Новини
България »
Ружа Райчева: Такъв срив за Борисов е невиждан

21 Април, 2026 15:27 4 482 114

  • ружа райчева-
  • бойко борисов-
  • герб

Според нея тази криза в партията няма да се преодолее толкова лесно и е очевидно, че електоратът на ГЕРБ не одобрява, „че Борисов е станал по-слаб и остави Пеевски да го командва"

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съвсем очаквано Бойко Борисов се отдръпва назад и оставя другите да се разбират, надявайки се той да има полза накрая, но това е малко вероятно, защото „такъв срив за Борисов е невиждан”, коментира журналистът Ружа Райчева.

Според нея тази криза в партията няма да се преодолее толкова лесно и е очевидно, че електоратът на ГЕРБ не одобрява, „че Борисов е станал по-слаб и остави Пеевски да го командва”.

Людмил Илиев, журналист, коментира, че Борисов отдавна говори как сътрудничеството му с ПП-ДБ и ДПС е повлияло негативно на имиджа на партията му. „Това обяснение обаче, не е адекватно на фона на съкрушителния удар, който видяхме на тези избори върху цялата партийна система и изтичането на близо 800 хил. гласа от досега парламентарно представените партии”, каза журналистът.

Най-трудното решение за обща работа ще бъде това на „Прогресивна България” и ПП-ДБ, но това предстои, за да може да бъде изпълнена съдебна реформа, според Ружа Райчева.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 58 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    28 137 Отговор
    Бойко ще си почива лятото, след това ще изчака есента, протестите да пометат фатмака и ще се върне на бял кон след по-малко от година!

    Коментиран от #3, #5, #8, #26, #45, #70, #87

    15:28 21.04.2026

  • 2 Не само тава

    127 18 Отговор
    Борисов и Пеевски да бъдат осъдени и в Белене ризорт

    15:29 21.04.2026

  • 3 честен ционист

    108 10 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Ще почива в хотела на Бай Ставри поне няколко десетки лета.

    Коментиран от #13

    15:31 21.04.2026

  • 4 Смешник

    93 7 Отговор
    А бе и за Тиквата ли да мислим Да отива в софийския Бай Ставри му пази килия

    15:32 21.04.2026

  • 5 Хотелиер

    74 6 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    В хотел Белене има само обедна почивка.

    15:33 21.04.2026

  • 6 оня с коня

    32 98 Отговор
    Ако Журналистката Райчева си бе направила труда да направи съответната справка ПРЕДИ да пише за някакъв "Срив" на Борисов щеше да е Хаберлия че партията му е ВТОРА СИЛА в НС.И тук логичният въпрос е :ЗАЩО Ружа коментира точно Борисов и партията му а не някой друг?Ами защото ГЕРБ е НАЙ-ВАЖНАТА И МОЩНА партия в Опозицията!

    Коментиран от #24, #27, #32, #99, #110

    15:33 21.04.2026

  • 7 само едно не се вързва

    55 30 Отговор
    Срива за боко и шишо е нормален и разбирам, дължи се не само на преориентирането на корпоративния вот в полза на новия шериф, но и на работата на МВР. Срива в БСП, ИТН и АПС също е нормален и очакван. Привличането от Прогресивна България на избиратели на Възраждане, МЕЧ и други партии също е нормално и очаквано. Обаче не е нормално ПетроханскитеПедофили да имат 58 хиляди гласа повече в сравнение с изборите Октомври 2024г. Може би министъра и МВР са прикривали купуването на гласове от тях?!

    15:33 21.04.2026

  • 8 Прав си ,, коня"

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Щото само на конете ,, зетьовете не посегнаха ! Не им стигна времето!

    15:33 21.04.2026

  • 9 Витоша Бистрица

    22 7 Отговор
    Радев не МУ е обещавал да го въдворява в ареста. За сега топа топката и бие опозиционни подсечки.

