Скандални нарушения уловиха камерите в изборната нощ (ВИДЕО)

20 Април, 2026 23:00 3 548 48

В Буковлък една от комисиите подпечата бюлетина в присъствието и със съгласието на кандидат депутат

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Редица нарушения при броенето в изборната нощ показа видеонаблюдението. В Буковлък една от комисиите подпечата бюлетина в присъствието и със съгласието на кандидат депутат, предава БНТ .

По последни данни от 22:00 часа в изборната нощ, автоматичните доклади от видеонаблюдението, изпращани към Министерството на електронното управление, Централната избирателна комисия и регионалните избирателни комисии, показват, че от всички 11 653 избирателни секции видеоизлъчване не е имало в 168. Това означава, че в 98.56% от всички секции видеонаблюдението е било включено и е излъчвало.

Пропуснат печат на една от бюлетините предизвика напрежение в една от секциите в Буковлък.

Председателят на комисията: "Случвало се е в бързината да се пропусне печат.

"Член на комисията: "Оставете я отстрани!"

"Няма да я оставим отстрани. Ще я обсъдим накрая, оставете я засега."

"Петя! Петя! Господинът записан ли е в списъка?"

"Не съм. И съм кандидат за народен представител и съм дал удостоверение."

От изборния протокол става ясно кой е кандидатът за народен представител. Бюлетината без печат е заделена до приключване на броенето."Сложете си я онази, подпечатайте я. Една е, грешка е била. Аз нямам против да си я сложите. Тук беше листчето някъде, ето тук беше отрязъкът отгоре. Ей, виж, коректен човек, ***! Изчака, видя и ги показа." През това време председателката подпечатва бюлетината и я слага в купчинката с валидните.

В друга секция, отново в Буковлък, също са пропуснали да подпечатат бюлетина.

"Според ЦИК това е невалидно! Ами, слагаме си я в невалидните!" Трета секция в Буковлък е дала две бюлетини на един гласоподавател. Едната е с отбелязан вот, но без печати, а втората е празна и е подпечатана."Понеже грешката е наша, не е на човека, да не му анулираме гласа."

"Ако искаш, удари два печата там и готово."
"Няма значение на коя партия е."
"Да, ние не сме гледали партията."

Секциите масово не спазват указанията на ЦИК и изсипват урните на масата вместо да вадят бюлетините една по една. На много места камерата е твърде далеч и не се вижда какво се случва при броенето. Въпреки указанията, много комисии не показваха бюлетините пред устройствата за видеонаблюдение. А в столична секция четоха указанията на ЦИК в изборната нощ и броиха бюлетините повече от 6 часа."Ако искате да си ходите, затворете си устата. Питате ме за елементарни неща!"
"Ако напуснем тая комисия, какво ще се случи, какви ще са последиците?"
"Може пет години затвор."
"По-добре е от това, което извършваме тука."

Минута след 20:00 часа първите над 680 секции пуснаха камерите и обявиха край на изборния ден. Започна битката с камерите, а други бързаха да отворят урните. В една от секциите на Буковлък броенето на място в секцията премина пред погледа на Кирил Петков. Проверка на NOVA установи, че само за 15 минути комисията отчете 12 невалидни бюлетини.

На места изискването за видимост не беше спазено, заради устройство, поставено прекалено далеч или член на комисията пред камерата. А с напредването на вечерта напрежението се покачи.

Видеонаблюдението приключи след полунощ.

85% от обажданията в контактния център на МЕУ от избирателни секции са били свързани със сканиране на погрешния QR код. Членовете на избирателните комисии са опитвали да сканират създадения от МЕУ QR код за незрящи гласоподаватели, вместо този за стартиране на видеоизлъчването. МЕУ е предоставило съответните насоки и е осигурило съдействие на всички запитвания.

168 секции останаха без видеонаблюдение при преброяването на гласовете

Единични запитвания са били свързани с липса на QR кодове, замръзнал екран, неспирно сканиране на QR кода или работа на брояча на излъчването при замръзнал екран. Кол центърът на МЕУ бе на разположение на избирателните комисии до 24:00 часа на изборния ден.

Едва 110 от всички 9354 машини за гласуване са дали дефекти в изборния ден, което съставлява 1,18%. Това е почти два пъти по-добър резултат спрямо предходните избори, когато дефектиралите машини са представлявали 2% от всички. Проблеми със софтуера не са регистрирани.

