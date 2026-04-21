Делян Пеевски се закани: Продължаваме да работим за хората

21 Април, 2026 12:38 3 998 112

След години на политическо безвремие, голяма част от българските избиратели с респектиращ резултат дадоха доверието си на един политически лидер - Румен Радев, пише лидерът на ДПС

Делян Пеевски се закани: Продължаваме да работим за хората - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От пресцентъра на ДПС разпространиха официална позиция на лидера на партията Делян Пеевски по повод резултатите от предсрочните парламентарни избори, които се проведоха в неделя. В изявлението си той анализира новата политическа реалност след вота и заявява категорично, че Движението за права и свободи остава непоколебимо в защитата на своите избиратели и евроатлантическата ориентация на страната.

В позицията си председателят на ДПС акцентира върху категоричния избор на българските граждани, които са припознали новата алтернатива след дълъг период на нестабилност.

"След години на политическо безвремие, голяма част от българските избиратели с респектиращ резултат дадоха доверието си на един политически лидер - Румен Радев, за което той трябва да бъде поздравен", заявява Делян Пеевски, цитиран от партийния пресцентър.

Припомняме, че според данните от вота на 19 април, новата формация "Прогресивна България", оглавена от подалия оставка президент Румен Радев, спечели изборите за 52-ро Народно събрание с над 44% подкрепа, привличайки гласовете на повече от 1.3 милиона българи. Според лидера на ДПС, това е ясен мандат за формиране на бъдещия кабинет.

"Това е тяхното решение за това, кой ще носи отговорността, имайки стабилно и категорично мнозинство, което трябва да поеме управлението на държавата, да преведе България през тежката криза и изпитанията, които се случват заради усложнената международна ситуация и отражението на кризата върху живота и битието на българските граждани", допълва той.

На фона на рекордната за последните години избирателна активност от около 50% и сериозното пренареждане в парламента, където ДПС се позиционира като четвърта политическа сила с над 230 хиляди гласа, Пеевски отчита устойчивостта на партийния електорат.

"За ДПС изборният резултат е ясен знак, че нашите избиратели не се поддадоха на безпрецедентния натиск, отново ни довериха отговорността за своето бъдеще и ни задължиха да продължим да отстояваме своята кауза - хората и техния по-добър и по-качествен живот", пише в изявлението. Пеевски подчертава, че Движението никога не е делило хората по етнос, вяра или населено място.

В рамките на новия парламент, ДПС ще продължи да отстоява политики в социалната сфера, земеделието и регионалното развитие. Лидерът на партията завършва с категорична заявка за геополитическия курс на страната: "За нас европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на страната ни са неотменим и безалтернативен път, от който България не трябва да се отклонява и не трябва да се допуска да бъде разколебавана от този ценностен избор".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    187 2 Отговор
    Шепа роми около Тиквата и Шиши рекетираха цяла България.Бизнеса и хората излязоха и ги размазаха.

    Коментиран от #10

    12:39 21.04.2026

  • 2 Зевс

    158 0 Отговор
    Такова чудо Коледа само седмица след Великден още не се беше случвало :)

    12:39 21.04.2026

  • 3 КТБ

    128 0 Отговор
    Много хубаво ограби хората.

    12:40 21.04.2026

  • 4 Делян Пеевски

    120 0 Отговор
    Продължаваме да работим хората.С 200.

    12:40 21.04.2026

  • 5 Нахални

    156 0 Отговор
    Ей, нема отърване от тоя😂

    12:41 21.04.2026

  • 6 Хехе

    149 0 Отговор
    Ходи си спасявай хотела в Дубай, че май ще е бай-бай...

    Коментиран от #90

    12:41 21.04.2026

  • 7 Дойче зеле

    41 34 Отговор
    Фактът, че ДПС има повече % от Възраждане, ПОКАЗВА КОЛКО СА ИСТИНСКИТЕ БЪЛГАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА !!!!! Как им викат сега ДЖЕНДЪР "Z"

    12:41 21.04.2026

  • 8 Да,бе

    123 0 Отговор
    Време е тоя да върви при електората си в затвора..