    Коментиран от #16

    15:33 21.04.2026

  • 10 Казуар

    15 9 Отговор
    Истерия имаше при избирането на бате Бойко преди години, сега при чичо Радев.

    15:34 21.04.2026

  • 11 ТОЗИ СРИВ

    46 7 Отговор
    ГО ЧАКАХМЕ 10 ГОДИНИ.

    15:34 21.04.2026

  • 12 Още

    27 3 Отговор
    ги чака !

    15:35 21.04.2026

  • 13 Българин

    18 23 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    ейся! И хората като видят, че нищо такова не се случва, а цените се утрояват всеки три месеца, това и ще предизвика невиждани протести!

    Коментиран от #20, #29

    15:35 21.04.2026

  • 14 Най-трудното решение

    8 21 Отговор
    за колаборация на Радев с проксито си Ас.Василев т.е. на ПБ+ПП/ДБ е най-естествения ход, чрез замисления преди 4 години президентски проект ПП за разделяне евро ориентираните на две половини.
    В прав текст Радев ги покани, а те от моминска срама свеждат поглед с надежда да пробутат своя човек А.Янкулов.

    Коментиран от #23

    15:36 21.04.2026

  • 15 Ботуш

    12 8 Отговор
    Малко вероятно е и тебе да те показват по телевизията. Хващай мотиката

    Коментиран от #68

    15:36 21.04.2026

  • 16 честен ционист

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Витоша Бистрица":

    Радев не, ама Гешев да.

    15:37 21.04.2026

  • 17 Социопатия

    21 2 Отговор
    Страната е на 17-то място по тревожност и депресии. От понеделник е с десет места нагоре в класацията.

    Коментиран от #22

    15:37 21.04.2026

  • 18 Дориана

    34 9 Отговор
    Още след края на революцията в България и чужбина срещу корумпирания мафиотски олигархичен модел Борисов- Певски предупредихме и казахме, че Борисов трябва да напусне Парламента и политиката завинаги , защото влачи надолу партията. И точно това се случи

    15:39 21.04.2026

  • 19 глоги

    7 10 Отговор
    ...коментира журналистКАТА Ружа Райчева.

    Коментиран от #28

    15:39 21.04.2026

  • 20 честен ционист

    7 13 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    България се връща в МВФ, цените спират да растата, България сменя еврото с долар.

    15:39 21.04.2026

  • 21 ура,,ура

    45 4 Отговор
    Тулупа е в ступор. Защо го няма никакъв? Само преди три дни не можеше никой да го надговори. Който му остане в партията ще бере ядове.

    Коментиран от #25, #51, #106

    15:39 21.04.2026

  • 22 ама това

    12 5 Отговор

    До коментар #17 от "Социопатия":

    Важи само за жэлтопаветниците.

    15:39 21.04.2026

  • 23 Глупости

    15 5 Отговор

    До коментар #14 от "Най-трудното решение":

    Радев каза на избирателите си "Разбирам, че не искате коалицая с ПП-ДБ"

    Коментиран от #40

    15:41 21.04.2026

  • 24 ГЕРБ се срина

    19 13 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Губи 240000 избиратели.Зс сравнение ППДБ прибавят 60000.в сравнение с последните избори.

    Коментиран от #80

    15:41 21.04.2026

  • 25 честен ционист

    25 2 Отговор

    До коментар #21 от "ура,,ура":

    Ще си късат партийните билети и ще викат, че не го познават и никога не са го чували.

    15:41 21.04.2026

  • 26 Ооо

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Аман от ясновидци. Като полкова знаеш бъдещето, защо не си станал милионер от тотото, а тука дращиш простотии?

    Коментиран от #47

    15:43 21.04.2026

  • 27 абе конь

    25 5 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Октомври 2024 ГРОБ-СДС имат 643 хил гласа. Април 2026г имат 433 хил гласа. 190 хиляди гласа си е 30% спад, тва ако не е срив, знами не си никъв конь!

