложихте на изборите!

    17:34 20.04.2026

  • 41 Странно

    8 2 Отговор

    До коментар #35 от "8895":

    А колко беше избирателната активност при последните 10 избори и управляваха ли те легитимно...заеми,Украйна...

    17:34 20.04.2026

  • 42 Гост

    5 3 Отговор
    Подкрепата дойде от двата шардена бойко и пеефски, щото хората ги ненавиждат и гласуваха срещу, не че много харесват Радев

    17:40 20.04.2026

  • 43 копейка

    4 0 Отговор
    аз съм във възторг, радев мобилизира русофилията!

    17:43 20.04.2026

  • 44 Васил

    5 4 Отговор
    Подкрепата дойде от излъганите овце за кой ли път?????

    Коментиран от #47, #57

    17:43 20.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ха ХаХа

    3 2 Отговор
    Гербаджии, Петрохански еераси, турци и помаци вият на умряло

    Коментиран от #66

    17:47 20.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мунчо

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Недей така, че GEN Z които подскачаха по площадите (без да знаят за какво 🤣) и си избраха Радев за водач ще получат нервна криза... 🤣🤣🤣

    17:49 20.04.2026

  • 49 Как ли пък не

    4 5 Отговор

    До коментар #39 от "ревете калинки":

    Няма за какво да ревем! Ние сме десни хора и сме се оправяли в много по-тежки врвмена, а ти чекай на хрантутника Мунчо да те оправи. Аре леви-десни в блатото на Мистър кеш.

    Коментиран от #52

    17:50 20.04.2026

  • 50 Край

    5 3 Отговор
    Краят на ШИШИ и БОКО.
    Сега е ред за имуществата от къде са намерили всички кметове под строй за да дадат обяснение за похарчените пари от бюджета на кметствата.

    17:51 20.04.2026

  • 51 Ватенка

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Единствено":

    Ами празнувайте бе.Нали пеньоара щеше да се бори за 120 депутата?

    17:52 20.04.2026

  • 52 Странно

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Как ли пък не":

    Какъв десен си бе левак....щом Асенчо плашеше хората с Радев и постна пица....за първи път чувам десен консерватор да тегли заеми и да раздава на калпак...сега да видим дали ще си удържите думата за съдебната реформа

    Коментиран от #60

    17:54 20.04.2026

  • 53 До 43 КОПЕЙКА

    1 6 Отговор
    Никой и никога няма да могат да “ МОБИЛИЗИРАТ” русофилите.
    На народа му омръзна от мафията Деребеите от ШИШИ и БОКО крадците на държавата.

    17:55 20.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Отстрани

    6 2 Отговор
    Само ППдебилите си мислеха, че хората са на площада заради тях.
    Напротив, техните симпатизанти бяха малцинство, характерно за всяка секта. Никой не ги понасяше на трибуната.
    ППдофилите си присвоиха протеста, но и това не им помогна.
    Вижда се сега, че младите хора категорично избират и застават зад президента Радев.

    Коментиран от #61

    17:56 20.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Град Козлодуй

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Васил":

    Да ама част от "овцете" на гербавите,БСП,ИТН,ПП-ДБ явно се освестиха навреме от комата,в която и вкара БорисOFF и резултата е ясен!
    ГЕРБ са пътници,БСП и ИТН са извън самолета,който кара Радев и е в небето....а гербавите са пешеходци по "пътищата строени" от Тиквата.

    18:00 20.04.2026

  • 58 Уса

    1 1 Отговор
    От всички бългри по света и у нас.Сбогом розови ннрмалници лжте си здните чаати в тъмното

    Коментиран от #65

    18:01 20.04.2026

  • 59 Айде бе

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "8895":

    Абе гений, ако в България имаше реални 6.5 милиона избиратели, колкото е имало някога и колкото все още ЦИК води на хартия, то 2,5 милиона със сигурност щяха да гласуват за президента Радев.
    Радев е безапелационен победител и го доказва на всички избори на които се е явил, колкото и да се гърчите в несвяст и да омаловажавате факта, че ви преби за пореден път с огромно мнозинство.

    Избирателната активност е 70 процента реално.
    Реални гласоподаватели 5 милиона, дори и по -малко, гласували 3,5 милиона.
    Тези избори са повече от легитимни!

    18:01 20.04.2026

  • 60 Абе плоскоземец

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Странно":

    Какъв Кокорчо те гони бре? Ти четеш ли какво си написал бре. Явно си от функционално- неграмотните джензита.

    Коментиран от #63

    18:03 20.04.2026

  • 61 Троянец

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Отстрани":

    Прав си!Не случайно освиркаха Батинския жепейски"женерал" с псевдоним на ДС:"Гнома".Кокора и Толбухинския комсомолец-Мирчев се драха като на селски пазар,но така и не разбраха,че хората бяха там не заради тях а заради бъдещето на България!Бяха там,за да освободят България от Борисово-Пеевското робство!
    РЕЗУЛТАТИТЕ ГОВОРЯТ САМИ ПО-СЕБЕ СИ!

    18:08 20.04.2026

  • 62 Хо хо

    1 2 Отговор
    Белетриста-мунчовист Първанчо е много далече от социологията. Мъка петроханска.

    18:12 20.04.2026

  • 63 А бе кои са

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Абе плоскоземец":

    Десните влизащи в парламента?!? Али си от някоя партия един файтон хора....не си ли от ДБ?!? Не сте ли коалиционни партньори и преди и сега и теглихте заеми на корем

    18:14 20.04.2026

  • 64 Глас народен

    2 1 Отговор
    № Партия, Коалиция, ИК Гласове Разпределение
    1 ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 1 444 924 44.594%
    2 ГЕРБ-СДС 433 755 13.387%
    3 КОАЛИЦИЯ ПП / ДБ 408 845 12.618%
    4 ДПС 230 693 7.120%
    5 ВЪЗРАЖДАНЕ 137 940 4.257%
    6 ПП МЕЧ 104 506 3.225%
    7 ПП ВЕЛИЧИЕ 100 572 3.104%
    8 БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА 97 753 3.017%
    9 СИЯНИЕ 93 554 2.887%
    10 АЛИАНС АПС 50 759 1.567%
    11 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 23 861 0.736

    18:19 20.04.2026

  • 65 Дон балон

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Уса":

    А ти първо завърши 3ти клас и тогава пиши

    18:24 20.04.2026

  • 66 Мухахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ха ХаХа":

    Най много вият тошку шебека и балабанката

    18:38 20.04.2026

  • 67 !!!?

    1 0 Отговор
    Подкрепата за "ПБ Олигарси" дойде от казионните медии - БНТ, БНР, БТА,... които се наричат национални, както и от държавните институции пропити с деца и внуци на бивши "активни борци", служители на ДС и КГБ, русофилски ОПГ паразитиращи на държавна издръжка, подпомогнати от кремълски Ботове в Мрежата !!!?

    19:10 20.04.2026

  • 68 само в ареста няма файда

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тони Монтана":

    трябва и в затвора да ги вкара в ареста си за малко

    19:43 20.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ъъъ

    0 0 Отговор
    Какво значение има откъде е дошла? Важен е резултата..... 🤣

    22:04 20.04.2026

