Ружа Райчева: Такъв срив за Борисов е невиждан

Съвсем очаквано Бойко Борисов се отдръпва назад и оставя другите да се разбират, надявайки се той да има полза накрая, но това е малко вероятно, защото „такъв срив за Борисов е невиждан”, коментира журналистът Ружа Райчева.
Според нея тази криза в партията няма да се преодолее толкова лесно и е очевидно, че електоратът на ГЕРБ не одобрява, „че Борисов е станал по-слаб и остави Пеевски да го командва”.
Людмил Илиев, журналист, коментира, че Борисов отдавна говори как сътрудничеството му с ПП-ДБ и ДПС е повлияло негативно на имиджа на партията му. „Това обяснение обаче, не е адекватно на фона на съкрушителния удар, който видяхме на тези избори върху цялата партийна система и изтичането на близо 800 хил. гласа от досега парламентарно представените партии”, каза журналистът.
Най-трудното решение за обща работа ще бъде това на „Прогресивна България” и ПП-ДБ, но това предстои, за да може да бъде изпълнена съдебна реформа, според Ружа Райчева.
1 Българин
15:28 21.04.2026
2 Не само тава
15:29 21.04.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "Българин":Ще почива в хотела на Бай Ставри поне няколко десетки лета.
15:31 21.04.2026
4 Смешник
15:32 21.04.2026
5 Хотелиер
До коментар #1 от "Българин":В хотел Белене има само обедна почивка.
15:33 21.04.2026
6 оня с коня
15:33 21.04.2026
7 само едно не се вързва
15:33 21.04.2026
8 Прав си ,, коня"
До коментар #1 от "Българин":Щото само на конете ,, зетьовете не посегнаха ! Не им стигна времето!
15:33 21.04.2026
9 Витоша Бистрица
15:33 21.04.2026
10 Казуар
15:34 21.04.2026
11 ТОЗИ СРИВ
15:34 21.04.2026
12 Още
15:35 21.04.2026
13 Българин
До коментар #3 от "честен ционист":ейся! И хората като видят, че нищо такова не се случва, а цените се утрояват всеки три месеца, това и ще предизвика невиждани протести!
15:35 21.04.2026
14 Най-трудното решение
В прав текст Радев ги покани, а те от моминска срама свеждат поглед с надежда да пробутат своя човек А.Янкулов.
15:36 21.04.2026
15 Ботуш
15:36 21.04.2026
16 честен ционист
До коментар #9 от "Витоша Бистрица":Радев не, ама Гешев да.
15:37 21.04.2026
17 Социопатия
15:37 21.04.2026
18 Дориана
15:39 21.04.2026
19 глоги
19 глоги
20 честен ционист
До коментар #13 от "Българин":България се връща в МВФ, цените спират да растата, България сменя еврото с долар.
15:39 21.04.2026
21 ура,,ура
21 ура,,ура
22 ама това
До коментар #17 от "Социопатия":Важи само за жэлтопаветниците.
15:39 21.04.2026
23 Глупости
До коментар #14 от "Най-трудното решение":Радев каза на избирателите си "Разбирам, че не искате коалицая с ПП-ДБ"
15:41 21.04.2026
24 ГЕРБ се срина
До коментар #6 от "оня с коня":Губи 240000 избиратели.Зс сравнение ППДБ прибавят 60000.в сравнение с последните избори.
15:41 21.04.2026
25 честен ционист
До коментар #21 от "ура,,ура":Ще си късат партийните билети и ще викат, че не го познават и никога не са го чували.
15:41 21.04.2026
26 Ооо
До коментар #1 от "Българин":Аман от ясновидци. Като полкова знаеш бъдещето, защо не си станал милионер от тотото, а тука дращиш простотии?
15:43 21.04.2026
27 абе конь
До коментар #6 от "оня с коня":Октомври 2024 ГРОБ-СДС имат 643 хил гласа. Април 2026г имат 433 хил гласа. 190 хиляди гласа си е 30% спад, тва ако не е срив, знами не си никъв конь!
15:44 21.04.2026
28 Престани
До коментар #19 от "глоги":Има професии които се пишат в мъжки род
Депутат,президент,министър и т.н.
Какво не ти е ясно.