    15:44 21.04.2026

  • 28 Престани

    10 1 Отговор

    До коментар #19 от "глоги":

    Има професии които се пишат в мъжки род
    Депутат,президент,министър и т.н.
    Какво не ти е ясно.

    Коментиран от #54

    15:46 21.04.2026

  • 29 И Тея протести ГЕРБ ли ще

    14 8 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Ги организира?Или Възраждане?Та те не могат да съберат повече от 50 човека.

    Коментиран от #34

    15:46 21.04.2026

  • 30 Направо

    21 4 Отговор
    Толупа да подава оставка и да си ходи на село...

    15:47 21.04.2026

  • 31 Кабакрадев

    20 2 Отговор
    Но все пак излиза от политиката с няколко милиар..да,почти колкото кмет на Карлово.

    15:47 21.04.2026

  • 32 Ха,ха

    20 4 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Втора сила,само на 30%от първата.

    15:47 21.04.2026

  • 33 Манол от Чуричене

    9 18 Отговор
    Сега само се чудя, ще гледаме ли всеки петък програма "Время", а след това съветски филм за войната?

    Коментиран от #38, #69

    15:48 21.04.2026

  • 34 Според

    19 6 Отговор

    До коментар #29 от "И Тея протести ГЕРБ ли ще":

    Умния красивитет, масови протестите могат да организират само ПетроханскитеПeдoфили. Само не става ясно защо хората ще протестират, при положение че вече цъфтим и вързваме след влизането в еврозоната. Предполагам, че такива заплетени дедукции са извън възможностите на умнокрасивитета и затова допускат противоречия в твърденията си.

    15:50 21.04.2026

  • 35 За любимеца

    9 3 Отговор
    на сем. Райчеви сривът може да е по, по по

    Коментиран от #42

    15:50 21.04.2026

  • 36 Нострадамус

    21 1 Отговор
    Бочко просто беше насаден от шиши на пачи яйца

    15:51 21.04.2026

  • 37 безпартиен

    20 1 Отговор
    Ако остане в политиката,ще сбърка!Я погледнете Костов, Станишев, Първанов, Доган,т.нар."цар" и още много като тях!Те така тънко се измъкнаха и си харчат процентите от една или друга сделка!Не си мислете,че за това колко, кога,от кого и за какво няма информация в т.нар."секретни служби"!Има,но няма кой да работи!Ако пък няма,то за какво са ни такива служби с такива служители!Няма как цял народ да знае отговорите на въпросите,само тези които получавам не малки заплати да не знаят!Ако и този "спасител" не направи нищо,да разчисти политическата система от паразити на държавната хранилка,чака го падане от високо!

    15:51 21.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 палавости

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Глупости":

    Колаборация и коалиция са различни понятия и за квалифицирано мнозинство от 160 гласа ще се търгуват.

    15:53 21.04.2026

  • 41 Дориана

    15 4 Отговор
    Борисов трябва да се срамува от себе си , че се е провалил като политик, да приеме реалността , а тя е , че по-голямата част от народа вече не го искат в управлението и политиката. Същото се отнася и за Пеевски.

    Коментиран от #48, #74, #107

    15:54 21.04.2026

  • 42 Лаик

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "За любимеца":

    А за " любимеца" на Маркет Линкс, какво да кажем? За мъртвите или добро, или нищо.

