София получи над 15.1 млн. евро държавно финансиране за общински проекти

1 Май, 2026 15:26 428 5

Средствата са както за завършени обекти, така и за проекти в напреднал етап

Снимка: Столична община
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Одобрените през 2026 г. плащания от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) към Столична община са в размер на 15 127 075 евро. Средствата са за проекти на територията на София, предвидени за финансиране по чл. 113 от Закона за държавния бюджет за 2025 г. Плащанията бяха ускорени през март и април, въпреки че част от обектите са изпълнени още през 2024 - 2025 г.

Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

„За два месеца видяхме какво означава държавата да работи по правила, вместо да се използва за политически натиск. Това не са нови пари – това са средства за одобрени проекти, които София отдавна е изпълнила или напреднала значително.” Това каза кметът на София по повод задвижените плащания.

“Очакваме справедливост и предвидимост и от следващото правителство, за да можем да планираме и да работим по-бързо по проектите, които реално подобряват качеството на живота в столицата.“, посочи също столичният кмет.

До момента за периода 2024–2026 г. по проекти на Столична община са одобрени общо 22.3 млн. евро, съответно: за 2024 г. - 2.8 млн. евро, за 2025 г. - 4.4 млн. евро. Всички плащания, които са направени през тази година са били по искания на общината, депозирани още през 2024г. и 2025 г.

Сред по-големите обекти, за които бяха отпуснати средства тази пролет, е ул. „Опълченска“ – обект завършен през миналата година в пълен обхват в участъка от бул. „Тодор Александров“ до бул. „Сливница“. Одобрени са общо 5.8 млн. евро, от които 4.5 млн. евро през април 2026 г.

„Въпреки забавянето на държавното финансиране успяхме да завършим някои ключови обекти. За да има предвидимост в строителния процес, е важно средствата да постъпват в съответствие с реалното изпълнение. Очакваме съответстващо разплащане, което да ни позволи да планираме по-ефективно следващите проекти“, каза заместник-кметът по строителство Никола Лютов.

Финансиране е осигурено и за изградената през миналата година канализация по бул. „Симеоновско шосе“.

За бул. „Александър Стамболийски“, който се реконструира заедно с трамвайното трасе в участъка от Западен парк до бул. „Константин Величков“, са одобрени 11.6 млн. евро от общо 23.4 млн. евро, като над 80% от дейностите по обекта са изпълнени през 2025 г. Към момента строителството е във финална фаза – полага се последният пласт асфалтова настилка между бул. „Вардар“ и бул. „Константин Величков“. Предстоят полагане на маркировка, довършителни дейности по тротоари и алейна мрежа, както и озеленяване.

През март Столичната община получи над 8 млн. евро забавено държавно финансиране, насочено основно към обекти в районите „Красна поляна“, „Панчарево“, „Нови Искър“, „Лозенец“, „Овча купел“ и „Банкя“.

Осигурени са средства за проекти за две улици в район „Овча купел“ – ул. „Проф. Никола Милев“ и ул. „Синьо езеро“ (в участъка от ул. „Перуника“ до ул. „Гръстниче“ в кв. „Горна баня“), както и за изграждането на улица от ул. „Зайчар“ до ул. „Царибродска“ в район „Възраждане“.

През април е осигурено финансиране и за няколко проекта в район „Кремиковци“, включително за сгради, обновени още през миналата година – кметството в кв. „Враждебна“, построено преди 74 години, и културния дом в кв. „Бухово“, едно от най-старите подобни учреждения в района. По тях са изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност. Очаква се финансиране и за разширение на училище и детска градина, както и за изграждане на спортни площадки и други обекти, посочи кметът на района Лилия Донкова.

В район „Красна поляна“ се придвижват дългоочаквани проекти за ново улично осветление. Финансира се проектирането на осветление в ж.к. „Западен парк“, ж.к. „Разсадник–Коньовица“, както и в редица междублокови пространства (бл. 86, бл. 87, бл. 83, бл. 26, бл. 215, бл. 216 и бл. 217), както и по бул. „Вардар“ – от бул. „Ал. Стамболийски“ до пазар „Росица“. Очаква се осигуряване на средства и за започване на изпълнението.

В район „Студентски“ се финансира изграждането на ул. „Проф. Кирил Попов“ в кв. „Малинова долина“, за която вече има изготвен проект и обявена процедура за избор на изпълнител. Осигурени са средства и за ново мостово съоръжение на ул. „Тодор Джебаров“ в кв. „Манастирски ливади – изток“ (район „Триадица“), както и за разширението на 126 ОУ „П. Ю. Тодоров“ в кв. „Стрелбище“.

Столична община има проекти на обща стойност над 70 млн. евро. Очаква се след одобрение на държавния бюджет да бъдат сключени споразумения и за други проекти.


  • 1 ту-туу

    3 1 Отговор
    Малии колко си е гушвала Фандъковата

    15:28 01.05.2026

  • 2 Нищоправеца

    2 0 Отговор
    Ей слабоумници, престанете да наливате държавна пара в "столицата". Даже удвоете данъците в София, а парите насочете в обезлюдяващите се райони. Така може една част от селяндурите да се върнат по места

    Коментиран от #3

    15:28 01.05.2026

  • 3 Пешо Кюствндилецо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нищоправеца":

    Е па така е, нека доат у нащо село у Жабокрът да бутнат некой милион да заблажиме и ние, а не само софиянци. Я ако ми дадат пари че си купим още 50 кокошки и през ден че съм на пазаро. Даже яйцата на промоция че ги пущам. А са с 20 кокошки ич нищо, еднаж у седмицата що продам го дам за фураж и току.

    15:34 01.05.2026

  • 4 Овчар

    1 1 Отговор
    София нищо не получава освен Дудука....! Като преминат през филтриране от тези парички ще останат само огризките...! Позната картинка..!

    15:38 01.05.2026

  • 5 шивача

    1 0 Отговор
    Ще ги откраднат бързо

    15:43 01.05.2026