15:46 21.04.2026
29 И Тея протести ГЕРБ ли ще
До коментар #13 от "Българин":Ги организира?Или Възраждане?Та те не могат да съберат повече от 50 човека.
15:46 21.04.2026
30 Направо
15:47 21.04.2026
31 Кабакрадев
15:47 21.04.2026
32 Ха,ха
До коментар #6 от "оня с коня":Втора сила,само на 30%от първата.
15:47 21.04.2026
33 Манол от Чуричене
15:48 21.04.2026
34 Според
До коментар #29 от "И Тея протести ГЕРБ ли ще":Умния красивитет, масови протестите могат да организират само ПетроханскитеПeдoфили. Само не става ясно защо хората ще протестират, при положение че вече цъфтим и вързваме след влизането в еврозоната. Предполагам, че такива заплетени дедукции са извън възможностите на умнокрасивитета и затова допускат противоречия в твърденията си.
15:50 21.04.2026
35 За любимеца
15:50 21.04.2026
36 Нострадамус
15:51 21.04.2026
37 безпартиен
15:51 21.04.2026
40 палавости
До коментар #23 от "Глупости":Колаборация и коалиция са различни понятия и за квалифицирано мнозинство от 160 гласа ще се търгуват.
15:53 21.04.2026
41 Дориана
15:54 21.04.2026
42 Лаик
До коментар #35 от "За любимеца":А за " любимеца" на Маркет Линкс, какво да кажем? За мъртвите или добро, или нищо.
15:55 21.04.2026
43 Горски
То народа/дума която трябва със закон да бъде забранена за политици/ има праг на търпение, и всяко нещо си има и граници.
15:56 21.04.2026
45 хохо
До коментар #1 от "Българин":абсолютно правилно !
15:59 21.04.2026
47 Българин
До коментар #26 от "Ооо":Щото съм намерил друг начин.
16:01 21.04.2026
48 различно мнение
До коментар #41 от "Дориана":Борисов е успешен политик, а по някои показатели е по-успешен политик от много други също успешни политици. Попитай политолози, за да проумееш защо е така.
16:04 21.04.2026
49 Никой
16:06 21.04.2026
50 Брата
16:08 21.04.2026
51 1-20
До коментар #21 от "ура,,ура":Най-голямата победа за Тиквата е че все още не е в затвора. И за съжаление нито той нито Дончев, Добрев, Нанков и тн. ще видим в затвора. Всичко е скапан цирк, а Льотчика е поредният месия, който се настани на хранилката, но този път избута всички останали.
16:09 21.04.2026
52 Огромна маса простотия
16:09 21.04.2026
53 Точно така
До коментар #49 от "Никой":Това е друг аргумент, за да бъде 3 март национален празник.
16:10 21.04.2026
54 Ами това
До коментар #28 от "Престани":Това са длъжности, а не професии.
В националния класификатор на професиите не фигурират такива професори(специално за депутат).
Това са назначения или избираеми позиции. Професия е това което си завършил и работиш.
Например: Директор на училище не е професия. Той работи като учител, но едновременно с това изпълнява и длъжността - Директор на повереното
му учреждение.
16:11 21.04.2026
55 Крал Фридрих
16:11 21.04.2026
56 Никой
16:11 21.04.2026
57 Някой
16:12 21.04.2026
58 Протестите
16:13 21.04.2026
59 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #44 от "Мюфтията":Имахме предвид бонбите кольега
16:13 21.04.2026
60 Безочието се наказва
16:13 21.04.2026
62 Андрей Райчев
16:17 21.04.2026
63 Дориана
До коментар #48 от "различно мнение":Точно обратното Борисов е пълен провал довел до политическо завладяване на всички институции в България като се започне от Съд, Прокуратура, МВР, Администрация, Общини. Допусна България да се превърне в най- корумпираната, мафиотска, олигархична държава с повсеместни кражби от пътища и се стигне до обществени поръчки.Превърна целия български народ в заложник на дългова спирала от кредити.
16:17 21.04.2026
64 газо
16:17 21.04.2026
65 Много
16:18 21.04.2026
66 ккк
16:18 21.04.2026
68 Моше
До коментар #15 от "Ботуш":Мотиката е тя е внос от Китай.Вече внасяме дори гвоздеи-пирони.
