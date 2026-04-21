Над 40 проекта с българско участие вече получават финансиране от Европейския фонд за отбрана. Това каза заместник-министърът на икономиката и индустрията Красимир Пиперков по време на откриването на националния информационен ден, посветен на Европейския фонд за отбрана и Програма за европейска отбранителна промишленост – EDIP. Той поздрави българските победители за 2025 г., чиито проекти са спечелили финансиране по EDF, и изтъкна, че 8 проекта с българско участие са сред бенефициентите по програмата само за миналата година.
„В условията на все по-сложна среда за сигурност укрепването на отбранителните способности на Европа е ключов приоритет. Събитията от последните години показаха необходимостта от устойчиви и технологично развити собствени способности“, подчерта зам.-министър Пиперков. По думите му Европейският фонд за отбрана вече се е утвърдил като основен инструмент за подкрепа на съвместни научноизследователски и развойни проекти. „Фондът насърчава партньорствата между предприятия, научни организации и институции и създава възможности за включване на малки и средни предприятия във веригите на доставки“, каза още той.
Зам.-министърът отбеляза още, че Годишната работна програма на Фонда за 2026 г. надгражда постигнатото до момента, като поставя акцент върху ключови технологични направления в области като киберсигурност, изкуствен интелект, нови материали и безпилотни технологии. „За българските предприятия и организации това означава реална възможност не само да участват в европейски консорциуми, но и да се позиционират като надеждни партньори в разработването и внедряването на решения с висока добавена стойност“, допълни зам.-министър Пиперков.
Събитието се организира от Министерството на икономиката и индустрията. Участие в него взеха представители на Дирекция „Политика по въоръженията“ към Министерството на отбраната, Главна Дирекция „Отбранителна индустрия и космос“ на Европейската комисия, на държавните институции, бизнеса, неправителствени организации, асоциации, научно-изследователски и академични среди. Предварително регистрираните фирми за участие на събитието са около 37.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Копейка
Към тях трябва да се стремим.Румба ти накъде ще ни водиш???
Коментиран от #9, #21
16:22 21.04.2026
11 Копеика та
До коментар #9 от "Евроцент":Аз не съм в карлуково,мия чинии в гирмания.само 4етирима сме в стаята
Коментиран от #13
16:48 21.04.2026
13 Ха ха
До коментар #11 от "Копеика та":Това е запазено място за слабоумните копейки.
С евроцентовете можем по целия свят да си ги харчим , а копейките само в мъртвите сибирски полета.
16:51 21.04.2026
15 С една поправка
До коментар #14 от "не е точно отбрана":За кефа на САЩ всъщност и по заповед на САЩ. ЕС е пасивна жертва на конфликта. 120% инфлация от 2022 г. насам
17:03 21.04.2026
Промишлеността ни е спаднала за 2 год с 13%, включително като чуха за евро с 5%.
Откажете да плащаме за Украйна, както направиха Унгария, Чехия, Словакия.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Скоро ще ядем салата от патрони с дресинг от машинно масло и барут.
До коментар #9 от "Евроцент":Да чете и пост 13
Кои са Путинисти, копейки? Обяснявам-Тези които смятат, че
ЕС е излишен за БГ и за света, защото съдейства, прилага и финансира немислимия джендерзъм; безумната зелена сделка; незаконните мигранти; антидемократичната цензурата; отвратителното консумиране на насекоми и червии; отхъвърянето,фашисткия дигитален концлагер. Отхвърля квинтесенцията на демократизма - референдумите в Европа. Против изпращането на български воиски зад граница.
(Спмнете сибългарските жертви в Ирак)
И още путинистите са против затваряне на блокове на Козлудуй, Южен поток, изискването за разпродажбата (подаряване) на Беляне и много други.
До коментар #4 от "хаха":така ще я караме от тук нататък . И по лошо ще стане ако не се стегне финансовата дисциплина . Как ще я караме , трудно ми е да гадая , но не ми изглежда добре .
До коментар #6 от "Копейка":На екскурзионно😂
До коментар #23 от "Артилерист":Здраве желая другарю Артилерист.