В подготовката на предсрочните парламентарни избори на 19 април задълженията на Министерството на електронното управление обхващаха удостоверяване на машините, а именно контрол върху софтуера, неговото защитено изграждане и последващ мониторинг на инсталацията с цел гарантиране надеждността на машинния вот, както и осигуряването на техническите аспекти на видеонаблюдението.

С решения на ЦИК за първи път МЕУ изготви специални QR кодове за незрящите гласоподаватели, от които те можеха да се информират за кандидатските листи. В допълнение МЕУ осигури и тактилни шаблони за незрящи в 400 секции в 5 избирателни района - София-град, Пловдив-град и Благоевград.

МЕУ все още не разполага с данни колко незрящи граждани са гласували с тактилни шаблони.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    9 33 Отговор
    Резидента дори не подозира какъв таралеж си вкара в гащите!
    Що му трябваше, а не си седя в президентсвото?

    Коментиран от #6, #23, #36

    23:02 20.04.2026

  • 2 Хохо Бохо

    4 22 Отговор
    Нещастници, сами си го избрахте...

    23:08 20.04.2026

  • 3 Кой полезен идиот от Брюксел

    16 12 Отговор
    взе това сбъркано племе в ЕС и НАТО?

    23:08 20.04.2026

  • 4 Фончо

    13 3 Отговор
    един 100 евро не дадоха за кои да гласувам

    Коментиран от #42

    23:10 20.04.2026

  • 5 Както винаги

    12 6 Отговор
    пародия на избори

    23:10 20.04.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    19 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Който го е страх от мечки, не ходи в гората. Радев е български офицер и ме го е страх от битка за доброто на държавата.

    Коментиран от #43

    23:11 20.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Българин

    0 4 Отговор
  • 14 Лютеница

    1 2 Отговор
    Най - важно е: "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало!

    останалото е:

    Изборна "ЛЮБОВ"

    Някой може ли да изясни....

    Каква е разликата между думите "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"?

    Ако няма разлика, това означава, че са в ЛЮБОВ!

    Мъжка ли е "СТАТИСТИКАТА"?

    Женска ли е "СТЪКМИСТИКАТА"?

    А ако, няма разлика между "СТАТИСТИКА" и "СТЪКМИСТИКА"
    означава, че са "ДЖЕНДЪРИСТИКА", тоест "ПЕДОФЕЛИСТИКА"!

    Коментиран от #16

    23:28 20.04.2026

  • 15 Има и още

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    "Онче-бонче, счупено пиронче,
    риба щука, махай се от тука!"

    Коментиран от #17, #45

    23:31 20.04.2026

  • 16 Последният да дръпне шалтера!

    8 8 Отговор

    До коментар #14 от "Лютеница":

    Повечето интелигентни хора НЕ ГЛАСУВАХА.
    Защо да го правят, след като сами виждате - те предварително са решили кой какво ще получи и си нагласят резултатите. Човек трябва да е луд, за да си въобразява, че някой ще седне да брои гласове.

    Коментиран от #19

    23:34 20.04.2026

  • 17 Лютеница

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Има и още":

    Ти намери ли някъде "Колко % от населението е гласувало?" и колко % не е въобще гласувало?

    23:36 20.04.2026

  • 18 Дон Кихот

    1 3 Отговор
    "Свободата, Санчо, е на върха на копието..."
    Изперкал испански хидалго, тръгнал да се бори за Истината...

    Коментиран от #20

    23:41 20.04.2026

  • 19 Лютеница

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последният да дръпне шалтера!":

    Ти знаеш ли, че сега тия новите парламентажисти,
    ще въведат нов закон за тия които не са гласували.

    "Тия които не са гласували, нямат право да псуват!"

    23:42 20.04.2026

  • 20 Шопската салата

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дон Кихот":

    Свободата, Санчо!…
    Дамян Дамянов

    "— Свободата, Санчо!… — Дон Кихот горещо
    маха две ръце — две мелнични криле.

    — Свободата, Санчо, е велико нещо!
    … Санчо го не чува — тъп като теле.
    — Санчо, разбери ме!…

    Санчо не разбира.
    Санчо дъвче нещо. Санчо е зает.

    Дон Кихот откача. Дон Кихот умира.
    Санчо оцелява. И върви напред."