    12:42 21.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дойче зеле

    69 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Странна пихтиеста маса.... България

    12:42 21.04.2026

  • 11 хората

    138 0 Отговор
    Много моля да спрете да работите за хората , че от 9 милиона останахме 6

    12:43 21.04.2026

  • 12 Пеевски обмисля оставка

    73 0 Отговор
    Нали е политик отговорен към хората?

    12:43 21.04.2026

  • 13 Шиши корп

    59 0 Отговор
    Требаше прежалиме още няколко милиона и щехме сме първи

    12:44 21.04.2026

  • 14 Това…

    71 0 Отговор
    …на снимката все повече ми прилича на Топлофикация, която всяка есен ме заплашва, че ми пуска парното при 20 градуса температура… кошмари сънувам вече!!!

    12:44 21.04.2026

  • 15 Връщай

    88 0 Отговор
    им заграбеното ! Милиарди !

    12:44 21.04.2026

  • 16 Боруна Лом

    102 0 Отговор
    МАЙ ЧИЧО РУМЕН ТИ ЗАСЕДНА НА ГЪРЛОТО? ДАНО ТЕ ПОДГОНЯТ С КАМЪНИ!

    Коментиран от #25

    12:45 21.04.2026

  • 17 Класация!

    106 0 Отговор
    Тоя е на първо място в класацията,за най-противен политик!

    12:45 21.04.2026

  • 18 ДПС

    54 0 Отговор
    И аз така разбрах . Чух го на опашката в един магазин за ХОРАТА в Пловдив след като си купувах "кучешка радост"

    12:45 21.04.2026

  • 19 Само да добавя

    79 1 Отговор
    Интересът на хората предполага да се скриете и да не се показвате повече.

    12:45 21.04.2026

  • 20 мюсюлманин

    70 2 Отговор
    Неговата е лесна , ще избяга в Дубай , ами хората които са ДПС отават тук и няма да им е лесно , защото много зулуми направиха по негово нареждане .Какво ще направи с 20 депутата , нищо не зависи от него .

    12:45 21.04.2026

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    50 4 Отговор
    За кои хора?Може ли поименно?и с цифри.

    12:46 21.04.2026

  • 22 ХЪ ХЪ ЪЪ

    71 1 Отговор
    Тоя го вардете да не забегне зад граница защото му предстои съд и затвор.

    12:46 21.04.2026

  • 23 Лост

    83 2 Отговор
    Пеевски се закани на Радев-излез на терен!Радев излезе и го срази на мазна борба.

    12:47 21.04.2026

  • 24 С/Р

    45 2 Отговор
    Без думи

    Коментиран от #68

    12:47 21.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 УдоМача

    33 0 Отговор
    Работите вий... Като във "Фермата на животните"...

    12:48 21.04.2026

  • 27 Абе

    57 0 Отговор
    магнитска с-и-чуго върни парите от щандове за хората,че и тях открадна както КТБ Булгартабак Лафки щото те разфасова ми

    12:50 21.04.2026

  • 28 Ех Марче...!

    71 1 Отговор
    И да триеш и да не триеш,Пеевски няма да стане по-симпатичен на...,,хората"...!

    12:50 21.04.2026

  • 29 ДПС

    5 49 Отговор
    Останаха единствената опозиция на Радев!

    Факт!

    12:51 21.04.2026

  • 30 Хората

    49 0 Отговор
    те не щат , да работят за теб , милиардере , от въздуха за теб , да ти плащат един бюлюк охрана , лимузини , шофьори и куп други милионни масрафи !

