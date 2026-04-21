Ружа Райчева: Такъв срив за Борисов е невиждан

Съвсем очаквано Бойко Борисов се отдръпва назад и оставя другите да се разбират, надявайки се той да има полза накрая, но това е малко вероятно, защото „такъв срив за Борисов е невиждан”, коментира журналистът Ружа Райчева.

Според нея тази криза в партията няма да се преодолее толкова лесно и е очевидно, че електоратът на ГЕРБ не одобрява, „че Борисов е станал по-слаб и остави Пеевски да го командва”.

Людмил Илиев, журналист, коментира, че Борисов отдавна говори как сътрудничеството му с ПП-ДБ и ДПС е повлияло негативно на имиджа на партията му. „Това обяснение обаче, не е адекватно на фона на съкрушителния удар, който видяхме на тези избори върху цялата партийна система и изтичането на близо 800 хил. гласа от досега парламентарно представените партии”, каза журналистът.

Най-трудното решение за обща работа ще бъде това на „Прогресивна България” и ПП-ДБ, но това предстои, за да може да бъде изпълнена съдебна реформа, според Ружа Райчева.