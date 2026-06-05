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Заради "Баба Алино" Пеевски отстрани бившия шеф на РИОСВ-Варна от висок пост в ДПС

Заради "Баба Алино" Пеевски отстрани бившия шеф на РИОСВ-Варна от висок пост в ДПС

5 Юни, 2026 18:27 1 857 51

  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • ерджан ебатин-
  • дпс-
  • риосв-варна-
  • баба алино-
  • незаконно строителство-
  • корупция

Очаквам Ерджан Ебатин да защити името си, като предприеме всички действия за това

Заради "Баба Алино" Пеевски отстрани бившия шеф на РИОСВ-Варна от висок пост в ДПС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с медийни публикации, в които се твърди, че бившият шеф на РИОСВ-Варна Ерджан Ебатин е пряко намесен в издаването на документи, свързани с незаконното строителство в местността "Баба Алино" във Варна и за да бъдат пресечени всякакви спекулации за връзка между този скандален случай и ДПС, отстранявам Ерджан Ебатин от заеманата от него партийна позиция на областен председател на ДПС област Варна до изясняване на фактическата ситуация. Това съобщава в позиция до медиите лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Очаквам Ерджан Ебатин да защити името си, като предприеме всички действия за това, включително и да ни информира за фактите и обстоятелствата, свързани с него и този казус, добавя Пеевски.

На тази база ЦОБ на ДПС ще вземе окончателното решение, относно председателството на областния съвет на ДПС-Варна, заявява още лидерът на ДПС.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вицове

    48 1 Отговор
    за малоумни верващи

    18:31 05.06.2026

  • 2 баба винету

    52 1 Отговор
    невинни сме с шишу, изобщо не сме намесени......

    18:32 05.06.2026

  • 3 кодзилата

    22 5 Отговор
    Как може Радев да говори голкова уважително към шопара и боко? Срамота е да не плюе и хули като порядъчен евроатлантик!

    Коментиран от #12

    18:33 05.06.2026

  • 4 Хаха

    33 0 Отговор
    Ей ся оная Веска афериската, ще се натряска двойно от мъка, тоя Ебатинчо и беше голяма дружка😅 Ай псувай ся ма!

    Коментиран от #8

    18:35 05.06.2026

  • 5 Хе хе

    37 1 Отговор
    Данчо Ментолчето олекна с един апартамент хе хе хе.

    Коментиран от #50

    18:35 05.06.2026

  • 6 ДАНЧО МЕНТАТА С 3 ИМОТА ТАМ

    33 1 Отговор
    Съвсем случайно ей така щото не е от ДПСарите

    18:36 05.06.2026

  • 7 пашата

    24 2 Отговор
    Сега и подаръка ще върне на укро посланичката магнитския с-и-чуг иска да се изпере крадеца дубайски

    18:37 05.06.2026

  • 8 Без име

    19 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    И се чудех защо няма нито една публикация в Афера за случая.

    18:38 05.06.2026

  • 9 СВО 1 562 дни РЕЗИЛ

    24 4 Отговор
    Понеже Данчо Ментата са го "излъгали" да си купи имот и по презумция е невинен ще трябва да му възстановиш парите.

    Коментиран от #19, #23

    18:38 05.06.2026

  • 10 Оди пеша бе

    22 1 Отговор
    Пеевски се отрече от освободения заради "Баба Алино" директор на РИОСВ-Варна, отне партийния му пост заради незаконният строеж

    18:38 05.06.2026

  • 11 Боруна Лом

    28 2 Отговор
    МАЙ ВЗЕХА ДА СИ РЕЖАТ ОПАШКИТЕ?

    18:40 05.06.2026

  • 12 СВО 1 562 дни РЕЗИЛ

    11 5 Отговор

    До коментар #3 от "кодзилата":

    "Мистър Кеш" отдавна е направил калкулацията и не го мисли, че ще си докараш главоболие.

    18:42 05.06.2026

  • 13 Сатана Z

    11 2 Отговор
    Гледах Ерджан Ебатин ,който каза,че не той дава разрешение за строеж ,и че законът в БГ позволявал сечене на гора.

    18:43 05.06.2026

  • 14 Баце

    25 3 Отговор
    Я па тоя шопар. Прави се на невинен.

    18:44 05.06.2026

  • 15 Ай мля

    17 3 Отговор
    Във Варна става опасно. Сега баба Веска броди като настъпена пепелянка в летно усое и дебне кого да захапе. Шишундерът да не се мярка там, че от "осанна" до "разпни го" са два зъба разстояние!