    12:51 21.04.2026

  • 31 Хасковски каунь

    37 0 Отговор
    Днес съм на опашка в един негов Магазин за Ората. Очаквам да получат нафталин на промоция, а един другчакал евтини шейки /пирони/

    12:52 21.04.2026

  • 32 Ддд

    62 0 Отговор
    Много омекнал дп, няма ли да се изтъпани пред НС да вика с пяна на устата "мистър кеш ууууу". Отврат.....Надявам се,скоро да го видим осъден. Ефективно!!!!!!! Делата срещу него и Боко ще бъдат ясен знак за хората, че ПБ има наистина намерение да се бори с корупцията .

    12:55 21.04.2026

  • 33 боко

    18 0 Отговор
    чичо Люмене чичо Люмене Алилуя

    12:56 21.04.2026

  • 34 народа

    51 0 Отговор
    ДПС никога под никаква форма няма да управлява .ДПС е партия паразит , която може да консумира власт , само ако е залепена за голяма управляваща партия , за да източва ресурс , чрез различни схеми .Няма изпънима програма , няма идеология , няма подготвени хора , няма доверие в обществото . Само разнасят корупция , схеми ,зависимости ,няма какво да дадат на родината ни . Както казах ПАРАЗИТ

    12:58 21.04.2026

  • 35 Сега

    38 0 Отговор
    Господин Радев,а преди Мистър Кеш прибирай кетъринга.Ха-Ха

    12:59 21.04.2026

  • 36 майтапчия

    52 0 Отговор
    Деляне , я изкарай сипатизантите си на един протест пред парламента , че да се посмеем малко

    Коментиран от #40

    12:59 21.04.2026

  • 37 метавселена

    48 1 Отговор
    Каква метаморфоза , от чичо Румен и мистър Кеш , до господин Радев ! Някои се наааака ! даже по правилно е да се каже КОЙ се нааака

    13:02 21.04.2026

  • 38 ТИГО

    41 0 Отговор
    Искам Гру Гру х като влезе в парламента , понеже е ербап пак да му каже "Чичо Румене Излез" да му гледам сеира или да каже че "Ще видите като дойдем ние" !

    13:03 21.04.2026

  • 39 ясновидец

    38 1 Отговор
    Това е падение .От страшилище , в посмешище .

    Коментиран от #44

    13:04 21.04.2026

  • 40 ТИГО

    32 0 Отговор

    До коментар #36 от "майтапчия":

    Чакаме ги нека да дойдат , той така казваше и миналата година! Сладура къв СУХ салам го чака !

    13:05 21.04.2026

  • 41 Мюмю

    28 0 Отговор
    ам досега за кого работехте? или "работехте", нептавилно съм разбрал?

    13:05 21.04.2026

  • 42 Сали

    27 0 Отговор
    Те твоите хора у вас си ги вземи.няма да ти се разсърдим

    13:06 21.04.2026

  • 43 нннн

    37 3 Отговор
    Ако не бяха излезли да гласуват и част от негласуващите, Борисов щеше да е първи, а Пеевски - втори. Или обратното...Представете си, какво би било, ако активността е не 50, а 80%! Щяха да се борят да влязат в парламента.

    13:07 21.04.2026

  • 44 ТИГО

    23 1 Отговор

    До коментар #39 от "ясновидец":

    Не страшилище !!ПЛАшило никога не е "страхувал" нормалният човек ,само неговите му се кланяха !!

    13:08 21.04.2026

  • 45 БОЦ - ко

    31 1 Отговор
    Щещ, не шещ,
    "Мистър Кеш" ,
    Ще ти стъпи на главата,
    И с Боко - при Ставри - занаята !

    13:08 21.04.2026

  • 46 Тома

    25 1 Отговор
    Е как прасето ще работи за хората не е ли обратно

    13:08 21.04.2026

  • 47 Мухахаха

    32 0 Отговор
    Смешник работел за ората аде марш

    13:09 21.04.2026

  • 48 Промяната дойде!

    32 5 Отговор
    Или как отново олигарсите си остават, схемите си остават, а Шишо, Буци. Кокорестия, Гнома и Мирчев пак ще пъpppдят на първия ред в партийния им дом.