16:21 21.04.2026
69 Е друго си е
До коментар #33 от "Манол от Чуричене":Би чи ви то и Непобедимите, ( но не от удан)
16:23 21.04.2026
70 цяла България
До коментар #1 от "Българин":Белият кон умря, а с него и всичките ви възможности за завръщане!
16:23 21.04.2026
71 ганя български
71 ганя български
72 Как
16:24 21.04.2026
73 Моника
16:25 21.04.2026
74 Борисов
До коментар #41 от "Дориана":въобще не е провален политик. Благодарение на него сме в еврозоната, Шенген, получаваме пари от плана за ВУ . Разбира се и други допринесоха за това, като Иван Костов, Сергей Станишев. Царя, Кирил Петков, Денков и Асен Василев. За България това е голямо постижение. За да не се краде, трябва мандатност във всички структури. А не вечния депутат Йордан Цонев.
16:27 21.04.2026
75 тиквенсониада
А тандема му с ШОПАР като Пеевски вече им дойде в повече ! И ето го резултата - изритани с унизителен резултат. Ограничени от работещия полицейски апарат , в купуването на гласове !
Браво !
16:28 21.04.2026
76 Тя е
До коментар #71 от "ганя български":член на ИТН.
16:28 21.04.2026
77 На БАБА фърчилото
До коментар #74 от "Борисов":Не благодарение на някакъв си ББорисов ! А само заради хората , които изнесоха всички тези реформи , правила , изисквания , условия , които ни бяха поставяни , за да можем да сме на мястото , където сме сега !
Той просто е един пожарникар , качил се на вълната в точния момент , езползвал харизмата си на простака от народа , който се харесваше на масата / тогава / и им напомняше на народняка бай Тошо !
16:33 21.04.2026
78 Име
16:34 21.04.2026
79 Да ти намачкам мекичките, Ружке
16:34 21.04.2026
81 Брюксел
16:36 21.04.2026
83 Ружа
До коментар #82 от "Миме":Аааа, как с кой. Пак със старите си ортаци ГЕРБСДС и ДПС, но вече в опозиция. Отстрани уж случайно ще им помага и патриот €Костя.
16:50 21.04.2026
84 Докато ББ. ДП управляваха
До коментар #62 от "Андрей Райчев":Ружа беше само по кабеларките ! Но пък Асен генов , Гого лозанов овършаваха всички телевизий!
16:52 21.04.2026
85 А ,,бомбите
До коментар #39 от "Архимандрисандрит Бибиян":На Цветанка Андреева не щеш ли?
16:55 21.04.2026
87 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #1 от "Българин":Белият кон е за Радев! Бойко ще язди прасе или по-точно обратното!
17:10 21.04.2026
88 Рамбо
17:16 21.04.2026
89 Красимир
17:17 21.04.2026
91 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:18 21.04.2026
92 Бай Иван
До коментар #88 от "Рамбо":По голямо наказание за Бг. овцете от тая овца няма. 37г. гледаме згелпения и крадлив баща, сега се канят да ни пробутват тая овца, следващите 40 години.
17:18 21.04.2026
93 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #86 от "Цвете":Не са деца от детската градина, да се сърдят. Сега не е време за сърдене. Сега птичката е кацнала на рамото и сега е момента да изкоренят окопалите се ,нотариуси,магдалинчевци, Пеевски, Борисов . Това ще донесе високо доверие и в ППДБ
17:19 21.04.2026
94 Миме
До коментар #83 от "Ружа":ми супер, кво ..ма ква е далаверката на копейката да хелпва педуханчетата
17:23 21.04.2026
95 А така, стига сте давали
Давайте Ружето и повече в профил!
17:28 21.04.2026
96 Росомаха
17:47 21.04.2026
97 Гражданка
Хората гласуват с джобовете си, предполагам и вие.
17:52 21.04.2026
98 Тити
18:03 21.04.2026
99 хаха
До коментар #6 от "оня с коня":Може би говори за срив, защото ГЕРБ на тези избори е с около 210хил(1/3) по-малко гласували за партията от предните. Сега е 433хил, на предните избори е 642хил.