    Коментиран от #36

    18:47 05.06.2026

  • 16 Дориана

    19 3 Отговор
    Той и себе си трябва да отстрани от Парламента и политиката.

    18:51 05.06.2026

  • 17 еиййц

    15 1 Отговор
    Чистник. Не си ще корумпетата.
    Ма те всички са такива, Бате.
    Еле па в кримиварна :)))

    Едва ли има по-голем ке не ф.

    18:52 05.06.2026

  • 18 Браво

    10 9 Отговор
    Така се прави. Сега Радев ще махне ли тогавашния министър председател Гълъб Донев? А Прокопиев ще каже ли на кмета си Благо Коцев да подаде оставка?

    Коментиран от #38

    18:52 05.06.2026

  • 19 Да излъжат

    19 1 Отговор

    До коментар #9 от "СВО 1 562 дни РЕЗИЛ":

    Ментата ? Че той на себе си не вярва ! Да му направят пълна ревизия на това същество подло , алчно и вредно за доживотен затвор !

    18:53 05.06.2026

  • 20 Удри

    10 10 Отговор
    Пеевски и Борисов държат Радев с доказателства уличаващи го в държавна измяна и шпионаж е полза на чужда държава. Затова Радев е толкова кротък.

    Коментиран от #40

    18:54 05.06.2026

  • 21 Гъбарко

    9 6 Отговор
    Ето я сглопката ППДБ и ДПС-НН която бе родена в скута на Шиши и обилно полята с мазно турско кафе. От друга страна Кокорчо се люляше в скута на Данчо Ментата който е по-голям мошенник от него. Аре честито на печелившите.

    18:54 05.06.2026

  • 22 Иван Грозни

    10 0 Отговор
    Котлонът е на пълна газ и започва да пари вного. Много печено ще има за народа макар и ощитен.Ароматът на печено свинско е не повторим. На на с и това ни стига в место хляб.

    18:55 05.06.2026

  • 23 Лост

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "СВО 1 562 дни РЕЗИЛ":

    Иван Костов и Вежди Рашидов не си ли върнаха парите от КТБ?

    18:56 05.06.2026

  • 24 Евгени от Алфапласт

    15 0 Отговор
    Прасевски се появи, ама тиквата страхлива, лъжлива и крадлива се е потопил и не смее да шукне бъзливецът. Юнак, бате!🤣🤣🤣

    19:00 05.06.2026

  • 25 Бляго е невинен

    5 7 Отговор
    Просто е изпълнявал партийната повеля на неизвестния депутат за финансиране на ППДБ с 6% от обществените поръчки и други финансови операции под сурдинка. За добра и лоялна работа му се осигурява политически чадър от 7 партии, 77 НПО-та и няколко Сенсея.

    Коментиран от #37

    19:04 05.06.2026

  • 26 Лопата Орешник

    10 1 Отговор
    И кво стана сега? Чичо ти Румен излезе на терена, точно както го призова и ти се скри в кочината! Голям си, Делянски!

    19:07 05.06.2026

  • 27 Магнитски

    7 0 Отговор
    Тоя са не го ли е срам😂

    19:07 05.06.2026

  • 28 Емигрант

    7 0 Отговор
    Аууу много високо наказание, горкия измамник, как ще понесе такова наказание, Пеевски да му назначи постоянна охрана от лекари за здравето му, не е човешко това ? А кой ще накаже Пеевски заради списъкът "Магнитски", накоя мисирка има ли отговор на този въпрос, след като публикуват това наказание, да попитат Пеевски за списъкът, имат ли смелост ха ха ?

    19:09 05.06.2026

  • 29 .....

    7 0 Отговор
    Крайно време е всекви не българи да се махат от управленски постове.

    19:09 05.06.2026

  • 30 Веса аферата

    7 1 Отговор
    Плача, сега кой ще ми плаща масрафа

    19:10 05.06.2026

  • 31 Ха ха ха ха ха ха ха

    8 0 Отговор
    Пеевски да отстрани себе си

    19:11 05.06.2026

  • 32 Какво

    7 1 Отговор
    Се правиш на луд,бе мутрск.Ти си набъркан във всички незаконни афери в държавата.Защо те награди посланичката н Украйна?Не разбра ли ,че трябва да напуснете с Тиквата НС.И директно при Ставри.

