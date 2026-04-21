Над 40 проекта с българско участие вече получават финансиране от Европейския фонд за отбрана

21 Април, 2026 15:59 1 738 25

Европейският фонд за отбрана вече се е утвърдил като основен инструмент за подкрепа на съвместни научноизследователски и развойни проекти

Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова

Над 40 проекта с българско участие вече получават финансиране от Европейския фонд за отбрана. Това каза заместник-министърът на икономиката и индустрията Красимир Пиперков по време на откриването на националния информационен ден, посветен на Европейския фонд за отбрана и Програма за европейска отбранителна промишленост – EDIP. Той поздрави българските победители за 2025 г., чиито проекти са спечелили финансиране по EDF, и изтъкна, че 8 проекта с българско участие са сред бенефициентите по програмата само за миналата година.

„В условията на все по-сложна среда за сигурност укрепването на отбранителните способности на Европа е ключов приоритет. Събитията от последните години показаха необходимостта от устойчиви и технологично развити собствени способности“, подчерта зам.-министър Пиперков. По думите му Европейският фонд за отбрана вече се е утвърдил като основен инструмент за подкрепа на съвместни научноизследователски и развойни проекти. „Фондът насърчава партньорствата между предприятия, научни организации и институции и създава възможности за включване на малки и средни предприятия във веригите на доставки“, каза още той.

Зам.-министърът отбеляза още, че Годишната работна програма на Фонда за 2026 г. надгражда постигнатото до момента, като поставя акцент върху ключови технологични направления в области като киберсигурност, изкуствен интелект, нови материали и безпилотни технологии. „За българските предприятия и организации това означава реална възможност не само да участват в европейски консорциуми, но и да се позиционират като надеждни партньори в разработването и внедряването на решения с висока добавена стойност“, допълни зам.-министър Пиперков.

Събитието се организира от Министерството на икономиката и индустрията. Участие в него взеха представители на Дирекция „Политика по въоръженията“ към Министерството на отбраната, Главна Дирекция „Отбранителна индустрия и космос“ на Европейската комисия, на държавните институции, бизнеса, неправителствени организации, асоциации, научно-изследователски и академични среди. Предварително регистрираните фирми за участие на събитието са около 37.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 4 Отговор
    Това не е повод за гордост.

    Коментиран от #17

    16:01 21.04.2026

  • 2 мхмх

    7 2 Отговор
    краси кради... имаше песен ъпсурт

    16:02 21.04.2026

  • 3 Ганьо

    16 2 Отговор
    миролюбивия прави бомби и какво ли не , носещо смърт .

    16:09 21.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гичка

    14 2 Отговор
    Аз мислех че дават за нанотехнологии и образование😂😂

    16:16 21.04.2026

  • 6 Копейка

    8 11 Отговор
    Ние пък си искаме руския крепостен свят с несменяем вожд.Той да разпределя кой какво ще прави.Пример Путин, Лукашенко ,Мадуро и пълничкия Ким.
    Към тях трябва да се стремим.Румба ти накъде ще ни водиш???

    Коментиран от #9, #21

    16:22 21.04.2026

  • 7 Хо хо

    5 0 Отговор
    Този Зам го играе като в оня виц - Скъпи, ти си магьосник, от месец и половина се познаваме а съм трети месец бременна.

    16:38 21.04.2026

  • 8 Баба Герга

    12 1 Отговор
    Аз пък мислех, че инвестиции ще има за въстановяване на Гераните, както е било едно време и всеки дом си е имал свой Геран, а не както сега да плащаме за вода в пласмасови туби по магазините!

    16:40 21.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ВЪХ

    4 2 Отговор
    МИ СЕГА КОЙ ЩЕ ГИ КРАДЕ? ДИСИ И ВЕСИ?