    Както винаги народецът пак щe пpaви кaто вятъpа!

    13:10 21.04.2026

  • 49 9ти септември

    26 0 Отговор
    От каде таз алчност ве бокук крадлив

    13:11 21.04.2026

  • 50 Хаха

    31 1 Отговор
    Споко, шишо! Ще ти се даде възмост да "работиш за хората", като ти се отнеме "тежащата" ти охрана от НСО! Ще идваш с метрото на работа или с личната кола, като си плащаш синя зона, за да могат пряко и да ти се "радват" хората!
    А ако вземат, че конфискуват парите от личните ви сметки заедно с другия шишак, съвсем ще "заработите" за хората! Ако се влеят в бюджета тези пари, като нищо няма да сме на последно място в ЕС по доходи!

    13:11 21.04.2026

  • 51 Лорер, ЛГПП Израел

    33 1 Отговор
    Г-н Шиши се промени за добро!

    13:13 21.04.2026

  • 52 Гост

    30 0 Отговор
    Ако Радев иска да задържи подкрепата на хората и има за пет евроцента акъл в главата си, трябва на всяка цена да успее да опандизи и да конфискува имуществото, ако не на двете свинчуги, че те са хлъзгави, то поне на вредни отпадъци като Ментата. Остави ли ги на мира, ще последва слафчо.

    Коментиран от #110

    13:13 21.04.2026

  • 53 Не е сън

    22 0 Отговор
    Да ти се размине оня горе гледа и ще плащаш много скъпо

    13:13 21.04.2026

  • 54 Хаха

    25 0 Отговор
    "....един политически лидер - Румен Радев,..."

    Я, от кога за шишо "Копринков", "мистър Кеш", "зеления чорап", "фатмака", "чичо Румен" и т.н. се превърна в "политическия лидер Румен Радев"...

    Коментиран от #77

    13:15 21.04.2026

  • 55 Мирчев, ЛГДБ с. Кришари

    35 2 Отговор
    Г-н Пеев, дай да напишем някоя нова конституция, а? Колегите от ГЕРБ имаха един проект писан на коленце.

    13:15 21.04.2026

  • 56 БОЦ - ко

    14 0 Отговор
    Чудя се какво на "мистър Кеш",
    Сега ще смучеш и ядеш ?

    13:17 21.04.2026

  • 57 нагло прасе

    18 0 Отговор
    Магнитски в затора!

    13:17 21.04.2026

  • 58 хл@мид хл@мид

    17 1 Отговор
    чичо Румен хич няма да те мъчи ,до пъпа ше ти го нагъчи

    13:18 21.04.2026

  • 59 Мюфтията

    15 0 Отговор
    Този шо п@р, дето постоянно ""работи" за хората, дали има и един ден трудов стаж?

    13:22 21.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 МНОГО ГРЕХОВЕ ИМАШ

    20 0 Отговор
    Най.добре ще работиш за хората с кирката на строежа на магистралата.

    13:24 21.04.2026

  • 62 Въпрос

    27 0 Отговор
    Дебел, преди да започнеш отново да "работиш за хората", дай някакъв отчет какво точно си направил за хората, с какво си помогнал на няКОЙ, за да стане животът му по-добър, къде са парите (нашите) от КТБ, Лафка, Булгартабак, магазините за хората, Капитан Андреево... То един и два грабежа ли извършихте с толупа, за да може да ги изброи човек. Разкарайте се и никога не се явявайте повече, освен при бай Ставри. На народа така му писна от вас, затова и даде гласа си за Радев. Не можем да ви тътпим. Отврат сте и превърнахте хубавата ни държава в кочина. Ще ви гоним до последно, скапани мафиоти.

    13:24 21.04.2026

  • 63 коко

    9 3 Отговор
    Като им е толкова акъла и се мислят за велики Бойко и Кокорчо и да се карат помежду си Радев ги прекара като котки на суджук. Сега Радев е като цар,има свой президент и свой парламент.Може да се каже че той е българския Путин, също толкова власт има в държавата.