    15:55 21.04.2026

  • 43 Горски

    22 4 Отговор
    В Европа при такива провали целите ръководства подават оставка и повече ни ги виждат, нито чуват. В балканска ориенталия двама се карат, трети печели, а четвърти се очаква евентуално да подаде оставка, понеже той им бил виновен. Трагикомедия по български. Като се замисли човек, обкалял останалия свят, е такива неща са уникални за България. Почти всичко друго си личи че е копнато от тук-там и станало на миш-маш. Особено ако се огледате в местните архитектурни джунгли, менютата на ресторантите. Бойко бил винаги за този, който е нападнат.... ами сега, когато краварите нападат Иран, защо им седят самолетите на летището? Къде са санкциите? Лъжлива гад, нали все се хвали с еврозоната, сега виждате ли цените? 10 лева кило домати и 6-7 краставиците 3-4 лева една маруля и т.н. и т.н., това харесва ли ви? Евро и 40-50 литърче бензин как е? Толкова са кухи герберите /без извинение/, че дори не разбраха че голяма част от кампанията на ПБ я направиха те. Още с избора за Президент ако някой не си спомня бяха сложили Цецка Цачева. Вече след като Радев е президент почнаха заедно с Шиши да орязват правомощия на президента , то не бе Конституция то да не може да избира шеф на ДАНС то не приемане на Еврото/сега цените по две а заплати делено на две/ само за да сме евроатлантици има и още .
    То народа/дума която трябва със закон да бъде забранена за политици/ има праг на търпение, и всяко нещо си има и граници.

    15:56 21.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 хохо

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    абсолютно правилно !

    15:59 21.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Ооо":

    Щото съм намерил друг начин.

    16:01 21.04.2026

  • 48 различно мнение

    9 18 Отговор

    До коментар #41 от "Дориана":

    Борисов е успешен политик, а по някои показатели е по-успешен политик от много други също успешни политици. Попитай политолози, за да проумееш защо е така.

    Коментиран от #63

    16:04 21.04.2026

  • 49 Никой

    15 2 Отговор
    Вдигни се от гроба Апостоле , и пак напиши в тефтерчето : НАРОДЕ ????, защото тоя народ , който ще видиш няма нищо общо с оня народ , който е отстоял турския напън при Шипка , вдигнал е Априлското въстание , сътворил Тутраканската епопея, увековечил българската военна слава при Дойран , принудил Русия да капитулира и да подпише заедно със съюзниците си Бресткия мирен договор на 3 март 1918 г. и така създали контурите на сегашната Източна Европа .

    Коментиран от #53

    16:06 21.04.2026

  • 50 Брата

    10 5 Отговор
    Сега ппдб ще започнат пазарлъците за постове за да подкрепят съдебната реформа.

    16:08 21.04.2026

  • 51 1-20

    13 7 Отговор

    До коментар #21 от "ура,,ура":

    Най-голямата победа за Тиквата е че все още не е в затвора. И за съжаление нито той нито Дончев, Добрев, Нанков и тн. ще видим в затвора. Всичко е скапан цирк, а Льотчика е поредният месия, който се настани на хранилката, но този път избута всички останали.

    16:09 21.04.2026

  • 52 Огромна маса простотия

    10 7 Отговор
    На територията, наказват европейското бъдеще на страната, но живеят в западни демокрации, не са в маЦква. Държава, която е избила интелигенцията си 44 г, това е резултата, разкиката с унгарците е, че те са били Австро-унгария, а ние още не сме преживели барока

    16:09 21.04.2026

  • 53 Точно така

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Никой":

    Това е друг аргумент, за да бъде 3 март национален празник.

    16:10 21.04.2026

  • 54 Ами това

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Престани":

    Това са длъжности, а не професии.
    В националния класификатор на професиите не фигурират такива професори(специално за депутат).
    Това са назначения или избираеми позиции. Професия е това което си завършил и работиш.
    Например: Директор на училище не е професия. Той работи като учител, но едновременно с това изпълнява и длъжността - Директор на повереното
    му учреждение.

    16:11 21.04.2026

  • 55 Крал Фридрих

    4 8 Отговор
    Ружке , бъхтала ли си се в задният двор ?! ако не си а ти се иска ,на линия съм ,че се жертвам , само да се укротиш и да спреш с изявите

    16:11 21.04.2026

  • 56 Никой

    6 3 Отговор
    Никой никого няма да осъди,още повече " справедливия български съд " и на думи зеления чорап . Много ще чакат измамените камили от зеления чорап възмездие , ама на кукуво лято, специално за двамата Толупи .

