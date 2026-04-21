Иван Анчев: Ако не беше работата на МВР, картината в парламента щеше да е съвсем различна
  Тема: Избори

21 Април, 2026 09:04 1 882 39

  • иван анчев-
  • работа-
  • мвр-
  • картина-
  • парламент

"Аз от години наблюдавам изборния процес в един определен софийски квартал - там хората казаха: "Ние за първи път гласувахме спокойно, защото полицията ни пази", даде пример Ваня Нушева, съветник на служебния премиер по въпросите за изборите.

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Ако не беше работата на МВР, картината в парламента щеше да е съвсем различна". Това заяви в ефира на Нова телевизия зам.-министърът на вътрешните работи Иван Анчев, цитиран от novini.bg.

Обществената оценка на гражданите показва ясно, че купеният вот беше минимално възможен, допълни той.

"За първи път МВР използва дронове около избирателните комисии. Както и че всеки има право да се оплаче от ограничаване на своите права. Оплакване винаги има, когато някой се чувства застрашен в своята дейност, било тя и престъпна", подчерта той.

Относно иззетите банкноти при акциите срещу купен вот Анчев обясни, че в повечето случаи това са пари от престъпна дейност - контрабанда, пране на пари. НАП може да провери произхода им, за да се докаже това и да не се върнат.
А по повод липсата на взаимодействие на прокуратурата с МВР Анчев каза, че дори са налице редица случаи, в които прокуратурата променяше становището си - както при пощенския ръководител в Кърджали. Първо прокурор се е произнесъл, че трябва да се привлече като обвиняем и в рамките на няколко часа същият прокурор застава на противоположното мнение. 50 лица кандидат-депутати с имунитет за хванати за изборни престъпления. Сред тях са кметът на Лом, чието видео как агитира за гласуване за определен кандидат срещу пари изтече. Във Велико Търново има задържан в автомобил с криминално проявено лице. Във Варна са задържани четирима общински съветници с 200 хил. евро. Поискани са им имунитетите, но ако не им се отнемат, МВР няма какво да направи.

Тя увери, че видеонаблюдението работеше и беше осигурена възможност за доклади на всеки 10 минути. Нямаше нито един проблем със софтуера. Припомни, че правителството е премахнало тъмните стаички и е осигурило паравани във всяка секция, като така са премахнали "индианската нишка". 110 машини са спрени от общо 9354. Множество сигнали за подадени за една машина в част от случаите, затова се е създала истерия. Това обаче не създаде отлив от машините.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 25 Отговор
    И какво заслуги си присвоява МВР, при положение, че ЦИК казва/фабрикува резултатите?

    09:10 21.04.2026

  • 2 дам

    9 20 Отговор
    едно голямо благодаря за доблестната работа свършена на терен последните няколко месеца от МВР и останалите министерства на Гюров --- сега чакаме спасителя от Славяново да се изходи на подреденото

    09:12 21.04.2026

  • 3 ППДБ запази броя на депутатите си

    17 3 Отговор
    Ако не беше работата на МВР това нямаше как да се случи и картината в парламента щеше да е съвсем друга но за сметка на това окастриха по малките партии. Също и тяхното ДПС запази броя на депутатите си. Всички усилия бяха насочени срещу малките партии включително и създаването и толерирането на разни вредни еднодневки.

    09:15 21.04.2026

  • 4 Умрем да се хвалим

    4 6 Отговор
    Колко да е по-различна картинката при 3.4 милиона гласували?

    09:18 21.04.2026

  • 5 в кратце

    3 1 Отговор
    МВР-В Парламента!

    09:20 21.04.2026

  • 6 лют пипер

    10 1 Отговор
    Картината в парламента щеше да е съвсем различна-щеше да е нарисувана от Пабло Пикасо.Изпикасо.

    09:22 21.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Усилията бяха насочени за

    5 8 Отговор
    Запазване на позициите на ППДБ и на ДПС и за смазване на патриотичната опозиция което донякъде беше постигнато. Даже мисля че ППдб заедно с ДПС положиха усилия за отстраняване на меч величие възраждане , което е основния резултат защото Сорос победи на изборите това е резултата.

    09:25 21.04.2026

  • 9 нннн

    8 5 Отговор
    Да, бе! И аз се чудя, че ППДБ запази броя на депутатите си. Явно полицията добре си е свършила работата.

    09:27 21.04.2026

  • 10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    10 2 Отговор
    Сигурен съм, че ако би могло напълно да се премахне купеният и фалшифициран вот, ДПС НН нямаше да влезе!

    09:27 21.04.2026

  • 11 Мвр са мързеливи некадърници

    5 3 Отговор
    Мвр кога ще спре битовите кражби

    Коментиран от #16

    09:27 21.04.2026

  • 12 един БЪЛГАРИН

    1 1 Отговор
    Пред блока си говорят двама мъже "Кой да намеря сега да ме закара, да не е пил."
    🙄😂
    В 20.30 явно е почти невероятно...
    Та всъщност май изобщо не е смешно...

    09:33 21.04.2026

  • 13 Либерализма тоест фашизма набра скорост

    4 3 Отговор
    Това е положението за България от двайсе трийсе години откакто дойде на власт Чумата това стана и народа не може да я разпознае въпреки че тя членува в един и същ соросоиден алианс но нито българите нито малцинствата никой не може нито иска да я разпознае. Докато не се отървем от Чумата от нищо не сме се отървали засега сме дибидюс голи но с маски на лицата.