    16:45 21.04.2026

  • 11 Копеика та

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Евроцент":

    Аз не съм в карлуково,мия чинии в гирмания.само 4етирима сме в стаята

    Коментиран от #13

    16:48 21.04.2026

  • 12 Бум

    6 1 Отговор
    Удобни цели за хиперзвукови ракети

    16:50 21.04.2026

  • 13 Ха ха

    1 7 Отговор

    До коментар #11 от "Копеика та":

    Това е запазено място за слабоумните копейки.
    С евроцентовете можем по целия свят да си ги харчим , а копейките само в мъртвите сибирски полета.

    16:51 21.04.2026

  • 14 не е точно отбрана

    10 3 Отговор
    Това не са фондове за отбрана, а фондове за война. Дават ни пари, за да станем новата Украйна и да сме новото пушечно месо. Както дават на Зеленски. Това с "отбраната" го знаем много добре каква лъжа е - то и в Украйна от "отбрана" избиха няколко милиона украинци за кефа на ЕС.

    Коментиран от #15

    16:51 21.04.2026

  • 15 С една поправка

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "не е точно отбрана":

    За кефа на САЩ всъщност и по заповед на САЩ. ЕС е пасивна жертва на конфликта. 120% инфлация от 2022 г. насам

    17:03 21.04.2026

  • 16 Безгръбначни

    4 2 Отговор
    За война може, а за хай-тек не може.

    Промишлеността ни е спаднала за 2 год с 13%, включително като чуха за евро с 5%.

    Откажете да плащаме за Украйна, както направиха Унгария, Чехия, Словакия.

    17:04 21.04.2026

  • 17 Честито!

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Скоро ще ядем салата от патрони с дресинг от машинно масло и барут.

    17:05 21.04.2026

  • 18 Кои са копейките

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Евроцент":

    Да чете и пост 13
    Кои са Путинисти, копейки? Обяснявам-Тези които смятат, че
    ЕС е излишен за БГ и за света, защото съдейства, прилага и финансира немислимия джендерзъм; безумната зелена сделка; незаконните мигранти; антидемократичната цензурата; отвратителното консумиране на насекоми и червии; отхъвърянето,фашисткия дигитален концлагер. Отхвърля квинтесенцията на демократизма - референдумите в Европа. Против изпращането на български воиски зад граница.
    (Спмнете сибългарските жертви в Ирак)
    И още путинистите са против затваряне на блокове на Козлудуй, Южен поток, изискването за разпродажбата (подаряване) на Беляне и много други.

    17:11 21.04.2026

  • 19 Така си постлахме ,

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    така ще я караме от тук нататък . И по лошо ще стане ако не се стегне финансовата дисциплина . Как ще я караме , трудно ми е да гадая , но не ми изглежда добре .

    17:17 21.04.2026

  • 20 Миме

    1 1 Отговор
    вън България от ес и нато

    17:37 21.04.2026

  • 21 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Копейка":

    На екскурзионно😂

    17:53 21.04.2026

  • 22 Само сега

    0 1 Отговор
    Колкото и да плюем Европа, не ни е виновна за нашета разиединеност.Що Герция имат всичко съвременно? Защото са нация, която не е била под окупация. И имат национална едиенитчиност. Значи там се случва, а тука ни успиват. Европа, няма нужда от плужаци, или ще бъдем с годините доказано, или ще сме мешки.

    18:01 21.04.2026

  • 23 Артилерист

    2 0 Отговор
    Водещите на коалицията на желаещите война постепенно ще прехвърли всичките си мръсни военни производства на територията България. Също както в Украйна американците си бяха установили опасните военни биологични лаборатории...

    Коментиран от #25

    18:14 21.04.2026

  • 24 Сандо

    0 0 Отговор
    40 проекта и хората свързани с тях ще цицат,а когато дойде войната всички ще страдат.Но така се получава когато далаверата и алчността вземат връх над разума и отговорността пред народа и държавата.

    20:28 21.04.2026

  • 25 Бай Ху (By Who)

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Артилерист":

    Здраве желая другарю Артилерист.

    20:40 21.04.2026