    13:26 21.04.2026

  • 64 Оракула от Делфи

    22 0 Отговор
    Ако този "Феномен" и Банкера от Банкя не бъдат вкарани в затвора,
    то няма смисъл от това което Румен Радев постигна и няма смисъл от ново правителство!!!
    Има за какво и как, да отговаря, " ББР "е достатъчна , да му се направи контрол на кредита , който е взел на каква основа е даден и от кой???
    "КТБ" далаверата не загубила давност Американците, го чакат да върне парите които открадна!!!

    Коментиран от #79

    13:28 21.04.2026

  • 65 ккк

    14 0 Отговор
    никога не е работил за хората този , жалко , че има хора които му кълвът на въдицата и дерибеите около него

    13:31 21.04.2026

  • 66 домуз ефенди

    19 0 Отговор
    Продължаваме да работим за хората
    да са номер 1 в ес по бедност и измиране и корупция

    13:34 21.04.2026

  • 67 Интересно

    1 2 Отговор
    Делян ще бори Соросите

    Май и Радев това ще прави м

    Голяма Олелия ще гледаме.

    Някаква Надпревара Бългериан СТАЙЛ.

    13:34 21.04.2026

  • 68 А Дали е Така

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "С/Р":

    Кой ще ни каже ?

    13:36 21.04.2026

  • 69 Дориана

    18 0 Отговор
    Пеевски да е наясно, че хората излезли на революция в България и чужбина срещу корупционния и мафиотски модел на управление не го искат. Наясно са , че той не работи за хората , а срещу тях. така , че може да залъгва само хората с ромски и турски етнос и малограмотните на чийто гласове той разчита. Да се маха от Парламента и политиката за да не пречи на Възхода на България.

    13:36 21.04.2026

  • 70 Долни Цибър

    2 2 Отговор
    Бате, ние за теб гласувахме, щото много те обичаме

    13:38 21.04.2026

  • 71 Силиций

    10 0 Отговор
    Интересно и месото с антракс ли е "за хората" -нали от ваши ферми и нелегални кланници излезе...."за хората"
    За по младите: Антракса е смъртоносен и за хората.
    Поради това все още е в арсенала на биологичното оръжие на някои държави.
    Може да се използва и срещу фермите във "вражески държави"

    13:38 21.04.2026

  • 72 Тая нагла свиня

    13 0 Отговор
    да си събира багажа и да си ходи в Дубай!

    13:40 21.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Байрям Айрян

    17 0 Отговор
    Бегай бе мръшляк

    13:43 21.04.2026

  • 75 Нашите хора продължават

    4 0 Отговор
    да работят хората!

    13:44 21.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 НОРМАЛНО !

    10 0 Отговор

    До коментар #54 от "Хаха":

    Нагажда се човекът,пък и при това е...,,намагнитизиран" и требе да внимава,в картинката...

    13:48 21.04.2026

  • 78 Борец

    17 0 Отговор
    Хареса ли ти СУПЛЕКСА който ти направи ЧИЧО ТИ РУМЕН? Нали лично ти го призоваваше да излезе на политическата сцена. Хареса ми как унизително те вкара в миша дупка! И запомни че това ти е последният Парламент!

    13:56 21.04.2026

  • 79 Ко речи...,Ко...?!

    15 0 Отговор

    До коментар #64 от "Оракула от Делфи":

    ,,Американците, го чакат да върне парите които открадна!!!"
    ТеА Американци и те се оказаха ,,гола вода"...!
    А именно!
    Ами имаш отявлен крадец и престъпник,който сте вкарали в ,,Закон-Магнитски" и накрая едно голямо...НИЩО!

    14:07 21.04.2026

  • 80 като работиш за хората

    19 0 Отговор
    Как тогава забогатяваш само ти ?

