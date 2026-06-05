Заради "Баба Алино" Пеевски отстрани бившия шеф на РИОСВ-Варна от висок пост в ДПС

Във връзка с медийни публикации, в които се твърди, че бившият шеф на РИОСВ-Варна Ерджан Ебатин е пряко намесен в издаването на документи, свързани с незаконното строителство в местността "Баба Алино" във Варна и за да бъдат пресечени всякакви спекулации за връзка между този скандален случай и ДПС, отстранявам Ерджан Ебатин от заеманата от него партийна позиция на областен председател на ДПС област Варна до изясняване на фактическата ситуация. Това съобщава в позиция до медиите лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Очаквам Ерджан Ебатин да защити името си, като предприеме всички действия за това, включително и да ни информира за фактите и обстоятелствата, свързани с него и този казус, добавя Пеевски.

На тази база ЦОБ на ДПС ще вземе окончателното решение, относно председателството на областния съвет на ДПС-Варна, заявява още лидерът на ДПС.