    16:11 21.04.2026

  • 57 Някой

    13 5 Отговор
    Борисов трябва да се пенсионира, но го е страх, че отдръпне ли се, ще го погнат съдебно.

    16:12 21.04.2026

  • 58 Протестите

    8 3 Отговор
    да си ги правят икиджиите. "Петроханци" няма да ви вършат мръсната работа. Не ви трябват протести Ще кусате мунчови каши, до пръсване. Обсебени сте от "Петрохан" и от А.В. Извратеняци

    16:13 21.04.2026

  • 59 Архимандрисандрит Бибиян

    0 3 Отговор

    До коментар #44 от "Мюфтията":

    Имахме предвид бонбите кольега

    16:13 21.04.2026

  • 60 Безочието се наказва

    4 2 Отговор
    Като си решават еднолично, зад гърба на народа, освен въртенето и козируването на урсулйите

    16:13 21.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Андрей Райчев

    4 8 Отговор
    Завръщането на комунизма-социализма. Баща ми ме набута да ме канят всеки ден е телевизиите защото много съм компетентна в политиката. Какъвто бащата. Такава и дъщерята. Боклуци русофилски

    Коментиран от #84

    16:17 21.04.2026

  • 63 Дориана

    19 6 Отговор

    До коментар #48 от "различно мнение":

    Точно обратното Борисов е пълен провал довел до политическо завладяване на всички институции в България като се започне от Съд, Прокуратура, МВР, Администрация, Общини. Допусна България да се превърне в най- корумпираната, мафиотска, олигархична държава с повсеместни кражби от пътища и се стигне до обществени поръчки.Превърна целия български народ в заложник на дългова спирала от кредити.

    16:17 21.04.2026

  • 64 газо

    1 1 Отговор
    йготура

    16:17 21.04.2026

  • 65 Много

    5 7 Отговор
    е тъпа тази. Прави на компетентна, но издиша. Защо не си намери друго поприще.

    16:18 21.04.2026

  • 66 ккк

    12 0 Отговор
    Най лесно и добре ще е за него да изпере някой инфаркт или инсулт и да се спаси от мизериите които нанесе

    16:18 21.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Моше

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ботуш":

    Мотиката е тя е внос от Китай.Вече внасяме дори гвоздеи-пирони.

    16:21 21.04.2026

  • 69 Е друго си е

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Манол от Чуричене":

    Би чи ви то и Непобедимите, ( но не от удан)

    16:23 21.04.2026

  • 70 цяла България

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Белият кон умря, а с него и всичките ви възможности за завръщане!

    16:23 21.04.2026

  • 71 ганя български

    6 5 Отговор
    моето момиче не мисли за герб а си гледаеи бсп

    Коментиран от #76

    16:23 21.04.2026

  • 72 Как

    11 4 Отговор
    Ако не е бащата , дъртия агент на ДС Райчев , то ще ни пробутват младата агентка дъщеря му!

    16:24 21.04.2026

  • 73 Моника

    6 4 Отговор
    Баце хич не го мислете.Взема си генералската пенсия с другите екстри и не му пука.Това което крадне е за внуците.

    16:25 21.04.2026

  • 74 Борисов

    8 14 Отговор

    До коментар #41 от "Дориана":

    въобще не е провален политик. Благодарение на него сме в еврозоната, Шенген, получаваме пари от плана за ВУ . Разбира се и други допринесоха за това, като Иван Костов, Сергей Станишев. Царя, Кирил Петков, Денков и Асен Василев. За България това е голямо постижение. За да не се краде, трябва мандатност във всички структури. А не вечния депутат Йордан Цонев.

    Коментиран от #77

    16:27 21.04.2026

  • 75 тиквенсониада

    13 4 Отговор
    Явно все повече хора са разбрали , че Борисов си е един ПРОСТАК и демагог от типа СЕЛСКИ ХИТРЕЦ !
    А тандема му с ШОПАР като Пеевски вече им дойде в повече ! И ето го резултата - изритани с унизителен резултат. Ограничени от работещия полицейски апарат , в купуването на гласове !
    Браво !