18:04 21.04.2026
100 Ех, Миме, Миме
До коментар #94 от "Миме":Не стопляш ли, че на гагауз Коцию патриотизма му е само на пирказаки, инак ламти единствено за парата?
18:11 21.04.2026
101 Брата
До коментар #93 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Да си назначат гл прокурор, свое МВР, шев на митниците и т.н. Жажда за власт!!!
18:12 21.04.2026
102 ОСА
Нали преди години ББ щаза : магаре да вържа и него ще изберат....да ама не ! Не го избраха ! Борисов не цени качествените кадри, а ги използва и съсипва..сега да си пие горивата чаша , заслужава си я !!!
18:17 21.04.2026
103 Всеки трети или четвърти
18:36 21.04.2026
104 На старата ясла
18:44 21.04.2026
105 Сопола
19:13 21.04.2026
106 Сопола
До коментар #21 от "ура,,ура":Тиквата стяга багажа за килията на Бай Ставри...
19:17 21.04.2026
107 бай Даньо
До коментар #41 от "Дориана":Да не се объркаш същото се отнася и за ППДБ , тия напълно се изчерпаха от кауза в българската политика . ГЕРБ имат шанс да са опозиция поне... с Бойко или без, дори имат някакво будеще ако го пенсионират защото са единствената сериозна алтернатива когато радевците се накрадат и минат в категория провалени .... И отново ППДБ ставан напълно безмислена партия след като изчезна единствената им кауза - борбата с модела Борисов -Пеевски. На Мирчев му броях думите като почне да говори до коя ще каже "Борисов -Пеевски " това не е политика . Сега за какво ще говори за будизъм или петроханизъм !?
19:21 21.04.2026
108 черфутка
19:28 21.04.2026
109 Борис
19:32 21.04.2026
110 КонСпиратор
До коментар #6 от "оня с коня":В опозиция, а? Та нали бяхте мнозинство, готин?... 😎Не вярваше, когато още есента ти говорих реално колко сте. Хем "от кухнята" ти давах информация. Така и не пожела да повярваш, че ГЕПИ са печелили избори ВИНАГИ с ИЗМАМА. Дори мога да ти кажа за два града точните имена и пари + кой какво контролираше след "спечелването" на изборите. Разбира се, не тук. Че и аз имам дял.😎
20:19 21.04.2026
111 Диана
21:15 21.04.2026
112 Само да питам
До коментар #111 от "Диана":"великият държавник" дали сучайно е осъждан за лъжа и кражба?
21:43 21.04.2026
113 Диана
До коментар #110 от "КонСпиратор":Прав си, че задкулисната война с БСП не е спирала никога до сега..Не вярвам, че Борисов не е знаел за това!...Негова политическа грешка е, че не направи нищо за да спре ударите под кръста и всички други насилствени методи на управление...Не знам защо, но ми се струва, че особено значение за това има Задкулисието, което Борисов слуша и което определено е БСПарско доколкото го отстрани по този некоректен начин днес...Човек се учи цял живот, значи...
22:03 21.04.2026
114 Диана
До коментар #112 от "Само да питам":Ако имаш в предвид Магнитски, може да си сигурен/сигурна, че има нещо гнило там доколкото сведенията са давани от БСПари...Друг е въпросът, че Бойко е бил ИСТИНСКА мутра и като такава е нормално да се предположи, че има някакви прояви от този род...Проблемът тук е, че мутрите са създадени от БСП. Това са хора, останали без доходи вследствие на Прехода на БСП, които лъжеха и крадяха за да не умрат от глад децата им, семействата и самите те...БСП си водеха "счетоводство" на такива хора, за да ги натопят после и елиминират от обществения живот...Ето защо мутренските години на Борисов не са престъпления според законите тогава - БСП насърчаваше подобни прояви за да мъти водата и краде необезпокоявано...Фактът, че Бойко е станал мутра през прехода е само доказателство за липсата му на връзки с БСП по онова време, въпреки че много хора се опитват да го обвиняват, че бил част от тях след като е бил член на БКП и лична охрана на Тодор Живков...Преходът на БСП го изхвърля на улицата, както милиони други българи, които не са имали нищо общо с БКП...
22:23 21.04.2026