    14:11 21.04.2026

  • 81 Стоенчо

    13 0 Отговор
    За хората не мисли повече, не го можеш! Виж, помисли за себе си! Сега, когато ти вземат колата, може с едно колело да редуцираш малко теглото си, пеш да се разходиш, да ти се радват хората!

    14:13 21.04.2026

  • 82 Нгффхй

    10 0 Отговор
    ТоА нЕма ли да ходи в затвора вече, на всички досади.

    14:28 21.04.2026

  • 83 Ужас

    9 0 Отговор
    Магнитският с-и-чуг ще работел за хората но само краде от хората в БЕЛЕНЕ ти е мястото

    14:28 21.04.2026

  • 84 Коментар

    9 0 Отговор
    Да му направят граждански арест, да го предадат на МВР и да започне ново начало на партията през продажници като Михайлова, калинчо, Хамид, Цонев и т.н. Освободете се от предателите и престъпниците СЕГА! Скоро започва делото за упражняване на непозволена превишена власт от Пеевски и Борисов и бездействир на институциите и всеки от ДПС ще бъде викан за показания, така че покажете достойнство и скопете този боклук и боклуците до него, които ви завличат в подземията на ГМ Димитров

    14:31 21.04.2026

  • 85 Гост

    10 0 Отговор
    Радев ще го заключи този. И по магнитски е компроментиран.... ще му ръкопласкат американците.

    14:31 21.04.2026

  • 86 Добре!

    8 0 Отговор
    Пич, ти нали го канеше!!! "Чичо Румене, ела тук долу на терен" Е, дойде! Дойде, Видя и Победи!!!

    14:39 21.04.2026

  • 87 Вот НАРОДЕН, ВОТ БОЖИЙ

    9 0 Отговор
    Нали много се перихте и го предизвиквахте, г-н Пеевски? Нали с ваша подкрепа се приеха тези промени в Конституцията, които на практика блокираха държавата? Е, щом работите "за хората", видяхте какво казаха те! 1 400 000 гласуваха за партията на Радев! Това беше ОТРИЦАТЕЛЕН ВОТ за ВАС (ДПС НС) и ГЕРБ! Не го ли проумявате? Подайте оставка и заминавайте за където ви видят очите....

    Коментиран от #91

    14:41 21.04.2026

  • 88 От свинарника се разнесе воня

    12 0 Отговор
    Говори си бе пърдеж. Те твойте хора нито говорят нито разбират, нито четат и пишат на български!
    Касация на изборите в Кърджали и Турция!

    14:49 21.04.2026

  • 89 Недей,бе,

    7 0 Отговор
    колкото повече работиш, по-дебел ставаш...

    15:09 21.04.2026

  • 90 А, в Дубай

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хехе":

    бият...

    15:10 21.04.2026

  • 91 Репликата

    6 0 Отговор

    До коментар #87 от "Вот НАРОДЕН, ВОТ БОЖИЙ":

    "Нека Радев влезе в реалната политика" чия беше - твоя, на Б.Борисов... или и на двамата? Е, влезе... и на вас ви влезе.

    15:12 21.04.2026

  • 92 Ама тоя Шопар на сериозно ли се взима?

    4 0 Отговор
    Нито е политик, нито е никакъв.Схемаджия с купена диплома.Аман от такива тарикати.Само затвора ще свърши работа