    16:28 21.04.2026

  • 76 Тя е

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "ганя български":

    член на ИТН.

    16:28 21.04.2026

  • 77 На БАБА фърчилото

    7 3 Отговор

    До коментар #74 от "Борисов":

    Не благодарение на някакъв си ББорисов ! А само заради хората , които изнесоха всички тези реформи , правила , изисквания , условия , които ни бяха поставяни , за да можем да сме на мястото , където сме сега !
    Той просто е един пожарникар , качил се на вълната в точния момент , езползвал харизмата си на простака от народа , който се харесваше на масата / тогава / и им напомняше на народняка бай Тошо !

    16:33 21.04.2026

  • 78 Име

    5 2 Отговор
    Туй нещо защо ни го тикате в полезрението?!

    16:34 21.04.2026

  • 79 Да ти намачкам мекичките, Ружке

    7 2 Отговор
    С татенцето ти 4иFooT сега при льотчика ще се изхранвате.

    16:34 21.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Брюксел

    6 2 Отговор
    Това е началото на края на корупцията "герб"

    16:36 21.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ружа

    5 1 Отговор

    До коментар #82 от "Миме":

    Аааа, как с кой. Пак със старите си ортаци ГЕРБСДС и ДПС, но вече в опозиция. Отстрани уж случайно ще им помага и патриот €Костя.

    Коментиран от #94

    16:50 21.04.2026

  • 84 Докато ББ. ДП управляваха

    7 0 Отговор

    До коментар #62 от "Андрей Райчев":

    Ружа беше само по кабеларките ! Но пък Асен генов , Гого лозанов овършаваха всички телевизий!

    16:52 21.04.2026

  • 85 А ,,бомбите

    7 1 Отговор

    До коментар #39 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    На Цветанка Андреева не щеш ли?

    16:55 21.04.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Белият кон е за Радев! Бойко ще язди прасе или по-точно обратното!

    17:10 21.04.2026

  • 88 Рамбо

    3 4 Отговор
    Тая кокошка като каква се изказва, ми партията ви я няма ма шматко, другарите Боташ, Крумчо коткодерача и Краднелия я занулиха ти за ГЕРБа ревеш.

    Коментиран от #92

    17:16 21.04.2026

  • 89 Красимир

    7 3 Отговор
    Време е чичко Пожарникар да се прибира в Банкя и да спре да ни занимава със себе си.

    17:17 21.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 3 Отговор
    Не са деца от детската градина, да се сърдят. Сега не е време за сърдене. Сега птичката е кацнала на рамото и сега е момента да изкоренят окопалите се ,нотариуси,магдалинчевци, Пеевски, Борисов . Това ще донесе високо доверие и в ППДБ.

    17:18 21.04.2026

  • 92 Бай Иван

    2 2 Отговор

    До коментар #88 от "Рамбо":

    По голямо наказание за Бг. овцете от тая овца няма. 37г. гледаме згелпения и крадлив баща, сега се канят да ни пробутват тая овца, следващите 40 години.

    17:18 21.04.2026

  • 93 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 4 Отговор

    До коментар #86 от "Цвете":

    Не са деца от детската градина, да се сърдят. Сега не е време за сърдене. Сега птичката е кацнала на рамото и сега е момента да изкоренят окопалите се ,нотариуси,магдалинчевци, Пеевски, Борисов . Това ще донесе високо доверие и в ППДБ

    Коментиран от #101

    17:19 21.04.2026

  • 94 Миме

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Ружа":

    ми супер, кво ..ма ква е далаверката на копейката да хелпва педуханчетата

    Коментиран от #100

    17:23 21.04.2026

  • 95 А така, стига сте давали

    5 0 Отговор
    Бай Андро!

    Давайте Ружето и повече в профил!

