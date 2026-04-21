Делян Пеевски се закани: Продължаваме да работим за хората

От пресцентъра на ДПС разпространиха официална позиция на лидера на партията Делян Пеевски по повод резултатите от предсрочните парламентарни избори, които се проведоха в неделя. В изявлението си той анализира новата политическа реалност след вота и заявява категорично, че Движението за права и свободи остава непоколебимо в защитата на своите избиратели и евроатлантическата ориентация на страната.

В позицията си председателят на ДПС акцентира върху категоричния избор на българските граждани, които са припознали новата алтернатива след дълъг период на нестабилност.

"След години на политическо безвремие, голяма част от българските избиратели с респектиращ резултат дадоха доверието си на един политически лидер - Румен Радев, за което той трябва да бъде поздравен", заявява Делян Пеевски, цитиран от партийния пресцентър.

Припомняме, че според данните от вота на 19 април, новата формация "Прогресивна България", оглавена от подалия оставка президент Румен Радев, спечели изборите за 52-ро Народно събрание с над 44% подкрепа, привличайки гласовете на повече от 1.3 милиона българи. Според лидера на ДПС, това е ясен мандат за формиране на бъдещия кабинет.

"Това е тяхното решение за това, кой ще носи отговорността, имайки стабилно и категорично мнозинство, което трябва да поеме управлението на държавата, да преведе България през тежката криза и изпитанията, които се случват заради усложнената международна ситуация и отражението на кризата върху живота и битието на българските граждани", допълва той.

На фона на рекордната за последните години избирателна активност от около 50% и сериозното пренареждане в парламента, където ДПС се позиционира като четвърта политическа сила с над 230 хиляди гласа, Пеевски отчита устойчивостта на партийния електорат.

"За ДПС изборният резултат е ясен знак, че нашите избиратели не се поддадоха на безпрецедентния натиск, отново ни довериха отговорността за своето бъдеще и ни задължиха да продължим да отстояваме своята кауза - хората и техния по-добър и по-качествен живот", пише в изявлението. Пеевски подчертава, че Движението никога не е делило хората по етнос, вяра или населено място.

В рамките на новия парламент, ДПС ще продължи да отстоява политики в социалната сфера, земеделието и регионалното развитие. Лидерът на партията завършва с категорична заявка за геополитическия курс на страната: "За нас европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на страната ни са неотменим и безалтернативен път, от който България не трябва да се отклонява и не трябва да се допуска да бъде разколебавана от този ценностен избор".