    15:33 21.04.2026

  • 93 Горски

    7 0 Отговор
    А може ли някой да ми припомни кого Пеевски наричаше "Мистър Кеш",че нещо не си спомням? Делянчо се е стреснал, че Радев може да почне борбата с олигарсите с него. Затова е толкова мазен. Забрави как се подиграваше и какви ги ръсеше по адрес на Радев до скоро. Деляне , Не си забравил Как със Бойко унижихте Радев като му изпратихте Каскета да нахлуе в Президенството и да търси компромати. Нали искаше чичо Румен да слезе на терен. Е слезе и ти раската фамилията. Сега мистър Кеш ще те довърши в затвора при Бай Ставри. Той е доста отмъстителен и помни всичко което си му казвал. Добре ще бъде като го измъкнат от Кочината , да го вържат със Синджирите и да ги разкарат по Витошка като Панаирджийски Мечки заедно с Тиквата усукани заедно. Сега може и за приятел да започне да му се предлага. Ауу, "респектиращ резултат", казва този, който щеше да прави държава с главно Д? Няма вече онова наглото - избори няма да има и прочие подобни наглости. Вече коренно различни неща почна да дрънка, само дето ние знаем, че вълкът козината си мени, но нравът - никога. Ще стяга куфарите за Дубай, а там дали ще го оставят на мира бившите му бизнес сътрудници? Или на мира или на рибите.

    15:35 21.04.2026

  • 94 Цвете

    6 0 Отговор
    ГНУСЕН ДОЛЕН ЛЪЖЕЦ СИ ОАТАВАШ ТИ. НЕПОДКРЕПЯМ РАДЕВ, НО С КАКВИ ДУМИ ПРЕДИ ПОЛОВИН ГОДИНА ГО НАРЕЧЕ? КОЙ МУ ОТНЕ ОХРАНАТА? ТИ СИ МРЪШЛЯК, КАТО ЦЯЛАТА ПАСМИНА ОКОЛО ТЕБ. ЦОНЕВ, КОЛКО ГОДИНИ Е ДЕПУТАТ? НЯМА ВЕЧНИ ДЕПУТАТИ, А ИНТЕРЕСНИ И ЗАГРОБИХТЕ МАСА НАРОД. МАХАЙ СЕ ЗАВИНАГИ ОТ ОЧИТЕ НИ.🐷😠🤔👎👺⛔️🎲

    15:50 21.04.2026

  • 95 Цвете

    4 0 Отговор
    ГНУСЕН ДОЛЕН ЛЪЖЕЦ СИ ОАТАВАШ ТИ. НЕПОДКРЕПЯМ РАДЕВ, НО С КАКВИ ДУМИ ПРЕДИ ПОЛОВИН ГОДИНА ГО НАРЕЧЕ? КОЙ МУ ОТНЕ ОХРАНАТА? ТИ СИ МРЪШЛЯК, КАТО ЦЯЛАТА ПАСМИНА ОКОЛО ТЕБ. ЦОНЕВ, КОЛКО ГОДИНИ Е ДЕПУТАТ? НЯМА ВЕЧНИ ДЕПУТАТИ, А ИНТЕРЕСНИ И ЗАГРОБИХТЕ МАСА НАРОД. МАХАЙ СЕ ЗАВИНАГИ ОТ ОЧИТЕ НИ.🐷😠🤔👎👺⛔️🎲

    15:53 21.04.2026

  • 96 безпартиен

    2 0 Отговор
    Че ние и имената на хората знаем!Нищо ново!

    15:59 21.04.2026

  • 97 Емигрант

    6 0 Отговор
    Освен да каже научената наизуст фраза "да работим за ХОРАТА" този ИЛИТЕРАТ какво ЗАРАБОТИ ЗА ХОРАТА, някой може ли да ми каже, че съм далече и все още не съм разбрал, какво СВЪРШИ ЗА ХОРАТА това подобие на хомосапиенс ? Тук например без да съобщават и обещават политиците бяха отворени смесени магазини заради кризата с горивата като на всички стоки без изклюпение цената беше намалена с 50 % /става въпрос за хранителни стоки и домакински потреби/! Това е РАБОТА ЗА ХОРАТА без даване на гласност чрез телевизия и медии ! Не зная и какво стана с МАГАЗИНИТЕ ЗА ХОРАТА това говедо нали и това обещаваше ? Изпълни ли си това обещание ? Който му вярва на този означава, че гарантирано е БУДАЛА !

    16:00 21.04.2026

  • 98 Роза

    4 0 Отговор
    Този може сега от притеснение да поотслабне малко!От огромна полза ще му бъде!