    19:11 05.06.2026

  • 33 Я Надуй Дядо Кавала

    7 0 Отговор
    Оооооо, с тази постъпка доблестния Шишо направо ме разчувства. Дааа ама не, ще му се плати на тоя за да не стигнат до истинския получател, този с медалите от Укропската Вещица.

    19:11 05.06.2026

  • 34 Симеон

    9 0 Отговор
    Шиши,въшката Ебатин се наяде и изкочи на челото ти!Във Варна се позбравихте,че сте смъртни!

    19:11 05.06.2026

  • 35 Започнаха да гърмят

    10 0 Отговор
    Бушоните по веригата

    19:12 05.06.2026

  • 36 кояй таз страшна веска

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ай мля":

    Да не е едно одъртяло гупи на всички мутри?
    Къде пише как се е подмокрила кога е видяла на живо таз или оназ мутра?
    Ползен мутроидиот един?
    Дано не е тя

    19:13 05.06.2026

  • 37 Абе знайко, ти

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Бляго е невинен":

    от коя червива дупка изпълзя да ръсиш лигава си простащина ?

    Коментиран от #47

    19:13 05.06.2026

  • 38 чеки малко

    13 0 Отговор

    До коментар #18 от "Браво":

    Това е дело на местната власт и таз чудна местна власт е в състав
    кмет на Обшина - ГЕРБ
    кмет на Примосрски / съответното кемство/ - ГЕРБ
    Всички служби и администратори - ГЕРБ.

    И целото това безобразие се развива ГОДИНИ - 2021-2026 под герберска доминация.
    Сегашното кметче каквото е прегрешило и то да си го отнася. АМа очевАдно е дребна риба....

    Коментиран от #42

    19:15 05.06.2026

  • 39 ти да видиш

    3 0 Отговор
    ЧУдна сглобка
    ГЕРБ + всички останали тип "предизборен трик"

    19:16 05.06.2026

  • 40 ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Удри":

    Звездите ли ти го говорят :)))

    Коментиран от #44

    19:19 05.06.2026

  • 41 Исторически факти

    0 1 Отговор
    Свобода за Ебатин, свобода за Благо...

    19:25 05.06.2026

  • 42 Напротив

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "чеки малко":

    Всичко започва от 2023 когато герб вече са изчегъртани и не са на власт от 2020 година.

    19:27 05.06.2026

  • 43 Софиянец

    2 4 Отговор
    Дори шиши има повече срам от ппдб-лите!

    19:29 05.06.2026

  • 44 Удри

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "ха ха ха":

    Имаше видеа лак хора от президентството са се срещали с руски агенти и как брояха пари в плик.

    19:29 05.06.2026

  • 45 ФАКТ

    4 0 Отговор
    И КАКВО КАТО ГО Е ОТСТРАНИЛ ОТ ПАРТИЯТА? А НА ДАНЧО МЕНТАТА, КОИТО СИ Е КУПИЛ ОГРОМНА КЪЩА С ДВОР И ВЪНШЕН БАСЕЙН, КАКВО ЩЕ НАПРАВИ? И ЗА НЕГО ЛИ НЕ Е ЗНАЕЛ, ПАК ДА БЕШЕ САМО ТОЙ? ЩЕ ИЗГОНИ ЛИ ДАНЧО МЕНТАТА ОТ ПАРТИЯТА И ОТ ПАРЛАМЕНТА?

    19:29 05.06.2026

  • 46 ПЪЛНИ Глупости

    3 0 Отговор
    ООО небеса получих "Разкриване" !!! ОООО как не знаех до вчера ,ах колко съм наивен !!АЗ най добрият ,най хубавият,най честният ,за токова хубост нямате степен !!!ООО

    19:32 05.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ду-хай таратора

    0 0 Отговор
    Бе предпазител употребен. Кадастъра на кой е бе. Риосв? МЗХ? МВР? ДАНС? Всичко това се е случвало пред поггледа на централната власт и под нейната благословия. А в Петрохан какво се е случвало? И там ли централната власт е непричом? Тай-ба у тъ-пака.

    19:43 05.06.2026

  • 49 Чичо от село

    2 0 Отговор
    И сега да чакаме В.Томова да започне да плуе и по Д.П заради приятеля си Ерджан Ебатин.

    19:49 05.06.2026

  • 50 търговище

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хе хе":

    харито от ТЪРГОВИЩЕ олекна със 4 апартамента

    19:50 05.06.2026

  • 51 Гласоподавател

    1 0 Отговор
    Гущера си реже опашката, ама толкова има да реже, че до врата си ще стигне.

    19:52 05.06.2026

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