    17:28 21.04.2026

  • 96 Росомаха

    4 1 Отговор
    Тая що ме РЪКОМАХА като баща си дъртия пифут Райчев

    17:47 21.04.2026

  • 97 Гражданка

    5 2 Отговор
    Загубата на ГЕРБ, ИТН и БСП е ЦЕЛУВКАТА на ЕВРОТО, заедно събират под 20%, мили наши журналисти.
    Хората гласуват с джобовете си, предполагам и вие.

    17:52 21.04.2026

  • 98 Тити

    3 4 Отговор
    Това е началото на края на мафиота Бико и ортака му Шиши.

    18:03 21.04.2026

  • 99 хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Може би говори за срив, защото ГЕРБ на тези избори е с около 210хил(1/3) по-малко гласували за партията от предните. Сега е 433хил, на предните избори е 642хил.

    18:04 21.04.2026

  • 100 Ех, Миме, Миме

    3 1 Отговор

    До коментар #94 от "Миме":

    Не стопляш ли, че на гагауз Коцию патриотизма му е само на пирказаки, инак ламти единствено за парата?

    18:11 21.04.2026

  • 101 Брата

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Да си назначат гл прокурор, свое МВР, шев на митниците и т.н. Жажда за власт!!!

    18:12 21.04.2026

  • 102 ОСА

    9 0 Отговор
    Нормално за ГЕРБ...в една дебела и мъдра книга пише : преди падението идва гордоста !!!
    Нали преди години ББ щаза : магаре да вържа и него ще изберат....да ама не ! Не го избраха ! Борисов не цени качествените кадри, а ги използва и съсипва..сега да си пие горивата чаша , заслужава си я !!!

    18:17 21.04.2026

  • 103 Всеки трети или четвърти

    2 0 Отговор
    избирател на ГЕРБ е гласувал за Румен Радев ! БИЛБОРДОВЕТЕ НА ГЕРБ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА НИ НАПОМНЯТ ЗА КОИ ПРЕСТЪПНИЦИ ДА ГЛАСУВАМЕ - ДНЕС Е 21 ЧИСЛО ......... ЗАПРИ СЕ МУТРО !

    18:36 21.04.2026

  • 104 На старата ясла

    4 2 Отговор
    ГЕРБ от създаването си е клиентелистка партия, тоест голяма част са бивши дребни храненици на БКП/БСП от общините. МАмбото в ГЕРБ напоследък силно намалява и тия нямат никакъв морален проблем да се върнат на старата ясла. ТиквУн също е бивш хрантутници на БКП.

    18:44 21.04.2026

  • 105 Сопола

    2 0 Отговор
    Тиквата отдавна е пътник.

    19:13 21.04.2026

  • 106 Сопола

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "ура,,ура":

    Тиквата стяга багажа за килията на Бай Ставри...

    19:17 21.04.2026

  • 107 бай Даньо

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Дориана":

    Да не се объркаш същото се отнася и за ППДБ , тия напълно се изчерпаха от кауза в българската политика . ГЕРБ имат шанс да са опозиция поне... с Бойко или без, дори имат някакво будеще ако го пенсионират защото са единствената сериозна алтернатива когато радевците се накрадат и минат в категория провалени .... И отново ППДБ ставан напълно безмислена партия след като изчезна единствената им кауза - борбата с модела Борисов -Пеевски. На Мирчев му броях думите като почне да говори до коя ще каже "Борисов -Пеевски " това не е политика . Сега за какво ще говори за будизъм или петроханизъм !?

    19:21 21.04.2026

  • 108 черфутка

    0 0 Отговор
    от гръбавия ж ид

    19:28 21.04.2026

  • 109 Борис

    1 0 Отговор
    Преди време покойния проф.Божидар Димитров опедели най-точно колаборацията с ДПС.Той каза. ДПС може да бъде определен като Боа която прегръща колаборанта до пълно удушаване.Така много знайни и незнайни политически партии отидоха в небитието.Най-значима например е НДСВ която отдавна не фигурира в политиката.Сега колаборацията ГЕРБ с ДПС се определя като прегръдка между Боа и Гигантския питон.И двете са на дъното и ги очаква съдбата на Патриотарите,марешки и др.Най-голямата грешка на ГЕРБ се нария Бойко Борисов или Капо Ди Капи Тути.ГЕРБ има много качественни политици но Дон карло леоне не им дава възможност.Ако ГЕРБ се освободи по някакв начин от Борисов аз смятам че е възможно съединение с ПП ДБ.

