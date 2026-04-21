Над 40 проекта с българско участие вече получават финансиране от Европейския фонд за отбрана. Това каза заместник-министърът на икономиката и индустрията Красимир Пиперков по време на откриването на националния информационен ден, посветен на Европейския фонд за отбрана и Програма за европейска отбранителна промишленост – EDIP. Той поздрави българските победители за 2025 г., чиито проекти са спечелили финансиране по EDF, и изтъкна, че 8 проекта с българско участие са сред бенефициентите по програмата само за миналата година.

„В условията на все по-сложна среда за сигурност укрепването на отбранителните способности на Европа е ключов приоритет. Събитията от последните години показаха необходимостта от устойчиви и технологично развити собствени способности“, подчерта зам.-министър Пиперков. По думите му Европейският фонд за отбрана вече се е утвърдил като основен инструмент за подкрепа на съвместни научноизследователски и развойни проекти. „Фондът насърчава партньорствата между предприятия, научни организации и институции и създава възможности за включване на малки и средни предприятия във веригите на доставки“, каза още той.

Зам.-министърът отбеляза още, че Годишната работна програма на Фонда за 2026 г. надгражда постигнатото до момента, като поставя акцент върху ключови технологични направления в области като киберсигурност, изкуствен интелект, нови материали и безпилотни технологии. „За българските предприятия и организации това означава реална възможност не само да участват в европейски консорциуми, но и да се позиционират като надеждни партньори в разработването и внедряването на решения с висока добавена стойност“, допълни зам.-министър Пиперков.

Събитието се организира от Министерството на икономиката и индустрията. Участие в него взеха представители на Дирекция „Политика по въоръженията“ към Министерството на отбраната, Главна Дирекция „Отбранителна индустрия и космос“ на Европейската комисия, на държавните институции, бизнеса, неправителствени организации, асоциации, научно-изследователски и академични среди. Предварително регистрираните фирми за участие на събитието са около 37.