    16:23 21.04.2026

  • 99 фАНТОМасс

    4 0 Отговор
    Под "хората" да разбираме - Бойко и Делян ли ?

    16:39 21.04.2026

  • 100 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    4 0 Отговор
    Бойко ще продължи ли да работи за мис Бикини или за Мата Хари ?

    16:41 21.04.2026

  • 101 Легнал ангеЛ

    5 0 Отговор
    Паметни са думите на един ТИКВЕН тулуп с МУТРЕНСКИ вид - "Аз ДелЯн го знам от 20 години . РаботимЕ добре с него. Той се вслушва , в каквото му казвам , а аз ИЗПЪЛНЯВАМ , каквото той ИСКА ! "
    И че искал да му махнат магнитите , защото ШИШО се би ПОПРАВИЛ вече !!!
    Красота и цинизъм , по дебелашко-шишковски начин !

    16:45 21.04.2026

  • 102 Магазини

    4 1 Отговор
    за хората, за които едни хора откраднаха 10 милиона от бюджета. Едни хора, които си правят услуги "аз на тебе, ти на мене". Избранникът на хората си траеше, защото и той ще работи за едни свои хора

    16:52 21.04.2026

  • 103 Хихата

    3 0 Отговор
    Мале, това е наистина зловеща закана - шишо да продължи да "работи" за хората (всъщност да "работи" хората) :))). Е туй се нарича гьонсуратлък: народът не го иска, ама той зорлем ще ги "ощастливява"

    17:00 21.04.2026

  • 104 Слоностозъбест Абракадабър

    4 1 Отговор
    Защо хората не оцениха Бойко и Делян ? Как така не са успяли да разберат , че тези двама шишковци , работят за тех денонощно. Даже сън не спят. От толкова усилия са станали като вейки. Слаби , изнемощяли, изпосталяли.....Направо чудо !

    17:00 21.04.2026

  • 105 УнгуТилски ТронгоТап

    2 0 Отговор
    А дали единственото решение за индивида Пеевски , не е ОКОНЧАТЕЛНОТО ? Каквото и да значи това понятие !

    17:02 21.04.2026

  • 106 Тити

    2 0 Отговор
    Голям работата ще се изкара Шиши да не избие пот на челото.

    18:10 21.04.2026

  • 107 ТОЯ СВИНСКИ НЕРЕЗ ЩО НЕ СПРЕ ДА

    3 0 Отговор
    РАБОТИ ЗА ХОРАТА , А НЕ ЗАПОЧНЕ ДА РАБОТИ С ТИКВАТА ЗА БАЙ СТАВРИ И ДА МУ МАЧКА ЧАРШАФИТЕ !

    18:47 21.04.2026

  • 108 РАДЕВ ДА ВИКНЕ РУСНАЦИТЕ ДА

    5 0 Отговор
    МУ ИЗЦЕДЯТ МАСТА НА ТОЯ БОКЛУК НА ИРЕНА !

    18:50 21.04.2026

  • 109 ПЕЕВСКИ

    2 0 Отговор
    Е МАНЕКЕН ОТ КОЧИНАТА !

    18:59 21.04.2026

  • 110 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Гост":

    Защо просто бръщолевите,не искате комунизъм,а искате да конфискувате ,да вкарвате в затворите без съд,а по презумция,и ако трябва да се конфискува то не е само от двамата,къде забравяте приватизаторите грабители при Костов,а крадените милиарди при парчето уж за чешмички,кредитните милионери,и куфарчетата с парички

    20:32 21.04.2026

  • 111 Дик диверсанта

    2 0 Отговор
    И какво ще правите сега, след "успехите" на магазините за хората, магазини за прасета ли?

    21:07 21.04.2026

  • 112 боико борисоф

    1 0 Отговор
    гледаи към килията там те чакат хората и не само тебе и ощеееее много други твоито царство свършиииии

    21:09 21.04.2026