    Коментиран от #23

    09:34 21.04.2026

  • 14 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    5 7 Отговор
    Важното е че убиеца на котки комунистическата отре.пка Зарков е извън борда . Ха ха ха ха ха ха

    Коментиран от #15, #19

    09:35 21.04.2026

  • 15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 6 Отговор

    До коментар #14 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    БСП ако бяха навреме сменили онова шкембе Зафиров със Зарков, сега щяха да са поне над 4 %.

    Коментиран от #27

    09:39 21.04.2026

  • 16 Никога

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мвр са мързеливи некадърници":

    Организираната престъпна група си бие лъже и краде на спокойствие . Винаги за всичко са виновни потърпевшите. Крадците лъжците биячите мутрите и мутресите са фаворизирани и окичени със слава и венци.

    09:40 21.04.2026

  • 17 Явно Зависи !

    3 1 Отговор
    Явно Зависи !

    От Това !

    Кой !


    Го Управлява !

    09:51 21.04.2026

  • 18 ППДБ запази броя на депутатите си

    4 1 Отговор
    ДПС запази достатъчно добро положение и почти същата тежест и влияние да оревава орталъците. Опозиционно настроените партии бяха отстранени Меч величие Възраждане БСП и ИТН основния противник на пепедебе дори е под един процент. Това беше постигнато. Това беше целта на дейността.

    09:53 21.04.2026

  • 19 Тая Партия !

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Тая Партия !

    Изглежда !


    Няма !

    Късмет !

    09:53 21.04.2026

  • 20 Плъх

    3 1 Отговор
    Те и тези гласове на ГЕРБ и ДПС са корпоративен и купен вот. Или зависим. 90%. Има и 10 % почитатели на интелекта на Боко и шиши

    Коментиран от #24

    10:03 21.04.2026

  • 21 Купуването и продаването

    4 0 Отговор
    Никога няма да спре. То само се заменя от един вид преминава в друг вид и пак си продължава защото трябва да се слуша кой какво говори и какво върши и е вършил и до сега , кой даваше пари и абсолютно всичко каквото се сетите за бог да прости на украйна , кой натика България в еврозоната без да отговаря на изискванията , кой прие фаталните промени в конституцията и много други подобни неща. За сега това са фактите. Не виждам промяна. Драскайте си.

    10:07 21.04.2026

  • 22 Много интересно

    3 0 Отговор
    Зелените за кого гласуваха ?

    10:09 21.04.2026

  • 23 Дали не ги бъркаш понятията?

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Либерализма тоест фашизма набра скорост":

    Фашизмът е диктатура, което няма нищо общо с либерализма.

    Коментиран от #26

    10:13 21.04.2026

  • 24 Май си пропуснал накой на хоризонта

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Плъх":

    Ние пак сме тук и вдигаме шум до небесата.

    10:13 21.04.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор
    Ако не беше "блестящата" работа на МВР , то ППДБ щяха да гледат парламента отвън. Сеъ първата работа на Радев е да разчисти МВР, както Гяуров направи и си сложи само хора на ППДБ.

    10:15 21.04.2026

  • 26 Нищо общо ли

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Дали не ги бъркаш понятията?":

    Кой дава оръжие на фашистката хунта .

    Коментиран от #28

    10:15 21.04.2026

  • 27 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Някои стари комунисти ли щяха да извадят от гроба или нови да народят? Червеният електорат си свърши от самосебе си. По-младите гледат да се пласират във Възраждане и ПБ.

    Коментиран от #29, #37

    10:16 21.04.2026

  • 28 Дали не ги бъркаш понятията?

    4 5 Отговор

    До коментар #26 от "Нищо общо ли":

    Това е втората ти грешка - вярваш на руска пропаганда. Няма хунта в Украйна. Има законно избран парламент и правителство, а страната е нападната от съседа си преди повече от 4 години.

    Коментиран от #35

    10:19 21.04.2026

  • 29 РЕАЛИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Я ми кажи държава в Европа , дето няма лява партия? Напротив , младите търсят справедливост в живота. Те са , които отиват на барикадата и помитат кръвопийците капиталисти.

    10:21 21.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Какво доказват

    2 1 Отговор
    Парите и списъците.Нищо.
    Това не са доказателства.
    Как ще проверят произхода на парите и как ги определи като набавяне от престъпна дейност ?.
    Доказателство е хващане даването на пари на място.

    10:28 21.04.2026

  • 32 Георги

    1 2 Отговор
    стигнахме до там, че хората се хвалят за това , че са си свършили работата за която получават държавни пари. При това никак не малко.

    10:41 21.04.2026

  • 33 Майора

    4 1 Отговор
    Жалко Анчев , сбъднаха се думите на Асен Василев честе правим избори с овладяване цялатавласт , със свое МВР и свои началник служби и репресии на политическите противници!

    11:46 21.04.2026

  • 34 Перо

    4 0 Отговор
    Поредният куфар в МВР!

    11:50 21.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Картината

    1 0 Отговор
    щеше да е като в предишния парламент, Гюров не трябваше да се съгласява да мие масонски дирници. Да си бяха избрали кака, какиното си е друто

    13:12 21.04.2026

  • 37 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    А според теб, има ли значение, кой е в ръководството на партията и това, че бяха послушни на Пеевски при Атанас Зафиров? Щото това им изяде главата.

    16:44 21.04.2026

  • 38 Заслужавате

    1 0 Отговор
    тия, които ви управляват и тия, които ще ви управляват. От другата седмица идва вашето МВР, ще видим какво ще изисквате от тях. Преди няколко години действаше вашето МВР начело с министър "точен с парите" и някакъв главен секретар, незапомнен от никого. Докато има идиоти ще има идиотщини

    19:08 21.04.2026

  • 39 Веселяка

    0 0 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 разбрахте ли, шматки мизерни 🤣

    22:32 21.04.2026