    19:32 21.04.2026

  • 110 КонСпиратор

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    В опозиция, а? Та нали бяхте мнозинство, готин?... 😎Не вярваше, когато още есента ти говорих реално колко сте. Хем "от кухнята" ти давах информация. Така и не пожела да повярваш, че ГЕПИ са печелили избори ВИНАГИ с ИЗМАМА. Дори мога да ти кажа за два града точните имена и пари + кой какво контролираше след "спечелването" на изборите. Разбира се, не тук. Че и аз имам дял.😎

    Коментиран от #113

    20:19 21.04.2026

  • 111 Диана

    2 1 Отговор
    Да...Герб получи заслужен удар, според мен....Доста дълги години те реагираха съвършено неадекватно на агресията на БСП...Дори приеха определението на БСП, че държавата ни е била ЗАВЛАДЯНА от тях, че те са едни олигарси.,.Дори напротив, Борисов се държеше предизвикателно към снобските емоции на БСПтата...Те не ги пребориха, оставиха ги да се качат на главите им, да говорят безнаказано за тях всякакви лъжи и обиди...Както винаги и в този случай БСПтата задействаха любимия си подход " Крадецът вика: дръжте крадеца!"...Но реакцията на Борисов беше никаква...Е...Или си политик или нямаш работа в политиката...Но...проблемът е, че Борисов е добър държавник при пълна липса на истински политици у нас засега, което автоматично го прави предпочитан пред другите, които хем не са политици, хем не са държавници или гледат не по-далеч от носа си...Да се надяваме, че Борисов е научил урока си и не би допуснал повече това безобразие...

    Коментиран от #112

    21:15 21.04.2026

  • 112 Само да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "Диана":

    "великият държавник" дали сучайно е осъждан за лъжа и кражба?

    Коментиран от #114

    21:43 21.04.2026

  • 113 Диана

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "КонСпиратор":

    Прав си, че задкулисната война с БСП не е спирала никога до сега..Не вярвам, че Борисов не е знаел за това!...Негова политическа грешка е, че не направи нищо за да спре ударите под кръста и всички други насилствени методи на управление...Не знам защо, но ми се струва, че особено значение за това има Задкулисието, което Борисов слуша и което определено е БСПарско доколкото го отстрани по този некоректен начин днес...Човек се учи цял живот, значи...

    22:03 21.04.2026

  • 114 Диана

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Само да питам":

    Ако имаш в предвид Магнитски, може да си сигурен/сигурна, че има нещо гнило там доколкото сведенията са давани от БСПари...Друг е въпросът, че Бойко е бил ИСТИНСКА мутра и като такава е нормално да се предположи, че има някакви прояви от този род...Проблемът тук е, че мутрите са създадени от БСП. Това са хора, останали без доходи вследствие на Прехода на БСП, които лъжеха и крадяха за да не умрат от глад децата им, семействата и самите те...БСП си водеха "счетоводство" на такива хора, за да ги натопят после и елиминират от обществения живот...Ето защо мутренските години на Борисов не са престъпления според законите тогава - БСП насърчаваше подобни прояви за да мъти водата и краде необезпокоявано...Фактът, че Бойко е станал мутра през прехода е само доказателство за липсата му на връзки с БСП по онова време, въпреки че много хора се опитват да го обвиняват, че бил част от тях след като е бил член на БКП и лична охрана на Тодор Живков...Преходът на БСП го изхвърля на улицата, както милиони други българи, които не са имали нищо общо с БКП...

    22:23 21.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове