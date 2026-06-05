Заради "Баба Алино" Пеевски отстрани бившия шеф на РИОСВ-Варна от висок пост в ДПС

Във връзка с медийни публикации, в които се твърди, че бившият шеф на РИОСВ-Варна Ерджан Ебатин е пряко намесен в издаването на документи, свързани с незаконното строителство в местността "Баба Алино" във Варна и за да бъдат пресечени всякакви спекулации за връзка между този скандален случай и ДПС, отстранявам Ерджан Ебатин от заеманата от него партийна позиция на областен председател на ДПС област Варна до изясняване на фактическата ситуация. Това съобщава в позиция до медиите лидерът на ДПС Делян Пеевски.
Очаквам Ерджан Ебатин да защити името си, като предприеме всички действия за това, включително и да ни информира за фактите и обстоятелствата, свързани с него и този казус, добавя Пеевски.
На тази база ЦОБ на ДПС ще вземе окончателното решение, относно председателството на областния съвет на ДПС-Варна, заявява още лидерът на ДПС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 вицове
18:31 05.06.2026
2 баба винету
18:32 05.06.2026
3 кодзилата
Коментиран от #12
18:33 05.06.2026
4 Хаха
Коментиран от #8
18:35 05.06.2026
5 Хе хе
Коментиран от #50
18:35 05.06.2026
6 ДАНЧО МЕНТАТА С 3 ИМОТА ТАМ
18:36 05.06.2026
7 пашата
18:37 05.06.2026
8 Без име
До коментар #4 от "Хаха":И се чудех защо няма нито една публикация в Афера за случая.
18:38 05.06.2026
9 СВО 1 562 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #19, #23
18:38 05.06.2026
10 Оди пеша бе
18:38 05.06.2026
11 Боруна Лом
18:40 05.06.2026
12 СВО 1 562 дни РЕЗИЛ
До коментар #3 от "кодзилата":"Мистър Кеш" отдавна е направил калкулацията и не го мисли, че ще си докараш главоболие.
18:42 05.06.2026
13 Сатана Z
18:43 05.06.2026
14 Баце
18:44 05.06.2026
15 Ай мля
Коментиран от #36
18:47 05.06.2026
16 Дориана
18:51 05.06.2026
17 еиййц
Ма те всички са такива, Бате.
Еле па в кримиварна :)))
Едва ли има по-голем ке не ф.
18:52 05.06.2026
18 Браво
Коментиран от #38
18:52 05.06.2026
19 Да излъжат
До коментар #9 от "СВО 1 562 дни РЕЗИЛ":Ментата ? Че той на себе си не вярва ! Да му направят пълна ревизия на това същество подло , алчно и вредно за доживотен затвор !
18:53 05.06.2026
20 Удри
Коментиран от #40
18:54 05.06.2026
21 Гъбарко
18:54 05.06.2026
22 Иван Грозни
18:55 05.06.2026
23 Лост
До коментар #9 от "СВО 1 562 дни РЕЗИЛ":Иван Костов и Вежди Рашидов не си ли върнаха парите от КТБ?
18:56 05.06.2026
24 Евгени от Алфапласт
19:00 05.06.2026
25 Бляго е невинен
Коментиран от #37
19:04 05.06.2026
26 Лопата Орешник
19:07 05.06.2026
27 Магнитски
19:07 05.06.2026
28 Емигрант
19:09 05.06.2026
29 .....
19:09 05.06.2026
30 Веса аферата
19:10 05.06.2026
31 Ха ха ха ха ха ха ха
19:11 05.06.2026
32 Какво
19:11 05.06.2026
33 Я Надуй Дядо Кавала
19:11 05.06.2026
34 Симеон
19:11 05.06.2026
35 Започнаха да гърмят
19:12 05.06.2026
36 кояй таз страшна веска
До коментар #15 от "Ай мля":Да не е едно одъртяло гупи на всички мутри?
Къде пише как се е подмокрила кога е видяла на живо таз или оназ мутра?
Ползен мутроидиот един?
Дано не е тя
19:13 05.06.2026
37 Абе знайко, ти
До коментар #25 от "Бляго е невинен":от коя червива дупка изпълзя да ръсиш лигава си простащина ?
Коментиран от #47
19:13 05.06.2026
38 чеки малко
До коментар #18 от "Браво":Това е дело на местната власт и таз чудна местна власт е в състав
кмет на Обшина - ГЕРБ
кмет на Примосрски / съответното кемство/ - ГЕРБ
Всички служби и администратори - ГЕРБ.
И целото това безобразие се развива ГОДИНИ - 2021-2026 под герберска доминация.
Сегашното кметче каквото е прегрешило и то да си го отнася. АМа очевАдно е дребна риба....
Коментиран от #42
19:15 05.06.2026
39 ти да видиш
ГЕРБ + всички останали тип "предизборен трик"
19:16 05.06.2026
40 ха ха ха
До коментар #20 от "Удри":Звездите ли ти го говорят :)))
Коментиран от #44
19:19 05.06.2026
41 Исторически факти
19:25 05.06.2026
42 Напротив
До коментар #38 от "чеки малко":Всичко започва от 2023 когато герб вече са изчегъртани и не са на власт от 2020 година.
19:27 05.06.2026
43 Софиянец
19:29 05.06.2026
44 Удри
До коментар #40 от "ха ха ха":Имаше видеа лак хора от президентството са се срещали с руски агенти и как брояха пари в плик.
19:29 05.06.2026
45 ФАКТ
19:29 05.06.2026
46 ПЪЛНИ Глупости
19:32 05.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ду-хай таратора
19:43 05.06.2026
49 Чичо от село
19:49 05.06.2026
50 търговище
До коментар #5 от "Хе хе":харито от ТЪРГОВИЩЕ олекна със 4 апартамента
19:50 05.06.2026
51 Гласоподавател
19:52 05.06.2026