    23:44 20.04.2026

  • 21 Свети Кибик-Юродив

    5 6 Отговор
    Занимават ни с някакви дреболии. Не чух Румбата да благодари на служебното правителство, че си свърши работата перфектно и осигури нормални избори. Дали щеше да спечели, ако например правителство на "сглобката" провеждаше изборите. Зеленият Чорап, сега ще се изправи срещу проблемите и бързо ще загуби подкрепата на стадото, както Слави Трифонов. Едно е от Президентството да даваш акъл, съвсем друго е да носиш отговорност.

    Коментиран от #34

    23:54 20.04.2026

  • 22 Интересно

    4 16 Отговор
    Какъв мизерник трябва да си( Радев) и да се втурнеш по команда да заемеш мястото на Орбан, който току-що са изгонили с шутове. И какви тъпаци трябва да са тези гласували за него в тази очебийна ситуациа. Нямам думи

    Коментиран от #35

    00:07 21.04.2026

  • 23 Хохо Бохо

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    А е мало умник, Жуковлък е ци ганска та махала на Плевет. Къв резидент те гони на маке ти у пткта?

    00:12 21.04.2026

  • 24 Хан Ауспух

    1 10 Отговор
    той Мунчoo нма си изкра мандата повече от 1 година, щото заедно с главатаря си Пyyтккинн ще станат храна за чeppвеитe до няколко месеца. Кeф, братче!

    00:22 21.04.2026

  • 34 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Свети Кибик-Юродив":

    Слави Трифонов... Директно се нокаутира с тоя израз...

    00:48 21.04.2026

  • 35 А още по-чудно е,

    12 0 Отговор

    До коментар #22 от "Интересно":

    какъв maлoymниk трябва да си, за да гласуваш за negaлите-укроnoдлоги от ППДБ-ЛГБТ или за селяните ГЕРБ/Дпс.

    00:51 21.04.2026

  • 36 ПБ2026

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    таралежа е в твоите гащи

    00:53 21.04.2026

  • 37 Сулейман Пycи

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хан Ауспух":

    🤣🤣🤭🤭 укробите продупчени кръв ceRete от яд, ППДБ-ЛГБТ замина в трета глуха и onuroфpeните, които ги поддържаха заедно с тях.

    00:59 21.04.2026

  • 38 Време е

    4 1 Отговор
    За всенародно насилие над гербавите слуги!

    01:14 21.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    УЧУДВАЩА Е НЕГРАМОТНОСТТА В СЕКЦИИТЕ
    ......
    ДАЖЕ БАЙ РОМ МОЖЕ ДА ЦЪКА НА ТЕЛЕФОНЧЕТО
    ... А ТЕ ОБРАЗОВАНИ А НЕ МОГАТ ДА СХВАНАТ
    КВО СТАВА :)

    01:22 21.04.2026

  • 41 Един

    1 0 Отговор
    Чак пък скандални!

    01:42 21.04.2026

  • 42 Айше

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фончо":

    И аз те обичам, нищо че сме бедни.

    01:51 21.04.2026

  • 43 Мнение

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Радев бе активиран от същите дето активираха герб, дпс и ппдб! И понеже последните се самозабравиха и писнаха на кукловодите, затова се принудиха да командорят само 1 човек, вместо 200на!!!

    Политиките ще са в същата посока (на закриване на България), но марионетката ще бъде друга!

    02:09 21.04.2026

  • 44 Рамбо

    1 6 Отговор
    Е ма сега спечелиха правилните хора, спуснати от Путлер и рев няма да има. Керето си е идиот по рождение и няма да го вкарат в затвора, защото е наше МВР, но другаря Боташ може да погне шарлатаните.

    02:24 21.04.2026

  • 45 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Има и още":

    Върви си това, откъдот са дошъл!

    02:29 21.04.2026

  • 46 Анонимен

    1 0 Отговор
    Върви си там, откъдето си дошъл!

    02:31 21.04.2026

  • 47 В буковлък

    2 1 Отговор
    си има няколко ромейци за затвора ,дългосрочно!

    02:54 21.04.2026

  • 48 Аууу, кво скандално нарушение!?!

    3 1 Отговор
    След 13 часа изборен ден в някакво село забравили да ударят едно печатче - петроханци изтрещели лузъри

    03:40 21.04.2026

