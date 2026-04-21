Делян Пеевски се закани: Продължаваме да работим за хората

От пресцентъра на ДПС разпространиха официална позиция на лидера на партията Делян Пеевски по повод резултатите от предсрочните парламентарни избори, които се проведоха в неделя. В изявлението си той анализира новата политическа реалност след вота и заявява категорично, че Движението за права и свободи остава непоколебимо в защитата на своите избиратели и евроатлантическата ориентация на страната.
В позицията си председателят на ДПС акцентира върху категоричния избор на българските граждани, които са припознали новата алтернатива след дълъг период на нестабилност.
"След години на политическо безвремие, голяма част от българските избиратели с респектиращ резултат дадоха доверието си на един политически лидер - Румен Радев, за което той трябва да бъде поздравен", заявява Делян Пеевски, цитиран от партийния пресцентър.
Припомняме, че според данните от вота на 19 април, новата формация "Прогресивна България", оглавена от подалия оставка президент Румен Радев, спечели изборите за 52-ро Народно събрание с над 44% подкрепа, привличайки гласовете на повече от 1.3 милиона българи. Според лидера на ДПС, това е ясен мандат за формиране на бъдещия кабинет.
"Това е тяхното решение за това, кой ще носи отговорността, имайки стабилно и категорично мнозинство, което трябва да поеме управлението на държавата, да преведе България през тежката криза и изпитанията, които се случват заради усложнената международна ситуация и отражението на кризата върху живота и битието на българските граждани", допълва той.
На фона на рекордната за последните години избирателна активност от около 50% и сериозното пренареждане в парламента, където ДПС се позиционира като четвърта политическа сила с над 230 хиляди гласа, Пеевски отчита устойчивостта на партийния електорат.
"За ДПС изборният резултат е ясен знак, че нашите избиратели не се поддадоха на безпрецедентния натиск, отново ни довериха отговорността за своето бъдеще и ни задължиха да продължим да отстояваме своята кауза - хората и техния по-добър и по-качествен живот", пише в изявлението. Пеевски подчертава, че Движението никога не е делило хората по етнос, вяра или населено място.
В рамките на новия парламент, ДПС ще продължи да отстоява политики в социалната сфера, земеделието и регионалното развитие. Лидерът на партията завършва с категорична заявка за геополитическия курс на страната: "За нас европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на страната ни са неотменим и безалтернативен път, от който България не трябва да се отклонява и не трябва да се допуска да бъде разколебавана от този ценностен избор".
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Странна пихтиеста маса.... България
12:42 21.04.2026
Факт!
12:56 21.04.2026
40 ТИГО
До коментар #36 от "майтапчия":Чакаме ги нека да дойдат , той така казваше и миналата година! Сладура къв СУХ салам го чака !
До коментар #39 от "ясновидец":Не страшилище !!ПЛАшило никога не е "страхувал" нормалният човек ,само неговите му се кланяха !!
"Мистър Кеш" ,
Ще ти стъпи на главата,
И с Боко - при Ставри - занаята !
48 Промяната дойде!
Както винаги народецът пак щe пpaви кaто вятъpа!
50 Хаха
А ако вземат, че конфискуват парите от личните ви сметки заедно с другия шишак, съвсем ще "заработите" за хората! Ако се влеят в бюджета тези пари, като нищо няма да сме на последно място в ЕС по доходи!
54 Хаха
Я, от кога за шишо "Копринков", "мистър Кеш", "зеления чорап", "фатмака", "чичо Румен" и т.н. се превърна в "политическия лидер Румен Радев"...
56 БОЦ - ко
Сега ще смучеш и ядеш ?
60 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Оракула от Делфи
то няма смисъл от това което Румен Радев постигна и няма смисъл от ново правителство!!!
Има за какво и как, да отговаря, " ББР "е достатъчна , да му се направи контрол на кредита , който е взел на каква основа е даден и от кой???
"КТБ" далаверата не загубила давност Американците, го чакат да върне парите които открадна!!!
Коментиран от #79
13:28 21.04.2026
да са номер 1 в ес по бедност и измиране и корупция
67 Интересно
Май и Радев това ще прави м
Голяма Олелия ще гледаме.
Някаква Надпревара Бългериан СТАЙЛ.
13:34 21.04.2026
68 А Дали е Така
До коментар #24 от "С/Р":Кой ще ни каже ?
13:36 21.04.2026
71 Силиций
За по младите: Антракса е смъртоносен и за хората.
Поради това все още е в арсенала на биологичното оръжие на някои държави.
Може да се използва и срещу фермите във "вражески държави"
13:38 21.04.2026
77 НОРМАЛНО !
До коментар #54 от "Хаха":Нагажда се човекът,пък и при това е...,,намагнитизиран" и требе да внимава,в картинката...
13:48 21.04.2026
79 Ко речи...,Ко...?!
До коментар #64 от "Оракула от Делфи":,,Американците, го чакат да върне парите които открадна!!!"
ТеА Американци и те се оказаха ,,гола вода"...!
А именно!
Ами имаш отявлен крадец и престъпник,който сте вкарали в ,,Закон-Магнитски" и накрая едно голямо...НИЩО!
14:07 21.04.2026
88 От свинарника се разнесе воня
Касация на изборите в Кърджали и Турция!
14:49 21.04.2026
90 А, в Дубай
До коментар #6 от "Хехе":бият...
91 Репликата
До коментар #87 от "Вот НАРОДЕН, ВОТ БОЖИЙ":"Нека Радев влезе в реалната политика" чия беше - твоя, на Б.Борисов... или и на двамата? Е, влезе... и на вас ви влезе.
101 Легнал ангеЛ
И че искал да му махнат магнитите , защото ШИШО се би ПОПРАВИЛ вече !!!
Красота и цинизъм , по дебелашко-шишковски начин !
16:45 21.04.2026
110 Българин
До коментар #52 от "Гост":Защо просто бръщолевите,не искате комунизъм,а искате да конфискувате ,да вкарвате в затворите без съд,а по презумция,и ако трябва да се конфискува то не е само от двамата,къде забравяте приватизаторите грабители при Костов,а крадените милиарди при парчето уж за чешмички,кредитните милионери,и куфарчетата с парички
20:32 21.04.2026
