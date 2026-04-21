Иван Анчев: Ако не беше работата на МВР, картината в парламента щеше да е съвсем различна

"Ако не беше работата на МВР, картината в парламента щеше да е съвсем различна". Това заяви в ефира на Нова телевизия зам.-министърът на вътрешните работи Иван Анчев, цитиран от novini.bg.
Обществената оценка на гражданите показва ясно, че купеният вот беше минимално възможен, допълни той.
"За първи път МВР използва дронове около избирателните комисии. Както и че всеки има право да се оплаче от ограничаване на своите права. Оплакване винаги има, когато някой се чувства застрашен в своята дейност, било тя и престъпна", подчерта той.
Относно иззетите банкноти при акциите срещу купен вот Анчев обясни, че в повечето случаи това са пари от престъпна дейност - контрабанда, пране на пари. НАП може да провери произхода им, за да се докаже това и да не се върнат.
А по повод липсата на взаимодействие на прокуратурата с МВР Анчев каза, че дори са налице редица случаи, в които прокуратурата променяше становището си - както при пощенския ръководител в Кърджали. Първо прокурор се е произнесъл, че трябва да се привлече като обвиняем и в рамките на няколко часа същият прокурор застава на противоположното мнение. 50 лица кандидат-депутати с имунитет за хванати за изборни престъпления. Сред тях са кметът на Лом, чието видео как агитира за гласуване за определен кандидат срещу пари изтече. Във Велико Търново има задържан в автомобил с криминално проявено лице. Във Варна са задържани четирима общински съветници с 200 хил. евро. Поискани са им имунитетите, но ако не им се отнемат, МВР няма какво да направи.
"Аз от години наблюдавам изборния процес в един определен софийски квартал - там хората казаха: "Ние за първи път гласувахме спокойно, защото полицията ни пази", даде пример Ваня Нушева, съветник на служебния премиер по въпросите за изборите.
Тя увери, че видеонаблюдението работеше и беше осигурена възможност за доклади на всеки 10 минути. Нямаше нито един проблем със софтуера. Припомни, че правителството е премахнало тъмните стаички и е осигурило паравани във всяка секция, като така са премахнали "индианската нишка". 110 машини са спрени от общо 9354. Множество сигнали за подадени за една машина в част от случаите, затова се е създала истерия. Това обаче не създаде отлив от машините.
В 20.30 явно е почти невероятно...
Та всъщност май изобщо не е смешно...
09:33 21.04.2026
До коментар #14 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":БСП ако бяха навреме сменили онова шкембе Зафиров със Зарков, сега щяха да са поне над 4 %.
До коментар #11 от "Мвр са мързеливи некадърници":Организираната престъпна група си бие лъже и краде на спокойствие . Винаги за всичко са виновни потърпевшите. Крадците лъжците биячите мутрите и мутресите са фаворизирани и окичени със слава и венци.
23 Дали не ги бъркаш понятията?
До коментар #13 от "Либерализма тоест фашизма набра скорост":Фашизмът е диктатура, което няма нищо общо с либерализма.
26 Нищо общо ли
До коментар #23 от "Дали не ги бъркаш понятията?":Кой дава оръжие на фашистката хунта .
27 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
До коментар #15 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Някои стари комунисти ли щяха да извадят от гроба или нови да народят? Червеният електорат си свърши от самосебе си. По-младите гледат да се пласират във Възраждане и ПБ.
28 Дали не ги бъркаш понятията?
До коментар #26 от "Нищо общо ли":Това е втората ти грешка - вярваш на руска пропаганда. Няма хунта в Украйна. Има законно избран парламент и правителство, а страната е нападната от съседа си преди повече от 4 години.
29 РЕАЛИСТ
До коментар #27 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Я ми кажи държава в Европа , дето няма лява партия? Напротив , младите търсят справедливост в живота. Те са , които отиват на барикадата и помитат кръвопийците капиталисти.
31 Какво доказват
Това не са доказателства.
Как ще проверят произхода на парите и как ги определи като набавяне от престъпна дейност ?.
Доказателство е хващане даването на пари на място.
37 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #27 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":А според теб, има ли значение, кой е в ръководството на партията и това, че бяха послушни на Пеевски при Атанас Зафиров? Щото това им изяде главата.
